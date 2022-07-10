Перемога України покращить світ. путін має піти, якщо хоче вижити – Тімоті Снайдер

Нова колонка відомого у світі історика Тімоті Снайдера з роздумами про можливі варіанти закінчення війни росії з Україною. А саме – про загострення боротьби за владу в самій росії на тлі поразок в Україні, що спонукатиме царька забрати свої війська додому. За його прикладом це зроблять група вагнера та кадирова для збереження свого статус-кво чи навіть посилення позицій. Саме тому Тімоті Снайдер радить світові не перейматися через ядерний шантаж путіна та не прораховувати варіанти, що робити аби не образити диктатора. Адже Україна обов'язково виграє.

Нова колонка відомого у світі історика Тімоті Снайдера з роздумами про можливі варіанти закінчення війни росії з Україною. А саме – про загострення боротьби за владу в самій росії на тлі поразок в Україні, що спонукатиме царька забрати свої війська додому. За його прикладом це зроблять група вагнера та кадирова для збереження свого статус-кво чи навіть посилення позицій. Саме тому Тімоті Снайдер радить світові не перейматися через ядерний шантаж путіна та не прораховувати варіанти, що робити аби не образити диктатора. Адже Україна обов'язково виграє.

Спочатку ніхто не міг уявити, що може початися російсько-українська війна. І все ж почалася. І зараз ніхто не може уявити, чим це закінчиться. І все ж це закінчиться.

Війна – це, зрештою, політика. Те, що Україна перемагає на полі бою, має значення, оскільки Україна чинить тиск на російську політику. Такі тирани, як путін, дещо зачаровують, оскільки створюють враження, що можуть робити те, що їм подобається. Звичайно, це омана; і їхні режими оманливо крихкі. Війна закінчиться, коли українські військові перемоги змінять російські політичні реалії - процес, що, я вважаю, почався.

Українці, погодьтеся, виявилися приголомшливо хорошими воїнами. Вони провели серію оборонних, а тепер і наступальних операцій, які хочеться назвати "як з підручника", але правда в тому, що ці підручники ще не написані; і коли вони будуть написані, українська кампанія надасть приклади. Вони зробили це з дивовижним спокоєм і незворушністю, попри те, що їхні вороги вчиняють жахливі злочини та відкрито ведуть кампанію за їх знищення як нації.

Поза ядерними тривогами. Якщо Україна чинить опір ядерному шантажу росії, світ теж зможе

Однак зараз нам важко зрозуміти, як Україна досягне перемоги, навіть якщо українці просуваються вперед. Це тому, що багато нашої уяви захоплено єдиним і досить малоймовірним варіантом того, як закінчиться війна: ядерним вибухом. Я думаю, що цей сценарій нас приваблює частково тому, що нам, здається, бракує інших варіантів, і це виглядає як кінець.

Однак використання грибоподібної хмари для завершення розповіді породжує занепокоєння та заважає ясному мисленню. Зосередження на цьому сценарії, а не на більш імовірних, заважає нам побачити, що насправді відбувається, і підготуватися до більш ймовірного можливого майбутнього. Справді, ми ніколи не повинні випускати з поля зору, наскільки українська перемога покращить світ, у якому ми живемо.

Але як ми туди потрапимо? Війна може закінчитися кількома способами. Тут я хотів би запропонувати лише один вірогідний сценарій, який може виникнути в найближчі кілька тижнів і місяців. Звичайно, є й інші. Важливо, однак, почати спрямовувати свої думки на якісь більш вірогідні варіанти. Сценарій, який я тут пропоную, полягає в тому, що російська звичайна поразка в Україні непомітно зливається з російською боротьбою за владу, що, у свою чергу, вимагатиме відходу Росії з України. З історичної точки зору, це дуже знайомий ланцюг подій.

Перш ніж я викладу це, нам спочатку потрібно усунути ядерне заціпеніння. Говорячи про ядерну війну в широкому, загальному плані, ми уявляємо, що російсько-українська війна — це все про нас. Ми відчуваємо себе жертвами. Ми говоримо про свої страхи та тривоги. Ми пишемо заголовки про кінець світу. Але ця війна майже напевно не закінчиться обміном ядерною зброєю. Держави з ядерною зброєю воюють і програють війни з 1945 року, не застосовуючи її. Ядерні держави програють принизливі війни у таких місцях, як В’єтнам і Афганістан, і не використовують ядерну зброю.

Правда, є певна спокуса подумки поступитися ядерному шантажу. Як тільки піднімається тема ядерної війни, вона здається надзвичайно важливою, і ми впадаємо в депресію та стаємо одержимі. Саме до цього путін намагається завести нас своїми туманними натяками на ядерну зброю. Коли ми приймаємо його приклад, ми уявляємо загрози, яких росія насправді не робить. Ми починаємо говорити про українську капітуляцію, просто щоб зняти психологічний тиск, який відчуваємо.

Це, однак, виконує роботу путіна за нього, рятуючи його від катастрофи, яку він сам створив. Він програє звичайну війну, яку почав. Він сподівається, що посилання на ядерну зброю стримають демократії від доставки зброї в Україну і виграють йому достатньо часу, щоб доставити російські резерви на поле бою, щоб уповільнити український наступ. Ймовірно, він помиляється, що це спрацює; але словесне загострення — одна з небагатьох засобів, які він залишив.

Як я поясню за мить, поступка ядерному шантажу не припинить звичайну війну в Україні. Однак це зробило б майбутню ядерну війну набагато більш імовірною. Поступки ядерному шантажисту вчать його, що така загроза отримає те, що він хоче, що гарантує подальші кризові сценарії. Це вчить інших диктаторів, майбутніх потенційних шантажистів, що все, що їм потрібна, це ядерна зброя та трохи шаленості, щоб отримати те, що вони хочуть, а це означає більше ядерних протистоянь. Він намагається переконати всіх, що єдиний спосіб захистити себе – це створити ядерну зброю, що означає глобальне розповсюдження ядерної зброї.

Оскільки є якась ядерна загроза, то вона спрямована не проти нас, а проти українців. Вони чинили опір ядерному шантажу протягом семи місяців; і якщо вони можуть це робити, ми, звичайно, теж зможемо. Коли відомі російські політичні діячі, такі як лідер Чечні рамзан кадиров, говорять про використання ядерної зброї, вони мають на увазі в Україні. Але війна також не закінчиться цим. кадиров також стверджує, що відправляє своїх синів-підлітків воювати в Україну. Щоб їх опромінили російською ядерною зброєю?

Американська відповідь на ядерний шантаж мала принизити путіна. У російської армії завжди є вихід – повернутися додому

росія стверджує, що мобілізує сотні тисяч нових військ. Це зовсім не добре, але навіть так: чи дійсно путін пішов би на політичний ризик широкомасштабної мобілізації, відправив російських хлопців в Україну, а потім підірвав ядерну зброю поблизу? Моральний дух вже є серйозною проблемою. Схоже, що понад півмільйона росіян втекли з країни, а не були відправлені в Україну. Ситуації не допоможе, якщо росіяни будуть думати, що їх мобілізують у зону, де буде підірвана ядерна зброя. Вони не отримають відповідного захисного спорядження. Багато мобілізованих солдатів не мають відповідного спорядження для звичайної війни.

росія щойно оголосила, що частини східної та південної України є росією. Це, звичайно, смішно. Але чи справді москва застосувала б ядерну зброю на землях, які, як вона стверджує, є російськими, вбиваючи або опромінюючи людей, які, як вона стверджує, є російськими громадянами, цивільними особами та солдатами? Це звісно можливо. Але це дуже малоймовірно.

І навіть якби це сталося, це не завершило б війну або, принаймні, не з перемогою росії. Досі я міркував, навіть не згадуючи про стримування: очікування, що використання ядерної зброї спричинить потужну відповідь з боку інших країн. Американцям дали місяці на роздуми про це, і я думаю, що їхня відповідь на використання ядерної зброї росією була розрахована так, щоб вивести з ладу російські збройні сили та принизити путіна особисто. Ще одна більш непряма форма стримування – це впевнене знання того, що використання ядерної зброї змете підтримку путіна та росії в усьому світі.

Мені також цікаво, чи ризикне росія завезти ядерну зброю в Україну або навіть поблизу неї, враховуючи українську точну далекобійну артилерію, ненадійну матеріально-технічну базу росії та здатність українців заволодіти системами озброєнь, які росіяни привезли в свою країну. Важко переоцінити труднощі, з якими стикаються росіяни, щоб утримувати свої власну зброю та техніку. Звичайно, росіяни можуть використати замість цього ракету; але деякі з їхніх ракет падають на землю, а інші збиваються. російські літаки, як правило, падають і збиваються, аж до того, що російські вильоти рідкісні — і привертають негативну увагу.

Якщо припустити, що росія справді хотіла підірвати малопотужну ядерну зброю в Україні й зуміла це зробити, незважаючи на все, це не матиме вирішального військового значення. Немає великих скупчень українських солдат чи техніки, щоб вдарити по них, оскільки Україна воює дуже децентралізовано. Якби була детонація, українці б продовжували боротися. Вони говорять про це місяцями, і сумніватися в цьому немає підстав.

Є також проблема мотиву. путін хоче, щоб ми співчували його ситуації, що, звичайно, само по собі є дуже підозрілим кроком. Але чи можна довіряти тому, що він каже? Ми говоримо, що "путін загнаний до кутка. Що він робитиме?". Це про те як ми починаємо говорити про ядерну зброю: фактично путін заводить нас у те, що ми мали б вважати його власним психологічним простором. Але це все лише відчуття. Насправді це не мотив.

Якби чисті емоції, викликані поразкою, спонукали до використання ядерної зброї, це б уже відбулося, а цього не сталося. Мало що може бути більш принизливим, ніж поразка росії під Києвом через місяць війни. Шоком став і провал на Харківщині минулого місяця. Поки я пишу, українці досягають значних успіхів у регіонах, про які путін щойно заявив, що назавжди стануть росією на гігантській телевізійній церемонії; офіційна відповідь росії полягала в тому, що їхні кордони не визначені. Реакцією росії на переважаючі сили був відступ.

Тож давайте уважніше поглянемо на позицію путіна. російські збройні сили в Україні не "приперті до стінки": вони будуть в безпеці, якщо відступлять назад до росії. Метафора "стіни" також не дуже допомагає зрозуміти, де стоїть путін. Це скоріше ніби меблі пересунули навколо нього, і йому доведеться знову зорієнтуватися.

Реальність набуває значення в росії. Мобілізація путіна призвела до розколу еліт

Те, що він зробив в Україні, змінило його позицію в москві, причому на гірше. З цього, однак, не випливає, що він "повинен" виграти війну в Україні, що б це не означало ("може" логічніше звучить, аніж "повинен"). Важливо втримати владу в москві, і це не обов’язково означає наражати себе на подальший ризик в Україні. Як тільки (і якщо) путін зрозуміє, що війна програна, він змінить своє мислення щодо своєї позиції вдома.

Влітку ця позиція була простішою. Ще зовсім недавно, мабуть, поки він не виступив із промовою про мобілізацію у вересні, він міг просто оголосити про перемогу в ЗМІ, і більшість росіян були б задоволені. Але зараз він довів свою безглузду війну до того, що навіть російський інформаційний простір починає тріщати. росіяни зараз переживають за війну, завдяки мобілізації (як показують соціологічні опитування). А зараз їхні телевізійні пропагандисти визнають, що російські війська відступають. Отже, на відміну від першої половини війни, путін не може просто стверджувати, що все добре, і покінчити з цим. Він повинен зробити щось інше.

Земля пішла з під ніг путіна. Його політична кар’єра базується на використанні контрольованих ЗМІ для перетворення зовнішньої політики на заспокійливе видовище. Іншими словами: виживання режиму залежало від двох передумов: те, що відбувається на телебаченні, важливіше за те, що відбувається в реальності; і те, що відбувається за кордоном, важливіше, ніж те, що відбувається вдома. Мені здається, що ці установки вже не працюють. З мобілізацією різниця між вдома та за кордоном була зруйнована; з програними битвами різниця між телебаченням і реальністю послабилася. Реальність починає мати значення більше, ніж телебачення, а росія – більше, ніж Україна.

І в еліті, і в громадській думці росії є розкол, і зараз це стає помітним на телебаченні. Дехто вважає війну святою справою і її можна виграти, якщо голови полетять, керівництво поводитиметься чесно, і надішле на фронт більше людей і техніки. Серед них військові блогери, які фактично перебувають на фронті, чиї голоси стають все більш популярними. Це пастка для путіна, оскільки він і так посилає все, що може. Через ці голоси він виглядає слабким. Інші вважають, що війна була помилкою. Ці голоси зроблять його дурним. Це лише одна з основних з низки суперечливих позицій, з якими зараз стикається путін через виявлену послаблену позицію.

Якщо війна за кордоном послаблює ваші позиції, і якщо цю війну неможливо виграти, краще закінчити її сьогодні, а не завтра. Я підозрюю, що путін цього ще не бачить. Однак він зайшов достатньо далеко, щоб зрозуміти, що він повинен діяти в реальному світі, хоча поки що його вибір був невдалим.

Мобілізація була найгіршою з обох сторін: достатньо великою, щоб відштовхнути населення, надто малою і, головне, надто пізньою, щоб змінити ситуацію до зими. Ймовірно, це був результат компромісу, який показує нам, що путін править не один. путін намагається командувати військами в Україні. Його невдачі відкривають його для критики (поки що непрямої). Але путін, схоже, застряг: просто завершення війни зараз, без зміни теми, посилило б деяких його критиків. Але тепер, коли мобілізацію вже випробували, у нього є небагато засобів застосувати більшу силу. Отже, як змінюється предмет?

Кадиров та Пригожин знущаються з командування російською армією. Може армія їм потрібна для більш особистих інтересів

Він змінюється сам по собі. Зараз путін опинився в пастці події, яка мала бути телевізійною та далекою, але яка одразу набула політичного характеру всередині росії. Двоє відомих російських політичних діячів рамзан кадиров і євген пригожин досить жорстоко розкритикували російське верховне командування. З огляду на те, що всі знають, що путін фактично керує, це має викликати розбіжності. Кремль прямо відповів кадирову, натомість армійська пропаганда показує розкритикованого командира зі своїми військами на полі бою.

На мою думку, це не випадково, і кадиров, і пригожин контролюють щось на зразок приватних збройних сил. кадиров, де-факто диктатор російської Чечні, має власне ополчення. Воно було направлене в Україну, де, схоже, спеціалізувалося на тероризуванні мирних жителів і розміщуванні постів в Instagram. Після наполягання на мобілізації в росії, минулого місяця кадиров оголосив, що нікого з Чечні не мобілізують. Можна зробити висновок, що він береже своїх людей для чогось іншого.

Пригожин є лідером таємної організації найманців "ваґнер", і в цій якості він стає більш помітним. (Він також відповідає за Агентство інтернет-досліджень, яке було одним із учасників гібридної війни проти України у 2014 році та кібервійни проти Великої Британії та США у 2016 році.) ваґнер брав участь у низці спроб зміни режимів, зокрема кривавих чистках російських маріонеткових урядів у Луганській та Донецькій областях, а також спробі вбити Володимира Зеленського на початку війни. Безсумнівно, це було за наказом путіна. Але це приголомшливий набір навичок.

Зараз "ваґнер" очолює щоденні російські спроби наступу в районі Бахмута Донецької області, які фактично нікуди не ведуть. ваґнер, здається, не дуже активний там, де просуваються українці, що набагато важливіше. Вчора Gulagu.net повідомляв, що бойовик ваґнера застрелив офіцера російської армії, що нібито свідчить про те, що на цій ділянці фронту не все добре. Чи важко припустити, що пригожин щадить тих цінних людей і матеріальні цінності, які у нього залишилися? Він відкрито вербував російських в’язнів воювати на боці ваґнера в Україні. Я б ризикнув припустити, що він посилає їх на смерть і затримує людей і техніку, які можуть стати в нагоді в майбутньому в якійсь іншій справі.

пригожин і кадиров закликають до інтенсифікації війни, знущаються над російським вищим командуванням у найагресивнішому тоні, але при цьому начебто захищають своїх. Це теж виглядає як пастка. Критикуючи спосіб ведення війни, вони послаблюють інформаційний контроль путіна; змушуючи його взяти на себе відповідальність, навіть якщо вони цього не роблять, вони ще більше викривають його позицію. Вони кажуть йому виграти війну, яку вони самі, здається, не намагаються виграти.

Відповідно до загальної логіки, яку я описую, суперники намагатимуться зберегти будь-які бойові сили, які вони мають, або для захисту власних особистих інтересів у непередбачуваний час, або для того, щоб грати на користь москви. Якщо нинішня ситуація справді така, то незабаром усім залученим видасться дурним мати збройні сили в далекій Україні або, якщо вже на те пішло, щоб їх там день за днем вбивали. Потім настане переломний момент. Як тільки деякі люди зрозуміють, що інші притримують своїх людей, їм буде здаватися безглуздим відсилати своїх.

Путін має піти з України, якщо хоче вижити. Тож світ має змінити позицію щодо війни

У певний момент ця логіка стосуватиметься і самої російської армії. Як зауважив Лоуренс Фрідман, якщо армія хоче відігравати певну роль у російській політиці чи престижі в російському суспільстві, її командири мають стимул відійти, поки у них ще є підрозділи для командування. І якщо сам путін хоче залишитися при владі, то ні дискредитована, ні деморалізована армія не в його інтересах.

Сама мобілізація починає виглядати як спис, спрямований не туди: чи є сенс посилати тисячі непідготовлених і недостатньо оснащених чоловіків туди, де вони все більше розуміють їх чекає загибель? Звичайно, путін виходить з того, що мобілізовані солдати або загинуть, або переможуть; але якщо вони замість цього втечуть, вони стають небезпечною групою, можливо, готовою до іншого лідера.

І тому ми можемо побачити вірогідний сценарій того, як ця війна закінчиться. Війна є формою політики, а російський режим загрожений поразкою. Оскільки Україна продовжує вигравати битви, один відкат супроводжується іншим: телебачення поступається реальності, а українська кампанія поступається боротьбі за владу в росії. У такій боротьбі немає сенсу мати озброєних союзників далеко в Україні, яких було б корисніше розгорнути в росії: не обов’язково у збройному конфлікті, хоча це не можна повністю виключити, але щоб стримати інших і захистити себе. Для всіх зацікавлених акторів, можливо, погано програти в Україні, але гірше програти в росії.

Логіка ситуації сприятиме тому, хто найшвидше це усвідомить, і зможе контролювати та передислокувати сили. Як тільки каскад починається, швидко втрачається сенс мати російських військових в Україні взагалі. Знову ж таки, не обов’язково з цього випливає, що в росії будуть збройні зіткнення: справа в тому, що, після нестабільності, викликаної війною в Україні, російські лідери, які хочуть отримати зиск від цієї нестабільності або захиститися від неї , захочуть, щоб їхні сили були поблизу москви. І це, звичайно, було б дуже добре, і для України, і для світу.

Якщо це станеться, путіну не знадобиться виправдання, щоб піти з України, оскільки він робитиме це заради власного політичного виживання. Попри всю його особисту любов до дивних уявлень про Україну, я вважаю, що він більше прив’язаний до влади. Якщо сценарій, який я тут описую, розгорнеться, нам не доведеться хвилюватися про те, про що ми зазвичай хвилюємося, наприклад про те, як путін ставиться до війни та чи будуть росіяни засмучені програшем. Під час внутрішньої боротьби за владу в росії путін та інші росіяни будуть думати про інші речі, і війна поступиться місцем більш нагальним проблемам. Іноді ви змінюєте тему, а іноді тема змінює вас.

Звичайно, все це залишається дуже важко передбачити, особливо на будь-якому рівні деталізації. Інші результати цілком можливі. Але лінія розвитку, яку я тут обговорюю, не тільки набагато краща, але й набагато ймовірніша, ніж сценарії кінця світу, яких ми боїмося. Тому це варто розглянути та до цього варто підготуватися.

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