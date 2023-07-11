Не зважати на путіна як Прігожин. Захід може принижувати росію – Atlantic Council

Заколот Прігожина розвінчав міф, що путіна не можна принижувати. Тож колишня – у 2002-4 роках – міністерка закордонних справ Іспанії та колишня старша віце-президентка Групи Світового банку Ана Паласіо закликає Захід і країни НАТО нарешті відійти від прийняття рішень на основі їх гіпотетичного впливу на поведінку росії. Та припинити мріяти про мирні переговори. Це ті тези, що притомна експертна громадськість вдовбує в голови західних політиків з початку повномасштабного вторгнення. Втім, наразі Прігожин дав незаперечний аргумент, ігнорувати який – визнати власну неспроможність. І взяти його до уваги слід вже на нинішньому саміті НАТО.

Минуло два тижні, а з театралізованого невдалого перевороту в росії з'явилося лише кілька зачіпок. За ним уважно стежили мільйони глядачів по всьому світу, які були захоплені відчуттям присутності на жахливому реаліті-шоу, хоча й усвідомлювали, що за лаштунками лідери безтурботно гралися з життями і долями.

Питань навколо подій 23-24 червня, які, якби не ядерні боєголовки і не людські жертви, можна було б легко кваліфікувати як водевільні – побільшало. Одне з них особливо актуально: які наслідки матиме війна в Україні? Точніше, як такий поворот сюжету впливає на безпеку Європи?

Якщо уявити собі матрьошку як символ російської політики, то організація Ваґнера існувала завдяки і для президента росії володимира путіна. Вона залежала, з усією двозначністю цього терміну в контексті примх всемогутнього царя та персоналістичного характеру влади, від трьох інституцій, які, вочевидь, також контролюються президентом: російських збройних сил, військової розвідки (ГРУ) та Федеральної служби безпеки (ФСБ). Примітно, що втручання цих інституцій у повстання, якщо воно взагалі було, залишається незрозумілим.

Структура, побудована путіним, перетворилася на зміїну яму. Можливо, "картковий будиночок" – більш доречний термін. Утримавшись раніше від санкцій проти Євгена Прігожина, безжального лідера воєнізованого угруповання "Ваґнера", путін після заколоту заговорив про покарання своїх ворогів, навіть якщо такі зусилля ускладнюються проникненням "Ваґнера" в російську еліту. Першим арештом, пов'язаним з цими наслідками (поки що не підтвердженим), став арешт російського генерала Сергія Суровікіна.

Прігожин вже деякий час вів боротьбу за владу з військовим керівництвом. Зокрема, його напади були спрямовані на міністра оборони росії Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова. Протистояння загострилося після вторгнення в лютому минулого року через зростаючу актуальність, якої набули головний найманець і його посіпаки. Їх відносна ефективність у порівнянні з регулярною російською армією, яка розпалася на початку війни, привернула увагу до "Ваґнера" в Росії та за її межами. Окрім військових дій, жорстокість угруповання стала вірусною в соціальних мережах, так само як і проповіді у дворах в'язниць, які об'їжджали сили "Ваґнера", вербуючи засуджених злочинців різного роду.

Міцний зв'язок лідера найманців з "великим" лідером – зв'язок, що встановився під час похмурого етапу публічного дебюту президента в Санкт-Петербурзі в 1990-х роках, – здавалося, дав Прігожину чистий чек. Вперше він з'явився на сцені як "шеф-кухар Путіна" – прізвисько, яке він отримав, керуючи кейтеринговою службою людини, добре знайомої з небезпеками за столом, і сам будучи майстром у використанні отрути як політичної зброї.

До повстання він звинувачував двох своїх ворогів у всіляких порушеннях, неправомірних діях і жорстокому поводженні: у тому, що вони приписали собі перемогу "Ваґнера" в Бахмуті, що люди гинуть заради того, щоб вони могли "жирувати у своїх кабінетах з червоного дерева", що вони відмовляли його бійцям у необхідній амуніції та підтримці. І, найголовніше, що вони обманювали путіна про хід військової кампанії.

Промова, з якої почався заколот, пішла ще далі. Ніхто не наважився поставити під сумнів путінське виправдання вторгнення, засноване на менталітеті жертви, яким постійно годують російський народ. Ті ж, хто наважився висловити незгоду, як-от Володимир Кара-Мурза, одразу ж опинилися за ґратами.

Таким чином слова Прігожина слід вважати провокаційними: кваліфікований член істеблішменту наважився відкрито і сміливо викрити брехливість "історії про те, що з боку України була божевільна агресія, і вони збиралися напасти на [росію] разом з усім блоком НАТО". Намагаючись не згадувати президента на ім'я, він заявив, що, всупереч меседжам Кремля, війна слугувала "не для демілітаризації та денацифікації України", а скоріше "була розпочата з абсолютно інших причин". Він припустив, що катастрофа була організована високопоставленими військовими чиновниками (керованими економічною жадібністю і марнославством) у поєднанні з "деякими олігархами".

Ці події зруйнували тезу про те, що євроатлантична спільнота не повинна принижувати путіна, побоюючись спровокувати його, з непередбачуваними наслідками щодо застосування ядерної зброї, які це могло б потягнути за собою.

Реакція путіна не змусила себе довго чекати. У своєму телевізійному зверненні 24 червня він назвав заколот "ударом у спину". Його згадки про російську імперію – часту тему його застарілих роздумів – були очікуваними, але його неявне ототожнення себе з нещасним царем Миколою ІІ викликало здивування.

Він прирівнював ситуацію, спровоковану Прігожиним, до прелюдії перевороту 1917 року, який призвів до краху системи. Чи шукав він у своїй асоціації з трагічною постаттю символічної реінкарнації царя – в його випадку, прийнявши правильні рішення, щоб уникнути падіння в чорну діру насильства, характерну для тих років, коли "росіяни вбивали росіян, брати вбивали братів"? Це була гірка промова, написана з думкою про своїх громадян, які зберігають колективну пам'ять про той жахливий період і які опинилися в 1990-х роках після розпаду Радянського Союзу, коли їхні засоби до існування були зруйновані.

Під час заколоту була помітна відсутність реакції як з боку силовиків (економічної та політичної еліти), так і з боку простих людей. Не було помітної підтримки або чіткої опозиції путіну, який використовує той факт, що люди чіпляються за статус-кво зі страху перед невідомістю.

Тим не менш, Прігожин виявився торпедою, спрямованою проти путінського наративу. Він розвінчав міф про війну з необхідності, про неминучу війну за історичну справедливість. Він підірвав путінське пояснення екзистенціальної боротьби проти агресії США, замаскованої під НАТО. Крім того, ці потрясіння зруйнували тезу про те, що євроатлантична спільнота не повинна принижувати путіна, побоюючись спровокувати його з непередбачуваними наслідками щодо застосування ядерної зброї, які це може потягнути за собою. Ця теза виправдовує скупість країн у наданні Україні певного обладнання, яке класифікується як наступальне, і зволікання Заходу з прийняттям суворих реалій, таких як нагальна потреба в повній оперативній готовності в повітрі.

Євроатлантичне співтовариство має позбавитися звички зволікати з рішеннями через спекуляції щодо наслідків своїх дій для третіх сторін. Воно повинне вийти за рамки нездійсненної мрії про негайні мирні переговори, засновані на патовій ситуації на фронті або на стверджуваному Кремлем "праві" на підкорені території. Можливість продемонструвати рішучість перед обличчям росії у союзників по НАТО є – у Вільнюсі на саміті Альянсу.

Джерело: Atlantic Council