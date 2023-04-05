Одна з версій. Татарського вбили, бо росія програє – Януш Бугайські

Старший співробітник Jamestown Foundation та автор книги "Невдала держава: Посібник з розпаду росії" Януш Бугайські переконаний, що вбивство Татарського – це результат боротьби всередині "провладного" угрупування в рф через те, що Татарський своєю критикою порушував ефективність пропаганди кремля. Окрім того, це потужний сигнал його босу Пригожину від іншого угрупування "силовиків". Втім, усунення "конкурентів" лише загострить боротьбу за владу у кремлі.

Вбивство відомого російського пропагандиста в Санкт-Петербурзі свідчить про безлад і хаос в інформаційній війні Москви. Владлен Татарський не був звичайним журналістом чи військовим блогером, а радше прибічником знищення України. Він був пов'язаний з найманцями "Ваґнера", передовим загоном російських військ на сході України. Можливо, він став жертвою ескалації боротьби за владу в російських владних елітах, які пропонують суперечливі меседжі про війну в Україні.

Татарського вбили в ресторані, що належить керівнику "приватної військової компанії Ваґнера" Євгену Пригожину. Пригожин має гострий конфлікт з міністром оборони росії Сергієм Шойгу. Хоча Кремль звинуватив у вбивстві українські спецслужби, більш правдоподібне поясненням таке: операція організована російськими спецслужбами, щоб припинити критику, яка підриває ідеологію і викриває провали державної політики та військових операцій. Вбивство, ймовірно, це потужний сигнал для самого Пригожина.

Татарський і Пригожин критикували Кремль не за розв'язання війни, а за некомпетентність її ведення. Деякі відомі російські націоналісти пішли ще далі. Ігор Гіркін, колишній офіцер Федеральної служби безпеки, який свого часу очолював групу інфільтрованих російських бойовиків у Донецьку, опублікував на YouTube відео, в якому заявив, що росію чекає неминуча військова поразка. Крім того, зростає підпільна течія опозиції путіну в самій армії через масштаби втрат російської живої сили і техніки. Ці антикремлівські наративи ускладнюють для Москви та її армії тролів передачу послідовних та продуманих повідомлень як всередині країни, так і за кордоном.

Західні експерти вже давно вважають, що росія досягла успіху в пропаганді та дезінформації. Війна росії проти України продемонструвала, що такі твердження є застарілими та оманливими. Так само, як і військова кампанія, інформаційна війна Москви була некомпетентною і непереконливою. Приводи для розв'язання війни не мають жодного підґрунтя. Очевидно, що Україна не є фашистською державою, а її президент-єврей Володимир Зеленський не є нацистом, який керує "геноцидом" російськомовних. Більше того, якщо росія захищалася від НАТО, то чому вона не воює з державою-членом НАТО? Якщо вона просто хотіла змінити владу в Києві, то чому вона вбиває беззбройних цивільних? І якщо росія нібито може легко захопити всю Україну, то чому її військові не здатні контролювати навіть регіон Донбасу?

Цілі, задекларовані державною пропагандою, продовжували змінюватися в міру того, як військові відступали з кількох фронтів, зокрема з Києва, Харкова та Херсона. Оскільки поразки в боях проти більш мотивованих і краще озброєних українських військ зростають, заяви Москви про пряме втручання НАТО лише дурять її найпалкіших прихильників, тоді як регулярні погрози глобальної ядерної війни втрачають свій вплив.

На відміну від невдалої дезінформації Москви, меседжі України виявилися ефективними. Вона привернула увагу світової спільноти до неспровокованої агресії росії. Чітке розмежування між нападником і жертвою допомогло згенерувати великі поставки зброї майже з усіх країн НАТО і дозволило Альянсу зміцнити свій східний фланг. Москва не може приховати свої безладні обстріли українських міст, а її легіон воєнних злочинів обурив громадську думку і значною мірою об'єднав Захід. Західні економічні санкції та розрив енергетичних зв'язків з Європою також сприятимуть зменшенню доходів росії та руйнуванню її економіки.

Незважаючи на пропаганду війни, військова неспроможність росії стане більш очевидною, коли Україна розпочне масштабний контрнаступ з метою відвоювання своїх південно-східних територій цієї весни. Жодна пропаганда та дезінформація не зможе замаскувати військові та економічні невдачі, що насуваються на росію. Усунення внутрішніх критиків і конкурентів не вирішить проблем Кремля, а лише загострить боротьбу за владу, яка сприяє розпаду держави.

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