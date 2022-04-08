Ненсі Пелосі: чому я очолюю делегацію Конгресу до Тайваню - The Washington Post

Візит Ненсі Пелосі на Тайвань став подією світового масштабу та загострив риторику комуністичного Китаю, який висловлює претензії до США про втручання у внутрішні справи. Адже КНР вважає Тайвань невід’ємною частиною КНР. Багато експертів та аналітиків заговорили про невчасність чи шкоду від такого візиту саме зараз і що це може спровокувати Китай на воєнну операцію. Представляємо вам переклад авторської колонки Ненсі Пелосі для The Washington Post, в якій вона пояснює мотиви її візиту до демократичного Тайваню та як цей візит пов’язаний з Україною

Ненсі Пелосі, демократка з Каліфорнії, спікер Палати представників

43 роки тому Конгрес Сполучених Штатів ухвалив переважною більшістю голосів, а президент Джиммі Картер підписав Закон про відносини з Тайванем, один із найважливіших оплотів зовнішньої політики США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Законом про відносини з Тайванем Америка продемонструвала свої зобов’язання щодо демократичного Тайваню, забезпечивши основу для економічних і дипломатичних відносин, які швидко переросли у ключове партнерство. Це зміцнило дружні стосунки, що ґрунтуються на спільних інтересах і цінностях: свободі волевиявлення та самоврядуванні, демократії та свободі, людській гідності та правах людини.

Сполучені Штати урочисто пообіцяли захищати Тайвань: «вважати будь-які спроби визначати майбутнє Тайваню іншими, окрім мирних способів… загрозою миру та безпеці західної частини Тихого океану та серйозним занепокоєнням для Сполучених Штатів».

Сьогодні Америка повинна пам’ятати про цю обітницю. Ми повинні підтримувати Тайвань, який є незламним оплотом. Тайвань – це лідер в управлінні: у боротьбі з пандемією COVID-19 і боротьбі за збереження природи та клімату. Це лідер у сфері миру, безпеки та економічного динамізму: з підприємницьким духом, культурою інновацій та технологічною доблестю, яким може позаздрити увесь світ.

Тривожно, що ця справжня, надійна демократія, яку Freedom House вважає однією з найвільніших у світі, і яку з гідністю очолює жінка, президент Цай Ін Вень — знаходиться під загрозою.

В останні роки Пекін різко посилив напруженість у відносинах з Тайванем. Китайська Народна Республіка (КНР) збільшила патрулювання бомбардувальників, винищувачів і літаків спостереження над зоною протиповітряної оборони Тайваню. Через це Міністерство оборони США вимушене зробити висновок, що армія Китаю «ймовірно готується до непередбачених ситуацій, щоб об’єднати Тайвань з КНР силовим способом».

КНР розгорнула війнуі в кіберпросторі - на урядові установи Тайваню - щодня здійснюються десятки атак. Паралельно Пекін тисне на Тайвань економічно, тисне на світові корпорації, вимагаючи розірвання зв’язків з островом, залякує країни, які співпрацюють з Тайванем, і обмежує туризм з КНР.

З огляду на масовану агресію Комуністичної партії Китаю (КПК), візит нашої делегації Конгресу слід розглядати як однозначну заяву про те, що Америка підтримує Тайвань - нашого демократичного партнера у той час, коли він захищає себе та свою свободу.

Наш візит – один з небагатьох візитів делегацій Конгресу на острів — жодним чином не суперечить усталеній політиці єдиного Китаю, яка керується Законом про відносини з Тайванем з 1979 року, Спільними американсько-китайськими комюніке та Шістьма завіреннями. Сполучені Штати продовжують протистояти одностороннім спробам змінити статус-кво.

Наш візит, що є частиною нашої широкомасштабної подорожі тихоокеанським регіоном, включаючи Сінгапур, Малайзію, Південну Корею та Японію, спрямований на взаємну безпеку, економічне партнерство та демократичне врядування. Наші дискусії з нашими тайванськими партнерами будуть зосереджені на підтвердженні нашої підтримки острова та просуванні наших спільних інтересів, включаючи просування вільного та відкритого Індійсько-Тихоокеанського регіону. Солідарність Америки з Тайванем сьогодні надзвичайно важлива — не лише для 23 мільйонів жителів острова, але й для мільйонів інших людей, які зазнають утисків та погроз з боку КНР.

Тридцять років тому я відвідала Китай у складі двопартійної делегації Конгресу, де на площі Тяньаньмень ми розгорнули чорно-білий банер із написом: «Тим, хто загинув за демократію в Китаї». Коли ми виходили з площі, нас переслідували поліцейські. Жахлива ситуація з дотриманням прав людини та нехтуванням верховенством права в Пекіні продовжується, оскільки президент Сі Цзіньпін посилює свою владу.

Комуністична партія Китаю (КПК) жорстоко придушує свободу і права людини в Гонконзі — як приклад, арешт католицького кардинала Джозефа Дзена — нехтуючи гарантіями «одна країна, дві системи». У Тибеті КПК тривалий час веде кампанію зі знищення мови, культури, релігії та ідентичності тибетського народу. У Сіньцзяні Пекін здійснює геноцид мусульманських уйгурів та інших меншин. КПК продовжує по всьому материку атакувати та арештовувати активістів, лідерів свободи релігії та усіх, хто наважується протистояти режиму.

Ми не можемо лишатися осторонь, поки КПК продовжує погрожувати Тайваню і власне демократії.

Насправді, ми здійснюємо візит у той час, коли світ стоїть перед вибором між автократією та демократією. У той час, коли росія веде заздалегідь сплановану незаконну війну проти України, вбиваючи тисячі невинних — і навіть дітей, — важливо, щоб Америка та наші союзники дали зрозуміти чітко - ми не поступаємося автократам.

У квітні, коли я перебувала у Києві на чолі делегації Конгресу— а це був візит США найвищого рівня в країну, охоплену війною — я передала Президенту Володимиру Зеленському наше захоплення тим, як його народ захищає демократію в Україні та демократії в усьому світі.

Відвідуючи Тайвань, ми вшановуємо нашу відданість демократії: ще раз підтверджуємо, що свободу Тайваню — і всі демократії — необхідно поважати.

Джерело: The Washington Post