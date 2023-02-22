Промова Байдена демонструвала рішучість. Промова путіна спотворювала реальність – Washington Post

Американська газета Washington Post у своїй редакційній колонці порівняла промови Джозефа Байдена та владіміра путіна. Втім, більше уваги вона приділила ситуації, що склалася, і куди рухатимуться сили цього світу в умовах поглиблення конфлікту між демократичним Заходом і авторитарним Сходом.

Редакція Washington Post вважає, що дисонанс між промовами президента США Джозефа Байдена і президента росії владіміра путіна, виголошеними вчора, став останнім сигналом про те, що поглиблення конфлікту між Сходом і Заходом, спричинене війною російського диктатора в Україні, перебуває на найнебезпечнішій стадії за останні десятиліття.

Як влучно зауважили редактори видання, виступ Байдена у Варшаві, наступного дня після його несподіваного візиту до Києва, став твердою обіцянкою підтримувати Україну, попри небезпеку. У промові путіна – реальність його необґрунтованої імперської агресії проти меншого сусіда перетворилася на самовдоволену вервичку брехні, в якій росія була скривдженою жертвою хижого Заходу.

За цими двома картинками, пише Washington Post, однак, була третя, менш помітна, але яка проливає світло на правду про московську агресію та її наслідки для реальних людей у реальному часі. Кадри з українського портового міста Херсон показали криваві наслідки російської ракетної атаки на переповнений автовокзал у вівторок, в результаті якої загинуло щонайменше шестеро людей і десятки отримали поранення: підірвані будівлі, розірвані тіла, зруйновані долі.

Незважаючи на пропаганду путіна, наголошує американське видання, світ знає, яка сторона веде війну, що призвела до сотень тисяч жертв за останній рік, і може негайно припинити її, якщо тиран у кремлі вирішить це зробити.

Проте, наголошує WP, натомість оголошенням, що москва призупинить свою участь у найважливішому і останньому договорі, що регулює ядерні арсенали США і росії, путін завдав ще одного удару кувалдою по глобальній безпеці й стабільності. У поєднанні з його погрозами застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні, пише видання, це призупинення дії нового Договору СНО, підписаного двома країнами у 2010 році, означає, що контроль над озброєннями між двома наддержавами, проєкт, який створювався десятиліттями, тепер може стати ще однією жертвою зневаги путіна до цивілізованої поведінки на міжнародному рівні.

Як наголошує редакція Washington Post, не менше занепокоєння викликає перспектива того, що Китай може почати озброювати російські війська. Видання нагадує, що минулої суботи держсекретар США Ентоні Блінкен попередив: Пекін розглядає такий крок, який посилить і без того підвищену напруженість у відносинах із Вашингтоном. У вівторок Китай заявив, що стурбований тим, що війна в Україні може вийти "з-під контролю". Насправді, пише газета, важко уявити події, які б прискорили цю спіраль більш драматично, ніж рішення КНР надіслати зброю військам рф. На думку редакції, такий крок мав би стати причиною економічного розриву Піднебесної зі США та їхніми партнерами по НАТО, на які разом припадало понад чверть китайського експорту в 2021 році.

Видання стверджує, що війна в Україні та посилення стратегічної загрози з боку росії є визначальними викликами президентства Байдена. Поки що, переконує редакція WP, він впорався з ними, активізувавши західний Альянс, згуртувавши громадську думку і продемонструвавши силу та рішучість – навіть під час калібрування поставок американської зброї в Україну, що дедалі більше здається марним зусиллям, щоб позбавити путіна приводів для подальшої ескалації конфлікту.

Промови Байдена в Києві та Варшаві були відвертими й надихаючими – особливо для українців і поляків. З'явившись у Києві, пише газета, здійснивши дещо ризикований візит до міста, яке є мішенню епізодичних ракетних обстрілів, президент додав символічної ваги своїй неодноразовій обіцянці підтримувати Україну в її боротьбі за виживання.

Washington Post вважає, що США та їхні найближчі союзники фактично перебувають у стані війни з росією в Україні, хоч й не прагнули цього. І чомусь дякує Богові, що ця війна залишається непрямим конфліктом, додаючи, що Байден та інші ключові західні лідери мають рацію, коли хочуть, щоб так воно і залишалося.

Видання наголошує, що навіть без прямої участі військ, Вашингтон, Лондон, Берлін, Париж та інші партнери по НАТО повністю занурені в те, що стало запеклою боротьбою проти авторитарного режиму і хижацького світогляду путіна, а також за найголовніші цінності, які визначають Захід.

Байден мав рацію, переконує редакція американського видання, підтвердивши зобов'язання цивілізованого світу перешкодити несправедливій війні. У Києві, як і у Варшаві, він запевнив, що США підтримують право України на суверенітет, життя без агресії та прагнення до демократії. Це правильне послання в правильний час, стверджує Washington Post і додає, що місія Байдена полягає в тому, щоб виконати свою обіцянку і забезпечити завершення агресивної війни поразкою путіна та росії.

Джерело: Washington Post