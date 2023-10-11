Про вигоди росії від нападу Хамасу на Ізраїль, а також від інших збройних сутичок на Кавказі та Балканах, пише й американська редакція Politico. Видання зазначає, що хоч москва, можливо, безпосередньо і не стоїть за цими конфліктами, але активно підливає олію у вогонь, щоб відволікти увагу Заходу від війни з Україною та послабити в цілому його вплив на глобальному рівні. iPress підіймав цю тему на рівні аналітичних викладок Інституту Роберта Ленсінга. Тепер американське ЗМІ оперує іншими фактами та коментарями, у тому числі дипломатів в ЄС.

Жорстокий напад Хамасу на Ізраїль припав на день народження владіміра путіна. Такий катастрофічний шок у сфері безпеки на Близькому Сході, ймовірно, став приємною несподіванкою для російського президента, який має стратегічний пріоритет – відвернення уваги Заходу від України. Масштабна катастрофа в Ізраїлі покликана зробити саме це, пише Politico.

Велике питання полягає, на думку журналістів видання, в тому, наскільки велика участь кремля в ідеальному штормі наростаючих криз – в Ізраїлі, Косово, на Кавказі та в Африці, які насуваються на Америку і Європу. Для багатьох спокусливо бачити в путіні натхненника або ляльковода, який розпалює більше конфліктів, ніж Захід може впоратися.

Насправді, вважає Politico, путін не розпалював усі ці кризи, але зараз він із задоволенням підливає олію у вогонь і використовує їх на свою користь. путін насолоджується хаосом. кремлівські пропагандисти вже поширюють наратив про те, що війна на Близькому Сході – це перемога росії, а допомога Україні вичерпується.

"Це був, напевно, найкращий подарунок путіну на день народження. Атака на Ізраїль відверне увагу, враховуючи природну зосередженість США на цій державі", – сказав один із дипломатів Європейського Союзу. За його словами, в ЄС сподіваються, що це не матиме драматичного впливу на підтримку України, але, звичайно, багато чого залежатиме і від тривалості конфлікту на Близькому Сході. На думку дипломата, якщо ЄС дійсно хоче геополітичним гравцем, то повинен бути здатним вирішувати кілька криз одночасно.

У Вашингтоні вважають заздалегідь визначеним, що напади Хамас на Ізраїль зменшать увагу США до України, які поглинуті наслідками відсторонення спікера Кевіна Маккарті, завдяки консерваторам-прихильникам скорочення допомоги Києву. Зараз це ускладнює для адміністрації Байдена отримання схвалення Конгресу на будь-яку додаткову допомогу, яку вона, можливо, захоче надати Ізраїлю.

Як зауважує видання, відчуваючи загрозу того, що Захід може втратити увагу до Києва, президент України Володимир Зеленський грає на тому, що Іран, який підтримує Хамас, і росія є близькими союзниками, і представляє боротьбу з рф і боротьбу з ісламістськими бойовиками як одне і те ж саме. "Ізраїльські журналісти, які були тут, в Україні, в Бучі, зараз кажуть, що вони побачили те ж саме зло там, куди прийшла росія. Те саме зло. І єдина різниця в тому, що там – терористична організація, яка напала на Ізраїль, а тут – терористична держава, яка напала на Україну", – заявив він.

кремль зловтішається. Але Франкенштейна створює Іран

"Тож наскільки залучені росіяни?" – ставить питання Politico. І нагадує, що росія давно заграє до ісламістських бойовиків, а лідер Хамасу Ісмаїл Ханія та інші офіційні особи нещодавно здійснили візити до москви. Після суботніх нападів росіяни поспішили "обтрусити від пилу" старі плани щодо повернення кордонів Ізраїлю до того рівня, на якому вони були в 1967 році. Міністр закордонних справ Сєргєй Лавров заявив, що створенню палестинської держави заважає "деструктивна політика" США, і можна було майже почути муркотіння задоволення, коли злорадний експрезидент Дмітрій Мєдвєдєв заперечив атаки Хамасу як "очікуваний розвиток подій" і звернув свій гнів проти Заходу.

"Замість того, щоб активно працювати над палестино-ізраїльським врегулюванням, ці дебіли [США] втрутилися в наші справи і надають неонацистам [в Україні] повномасштабну допомогу, нацьковуючи два близькоспоріднених народи один на одного", – іронізував він.

Прессекретар кремля Дмітрій Пєсков з радістю заявив, що фінансування України тепер неминуче скоротиться. "Процес накачування київського режиму зброєю з фактичної, емоційної, фінансової, технологічної точки зору увійде в низхідний тренд", – сказав він.

"Чи свідчить це про те, що росія безпосередньо причетна до цих атак?" – риторично запитує видання. Втім, Politico вважає це малоймовірним, і стверджує, що росія навіть близько не настільки важлива, як Іран, коли йдеться про озброєння і фінансування Хамасу.

Норман Рул, колишній високопоставлений співробітник американської розвідки, стверджує, що політична підтримка москвою Хамасу підштовхнула угруповання до насильства, але вважає, що будь-яка інша роль росії, окрім цього, швидше за все, була б скромною. "Ця стратегія дозволяє росіянам стверджувати, що вони підтримують мирний процес, але подальше насильство дезорганізує регіон, відволікає увагу політиків від російської агресії в Україні і відволікає військово-морські сили США з Чорного моря в східне Середземномор'я", – сказав він в інтерв'ю Politico.

Як зазначає видання, загравання з Хамасом і підтримка палестинців також допомагають путіну позиціонувати себе як важливого гравця у глобальному перегрупуванні проти Заходу разом із такими країнами, як Китай та Іран. Кілька днів тому він заявив, що росія має намір "побудувати новий світ", звинувативши Захід у війні в Україні, і сказав, що конфлікт ведеться за "принципи, на яких базуватиметься новий світовий порядок".

Союзник росії і головний закордонний військовий постачальник Іран, безумовно, також прагне нового світового порядку, але питання про те, наскільки безпосередньо Тегеран віддає конкретні накази Хамасу, на думку Politico, є дискусійним. Рул сумнівається, що Тегеран брав участь в оперативному плануванні нападу. Але це "неправильне розуміння того, як діє Іран, його ролі і того, як він використовує довірених осіб, – сказав він. – Іран "створює монстра Франкенштейна, а потім випускає його".

Такий підхід до розпалювання глобальної геополітики цілком влаштовує росію, переконане Politico.

Криза на Кавказі. путін зіграв свою роль

Нагірний Карабах на Південному Кавказі є ще однією гарячою точкою, де критики путіна звинувачують його у навмисному роздмухуванні кризи, яка змусила понад 100 000 етнічних вірмен тікати з батьківщини своїх предків після 24-годинного військового наступу Азербайджану 19 і 20 вересня.

І тут картина знову складна. У деяких колах катастрофа була розцінена як ознака слабкості росії, що москва більше не може гарантувати безпеку вірмен перед обличчям наступу з боку Азербайджану, підтримуваного Туреччиною.

росія, з іншого боку, намагається створити враження, що вона навмисно припинила підтримку карабахських вірмен, чинячи тиск на США і ЄС, які допомагають у вирішенні проблеми біженців. Меседж москви полягає в тому, що вона карає прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, залишаючи його в скрутному становищі за відступ від союзу з рф і намагаючись підштовхнути його країну на більш західну траєкторію.

У цьому випадку, швидше за все, путін зіграв свою роль. Мало хто з досвідчених спостерігачів вважає, що Азербайджан відправив би свої війська без зеленого світла з москви або без того, щоб росіяни не залагодили справи з Тегераном, традиційним ворогом Азербайджану, який давно висловлює побоювання з приводу зміни кордонів на Південному Кавказі.

Випадково чи ні, зауважує Politico, але в той час, коли азербайджанські війська просувалися вперед, міністр оборони росії Сєргєй Шойгу перебував у Тегерані на переговорах з високопоставленими іранськими військовими і посадовими особами з питань безпеки, в тому числі з Мохаммадом Багері, начальником штабу іранських збройних сил, і Аміром Алі Хаджизаде, начальником аерокосмічного відомства Корпусу вартових ісламської революції Ісламської Республіки.

Не буде перебільшенням стверджувати, що Нагірний Карабах згадувався в цих дискусіях.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель також не залишає сумнівів у тому, що він вважає катастрофу на Кавказі виною путіна, заявивши, що вірмен "зрадили" через бездіяльність російських миротворців.

Балканський коктейль. І тут росія провокатор

Через чотири дні після того, як Азербайджан захопив Нагірний Карабах, нагадує Politico, настала черга Балкан, де сталася зухвала і вражаюча сутичка між озброєними сербами і поліцією в селі Баньска, що на півночі Косова, в муніципалітеті Звечан. Косово звинуватило президента Сербії Александара Вучича в тому, що він віддав наказ про напад, тоді як інші вбачають у цьому руку сербських ультранаціоналістів, які мають тісні зв'язки з москвою.

Косовари і албанці вже давно стверджують, що росія є головною силою, яка намагається спровокувати нову війну на Балканах. Лише минулого місяця прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що москва використовує напруженість навколо Косова, щоб виправдати свої "неоімперські мрії".

Незалежно від того, чи візьме путін безпосередню участь, чи ні, зауважує видання, спалах на Балканах, безумовно, буде в інтересах росії, додаючи ще один серйозний відволікаючий фактор для втомленого Заходу, який і так має труднощі з підтримкою своєї узгодженості та єдності.

"Традиційні моделі суперництва великих держав повертаються", – сказав на слуханнях у Конгресі 2018 року Генрі Кіссінджер, коментуючи виникнення різних криз по всьому світу.

Джерело: Politico