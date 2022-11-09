Поступово, потім раптово: так може виглядати шлях до поразки – Лоуренс Фрідман

Пропонуємо новий переклад статті відомого дослідника війни та історика Лоуренса Фрідмана, який є заслуженим професором воєнних студій Лондонського королівського коледжу та давно вивчає протистояння України і росії. Він пильно стежить за розвитком подій та намагається завжди дати об’єктивний аналіз ситуації з боку стороннього науковця-спостерігача. Цього разу він аналізує задум та цілі українського командування, страхи росіян та говорить про їхню можливу поразку.

«Як ви збанкрутували?»

Двома шляхами. Поступово, потім раптово».

― Ернест Хемінгуей, Сонце також сходить.

Як з банкрутством, так і з військовою поразкою. Те, що здається довгим, болісним, може швидко перетворитися на розгром. Нібито стійка і добре оснащена армія може зламатися і шукати шляхи порятунку. Це не рідкість на війні. Ми бачили, як це сталося з афганською армією влітку 2021 року.

Останні кілька днів ми спостерігаємо визначний український наступ на Харківщині. Ми маємо видовище розбитої армії під час відступу – залишки розбитого конвою, покинуті машини, позиції, залишені в поспіху, з розкиданим спорядженням і не використаною їжею, жалюгідні полонені та місцеві жителі, які підбадьорюють українські сили, коли вони проїжджають їхні села. Швидкість просування була вражаючою, оскільки десятки квадратних кілометрів перетворюються на сотні, а потім і на тисячі, а з кількох звільнених сіл і міст – у десятки. Навіть поки я писав цей пост, абзаци продовжують наздоганяти події.

Звичайно, було б передчасно оголошувати повну перемогу України у війні через один успішний і несподіваний прорив. Але те, що сталося за останні кілька днів, має історичне значення. Цей наступ перевернув багато з того, що впевнено припускали про хід війни. Це служить нагадуванням про те, якщо лінії фронту здаються статичними, не означає, що вони залишаться такими, і що армії, які втрачають моральний дух і мотивацію - зазнають поразки, особливо коли війська не впевнені щодо причини, за яку вони воюють, та втратили довіру до своїх офіцерів. Хто хоче бути мучеником, коли війна вже програна?

Українські цілі

Харківський наступ назвали опортуністичним. Це пов’язано з тим, що українське верховне командування, схоже, вирішило скористатися переміщенням росією значних сил в бік Херсона (для протидії широко рекламованому наступу) та розпочати новий наступ на райони, які залишилися з слабшою російською обороною. Згідно з альтернативним поясненням, це не було опортуністично, а навпаки, так було заплановано. росіяни були обдурені регулярними розмовами України про майбутній наступ на Херсонщину для того, щоб відволікти війська, хоча справжньою метою завжди була Харківщина. Однак було б нерозумно вважати, що Херсонська операція має лише другорядне значення: південь України залишається важливим стратегічним для української економіки, зв’язків із Чорним морем і зв’язку з Кримом. Наступ там не припинено заради Харківщини і також продовжується.

На практиці, як і всі хороші стратеги, українські командири, ймовірно, були готові до низки непередбачених обставин. Їхній вибір залежав від того, що зроблять росіяни. Як тільки вони побачать масштабне перекидання російських військ і зростаючу вразливість, яку це створить, тоді план щодо Харкова відразу спаде їм на думку. Я також підозрюю, що вони хотіли переконатися, що Херсонська наступальна операція добре налагоджена, перш ніж ризикувати відкрити інший фронт, і це визначало час операції.

У чому можна бути впевненим, так це те, що наступ на Харків не був імпульсивним. Це вимагало ретельної підготовки, включаючи розміщення військ та їхнього оснащення на позиціях, щоб їхні наміри не стали надто очевидними. Протягом останніх кількох днів було застосовано низку заходів, спрямованих на те, щоб шокувати та дезорієнтувати російські сили, прорвати тонкі лінії оборони, уникнути відволікання шляхом обходу російських позицій, які не могли перешкоджати руху, та загрожувати українцям, а також відрізати інші російські війська у регіоні від їхніх джерел постачання та підкріплення, як і шляхів для відступу. Метою було не просто захопити територію та завдати ударів по російських військах, хоча це було зроблено. Одна з цілей полягала в тому, щоб дістатися до Куп’янська, міста з населенням 27 000 жителів, головного транспортного вузла як автомобільного, так і залізничного транспорту. Друга ціль - взяти Ізюм (45 тис. жителів) з його значним гарнізоном і командним центром.

На початку операції першою ціллю було місто Балаклія (понад 25 тис. мешканців), яке було оточене перед витісненням росіян. Звідти українці рушили вперед, здійснюючи маневр з формуванням кліщів, також просуваючись до річки Оскіл, на південь від Куп’янська. Щоб запобігти підходу підкріплення, Україна пошкодила міст через річку Оскіл до Куп'янська. У п’ятницю розпочався чергова лінія наступу на позиції росіян у Лимані (понад 20 тис. мешканців), який був захоплений росіянами після запеклого бою наприкінці ще у травні. Це відкрило дорогу на Ізюм. Згідно з повідомленнями, Ізюм і Куп’янськ або відвойовані, або близькі до цього, в той час як російські війська перебувають у безладді. За словами українців, сотні росіян уже були вбиті і багато захоплені в полон. Українські джерела описують знищення цілих частин. Незрозуміло, скільки російських військових можуть охопити ці маневри – можливо, близько 10 000.

У наступальних операціях існують небезпеки, коли лінії постачання надто розтягнуті, а передові частини втрачають прикриття ППО. Зрештою, це проблеми, які завадили початковому російському наступу в лютому. Не дивно, що міністерство оборони росії наполягало, що все буде добре і що підкріплення вже в дорозі. Було надано кілька кадрів, на яких видно транспортні засоби в русі, хоча незабаром були висловлені сумніви щодо реальності цього підкріплення, і що воно могло зробити, коли прибуло, і чи змогло взагалі прибути. Основною відповіддю росіян, як зазвичай, було завдання безладного ракетного удару по Харкову, і вбивство мирних жителів.

Страх росіян

Є одна група росіян, які далекі від люб’язності. російські військові блогери — це патріотична група, яка відчайдушно прагне перемоги росії. На відміну від грубих і дедалі дурніших пропагандистів, чиї вказівки полягають у тому, щоб показати, що все гаразд і що будь-яке явне просування України вже обернулося для неї катастрофічним провалом, блогери оцінюють конфлікт певною мірою об’єктивно. Вони не мають бажання вихваляти режим, тому що відчувають себе сильно розчарованими через його нездатність чи неспроможність належним чином підготуватися до великої війни, а також його відмову поставити країну у належний воєнний стан. Тому ці націоналісти розлючені, оскільки найкращий шанс поєднати свавільну Україну з «матінкою росією» втрачено, а збройні сили зазнають кадрових і матеріальних втрат, а також глибокого приниження, від якого їм знадобляться роки, щоб оговтатися.

Коли доходить до пояснення того, що пішло не так, блогери враховують як можливу недооцінку противника, так і переоцінку російських можливостей. Часом може здатися, що блогери (на відміну від пропагандистів) добре оцінюють українців, щоб їхні власні війська виглядали менш погано. Вони зазначають, що українські сили у вигідній позиції через отримання сучасної зброї та навчилися західних тактичних та оперативних концепцій, які вони ефективно застосовували. На цей раз блогери повідомили про компетентність українців у поєднанні сил - синхронізації дій бронетанкових сил, піхоти та артилерії, уникненні непотрібних міських боїв і рух із достатньою протиповітряною обороною, щоб створити небезпечні умови для російської авіації.

Блогери, звичайно, не звинувачують власні війська в нинішньому безладі. Зазвичай їх зображують мужніми вояками. Натомість вони вказують на слабкі сторони, такі як відсутність координації між підрозділами, посилене у випадку Балаклії тим, що частина сил оборони складається з підрозділів російської національної гвардії (росгвардії), а також жалюгідних підрозділів з окупованого Донбасу, яким не було іншого вибору, крім як піти в армію. Вони зазначають, що жоден з них не був готовий до такого роду війни, погано навчений правильному використанню зброї. Ще однією слабкою стороною була відсутність достатньої артилерійської та повітряної підтримки та брак розвідки, тому, на відміну від українців, росіяни не змогли викликати точний артилерійський вогонь.

Межі інтелекту також були очевидні в інших аспектах. Місцеве російське командування не зафіксувало жодних ознак наступу. Погана ефективність авіації, одного з небагатьох засобів, доступних росіянам, щоб перешкодити українському просуванню, свідчить про те, що її було ефективно нейтралізовано. «Взагалі все дуже погано, — пише один блогер, — уже третій день з нашого боку особливого опору немає. Наші війська залишають не особливо укріплені позиції і відступають».

Найголовніше, дехто зараз вважає поразку можливою. Мало хто вірить, що позиції на Харківщині можна відновити. Один міркує про катастрофу:

«сергій шойгу [міністр оборони] і валерій герасимов [начальник Генштабу] за крок від неймовірного досягнення — стратегічного розгрому зс рф з власною авіацією свідомо слабшим супротивником майже без авіації.'

Сумнозвісний ігор гіркін зазначив, що «війна в Україні триватиме до повного розгрому росії». Ми вже програли, решта – лише питання часу».

Що далі?

Росія програє, але ще не програла. Вона все ще займає значну частину території України і все ще має значні військові активи в країні. Як я регулярно стверджував у цих публікаціях, війни можуть приймати несподівані оберти, як ми щойно бачили. Згубні прорахунки, а також зухвалі маневри можуть змінити характер конфлікту. Завжди існує ризик того, що аналіз зайде занадто далеко вперед, перескочивши поточний стан справ до наступного й далі, а потім питає, що відбувається в суто гіпотетичних ситуаціях. Раніше влітку існувала тенденція припускати, що в найближчі місяці домінуватимуть або більш виснажливі російські наступальні дії, як на Донбасі, або, можливо, тупикова ситуація, так що війна може тривати місяцями або навіть роками. Ця філософія патової ситуації все ще зберігається, не в останню чергу тому, що важко навіть подумати про приниження такої великої військової сили.

Таким чином, хоча ситуація є набагато позитивнішою для України, слід застосовувати ті самі застереження щодо екстраполяції подій занадто далеко наперед. Навіть якщо Харківщина буде повністю звільнена, ще буде багато роботи. У Херсонській області розвивається і формується інший наступ. Поки що це відбувалося у вигляді «повільного шліфування», хоча воно набирає темпи, і тут можливі нові операції з оточення. росіяни зараз, мабуть, хвилюються за свою позицію в Донецьку. Невирішеною залишається надзвичайно небезпечна ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Це нестійка ситуація, яку Генеральний директор МАГАТЕ назвав «нестабільною», оскільки електростанцію за межами об’єкта було вимкнено, і її все ще обстрілюють.

Ініціатива зараз міцно на боці України. Досвід останніх кількох днів породить у російських командирів сумніви щодо надійності та стійкості їхніх військ і посилить труднощі, з якими вони вже стикаються, коли вирішують, як розподілити свої дедалі дефіцитніші ресурси живої сили, засобів розвідки та повітряних сил. Чи можуть вони ризикувати повторенням цієї операційної катастрофи, якщо спрямують сили, щоб закрити одну прогалину, щоб відкрити іншу? Наскільки ще вони можуть очікувати від своїх сил, багатьох, які тепер воюватимуть довгі тижні без перепочинку і без чого б продемонструвати свої зусилля? На противагу, може підвищитися моральний дух українських сил, які перебувають у навіть більшій облозі (як повідомляє Washington Post, деяким з їхніх підрозділів також було важко). Можливо, їхні можливості також підвищаться завдяки поставкам обладнання та боєприпасів, захоплених на Харківщині.

Зараз говорять про поразку російської сторони. У безглуздих висловлюваннях президента путіна на економічному форумі у Владивостоці не було жодного сенсу, оскільки ізоляція росії була добре помітна через відсутність міжнародної присутності (з’явилися лише представники М’янми, Китаю та Вірменії). Він стверджував, що росія через війну нічого не втратила, а суверенітет тільки посилився, так наче його прагнення посилити самодержавство та досягти автаркії в ім’я самовпевненості коштувало десятків тисяч убитих, поранених і взятих у полон росіян, а роки модернізації оборонного виробництва та економіки перетворилися на димову завісу. Його сили можуть стабілізувати ситуацію, принаймні подалі від Харківщини, і дати більше простору для «передишки», поки він сподівається, що економічні збитки Європи змусять її відмовитися від допомоги Україні. Але, як я стверджував у своїй останній публікації, це навряд чи станеться, і тепер він може мати менше часу, ніж він думав, щоб дізнатися.

Через непрозорість прийняття рішень путіним і його нещодавні оманливі висловлювання, які представляли росію як хранителя деяких основних цивілізаційних цінностей, немає жодних ознак, що він дійшов точки, коли він може визнати становище, до якого він привів свою країну. Тому розсудливість вимагає від нас припустити, що ця війна не закінчиться скоро. Але це також не повинно нас відмовлятися від думки, що події можуть розвиватися набагато швидше, ніж ми припускали, – спочатку поступово, а потім раптово.

Джерело