Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню Кремль не прагне – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер вважає, що українці володіють ініціативою на північному фронті. Попри всі зусилля рашистів, їхні здобутки на східному фронті мінімальні, єдина ділянка де їм вдалося просунутися ¬– це під Покровськом. Водночас ситуація на південному фронті не зазнала змін і жодна зі стороні не має змоги тут просунутися. В кампанії глибоких ударів, на думку автора, Україна досягла паритету з росією і наближається до переваги.

Огляд фронтів: 19 тиждень. Попри заяви путіна про припинення вогню, дані з відкритих джерел свідчать, що військові операції тривають, і довготривале їх переривання дипломатичними іграми малоймовірне. З військової точки зору, якби путін справді розглядав можливість заморозити конфлікт на будь-який період часу, не кажучи вже про пошук миру, російські сили відступали б на більшості фронтів, а не марно намагалися просуватися вперед.

Наражаючись на українські контратаки з численних укріплених районів, війська путіна, тим не менш, підтримують стандартний темп 150-200 атак на день, як і протягом минулих кількох тижнів. Здобутки залишаються мінімальними, переважно обмеженими районами, де українські сили вже ймовірно планували відступити замість того, щоб твердо триматися. Важко точно оцінити, яка частка орківських атак успішна, але середній показник 10% здається розумним.

Дрони дозволили українським бригадам виділяти набагато менше своїх солдатів для утримання вразливих позицій, що має означати, що більша частка активних батальйонів України відпочиває. Я давно оцінюю стратегічний підхід України під керівництвом Сирського як мінімізацію втрат, навіть ціною території, окрім випадків, коли це суворо необхідно. Кінцева мета цього стратегічного вибору – нарощування резервів бойової потужності, які можна буде вивільнити у вразливий час і місце. Те, що Україна трималася за позиції ще стійкіше, ніж очікувалося, протягом останніх шести місяців або близько того, свідчить про зростання можливостей у більшості українських бригад.

Чи не є одна з причин, через яку західний експертний клас і ЗМІ так похмуро оцінюють перспективи України у війні, навмисною спробою розіграти власну гру маскування. Американці схильні помилково вважати, що управління очікуваннями є найважливішою частиною успіху. А ЗМІ люблять шокуючий поворот, який усі можуть удавати, що ніхто не міг передбачити. Запуск Україною великого наступу в 2024 році є відмінним прикладом того, як це відбувається.

Погано що ЗМІ намагаються занизити очікування від України, хоча встановлення безглуздих очікувань також не є корисним. Але удавати, що українські сили повністю виснажені, не сприяє доставці підтримки, необхідної для виправлення ситуації.

Як і раніш, найкращий спосіб зрозуміти, що насправді відбувається у війні в Україні, – це порівняти зусилля, які витрачає Москва, і те, що цим досягається. Понад тисяча серйозних втрат на день, 40% з яких смертельні, а стільки ж калічать, з темпом близько двохсот на квадратний кілометр, при цьому, можливо, лише десята частина атак загалом отримує територію, більшість із якої незабаром втрачається. Лише після тижнів наступу в певному районі орки здатні просунутися достатньо далеко, щоб змусити українські війська на ширшій території відступити на кілька полів. Це поразка в повільному темпі.

Північний театр бойових дій. Схоже, що Україна тримає ініціативу на півночі прямо зараз, з постійно зірваними спробами Москви прорватися до Сумщини з Курської області. Незначне збільшення атак біля руїн Вовчанська було більше ніж нейтралізоване українським ударом у лісову зону біля Липців, за кілька кілометрів ближче до Харкова. Також існує невелике нове українське вторгнення на російську територію поблизу Тьоткіно, на далекому західному краю сумського фронту.

Північний театр воєнних дій. Номери бригад зазначені разом з районами атак

Операцію під Липцями важче охарактеризувати, оскільки немає жодних підтверджених відеозаписів. Як повідомляється, наступ відбувся після тривалого виснажливого бою, в якому орки тижнями накопичували резерви, достатні для наступу на Липці. У битві брала участь ветеранська 13-та бригада "Хартія" Нацгвардії, яка входить до складу одного з нових українських корпусів, а також є одним з лідерів у використанні наземних БПЛА.

Харківський фронт. Зазначено приблизні сектори бригад та контрнаступу на Липці, включаючи потенційні шляхи використання

Не повідомляється, яку саме роль відіграють наземні дрони, але Україна швидко розгортає колісні та гусеничні безпілотники для розвідки, інженерних робіт, постачання та медичної евакуації. Наскільки я розумію, і незабаром я напишу про це докладніше – групи наземних дронів повинні очолювати кожну атаку, розчищаючи шляхи до цільових районів і зберігаючи запаси, дозволяючи бійцям просуватися вперед і займати позиції під час прогалин у спостереженні противника. Після того, як лінія зіткнення утримується, на підтримку висувається важка техніка, а потім прибувають передові групи безпілотників, які розширюють сіру зону до контрольованої ворогом території, накриваючи її ударними та розвідувальними БПЛА.

Під Тьоткіно Україна провела більш традиційну механізовану штурмову операцію, яка включала щонайменше два інженерні прориви московської прикордонної оборони, один з яких, ближчий до міста, дозволив проникнути деякій кількості сухопутних військ, які зайняли позиції на околицях міста. Підрозділи, за повідомленнями, включають 225-й штурмовий полк, можливо, за підтримки 21-ї механізованої бригади, хоча задіяні танки не були "Леопардами", які раніше використовувала ця бригада, тому там цілком міг бути інший полк, наприклад, 67-а бригада. Я також не здивуюся, якщо більшість механізованих бригад були позбавлені танкових батальйонів, щоб ними можна було керувати на рівні корпусу, використовуючи їх разом з відповідними елементами підтримки. Це має зробити трохи складнішим визначення бригади на основі того, яку техніку видно на відео з дронів.

Тьоткінська ділянка, Сумсько-Курський фронт

225-й раніше атакував Демидівку, що на східному фланзі Сумського фронту, на межі Бєлгородського району, тож, схоже, що цими днями Україна робить ставку на штурмові полки як на мобільні передові загони. Наскільки успішними були атаки в напрямку Тьоткіно, неясно: кілька машин було підбито і, ймовірно, виведено з ладу, що типово для атак, але чи були вони згодом евакуйовані й відремонтовані, сказати важко. Однак це виглядає ймовірним, враховуючи, що найбільші удари, про які заявляють орки, припали на український бік кордону. Одним із компонентів операції в цьому секторі, схоже, був відволікаючий удар в напрямку районного центру Глушково, який, як свідчать надзвичайно достовірні кадри з камер спостереження орків, пройшов не дуже вдало для українців, які брали в ньому участь.

Це бойові дії на півночі, які відбуваються зараз: Україна наносить удари по краях, тоді як орки намагаються прорвати кордон в центрі. Те, що українські літаки продовжують наносити удари з близької відстані по московитській землі з рідкісними втратами, викликає легке здивування. Наразі боротьба на півночі досить рівна.

Східний театр бойових дій. Прогрес Москви на більшості фронтів на сході зійшов майже нанівець, хоча інтенсивні штурми тривають. Ця відсутність успіху спостерігається навіть попри те, що дерева вкрилися зеленню і є краще прикриття для дій. Ну, поки Україна не надішле безпілотник, що вивергає терміт. Для всього є інженерне рішення.

Куп'янськ, Сіверськ, Часів Яр і більша частина Торецька не зазнали значних просувань, а в районі Лиман-Борова спостерігається лише незначне розширення плацдарму орків. Третя штурмова ще не оточена, але перебуває на позиції, де для утримання лінії фронту, ймовірно, знадобиться контратака. У нещодавньому інтерв'ю NV командир 3-го корпусу, ядром якого є Третя штурмова, відзначив, що йому вдалося утримати 52-кілометрову ділянку фронту.

Фронт поблизу Борової. Сектор Третього корпусу з потенційними змінами протягом наступних шести тижнів

З цього можна припустити, що Третя штурмова наразі працює з 66-ю та 44-ю механізованими, 77-ю аеромобільною та 115-ю територіальною бригадами, якщо карта OSINT Project Owl є актуальною. Цікаве поєднання, але за умови, що керівні команди добре співпрацюватимуть, цей корпус може стати одним з перших, який буде готовий діяти як згуртований підрозділ. Зазвичай я скептично ставлюся до всього популярного, але Третя штурмова більш ніж заслужила свою репутацію. Історія розвитку цієї команди гарантовано перетвориться на дивовижні цифрові симулятори.

Спускаючись до Торецька, хоча в руїнах тривають інтенсивні бої, найбільший прогрес орків останнім часом спостерігається на заході, де ситуація приблизно така ж, як і очікувалося. Українські бійці відступають до водосховища Клебан-Бик, ймовірно, плануючи створити міцний рубіж між Яблунівкою та Катеринівкою. Москві необхідно ліквідувати цей плацдарм, щоб уникнути флангових атак, що загрожують силам, які рухаються до Костянтинівки зі сходу і заходу. У найближчі тижні слід очікувати досить легкого просування орків, яке сповільнюватиметься по мірі наближення до більш щільного українського фронту оборони.

Покровський та Костянтинівський фронти. Ймовірний план операцій орків показаний пунктирними стрілками, разом з вірогідними українськими позиціями відступу, куди, можливо, доведеться відступати

На просторі між Покровськом та річкою Бичок вперше за довгий час орки почали розвивати щось схоже на реальний тактичний імпульс проти твердого опору. Скидається на те, що до половини всіх атак орків за останній тиждень в окупованій Україні припадає на фронт під Покровськом, де 38-а бригада морської піхоти та 14-а гвардійська Червонокалинська бригада несуть основний тягар наступу на схід від міста.

Між Покровськом і Костянтинівкою. Проілюстровано ймовірне скорочення українських ліній до липня, а також гіпотетичну контратаку з метою вибити плацдарм орків

Бронетехніка з'являється тут у більшій кількості, ніж це було характерно для ворога останнім часом, судячи з відеозаписів бойових дій. Москва, можливо, зрозуміла, що хоча масові мотоциклетні атаки можуть створити певний рівень хаосу, іноді залишаючи українських солдатів на передових позиціях в оточенні, традиційна важка техніка все ще необхідна для швидкого накопичення достатньої кількості особового складу для наступного наступу.

Тим не менш, московитські війська змогли розширити свій плацдарм над Бичком, захопивши Малинівку. Тепер є небезпека, що орки прорвуться до Покровська зі сходу, через Мирноград, хоча я сумніваюся, що це їм вдасться, навіть якщо вони спробують. Приблизно в п'яти кілометрах на схід від міста є природний вузол, який може стати фатальним для великої кількості орків.

Ще більшу небезпеку становить поворот на Костянтинівку після того, як західний фланг плацдарму буде укріплений. Після витіснення з височини вздовж траси Т-0504 українським військам буде важче утримувати ворога від загрози флангу позиції Клебан-Бик. Ймовірно, найближчим часом будуть потрібні значні контратаки, щоб уникнути цієї ситуації.

Цікаво, що просування орків було незначним на західному фланзі Покровська, де велися запеклі бої. Схоже, що офіцери орків вирішили, що українську оборону вздовж річки Солона необхідно обійти з флангу, оскільки спроби прорватися з вузького плацдарму на південь від Котлиного і Удачного провалилися. Важливість Новопавлівки як цілі зростає, оскільки орки могли б використати асфальтовану переправу через річку для того, щоб спробувати відкинути українські війська вниз по долині Солоної. Це буде необхідно для просування до головної лінії постачання, що входить до Покровська з північного заходу.

Новопавлівський фронт і ймовірна лінія української запланованої оборони

Минулого тижня Москві вдалося здійснити ще одне відносно помітне просування, увірвавшись до Багатира з боку Розлива. Це фактично другий випадок у цьому секторі, коли орки прорвали українську оборону й захопили плацдарм у важливому населеному пункті. Не схоже, що це пов'язано з мотоциклетними наскоками чи навіть піхотними хвилями, а лише з вдалим вибором часу. Щойно війська накопичуються в підвалах, вони можуть розширити зону контролю, саме тому в інших місцях на Новопавлівському фронті українські сапери превентивно підривають споруди, щоб створити велику зону без прикриття.

Також спостерігається незначне просування орків на західному краю фронту біля Зеленого Поля та деяке заповнення територій на північ від Багатира, які Україна, ймовірно, давно залишила, але лише нещодавно підтвердила, що вони втрачені. В цілому, однак, орки все ще виглядають досить застряглими на Новопавлівському фронті. Гуляйполе обстрілюють, але, схоже, не надто активно.

Підсумовуючи, ми не бачимо тут ані перемир'я, ані успішного великого наступу. Все йде за старою схемою, яка невблаганно рухається до рашистського колапсу.

Південний театр бойових дій. На півдні цього тижня було все те ж саме – кілька розвідок орків, які майже всі або майже всі були відбиті українською обороною. Херсонський та Оріхівський фронти дуже стабільні, безпілотники та артилерійські обстріли не припиняються, але перспективи швидкого просування з обох боків малоймовірні.

Найцікавішою подією стала втеча кількох українських військовополонених з рук ворога завдяки підтримці українських БПЛА. Те, що українці роблять там, де можуть, а орки майже ніколи, – це залучення елітних солдатів до рятувальних операцій. Це важливо, коли фронт тримають розрізнені команди від трьох до шести осіб.

Авіаційна дуель. Наразі Україна чекає на дві важливі речі: більше систем ППО Patriot і ракет, а також шведські AWACS, які щойно довели свою безцінність у веденні повітряних боїв в Пакистані. Як тільки вони будуть отримані, нарешті можна буде ефективніше збивати літаки орків, що доставляють планерні бомби. Навіть якщо Україна не зможе отримати винищувачі Gripen і їхні ракети великої дальності "Метеор" до літа, існують варіанти AIM-120 AMRAAM великої дальності, які можуть бути поставлені в Україну для використання на "Вайперах" за підтримки AWACS від Saab.

Інший варіант, який не варто скидати з рахунків, – це створення Україною власної ракети класу "повітря-повітря" великої дальності, можливо, шляхом доопрацювання AMRAAM, а можливо, адаптації чогось радянського. Враховуючи ефективні модифікації старої С-200, які дозволили Україні знищити два російських А-50 AWACS і важкий бомбардувальник Ту-22, я б ніколи не виключав якогось постапокаліптичного поєднання наземної ракети класу "земля-повітря", скинутої з повітря Су-27, зі шведським AWACS, що контролює її політ. Ці великі старі "Фланкери" можуть впоратися з важким корисним навантаженням. Уявіть собі цей планер з сучасною високотехнологічною начинкою – фантастичний центр управління безпілотниками, здатний нести ракети великої дальності для виконання спеціальних завдань. Вони чудово поєднуються з Gripen для виконання робіт на малих висотах.

Збийте парув літаків з планерними бомбами, й авіація орків знову стане більш обережною, що ще більше обмежить використання планерних бомб. Електромагнітна війна, можливо, і знизила ефективність планерних бомб орків, але тонни вибухівки, що потрапляє в будь-яке місце в радіусі близько ста метрів, достатньо, щоб зіпсувати вам день. І орки врешті-решт почнуть скидати зі стратегічних бомбардувальників бомби з п'ятитонним вибуховим потенціалом. Якщо він є на старому складі, Москва рано чи пізно закине його в Україну.

Але крок за кроком Україна дряпається до приблизного паритету з орками в небі. Це повільний шлях, але він закінчується там же, де і той, яким Україна йшла для досягнення паритету – наближення до переваги – у питаннях стратегічних ударів.

Ударні кампанії на далеку відстань. Минулого тижня стратегічний ударний аспект розділився на дві окремі фази: до негласного парадного перемир'я і після нього.

Безпосередньо перед негласним перемир'ям Україна запустила рекордну кількість БПЛА над територією росії, чітко попередивши про те, що має статися. Москві не вистачає засобів ППО, щоб перекрити весь свій повітряний простір, і з часом їй доведеться виділити більше літаків для полювання на дрони, як це зробила Україна. Для путіна належний захист його військової промисловості є ще більш важливим через те, наскільки вона має тенденцію до концентрації. російський оборонний комплекс дуже централізований, як і американський сьогодні, і з тієї ж причини – заради прибутку.

Заводи й склади продовжуватимуть зазнавати ударів, а для України співвідношення витрат і вигод є дуже сприятливим. Хоча ракети далекого радіусу дії все ще мають цінність, події в усьому світі доводять, що дрони є чудовим доповненням і навіть перевершують їх у деяких ролях через їхню низьку вартість порівняно із засобами захисту, необхідними для їхньої нейтралізації.

Військово-морські справи. Можливо, через те, що орки трохи оговталися після втрати двох літаків у боротьбі з українськими безпілотниками в Чорному морі, на цьому фронті було досить тихо. Або, можливо, численні атаки України на Новоросійськ минулого тижня за допомогою повітряних і морських БПЛА, а також крилатих ракет "Нептун" завдали реальної шкоди. Поки хтось не опублікує викривальні супутникові знімки.

У спільноті відкритих джерел відзначається закономірність, коли літаки-розвідники НАТО пролітають у радіусі дії радарів об'єктів орків уздовж Чорного моря, а через кілька днів Україна завдає одну або кілька хвиль ударів. Об'єкти ППО в Криму вражаються, часто носіями БПЛА, які наносять удари з моря, потім ударні безпілотники переслідують цілі в Новоросійську, Керченській протоці або за її межами. Якщо це виправдано, відбувається фінальна комбінована атака з використанням повітряних і морських БПЛА, а також ракет "Нептун".

Те, що може виявитися корисним у найближчому майбутньому для цих та інших зусиль, – це здатність України використовувати безпілотники, озброєні зенітно-ракетними комплексами, щоб тримати літаки орків подалі. Якщо небо над Чорним морем перейде Україні, "Вайпер" зможе оминати мережу ППО навколо Севастополя і запускати ракети великої дальності по цілях в Криму і на Кавказі.

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