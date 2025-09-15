Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер

Адам Кінзінгер, колишній республіканський конгресмен, який кинув виклик Трампу і підтримав його імпічмент під час першої каденції, учасник Групи підтримки України в Конгресі США, розповідає як адміністрація Трампа будує свою політику на теоріях змови. Від "азбестової афери" до скасування вакцинації – параноя керує рішеннями Білого дому, пише він.

Спочатку була теорія змови щодо азбесту. Ще в 1992 році Дональд Трамп заявив, що азбест, відомий канцероген, є абсолютно безпечним, а за нормами, які вимагають його видалення з будівель, стоїть мафія. Забудьте про дослідження щодо азбесту та раку легенів. Забудьте про токсичні волокна. Трамп назвав видалення азбесту "великою аферою".

Яка була мотивація мафіозі? Робочі місця для компаній та профспілок, які вони контролювали.

Яка була очевидна мотивація самого Трампа? Як великий власник нерухомості, він не хотів платити за видалення азбесту зі своїх об'єктів.

Це раннє твердження, що азбестова "ліквідація" була лише питанням грошей і політичних маніпуляцій, ознаменувало початок багаторічної експлуатації Трампом людей, які вірять, що за лаштунками всім керують потужні сили. того моменту він запускав одну безпідставну теорію змови за іншою, і тепер ці теорії формують реальну політику США.

Найбільш стійкі конспірологічні теорії Трампа стосуються виборів у США. У 2012 році він заявив, що переобрання Барака Обами було сфальсифікованим. Навіть після власної перемоги у 2016 році він попереджав, що президентські вибори будуть підтасовані. У 2020 році він повторив це звинувачення і досі наполягає, що його поразка була результатом змови демократів.

Інші "хіти" змовницького репертуару Трампа:

"Кліматичний обман". Трамп заявив, що Китай вигадав зміну клімату, аби зробити американське виробництво менш конкурентним.

Змова банкірів. Під час кампанії 2016 року він звинуватив Гілларі Клінтон у таємних зустрічах з міжнародними банками для "змови з метою знищення суверенітету США".

Вакцини викликають аутизм. У соцмережах він писав: "Здорова маленька дитина йде до лікаря, отримує величезну дозу багатьох вакцин, їй стає погано, і вона змінюється – аутизм. Багато таких випадків!"

Ці теорії ніколи не були засновані на фактах. Вони були створені для активізації цинічної віри: ви можете не бачити зради, але я бачу. Люди, яких приваблює таке світобачення, хочуть лідера, котрий володіє таємним знанням і обіцяє боротися від їхнього імені. Це дає їм відчуття мети. Трамп виконав цю роль, перетворивши підозру на політичний рух.

Історик Річард Гофстедтер описав цей тип мислення у своєму знаковому есе "Параноїдальний стиль в американській політиці", простежуючи його ще від XVIII століття і страхів перед ілюмінатами. Гофстедтер зауважив, що теорії змови часто процвітають на політичній правій сфері й у часи економічної нестабільності. Ця закономірність лишається сильною. Опитування YouGov 2023 року показало, що 41% американців вірять, ніби "одна група людей таємно контролює події та править світом разом". Республіканці значно частіше поділяють такі погляди, наприклад, удвічі більше з них вірять, що вакцини від COVID-19 містять мікрочипи.

Трамп експлуатує ці страхи, аби вигравати за будь-яку ціну. Він унікальний серед президентів своєю готовністю розпалювати й лякати виборців. Страх і гнів надійно стимулюють явку на виборах. А оскільки його вплив на Республіканську партію залежить від найвідданіших прихильників MAGA, він не може відмовитися від конспірологічних теорій, які забезпечують їхню лояльність.

Його адміністрація віддзеркалює цей спосіб мислення. Трамп оточує себе такими фігурами, як Лора Лумер, яка просувала ідею, що COVID був "пландемією", та високопосадовцями на кшталт директора ФБР Кеша Пателя і торгового радника Пітера Наварро, які наполягають, що вибори 2020 року були сфальсифіковані і що "глибинна держава" таємно керує урядом.

Ці переконання безпосередньо впливають на політику. В Агентстві з охорони довкілля адміністратор Лі Зелдін скасовує заходи з боротьби зі зміною клімату, діючи на основі безпідставного твердження Трампа, що кліматична наука – це китайська змова. За іронією долі, великі промислові групи, включаючи Американський інститут нафти та провідні комунальні підприємства, заявляють, що віддають перевагу стабільним національним нормам перед невизначеністю дерегуляції.

Політика охорони здоров'я також заражена. Давно відомий скептик вакцин Роберт Ф. Кеннеді-молодший, який обіймає посаду міністра охорони здоров’я і соціальних служб у Трампа, розпустив дорадчі комітети з вакцин та ускладнив американцям доступ до життєво необхідних щеплень. Водночас опитування показують, що три чверті американців не довіряють підходу Кеннеді, і законодавці з обох партій чинять спротив.

У Міністерстві юстиції генеральна прокурорка Пем Бонді намагається узгодити з фактами звинувачення Трампа щодо Епштейна. Трамп висунув твердження, що до злочинів Епштейна причетні демократи, а не його власні соратники, обіцяючи надати таємні докази, але так і не зробив цього.

Політична шкода очевидна. Безперервна брехня Трампа про шахрайство на виборах підірвала довіру громадськості до самої демократії. До його першої кампанії лише 27% республіканців заявляли, що довіряють підрахунку голосів. Після його перемоги ця цифра подвоїлась, але навіть тоді лише половина висловлювала довіру. Нині ж опитування Pew свідчить, що лише 34% американців вірять, що більшості людей можна довіряти.

Уряд, що керується змовами, має наслідки, які виходять за межі Вашингтона. Головний хірург Флориди Джозеф Ладапо, повторюючи антивакцинну риторику Трампа, з гордістю заявив, що "абсолютно не покладався" на медичні дослідження, коли закликав скасувати обов'язкову вакцинацію в школах.

Політика параної Трампа часом оберталася проти нього – його заяви щодо Епштейна можуть ще заплутати його, але загальна шкода очевидна. Він зробив підозри мейнстрімом, винагородив страх і залишив Америку більш розділеною і недовірливою. Скорочуючи дослідження з дезінформації, його адміністрація фактично гарантує, що з'явиться ще більше теорій змови.

