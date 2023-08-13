Неможливо переоцінити важливість підриву Керченського мосту. Та чи є в України С-200? – Том Купер

У сьогоднішньому дописі Том Купер виправляє вчорашню помилку (наводимо наприкінці тексту) стосовно вражень у Керченський залізничний міст. Він розповідає про встановлені росіянами генератори диму на мості, як протидія Storm Shadow та/або Scalp та розмірковує, чому удар по мосту важний для України.

Спочатку прошу вибачення за вчорашню помилку, коли я опублікував стару фотографію Керченського мосту з палаючим потягом на ньому. Це була моя помилка (фото було новим для мене); я не читаю/слідкую/користуюсь Вікіпедією, і контакт, який надіслав фото і заявив про вісім влучень, більше не є контактом.

Тим не менш, судячи з повідомлень у ЗМІ та соціальних мережах, удар по мосту був. Невідомо, яку зброю застосовували і чим це закінчилося.

Наскільки мені відомо, офіційний Київ не коментує ситуацію. "російський губернатор" Сергій Аксьонов повідомив про збиття двох ракет, що летіли, в той час як російські гімнопіарщики повідомили про розгортання "20 безпілотників Мугін-5 ПРО" з аеродрому "Шкільний" під Одесою і двох С-200. Принаймні, останні дві були заявлені як збиті ЗРК С-400 31-ї дивізії ППО ВКС рф.

"Московські командири" повідомили про розгортання однієї ракети С-200, але підкреслили, що вона не завдала жодної шкоди. Потім вони змінили версію на "дві ракети С-200" або на "одну, яка влучила, але не завдала шкоди". Повідомлення в соціальних мережах вказують на одну трасу в небі і новий затор на під'їздах до мосту – хоча незрозуміло, як довго це могло тривати:

Траси, ймовірно, випущені зенітно-ракетними комплексами російської протиповітряної оборони, чітко видно в небі над окупованим Кримом.

Власне, С-200 – це старий зенітно-ракетний комплекс (в НАТО його називали "SA-5 Gammon"): він був розроблений в СРСР у 1960-х роках і, в залежності від версії, міг вражати цілі на відстані до 300 км. Українцям вона має бути добре відома, оскільки в жовтні 2001 року під час спільних українсько-російських військових навчань одна з таких ракет випадково була використана для того, щоб збити над центральною частиною Чорного моря літак Ту-154 авіакомпанії "Сибір", в результаті чого загинуло 66 пасажирів і 12 членів екіпажу). (Принаймні, офіційно Україна не взяла на себе відповідальність, але виплатила компенсації родичам загиблих, тоді як росія заявила про "неможливість" збиття літака зенітно-ракетним комплексом).

С-200 був знятий з озброєння ПСУ ще в 2013 році. Однак, починаючи приблизно з 9 липня, з'явилося кілька повідомлень про українські удари ракетами В.860 або В.880 системи С-200, випущеними "в балістичному режимі". Яким чином і яка точність такої зброї, залишається невідомим.

Дві (ймовірно) ракети V.880 ЗРК С-200 ПГУ, до того, як вони були офіційно зняті з озброєння у 2013 році. Те, що вони були зняті з озброєння, не означає, що українці не можуть їх відремонтувати і повернути на озброєння – принаймні, як балістичні ракети.

На кадрі з відеозапису ракетного удару по лісопилці під Бєлгородом, на заході росії, 9 липня, показано те, що виглядає як ракета V.860 або V.880 системи С-200, розгорнутої Україною в балістичному режимі.

Більшість, якщо не весь дим, що спостерігався вчора над/вздовж Керченського мосту, був випущений декількома генераторами диму, встановленими росіянами. Схоже, що вони використовують їх для того, щоб завадити роботі ІЧ-головок самонаведення ракет Storm Shadow та/або Scalp-EG, які використовуються ПСУ. Станом на вчорашній вечір повідомлялося про відновлення роботи автомобільного мосту, але станом на сьогоднішній ранок не було жодних повідомлень про відновлення роботи залізничного мосту.

Чому удар по цьому мосту може бути важливим... з врахуванням, що за останні 10 днів Україна вивела з ладу ще чотири мости далі на північ (Армянський, Чонгарський та Генічеський), які з'єднують окупований Крим з материковою частиною країни? Неможливо переоцінити важливість, наприклад, підриву Україною Керченського залізничного мосту.

Це тому, що6

a) всрф, безумовно, дуже наполегливо працює над ремонтом цих зазначених чотирьох мостів;

б) дійсно, в деяких випадках вже розмістила понтонні мости біля автодорожніх мостів (звичайно, понтонні мости не можуть використовуватися поїздами); і

в) виведення з ладу цього мосту – передусім, його залізничної частини – зробить всі чотири мости далі на північ повністю непотрібними.

Майте на увазі: російські збройні сили надмірно залежні від постачання, перекидання своїх військ і підкріплень за допомогою залізниць.

З оновлення 12 серпня. Найважливішим було б питання: пошкоджений залізничний міст чи ні?

Якщо він заблокований - добре. Враховуючи, що Армянський, Чонгарський та Генічеський мости вже були підірвані (неодноразово) протягом останніх двох тижнів, напрошується висновок, що основна маса російських військових комунікацій на південь Херсонщини та південь Запоріжжя наразі відрізана.

Якщо він не заблокований – не дуже добре. Значить, принаймні, комунікація з Кримом залишається недоторканою.

Звісно, всрф поспішатиме з ремонтом і намагатиметься продовжити постачання своїх військ у цій частині України через порти Бердянська та Маріуполя, але пропускна спроможність цих портів значно менша, ніж залізниця.

****

"Інші новини": з'ясувалося, що батальйон російської 810-ї морської піхотної бригади, відправлений в Роботине, втратив там більшу частину роти військовослужбовців. Командир батальйону, про якого йде мова, потім у типовому для нього стилі розійшовся в пух і прах.

Джерело