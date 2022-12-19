Падіння росії. Коли Україна входить в Європу, росія її залишає – Бруно Тертре

Бруно Тертре – заступник директора Фонду стратегічних досліджень (FRS), провідного французького аналітичного центру з питань міжнародної безпеки аналізує, що спільного між росією, Мордором Толкіна та Сомалі в Африці. Ця стаття логічно їх пов’язує, а ще передбачає крах путінської імперського проєкту, розпад росії та… Дізнайтеся, прочитавши статтю у перекладі iPress.

Рівно через сто років після народження Радянського Союзу 30 грудня 1922 року ми цілком можемо стати свідками його другого розпаду. Спроба путіна відновити привілейовану сферу впливу навколо росії обертається катастрофою. І ця катастрофа може бути лише початком. Стає дедалі складніше уявити, як росія може вийти зі своєї української авантюри на вершині. Словом "історичний" часто зловживають для опису нинішніх геополітичних подій. Але іноді це цілком заслужено.

На шляху до фашизму? Руйнування в росії є не засобом, а самоціллю

Колишній французький дипломат Мішель Дюкло влучно охарактеризував радикалізацію російської політики після повернення путіна на президентську посаду у 2012 році: "повзучі кольорові революції, неоколоніалістське бажання зберегти контроль над "ближнім зарубіжжям", відчуття можливостей, сприйняття слабкості Заходу і прагнення до міжнародного самоствердження"... і поява потенційного партнерства з Китаєм. Ця зовнішня радикалізація, прискорена дрейфом Києва в бік Заходу в поєднанні з внутрішньою жорсткістю – ці два фактори підживлюють один одного – посилилися з кінця лютого. Говорити сьогодні про "тоталітарну" державу було б перебільшенням. Ні абсолютного контролю над суспільством, ні його повної мобілізації в росії сьогодні немає. І багато громадян, схоже, більше зацікавлені втекти від війни, ніж долучитися до неї. Але говорити про режим, який перетворюється на фашизм, стає все менш абсурдним. володимир путін, схоже, все більше перемагає своїх ультраправих. Його стратегія кооптації насильницьких, навіть неонацистських груп у 1990-х роках – для захисту країни від демократичної зарази – обертається проти нього самого.

Ґрунт для цього був, безумовно, сприятливий. Сучасна російська політична культура характеризується фактичним союзом між людьми зі служби безпеки (силовиками) та людьми з організованої злочинності. Армія втілює ці зв'язки ще сильніше через саму структуру російських збройних сил: солдати часто залишені напризволяще через слабкість сержантського складу та офіцерів, чия військова культура була викувана "контртерористичними" операціями в Чечні (1999-2009 рр.) або нещодавно в Сирії: розв'язанням невибіркового насильства, позбавленого будь-яких моральних міркувань.

Сучасна російська політична культура характеризується фактичним альянсом між людьми зі служби безпеки (силовиками) та людьми з організованої злочинності.

Чеченські та російські ополченці, особливо виділяється група Вагнера, зараз тримають верх (до того, як перетворити його на залізний кулак?). Російські ультранаціоналісти раніше були відносно маргінальними фігурами. "Ці персонажі (...) задовольнялися просторікуванням про фантазії ядерної війни по телевізору. Новизна відтепер полягає в тому, що вони мають приватні армії, з артилерією та авіацією, а також закривавлену булаву як емблему". Треба уважно прочитати всенародне звернення, виголошене російським президентом у царській Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу 21 вересня з нагоди анексії чотирьох українських областей. Вона наповнена посиланнями: прославляння минулого, згадки про англосаксонських ворогів, обіцяне світле майбутнє, цитати з філософа Івана Ільїна... Все це – тривожні сигнали. Вони доповнюють культ вождя, акцент на нібито минулих приниженнях, державний капіталізм або висловлювання путіна про "очищення" росії, яке стане результатом виходу, що послідував за початком операції "Z".

Альянс між Православною Церквою та путіним також виявляє тривожні риторичні ексцеси. Під час урочистостей 21 вересня на Красній площі виступав персонаж, одягнений як доктор Стрейнджлав з однойменного фільму. Іван Охлобистін, актор і позбавлений сану священик, подякував Богу за те, що росія "не може більше йти назад", і охарактеризував війну, що триває, як "протистояння між Добром і Злом, між світлом і темрявою, між Богом і дияволом, (...) священну війну", яку кожен росіянин покликаний почати "в своєму серці, проти власних гріхів". Ті самі слова, що й у відомого ідеолога Олександра Дугіна, для якого "остання битва світла і темряви" вже розпочалася. Тим, хто вбачає тут лише ексцеси з боку крикливої меншості, не завадило б почитати ще раз нюансованих експертів на кшталт Дмитра Треніна, які вбачають у війні можливість подолати "примітивний матеріалізм і безвір'я". Поодинока точка зору? Зовсім ні, на думку деяких експертів з російської культури, які вбачають прямий зв'язок з нігілістичною традицією кінця 19 століття, для якої руйнування є "не засобом, а самоціллю": воно було б очищувальним і спокутувальним.

Другий розпад Радянського Союзу. Без України росія перестала бути імперією

За влучним формулюванням Сергія Плохія, яке нагадує відомий жарт лорда Ісмея про НАТО, Радянський Союз забезпечив утримання "українців всередині, поляків зовні, а росіян знизу". Сьогодні неоімперський проєкт путіна зазнає краху. Йому не тільки не вдалося об'єднати "русскій мір", але й його найближчі сусіди, завдяки війні, схоже, тепер хочуть емансипуватися.

Ненадовго звернувшись до Москви по допомогу для придушення бунту, що зароджувався, Казахстан вирішив дистанціюватися від свого великого сусіда. Тим більше, що росії вже немає там, щоб відновити стабільність у своєму сусідстві. Оскільки вона була відсутня під час останніх зіткнень між Таджикистаном і Киргизстаном (хоча й принесла туди спокій у 2021 році), Бішкек скасував спільні маневри, які мали відбутися з російською армією.

Сьогодні неоімперський проєкт путіна зазнає краху.

Насамперед, москва промовчала, коли Вірменія, суверенна територія якої вперше зазнала нападу азербайджанських військ, у вересні минулого року послалася на оборонні гарантії, що містяться в основоположному договорі Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), яка є замінником НАТО. В результаті Єреван відмовився підписувати підсумковий документ листопадового 2022 року засідання ОДКБ, що могло стати смертним вироком для організації.

Чи можна говорити про прості афтершоки землетрусу 1991 року? Принаймні, це те, що колишній посол Франції Жерар Аро назвав "другою війною за правонаступництво СРСР". І, напевно, справа йде далі. На додаток до ОДКБ, інший стовп Співдружності Незалежних Держав (СНД), Євразійський економічний простір (ЄЕП), також перебуває в поганому стані. москва ніколи не була по-справжньому серйозною щодо регіональної багатосторонності і співпраці між рівними. Сьогодні занепадає не лише її "жорстка сила", але й "м'яка сила". А насильницька анексія росією чотирьох українських областей викликала у сусідів москви більше страху, ніж поваги до колишньої опікунської держави.

Зв'язки економічної залежності (особливо з Киргизстаном і Таджикистаном) не зникнуть за одну ніч. Як і статус величезної російської території як міграційного перехрестя. Нам добре відомо те, що зауважив Збігнєв Бжезинський: без України росія перестає бути імперією. Це буде особливо актуально, якщо підтвердиться втрата москвою впливу на решту свого оточення. Таким чином, ми можемо стати свідками "сутінків російського імперіалізму" вже у найближчі роки. У Центральній Азії та Кавказькому регіоні цим скористаються інші держави, починаючи з Туреччини і Китаю, а також, якщо вони добре розіграють свої карти, Європа і Сполучені Штати. Не маючи, однак, спроможності і бажання виконувати роль поліцейських регіону – роль, яку москва взяла на себе (треба сказати, досить добре). Нова Велика гра може розпочатися...

Остаточний крах. Занурення росії у варварство вже відбувається

У найкращому для нього випадку володимир путін зуміє представити свою дуже ймовірну поразку в Україні як "перемогу". Хіба не так робив Хрущов після Карибської кризи, або такі автократи, як Саддам Хусейн, який подавав свій жалюгідний відхід з Кувейту як перемогу? Тим не менш, йому буде важко переконати російську громадську думку, яка пережила десятиліття промивання мізків, але не є повністю апатичною.

Пропонуємо три (майже) визначеності та чотири сценарії. Перша визначеність: росія в середині 2020-х років буде країною, підірваною військовим, економічним (санкції) та демографічним ослабленням (понад 500 тисяч осіб вже виїхали з країни). Друга визначеність: країна відокремлюється від Європи. Україна була "західним боком" російського тіла, що врівноважував його "східний бік".

Без неї, вплив якої на історію і формування російських еліт іноді не береться до уваги, монгольська і татарська спадщина росії займе більш важливе місце в національній культурі. Третя впевненість полягає в тому, що після війни росія вступить у смутний період. Ми знаємо історію країни: за військовими поразками часто слідують політичні потрясіння, як ми бачили в 1905, 1917 або 1989 роках.

Що стосується сценаріїв, то найменш несприятливим був би сценарій Німеччини після 1945 року. Після поразки, за якою настав шок і травма, а потім – самоаналіз і зцілення. Але росія не має тієї традиції верховенства права (навіть з перервами), яку свого часу мала Німеччина. Не кажучи вже про те, що провести її через Нюрнберг буде складно. І під захист доброзичливого покровителя країна не потрапить...

Більш вірогідним є північнокорейський сценарій: ізоляція і радикалізація росії-фортеці, в якій путін або його наступники триматимуть населення країни у перманентному стані війни. Французька експертка Франсуаза Том говорить про "автаркічну імперію", яка відучила б населення від західного впливу. Вона цитує письменника Дмитра Глуховського, який представляє путіна, що плете "кокон, в який росії доведеться загорнутися, щоб впасти в сплячку на десятиліття, навіть на століття", а також історика Володимира Пастухова, який уявляє собі "заморожене тіло", "замкнене в гігантській кріогенній камері розміром в одну сьому частину поверхні суші".

Ще один крок за шкалою песимізму – і росія стане (для тих, хто найбільше хвилюється) своєрідним Мордором ("чорною країною"), пустельною землею, в якій сили зла готують свій реванш і завоювання Середзем'я. Занурення країни у варварство вже відбувається, як стверджують шанувальники Толкіна, які порівнюють поведінку російських військових з поведінкою орків, цих напівзвірів-напівлюдей, здатних на найстрашніше. Перебільшення? Не зовсім, якщо усвідомити, що за останні десять років з росії виїхали найкращі і найсвітліші мізки і, дедалі більше, її середній клас. Але російське суспільство стало криміналізованим, "угруповання перейняли мафіозні правила, запозичивши у них стиль життя, фізичні установки, особливу "мораль", ієрархію, утворену "хрещеними батьками", які керують своїми протеже".

Чи може росія цього нової "смути" ( анархія початку 17 століття) нагадувати, в крайньому випадку, Сомалі 1990-х років, в якій правитимуть ополчення і банди, що поповнюються за рахунок повернення гірких призовників, багато з яких були колишніми ув'язненими?

Розпад росії? "Великі імперії не йдуть у небуття граціозно"

Сомалійський сценарій був би також сценарієм розпаду російської національної імперії. Якщо "вертикаль влади", побудована путіним, буде зруйнована, то як можна уявити собі утримання держави, в тридцять разів більшої за площею і в десять разів більш населеної?

Як вже зазначалося, російська імперія, з огляду на відстані між ядром і периферією, фактично нагадує свої європейські аналоги минулого. Чи зможе росія пережити крах виплеканого москвою національного міфу про націю-опікуна, яка вища за інших і покликана контролювати своїх сусідів?

У республіках національних меншин вже наростає бунт. Треба визнати, що буряти, тувинці та інші дагестанці, які складають непропорційно велику частку російської армії (оскільки призов до армії уособлює соціальне піднесення в цих бідних регіонах), як і в будь-якій імперії, заплатили більше кривавих грошей, ніж етнічні росіяни. І хоча путін, треба віддати йому належне, ніколи не зневажав мусульман країни, віддаючи перевагу "національній", а не "етнічній" концепції своєї країни, яке місце могли б зайняти ісламістські рухи в росії, де панує анархія? Але ж розпад міг розпочатися і у далеких і багатих регіонах, як Словенія для Югославії...

"Великі імперії не йдуть у небуття граціозно", - попереджав посол США в Москві на початку 1991 року. У Сполучених Штатах і в Європі знову виникнуть ті ж самі дебати, що й 30 років тому: що краще – розпад країни і її ослаблення (як вважав віце-президент США Дік Чейні), чи її перманентність з огляду на її ядерний статус (як вважав держсекретар США Джеймс Бейкер)?

Фрідріх Рек-Маллечевен писав про Німеччину в червні 1941 року, що "ніколи ще народ не хитався назустріч катастрофі в такому стані одурманення і безсилля". На думку Франсуази Том, чий аналіз часто вважався надто песимістичним, але якій сьогодні історія здається правильним, це речення цілком стосується сучасної росії.

Підстав для радості небагато. Але якщо наведений вище аналіз правильний, то це означає, що Європа і росія, швидше за все, надовго розійдуться (за умови, що перша зможе звести свою залежність від російського газу до мінімуму). Це може стати завершенням трьохсотлітнього історичного циклу, який розпочався з перемоги над Швецією у Полтавській битві (1709 рік). Коли Україна входить до Європи, росія її залишає.

Джерело: Institut Montaigne