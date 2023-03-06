Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону

Переклад iPress
06 березня 2023, 13:26
Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону
Колишні посадовці Пентагону Ерік Едельман та Франклін Міллер в онлайн-журналі American Purpose переконливо пояснюють Заходу, чому Україні потрібно перенести війну на територію росії у військовому та економічному плані. На їхню думку, Захід має припинити розмірковувати на предмет якихось переговорів, якими може закінчитися війна. Експерти наполягають, що єдина можливість закінчення війни – це повна поразка російської армії та її відхід на територію росії.

Нещодавні візити високопосадовців до України, дискусії в аналітичних центрах та коментарі у ЗМІ свідчать: Захід приходить до консенсусу про поразку росії у війні проти України. Цей консенсус перегукується з нещодавньою редакційною статтею Washington Post, в якій стверджується: "Допустити будь-який результат, в якому виграє кремль, це наруга і знущання. Це смертельний удар по принципу, на якому ґрунтується західна стабільність і цивілізована міжнародна співпраця: суверенні держави не можуть піддаватися безкарному нападу, підкорятися і зазнавати масових вбивств".

Подібні настрої можна знайти й на інших редакційних та авторських сторінках. На нещодавній Мюнхенській конференції з безпеки учасники погодилися, що для того, аби зірвати стратегічні цілі москви, необхідно підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Ці настрої прекрасні по суті, але вони відображають протиріччя, яке з самого початку переслідувало політику адміністрації Байдена щодо війни в Україні: переконання, що війна повинна закінчитися шляхом переговорів і що росія не має перемогти, але без чіткої вказівки на перемогу України. Це формула тривалого "замороженого конфлікту", з тисячами додаткових смертей з обох сторін і подальшою втратою з часом громадської підтримки як з боку США, так і з боку союзників. Такого трагічного кінця не має бути.

Кожна стратегія перемоги у війні повинна не лише передбачати бажану мету – в даному випадку поразку росії, але й містити шляхи і засоби її досягнення. Єдиний надійний спосіб гарантувати поразку рф – це забезпечити перемогу України на полі бою, яка уможливить повне повернення територій, захоплених росією з 2014 року. Для цього потрібно надати Україні інструменти, можливості та допомогу, необхідних їй для перемоги у війні, а не лише для виживання. Це означає знищення сил окупантів і розбиття російської армії, щоб москва не змогла укріпитися й оборонятися на окупованих територіях. Це єдина правильна схема, що призведе Україну до переможного результату.

владімір путін не має наміру зупинятися. Зіткнувшись з тактичними поразками і, можливо, 200 000 жертв, він холоднокровно продовжує наступ. кремлівського диктатора можна зупинити лише тоді, коли його армію буде розбито вщент в Україні і вона відповзе в росію. Історія рясніє такими прикладами. Французька армія опинилася на межі заколоту в 1917 році, німецька армія зламалася восени 1918-го і, що найважливіше для наших цілей, погано керована, неадекватно оснащена і погано мотивована імперська російська армія розвалилася в 1917 році. Низка бойових поразок на Донбасі та на Півдні може змінити режим у москві, оскільки російський народ нарешті відчув ціну цієї війни на своїй шкурі. Тому політичні зміни в столиці рф будуть першим кроком до справжнього миру. Крах путінської армії – це перший крок до припинення навали.

Зрозуміло, що кілька десятків західних танків і кілька сотень інших броньованих машин – необхідні, але недостатні. Як переконливо довів Філліпс О'Брайен, сучасна війна – це логістика і виробництво. Україні терміново потрібні (і терміново – це означає саме тепер, а не через 18 місяців) ударні системи великої дальності, щоб знекровити російські підрозділи, знищити їхні логістичні та постачальницькі бази, лінії зв'язку, мережі командування й управління, склади боєприпасів. Це вимагатиме, серед іншого, переваги в повітрі, ракет ATACMS, безпілотників Grey Eagle і сучасних боєприпасів класу “повітря-земля”. Вони повинні надходити і з американських запасів, і від інших  союзників. Але вони мають надійти зараз і тепер. Якщо Україна хоче перемогти, ми повинні дати їм ці інструменти і вони зроблять своє.

Більше того, оскільки росія переходить на рейки воєнної економіки, політики США і Заходу повинні: 1) посилити режим санкцій, наприклад, відрізавши рф від міжнародної фінансової системи; 2) посилити експортний контроль, який, можливо, зробив більше для обмеження російського оборонного виробництва, ніж санкції; 3) заблокувати доступ росії до збройних запасів з Китаю, Північної Кореї та Ірану, в тому числі заборонити поставки з двох останніх країн, які порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

Зрештою, США, співпрацюючи зі своїми союзниками, мусять очолити процес перетворення Заходу на арсенал демократії не лише для України, Тайваню та інших країн, які стикаються з агресією з боку авторитарних режимів, але, зрештою, і для нас з вами. Світ став занадто небезпечним для демократії. Її захист вимагатиме відновлення виробничих потужностей оборонно-промислової бази, що скоротилася з часів розпалу Холодної війни. Це вимагатиме пильної уваги з боку Білого дому, Міністерства оборони та Конгресу. Стандартів мирного часу недостатньо. Наші запаси боєприпасів для армії, флоту і військово-повітряних сил катастрофічно малі, а події в Україні демонструють, наскільки швидко сучасна війна виснажує ресурси. Ця війна, а також агресивні наміри Китаю і Північної Кореї в Тихоокеанському регіоні вимагають потужного стримування, якщо ми хочемо запобігти майбутнім збройним конфліктам. Ми і наші союзники готові відновити все, що потрібно нашим збройним силам. Ми знаємо, як це робити, і нам вже давно слід взятися цю роботу.

Про авторів:

Ерік С. Едельман – радник Центру стратегічних і бюджетних оцінок. Він був послом США у Фінляндії та Туреччині, а також заступником міністра оборони з питань політики у 2005-2009 роках.

Франклін К. Міллер тридцять років працював старшим посадовцем з питань ядерної політики та контролю над озброєннями в Пентагоні та в апараті Ради національної безпеки. Директор Scowcroft Group.

Джерело: American Purpose

ПентагонФілліпс О’БрайенЕрік Едельман

Останні матеріали

Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Політика
Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Переклад iPress – 06 березня 2023, 16:17
Кінець битви за Бахмут. Перемога за тим, хто зберіг свої війська та якнайбільше виснажив супротивника – Філліпс О'Брайен
Політика
Кінець битви за Бахмут. Перемога за тим, хто зберіг свої війська та якнайбільше виснажив супротивника – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 березня 2023, 10:16
Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Переклад iPress – 04 березня 2023, 16:33
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша
Політика
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша "перекладач" Сорокін – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2023, 16:14
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Політика
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 03 березня 2023, 12:07
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена.
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена. "Вони зробили дурню, що прийшли в Україну" – New York Times
Переклад iPress – 03 березня 2023, 09:09
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Політика
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:35
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Політика
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:26
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється