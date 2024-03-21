Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, Москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін

Співзасновник і головний редактор журналу American Purpose Джеффрі Гедмін вважає, що Молдова буде наступною жертвою московської імперської експансії. Молдовська президентка та експерти запевняють Захід, що найкраще що можна зробити для захисту Молдови – це надати Україні всю необхідну зброю та боєприпаси.

Я вперше зустрів Майю Санду в кав'ярні в колоритному, трохи неохайному районі Маунт-Плезант у Вашингтоні. Це було за два літа до пандемії, в той серпневий день у Вашингтоні колега Джонас Ролетт домовлявся про зустрічі з жінкою, яку він назвав "видатною". Санду обіймала посаду міністра освіти Молдови з 2012 по 2015 рік. Вона закінчила Гарвард і працювала радником Світового банку.

Мініатюрна, тиха жінка, з якою я познайомився, мала візію. Співзасновник American Purpose Френсіс Фукуяма зустрівся з Санду в Молдові у вересні 2022 року. За два роки до цього вона була обрана першою жінкою-президенткою країни. Президентка Санду була сповнена рішучості побороти корупцію, особливо в судах, і привести Молдову до ЄС. У той час Френсіс хвилювався, що про Молдову забудуть у вирі подій. Цей вир включає сьогодні війну на Близькому Сході, неспокійний рік виборів у Сполучених Штатах, а також небезпеку просування російських військ в Україні.

Молдову легко не помітити. Це крихітна країна, менша за Данію, з населенням 2,6 мільйона осіб. Залежно від того, який індекс ви читаєте, на момент повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року або Україна, або Молдова вважалися найбіднішими країнами Європи. У деяких сільських районах Молдови досі немає водопроводу та внутрішніх туалетів. Корупція була жахливою. "Її масштаби... перетворили її на загрозу нашій національній безпеці", - сказала Санду в інтерв'ю для American Purpose три роки тому.

Молдова також є домом для замороженого конфлікту, створеного Москвою. Сепаратистський регіон Придністров'я визнаний Радою Європи як територія Молдови. Жодна країна-член ООН не визнає суверенітету Придністров'я. Проте саме сюди потужно втручається путін і тримає близько 1 500 військових. Придністров'я, яке заповнено пам'ятниками Леніну і проспектами Карла Маркса, межує з Україною.

Це величезний виклик – утримувати країну разом і продовжувати рухатися вперед. Але рівень бідності в Молдові повільно знижується. У боротьбі з корупцією досягнуто прогресу. За останні п'ять років Молдова покращила свій рейтинг на сорок чотири позиції в Індексі сприйняття корупції Transparency International. Незважаючи на значні труднощі, країна зараз готова до переговорів про вступ до ЄС. Попереду ще складний і небезпечний шлях.

Ще кілька років тому Молдова була дуже обережною у своїх висловлюваннях на підтримку України. Країна майже повністю залежала від російського газу. Це змінилося завдяки допомозі Румунії в галузі альтернативної енергетики.

Востаннє я бачив Майю Санду минулої осені під час свого тимчасового президентства на Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. У празькій штаб-квартирі мережі вона благала про підтримку України. Під час своєї зустрічі на початку цього місяця з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі п'ятдесятиоднорічна молдовська лідерка заявила: "Якщо агресора не зупинити, він продовжуватиме йти... ближче до нас. Ближче до вас".

НАТО координує спільні військові навчання з Молдовою. Румунія непомітно розміщує спецназ всередині країни і тренує молдовський спецназ в румунських горах. Франція допомагає розвідкою. Насправді, Молдова потребує кожної крихти допомоги, яку вона може отримати. Адже оборонний бюджет країни менший за бюджет футбольної команди "Реал Мадрид".

росія посилює політичний тиск. Москва підштовхувала росіян у Придністров'ї до голосування на президентських виборах у росії минулих вихідних. Молдова заявила, що росіяни можуть проголосувати в приміщенні російського посольства в столиці Молдови Кишиневі. Це те, що диктує міжнародне право. Натомість Кремль сприяв встановленню несанкціонованих кабін для голосування і незаконно виготовлених виборчих бюлетенів в окупованому росією Придністров'ї. У ширшій боротьбі за свободу, суверенітет і демократію Молдова має значення.

путін це знає. Очікується, що його служби безпеки активізують зусилля, спрямовані на дестабілізацію уряду Санду, використовуючи дезінформацію, політичне залякування, економічний саботаж і кібератаки. Санду балотується на переобрання восени. Вона також закликала парламент організувати восени референдум щодо вступу Молдови до Європейського Союзу. Уряд Санду прагне до максимальної підтримки та єдності.

Минулого місяця Придністров'я звернулося до росії за "захистом". У січні сепаратисти бездоказово заявили, що центральний уряд Молдови створює "спеціальні ударні групи" для вбивств і диверсій на території Придністров'я.

Голова молдовської розвідки прогнозує, що Москва спробує цього року "спровокувати кілька соціальних і політичних криз, розпалити сутички і розпалити міжнаціональну ворожнечу".

Саме наближення України до Європейського Союзу в 2013 році викликало гнів путінського режиму і спровокувало вторгнення та анексію Криму в 2014 році.

Минулого року Санду врятувала бездомного собаку, який втратив ногу в автомобільній аварії. Мати Санду була вчителькою музики, а батько – ветеринаром, які працювали зранку до ночі, доглядаючи за домашніми тваринами в їхньому селі. За часів комунізму тітка Санду стояла перед десятками солдатів, щоб не допустити закриття жіночого монастиря.

Щось є в цій родині. Можливо, намагаючись показати свою приналежність, Перший Пес Кодруц ("маленький ліс"), вкусив руку австрійського президента під час державного візиту до Кишинева в листопаді минулого року. Австрія підтримувала енергетичні та фінансові відносини з росією протягом усієї неспровокованої агресії та звірств в Україні.

Я запитував регіональних експертів і дипломатів у Кишиневі, як ми можемо допомогти Молдові. Вони повторюють одну мантру: підтримайте Україну, передайте боєприпаси. Багато з тих, з ким я розмовляю, вважають, що росія має намір зосередитися на Одесі й перенести війну в Придністров'я.

У неділю влада Молдови відкинула як російську провокацію заяви сепаратистів про те, що Україна здійснила атаку безпілотників з Одеської області на придністровську авіабазу.

Минулої п'ятниці російський ракетний удар по житловому району Одеси вбив двадцять і поранив щонайменше сімдесят осіб. Коли росія обстрілює українське портове місто, в столиці Молдови чути звуки вибухів. Агресор продовжує підбиратися все ближче.

Про автора: Доктор Джеффрі Гедмін є співзасновником і головним редактором American Purpose, а також колишнім президентом та виконавчим директором лондонського Legatum Institute. Він чотири роки обіймав посаду президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода зі штаб-квартирою в Празі, а до цього працював президентом Інституту Аспен у Берліні. Раніше він був постійним стипендіатом Американського інституту підприємництва у Вашингтоні, округ Колумбія, та виконавчим директором Новоатлантичної ініціативи. Гедмін є автором та редактором кількох книг про Німеччину та європейську безпеку. Він також був співвиконавчим продюсером двох великих документальних фільмів PBS: «Німці, портрет нової нації» (1995) і «Іспанія 11 вересня та виклик радикальному ісламу в Європі» (2007). Він є членом Ради з міжнародних відносин і входить до кількох консультативних рад, зокрема до Інституту ефективності держави, Фонду «Справедливість для журналістів», «Бесід Токвіля» та Інституту поточних світових справ. Разом із колишнім послом США в Чехії Нормом Айзеном Гедмін є співголовою Робочої групи з трансатлантичної демократії, яку сформував Німецький фонд Маршалла у США.

Джерело: American Purpose