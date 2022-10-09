Не дивуйтеся, якщо завтра почуєте, що Україна взяла Великий Бурлук або Сватове. Том Купер про можливе подальше просування української армії

Кілька нотаток від Тома Купера про просування українських військ. Оптимістичний погляд та прогноз, як ще можна більше виснажити росіян.

Українська війна, 9–10 вересня 2022 р.

…лише кілька нотаток на кінець дня….(Мені дуже шкода, але я справді надто зайнятий, щоб пропонувати більше, у ці дні…. Проте, думаю, що очевидно моя спроба "триматися подалі" від стеження за цією війною протягом кількох днів, була таким самим великим провалом, як цей український контрнаступ...)

По суті, вчора вранці українці вийшли на річку Оскіл на широкому фронті: від Куп’янська на півночі до Ізюма та Оскола на півдні.

Тим часом частина українських сил зайнята зачисткою західного боку Куп'янська; інша робить це ж на східному боці Ізюма (і "трохи далі на південний схід"). По-перше, українці не зупинялися ні на Куп’янську, ні на Ізюмі…

росіяни цілий день або масово здавалися, або перепливали річку Оскіл (район Куп’янська), або тікали на схід (з Ізюма)… ті, хто цим не займався, симулювали як "Мі-26 підкріплення на передову" (йдеться про "масове підкріплення десантом з гелікоптерів, про яке трубили росіяни в пабліках – iPress) або "довгі колони техніки постачання, що йде на фронт" з піар-цілями. Кажуть, що ще інші намагалися зосередити свої сили на північний схід і схід від Куп’янська для очікуваного контрудару, але таке враження, що вони насправді ще дуже далеко…

Поза тим, мені цікаво дізнатися, чи вдасться всрф, її пвк і сепаратистам взагалі здійснити будь-яку контратаку — і то з двох причин.

1. При відступі росіяни підірвали кілька мостів через річку Оскіл, але не всі. Українці швидко скористалися можливістю переправитися на східний берег річки і таким чином... ну... Дозвольте мені виразити це так: не дивуйтеся, якщо завтра прокинетеся й почуєте про українців у таких місцях, як, скажімо,

- Великий Бурлук… або

- Сватове…

(….так, я знаю: коли хтось перевірить карту, це "не що інше, як божевілля". Але це щось на кшталт "новини дня", якщо мене питають. І так, я знаю, якщо я розказую про подібні речі, я повинен надати вам "пояснення того, як", щоб ви могли зрозуміти. Але, вибачте, я думаю, що це може бути не найкращою ідеєю на цей момент часу. Крім того, я справді, надзвичайно маю мало часу, в ці дні).

2. Здається, українці почали додатковий наступ з району Слов'янська на Сіверський Донець. Окрім звільненого майже тиждень тому Озерного, тим часом мали б звільнити Райгородок і Старий Караван… сьогодні є чутки, що вони насправді атакували Лиман — і то з трьох напрямків.

Справа в тому: якщо українці зможуть взяти Лиман, а потім просунутися з цього боку в російський тил у північному напрямку… ну, я думаю, що всрф — які вже в глибокій, серйозній скруті — матимуть проблеми, якщо намагатимуться контратакувати Куп’янськ, бо там знадобляться війська, щоб закріпити лінію Кремінна-Сєвєродонецьк – можливо, навіть Старобільськ…

Звичайно, більшість із нас не може зробити нічого більше, окрім як почекати та побачити, що з цього вийде…

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