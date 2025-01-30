Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут

Андреас Клут, колумніст Bloomberg, який висвітлює питання американської дипломатії, національної безпеки та геополітики, наголошує, що Трамп прагне знищити світовий порядок, побудований після Другої світової війни, і повернутися до грубої сили на міжнародній арені. Сильні можуть взяти те, що можуть, а слабкі мають терпіти те, що мусять – психологія путіна та інших імперців. На відміну від інших коментаторів, які висловилися на цю тему, Клут прогнозує можливі дії США та аргументує наслідки.

Зневажаючи ООН та малі країни. Трамп демонструє, що він буде радий, якщо післявоєнний міжнародний порядок зазнає краху

Данія та Панама щойно стали двома з десяти ротаційних членів Ради Безпеки ООН, органу, відповідального за підтримання міжнародного миру. Данці головуватимуть у березні, маючи на меті "відстоювати міжнародне право" та інші гарні речі. Панамці візьмуть кермо влади в серпні. Що може піти не так? – запитує Андреас Клут у колонці в Bloomberg.

Експерт перераховує варіанти: данці, панамці та інші дипломати займуть свої місця поруч з Елізою Стефанік, речницею MAGA, яку президент Дональд Трамп посилає в ООН представляти Сполучені Штати. Під час слухань щодо її затвердження на посаді вона пообіцяла поставити Америку на перше місце і знову дала зрозуміти, що розглядає ООН здебільшого як антисемітське болото, яке марнує американські податки.

Данія і Панама, прогнозує колумніст, матимуть багато запитань до Стефанік, не в останню чергу щодо заявлених амбіцій Трампа купити або захопити Гренландію у данців і "забрати" побудований американцями канал у Панами. Якщо Трамп виявиться настільки рішучим, як це звучить, обидва кроки не лише порушать, але й висміють міжнародне право, Статут ООН і все, що відстоює Рада Безпеки.

Андреас Клут зауважує, що презирство Трампа до цих концепцій та інституцій є глибоким. Бувши 45-м президентом, він висміював "глобалістів" в ООН та інших багатосторонніх органах, які покликані врегульовувати конфлікти і сприяти міжнародному співробітництву. Як 47-й президент, він, схоже, прагне зруйнувати систему, побудовану і підтримувану всіма його попередниками, починаючи з Гаррі Трумена.

За кілька годин після присяги Трамп перформативно віддав наказ про вихід США з двох важливих частин системи ООН – Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької угоди про обмеження зміни клімату. Кожна з них має недоліки і гостро потребує реформування. Але замість того, щоб виправити ці інституції, Трамп хоче відсунути їх на другий план або навіть зруйнувати.

Навіть у націоналістичному ментальному всесвіті "Америка понад усе" такі кроки мають розглядатися як ефектні власні цілі. Коли США вийдуть із цих інституцій, Китай весело займе їхнє місце, цинічно позиціонуючи себе перед країнами Глобального Півдня як кращого управителя світового порядку (власник Bloomberg LP Майкл Блумберг каже, що його фонд заповнить прогалину у фінансуванні, яку США залишили на кліматичній конвенції). Те, що Трамп і Стефанік продають як "силу", наголошує Андреас Клут, це одностороннє надування губенят і відмова від лідерства.

Бойкот з боку Трампа, що насувається, який, ймовірно, пошириться і на інші установи ООН, є короткозорим і в інших відношеннях. Ані віруси, ані потепління атмосфери не визнають кордонів. Це глобальні проблеми, які вимагають узгоджених, тобто багатосторонніх, відповідей від усіх країн – саме для боротьби з такими лихами і була створена ООН.

Наприклад, перешкоджаючи роботі ВООЗ, Трамп зробить її менш здатною відстежувати поширення зоонозів у різних географічних регіонах і видах – пташиний грип зараз знову викликає інтерес – і своєчасно попереджати про наступну пандемію. А підриваючи кліматичні угоди, США, як другі у світі за обсягами викидів вуглецю, фактично зраджують спільну боротьбу людства за збереження планети придатною для життя.

Республіканці в Конгресі, які сьогодні є фан-клубом MAGA, крокують у ногу з Трампом. Відповідаючи на запитання Стефанік, голова сенатського комітету з міжнародних відносин Джеймс Ріш ледве стримував своє презирство до ООН, пропонуючи їй "зменшити кількість людей, які забивають нью-йоркські вулиці" навколо штаб-квартири організації. Брайан Маст, який очолює аналогічний комітет у Палаті представників, хвалиться санкціями проти Міжнародного кримінального суду, який він називає судом кенгуру.

МКС, що базується в Гаазі, не входить до системи ООН, але є суміжним з нею. Він з'явився завдяки зусиллям США у 1990-х роках, спрямованим на створення трибуналу, який би судив осіб за звірства та воєнні злочини, якщо їхні національні правові системи не можуть або не хочуть цього робити. Але як тільки суд запрацював у 2002 році, Америка відвернулиася від нього. Коли його судді розслідують справи супротивників Сполучених Штатів, таких як путін, Вашингтон схильний співпрацювати. Коли ж МКС переслідує американців або союзників, наприклад, ізраїльських чиновників за їхню тактику в Секторі Гази, – США ставлять суд під сумнів.

За задумом, ООН та інші елементи того, що стало відомим як ліберальний або "заснований на правилах" міжнародний порядок, поєднували реалізм жорсткої сили з раціоналізмом законів і норм. У вільному світі вважалося, що США підтримують цю систему як її (переважно) доброзичливий гегемон. У світі в цілому великі держави, що входять до Ради Безпеки, повинні були і повинні запобігати великим війнам. Ніщо в цьому баченні не було безхмарним: часто кажуть, що ООН існує не для того, щоб привести нас до раю, а для того, щоб врятувати від пекла.

Однак сьогодні пекло знову здається можливим місцем призначення. Три постійні члени Ради Безпеки з кожним днем стають все більш безвідповідальними, кожен по-своєму. росія під керівництвом путіна стала найлютішим ворогом системи, намагаючись стерти Україну як націю і у такий спосіб насміхаючись над Статутом ООН. Китай під керівництвом Сі Цзіньпіна майже так само погано поводиться, залякуючи країни у Південно-Китайському морі та в інших місцях.

Як наголошує Андреас Клут, тепер і США під керівництвом Трампа стають негідниками, перетворюючись на непевного опікуна та опору. У всьому, що він говорить і робить, Трамп демонструє, що не дбає про систему або її норми, а натомість погоджується з путіним і Сі, що сила дає право – або, як уявляв собі Фукідід, афіняни говорять жалюгідним мелійцям перед тим, як підкорити їх, що "сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять".

Залякуючи данців і панамців і вагаючись щодо українців та інших, Трамп сигналізує, що він прагне поділити світ на сфери впливу і байдужий до агресії та несправедливості. Американці в результаті зіткнуться з більшими ризиками.

Колумніст попереджає, що найбільше програють у такому світі не Америка чи Китай. Натомість це будуть люди в бідних країнах, які помиратимуть від хвороб, які можна було б зупинити на ранній стадії, але цього не було зроблено. Або малі народи, затиснуті між великими державами – мелійці нашого часу, можливо, гренландці, молдавани чи тайванці.

Зазирніть у свідомість американського, китайського та російського президентів, і ви побачите не зіткнення ідеологій, а спільне мислення. Це лякає

Війна і мир у наш час залежатимуть від рішень різних світових лідерів, але насамперед від цих трьох президентів: Дональд Трамп у США, Сі Цзіньпін у Китаї та путіна в росії. Тож зазирніть в їхні голови і проаналізуйте ідеї, які там витають, пропонує Андреас Клут в іншій публікації у Bloomberg.

На думку колумніста, ви побачите не стільки зіткнення ідеологій, скільки спільний спосіб мислення. А це загрожує неприємностями.

Під час Холодної війни американські та радянські лідери дотримувалися протилежних ідеологій. Перші відстоювали свободу і капіталізм (або "лібералізм"), другі – різні відтінки марксизму-ленінізму. Холодна війна залишалася холодною (якщо тільки ви не опинилися на передовій проксівійни) і врешті-решт була вирішена мирним шляхом.

На відміну від них, зауважує Андреас Клут, путін і Сі, а тепер, вочевидь, і Трамп, перебувають у полоні не стільки ідентифікованих ідеологій, скільки простіших інстинктів: волі до влади і загальної жаги до панування, що включає територіальну експансію. Суфікс -ізм, що описує цю ментальність, – це імперіалізм. Він був нормою протягом більшої частини історії, включаючи кінець ХІХ і початок ХХ століть, коли великі держави змагалися не за ідеї, а за колонії, землі й могутність. Ця конкуренція привела прямо в окопи Першої світової війни.

Ця аналогія показує, чому "нинішній період не є повторенням Холодної війни. Він більш небезпечний". Так стверджує Кондоліза Райс, яка була радницею з національної безпеки і державною секретаркою за президенства Джорджа Буша, а зараз керує Інститутом Гувера у Стенфордському університеті.

Радянський Союз прагнув експортувати свою ідеологію в країни, що перебували під його п'ятою, але в іншому він практикував автаркію, відрізаючи себе і свої васальні держави від світової економіки. На противагу цьому, Китай Сі, хоч і залишається комуністичним за назвою, агностично ставиться до стилю правління, який обирають сусідні країни. Але він вимагає, щоб вони схилялися перед Пекіном.

Так само і путін. Він уявляє себе не реінкарнацією Леніна чи Сталіна, а новим царем за зразком Петра чи Катерини, який збирає російські землі та інші території. Він намагається прикрити це шарлатанськими історичними теоріями про те, що, скажімо, українці насправді були росіянами, самі того не знаючи. Але єдиний зв'язний наратив у голові путіна – це історія його власної могутності, яку він відчуває, що повинен проєктувати через ірредентистську, експансіоністську та агресивну російську державу.

Як зауважує Андреас Клут, донедавна на шляху неоімперіалізму, який уособлює Сі в Азії чи путін у Східній Європі, зазвичай стояло щось велике. Це були США, які мають традицію винятковості та часто визначали себе або як маяк свободи, або як хрестоносця за неї. Після Другої світової війни Сполучені Штати підтримали ліберальний міжнародний порядок, заснований на правилах: систему, яка, принаймні в теорії, стримувала імперіалізм великих держав і дозволяла малим країнам процвітати.

Імперські амбіції співпали, і це тішить росію та Китай. путін прагне реінкарнації Ялтинських угод 1945-го

Це змінилося цього місяця, коли Трамп склав свою другу присягу. Адже він залякує Данію, хоче "забрати" Панамський канал, і навіть приєднати Канаду, яка, на його думку, підходить на роль 51-го штату.

Він також обрав своєрідного попередника для вигуку під час своєї інавгураційної промови. Якщо інші нещодавні президенти зазвичай посилалися на когось із гори Рашмор, то Трамп відправив свою аудиторію до енциклопедій, вихваляючи 25-го президента Вільяма Мак-Кінлі.

Одна з причин полягає в тому, що Мак-Кінлі був протекціоністом і широко використовував торгові тарифи, які Трамп любить. Інша причина полягає в тому, що він також був найбільш відверто імперіалістичним президентом в американській історії, захопивши Кубу, Пуерто-Ріко, Гуам, Філіппіни, західні Самоанські острови та острів Вейк, а також анексувавши Гаваї.

На виборах 1900 року демократи, які балотувалися проти Мак-Кінлі, попереджали, що "імперіалізм за кордоном швидко і неминуче призведе до деспотизму вдома". Вони програли. Але до початку Першої світової війни громадська думка знову різко повернулася проти імперіалізму, вбачаючи в ньому корупцію американської винятковості.

Трамп і близько не має такого розуміння. І саме це тішить путіна і Сі. Кожен по-своєму сподівається домовитися з Трампом про розподіл світу на сфери впливу. У кремлі особливо паморочиться голова від сподівань, що путін і Трамп потиснуть один одному руки через "нову Ялту".

Клут нагадує, що Рузвельт прагнув, щоб Сталін кивнув головою на новий порядок, який би поставив імперіалістичну агресію поза законом. На папері він це отримав. Насправді, однак, він і Черчілль погодилися на угоду, за якою Сталін продовжував підпорядковувати собі Центральну і Східну Європу. Американці сприйняли Ялту як поразку принципів, росіяни – як перемогу силової політики, а поляки, балтійці та інші – як кричущу зраду.

"Сьогодні світ, здається, приречений на "нову Ялту" між Трампом, путіним і Сі. Це буде пакт між імперіалістами, заснований на уявленні про те, що сила має право, а примус є чесною грою. Це може призвести до війни між ними, якщо вони не зможуть домовитися про здобич. Це, безумовно, прирече деякі маленькі країни, які опиняться посередині. І як зрозуміли демократи в 1900 році, а путін і Сі довели це беззаперечно, імперіалізм за кордоном також призведе до деспотизму вдома", – завершує колонку Андреас Клут.