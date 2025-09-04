Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post

Попри піднесений настрій путіна після відвідин Китаю і підписання угоди на будівництво нового газопроводу, результати цього візиту неоднозначні, вважає американська газета Washington Post. Втім, путіну, Сі та Кіму вдалося надіслати Вашингтону потужний меседж, кинувши виклик глобальному впливу Америки.

путін у середу завершив візит до Азії гучною демонстрацією підтримки з боку авторитарних союзників, обіцянками вічного братерства від Північної Кореї та заявами про зрушення щодо прибуткового проєкту газопроводу з Китаєм з Пекіном, про яку він давно мріяв, – пише американська Washington Post.

Як зазначає видання, світлина китайського лідера Сі Цзіньпіна, північнокорейського лідера Кім Чен Ина і путіна – вперше, коли вони були разом, – ознаменувала значну пропагандистську перемогу всіх трьох лідерів у демонстрації виклику глобальній силі США.

Кім, який є одним з найпомітніших прихильників росії у її війні проти України, пообіцяв зробити "все можливе, щоб допомогти" росії під час теплого обміну думками з путіним, заявивши, що вважає своїм "братнім обов'язком" допомагати Москві.

путін, зі свого боку, похвалив героїзм північнокорейських військових, які допомогли відбити вторгнення України в Курську область рф. Пара востаннє зустрічалася, коли російський лідер влітку минулого року відвідав Пхеньян – це був його перший візит до країни за 24 роки, коли дві держави підписали історичний договір про взаємну оборону.

WP наголошує, що це був перший випадок, коли відлюдькуватий Кім, який рідко залишає свою країну, відвідав великий міжнародний багатосторонній захід. Перед зустріччю Кім і путін стояли по обидва боки від Сі на вражаючому військовому параді з нагоди 80-ї річниці поразки імператорської Японії та завершення Другої світової війни в Китаї.

На пресконференції після цього путін заявив, що росія і Китай досягли "консенсусу" щодо газопроводу "Сила Сибіру-2" – довготривалого відкладеного проєкту, який має забезпечити транзит газових запасів із Західного Сибіру на північ Китаю через східну Монголію, надаючи Пекіну більше можливостей застрахуватися від залежності від американського скрапленого природного газу.

Як зауважує WP, путін давно прагне залучити Китай як більшого покупця російського природного газу після того, як Європа значною мірою припинила його купувати через повномасштабне вторгнення в Україну, а заворушення на Близькому Сході тиснуть на ринок. путін заявив у середу, що Пекін отримуватиме енергоносії за ринковими цінами і що постачання російського газу новим трубопроводом може сягнути 100 мільярдів кубометрів.

"Що ж, нарешті сторони переговорів досягли консенсусу. Тут немає благодійності з жодного боку. Це взаємовигідні угоди", – сказав він.

Пекін поки що не підтвердив характер угоди, лише пообіцявши активно просувати транскордонні інфраструктурні та енергетичні проєкти" з росією та Монголією. Втім, як наголошує Washington Post, цифри путіна, схоже, суперечать даним голови правління російського держконцерну "Газпром" Олексія Міллера, який у вівторок заявив російським інформаґенціям, що пропускна спроможність трубопроводу становитиме половину від зазначеної путіним.

Тим часом постають питання щодо цін і фінансування проєкту газогону, а експерти вважають "юридично зобов’язувальний меморандум", підписаний у вівторок між Пекіном і "Газпромом", радше "мапою", ніж зобов’язанням.

Фотосесії та можливі угоди викликали роздратовану реакцію Білого дому. У дописі на Truth Social Дональд Трамп заявив, що ці троє зустрілися для "змови проти Сполучених Штатів Америки".

WP зауважує, що росія швидко відкинула заяви Трампа про змову. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "ніхто нічого не замишляє; у нікого немає ні бажання, ні часу на це". Згодом путін пожартував, що у президента США є "почуття гумору".

Пізніше в середу Трамп заявив, що планує поговорити з путіним "протягом наступних кількох днів". "Я збираюся точно дізнатися, що відбувається", – сказав Трамп, додавши, що якщо путін ухвалить рішення, які не сподобаються Вашингтону, "ви побачите, що щось станеться". Він також попередив, що може піти далі того, що він назвав вторинними санкціями проти Індії за купівлю російської нафти – 25%-го тарифу на імпорт індійських товарів до США. "Я ще не робив ні другої, ні третьої фази", – пригрозив Трамп.

Поза тим, ця зустріч свідчить про провал одного з пріоритетів політики Трампа: виведення росії з орбіти Китаю, цитує WP директора Євразійського центру Карнегі Олександра Габуєва. Він назвав ці зусилля не більше ніж "країною мрій ".

Габуєв додав, що між парадом у Пекіні та атмосферою на саміті Трампа і путіна на Алясці була разюча різниця – той завершився рано й без церемоній: обід скасували, результатів нуль. Натомість більшість результатів у Пекіні наразі залишаться "невидимими". Опубліковані документи та заяви, включно з потенційним планом щодо "Сили Сибіру-2", мало що містили, зазначив він. "Але судячи з присутності в залі певних людей, зокрема військових і банківських керівників, важливі обговорення – про військову співпрацю, обмін технологіями та те, як вибудовувати стратегію щодо тарифів Трампа – безумовно відбулися", – вважає Габуєв.

Послання з Пекіна було чітким. "Світ значно більший за Захід, і якщо Захід не бажає взаємодіяти, решта світу рухається далі", – пояснив він.

Як зазначає WP, після військового параду Кім і путін поїхали разом в одному лімузині – так само, як путін їздив з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді двома днями раніше – до державної гостьової резиденції в Пекіні для приватних переговорів. путін завершив зустріч, обійнявши північнокорейського лідера й уголос запросивши його відвідати Москву. Згодом у Кремлі підтвердили, що Кім прийняв запрошення, але дату ще не визначено.

За оцінками Південної Кореї, з минулого року Північна Корея відправила до росії близько 15 000 солдатів. Сеул інформує, що 2 000 з цих солдатів загинули. З 2022 року Пхеньян також постачає Москві балістичні ракети та артилерію для ведення війни проти України.

Аналітики вважають, що головний інтерес Кіма на зустрічі з путіним – з’ясувати, як дві країни можуть продовжувати свою військову співпрацю. Чим довше триває війна путіна і чим інтенсивнішою вона стає, тим більше, на думку аналітиків, Північна Корея виграє від цієї кооперації, яка зробила Кіма і його країну незвично важливими, адже вони постачають зброю і війська для підтримки путіна.

Водночас Кім не хоче надмірно покладатися на росію, а його присутність у Китаї свідчить, що він може балансувати між двома країнами, які з часу заснування режиму Кімів допомагали його підтримувати.

"Зрештою Північній Кореї знадобляться інвестиції та економічна підтримка з боку Китаю, який є її найбільшим торговельним партнером, – вважає північнокорейська експертка вашингтонського Центру Стімсона Рейчел Міньюнг Лі. – Північна Корея не захоче надмірно залежати від росії".

