російсько-українська війна і майбутнє. На результат впливатимуть не лише технології – Лоуренс Фрідман

Відомий британський дослідник війни та історик Лоуренс Фрідман на сторінках The Times колонкою про російсько-українську війну фактично анонсував свою книгу "Командування: політика військових операцій від Кореї до України". Книга про те, як розвивалися війни загалом та як російсько-українська війна може вплинути на війну майбутнього. Втім, попри всі технологічні прориви у засобах ведення війни, останні залишаються схожими на давні війни в багатьох аспектах.

"План путіна щодо швидкої перемоги перетворився на дворічний кошмар і досі немає жодних ознак того, що ядерна зброя буде застосована. Збройні сили в усьому світі повинні зробити важливі висновки", – пише почесний професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман на сторінках британської The Times.

Автор пригадує, що наприкінці ХІХ століття польський банкір, а також концесіонер залізниці в російській імперії Іван Станіславович Блох опублікував шеститомне ретельне дослідження під назвою "Війна майбутнього". Він спробував спростувати зручне уявлення, яке, на його думку, просували генеральні штаби, виробники зброї та довірливі політики про те, що війна великих держав у Європі вирішуватиметься швидко і ефективно. Натомість, він передбачив "війну окопів", в якій "лопата буде такою ж необхідною для солдата, як і його гвинтівка".

На думку Фрідмана, праця Блоха не тільки передбачила окопну війну 1914-18 років, подібну до тієї, що зараз відбувається в Україні, але і є рідкісним прикладом, коли автор, пишучи про майбутню війну, підкреслює перспективу тривалої, виснажливої, розчаровуючої та потенційно руйнівної боротьби. Більшість авторів на цю тему пишуть про швидкі, приємні перемоги або ж попереджають про те, що недобросовісний і хитрий ворог може перехопити ініціативу.

"У ХІХ столітті існувало очікування, що захисники впадуть в результаті кавалерійських і багнетних атак, будуть побиті до безпорадності артилерією, або ж будуть охоплені хитромудрими маневрами. Після Першої світової війни очікувалося, що наступна розпочнеться потужними повітряними нальотами, а цивільне населення, яке вийде з руїн, буде деморалізоване і панічно вимагатиме від своїх урядів капітуляції, перш ніж зазнає ще більших страждань. Але як показала Друга світова війна, цивільне населення може проявити стійкість і адаптуватися до регулярних повітряних атак", – пише дослідник війни.

Він зазначає, що згодом, такі апокаліптичні прогнози продовжилися з перспективою знищення цілих цивілізацій за допомогою ядерної зброї. Протягом останніх кількох десятиліть західні країни віддавали перевагу дослідженню того, як можна виграти війну без надто великої кількості смертей і руйнувань, використовуючи переваги високоточної зброї для уникнення цивільних цілей або атакуючи цифрові мережі для використання вразливостей суспільства без загрози масового вбивства.

Лоуренс Фрідман застерігає, що коли йдеться про те, як може розгортатися майбутня війна, завжди виникає спокуса зосередитися на нових технологіях. В останні роки найбільший інтерес викликає зброя цифрової епохи. Оскільки комунікації залежать від космічних систем, що станеться, якщо будуть атаковані життєво важливі супутники? Якщо цифрові мережі, які підтримують нашу енергетику, транспорт і банківську систему, будуть виведені з ладу кібератакою, чи може наше суспільство зруйнуватися? А як щодо машин зі штучним інтелектом, які керують війнами через контроль над дронами або генерують фейкові зображення та історії, що засмічують наше інформаційне середовище? Як зазначає автор, США оголосили штучний інтелект в центрі конкуренції великих держав і створили Кібернетичне і Космічне командування, щоб бути готовими до цих абсолютно нових видів війни.

Експерт наголошує, що завдання міністерств оборони і військових планувальників – знайти спосіб вийти переможцем у будь-якій майбутній війні або, принаймні, зробити так, щоб ворог не зміг цього зробити. Оскільки вони повинні дивитися далеко вперед, враховуючи час, необхідний для розвитку нових сил і засобів, вони також повинні добре думати про те, з ким можуть воювати і за яких обставин. Якщо їх застане несподівана атака через те, що їх підвела уява, наслідки можуть бути катастрофічними.

Втім, на думку автора, наслідки можуть бути такими ж катастрофічними й у протилежному випадку, якщо сценарії дають лідерам переконання, що вони можуть швидко і ефективно позбутися своїх ворогів, тоді як на практиці вони загрузнуть у нескінченному конфлікті.

План путіна та його наслідки. Спрацювали лише ядерні погрози

"Потенціал цих нових форм ведення війни був випробуваний два роки тому 24 лютого 2022-го, коли путін віддав наказ своїм військам захопити Україну в ході операції, яка як він вважав, триватиме лише кілька днів. Натомість очільник кремля втягнувся в дуже старомодну війну, сповнену артилерійських дуелей і окопних боїв, яка все ще триває після двох років і сотень тисяч жертв. Були спроби застосувати нові форми ведення війни, але вони не принесли успіху", – констатує Лоуренс Фрідман.

На думку експерта, основна причина невдачі путіна полягала в тому, що він мав хибне уявлення про Україну, а саме, що це штучна держава зі слабким, нелегітимним урядом, яка не чинитиме опір. У цьому він потрапив у пастку повної недооцінки свого опонента. Але його також підвели можливості, які мали забезпечити йому перемогу.

Якщо взяти кібератаки, за словами автора, потенціал росії у цій сфері був продемонстрований десять років тому, коли вона вперше виступила проти України 2014-го, анексувавши Крим і підтримавши проросійські анклави на Донбасі. Тоді вона здійснила низку атак на ключові мережі, включно з електростанціями. У лютому 2022 року вони вивели з ладу комунікації в Україні, але українці їх майже одразу замінили мережею з системи Starlink. Такі компанії, як Microsoft, також надали патчі – кодування для усунення вразливостей, щоб обмежити вплив російських атак.

путінська пропагандистська кампанія, яка зображала Україну як агресора, не мала жодної довіри у світі, за винятком як в самій росії. Як зауважує Лоуренс Фрідман, перед вторгненням на ключових посадах в Україні були виявлені зрадники, які могли б передати територію, війська і навіть президента Володимира Зеленського окупантам без значних військових зусиль. У деяких частинах країни це вдалося, але в Києві, це було вражаюче провалено. путін знайшов більш запеклого супротивника, ніж він очікував, який використав перші години вторгнення, щоб продемонструвати опір.

Військовий експерт також вважає, що путіна підвела самовпевнена військова операція, яка, здавалося, відповідала стандартній сучасній практиці. Важко було повірити, що добре оснащені російські війська, які мають перевагу в повітрі й знаються на загальновійськових операціях, матимуть проблеми з малочисельними та погано оснащеними українцями. Коли російські війська просувалися до Києва, не очікуючи майже ніякого опору, вони були шоковані, коли їх зустріли протитанкові засоби і артилерія.

"І щойно великий наступ зупинився, російські проблеми помножилися. Війська, що наступають за багатьма напрямками, не можуть підтримувати одне одного, командні структури стають напруженими, а лінії постачання порушуються. російський досвід нагадує, що попри всю увагу до новітніх видів озброєнь, основи логістики і відповідна підготовка завжди мають важливе значення для військового успіху; і що немає сенсу обговорювати потенціал нових можливостей, таких як кібернетичні, без обговорення усіх способів протидії і запобігання їм", – констатує Лоуренс Фрідман.

За словами автора, єдине, що путін зробив правильно, це передбачив, що ядерні держави вкрай неохоче йдуть на ризик війни одна з одною. Хоча ядерна зброя не застосовувалася від серпня 1945 року, її величезна потужність і заохочувана нею обережність змінили подальше ведення війни. Оголосивши про повномасштабне вторгнення, путін пригрозив країнам НАТО ескалацією, якщо вони приєднаються до боротьби на боці України. Президент Байден одразу ж визнав небезпеку: він виключив бойову роль американських військ, а також відмовився постачати Україні зброю, здатну вражати російську територію. Водночас росія уникала прямих нападів на країни Північноатлантичного альянсу. Отже, теорії ядерного стримування спрацювали, як і очікувалося.

У майбутній війні з високими ставками між НАТО і росією, коли стримування за визначенням не діятиме, розрахунки на застосування ядерної зброї можуть виглядати інакше – особливо якщо одна зі сторін вважатиме, що вона програє битву. Втім, ескалація такого роду все одно буде величезним викликом.

Тривала війна. Вона не сприяє результатам за рахунок несподіванок

Як зазначає Лоуренс Фрідман, уряди рідко свідомо вступають у тривалу війну. Проте часто вони отримують саме її. І якщо сценарії коротких війн передбачають несподіванку, швидкість і рух, то довгі війни – це випробування на витривалість. Тут має значення відносна економічна і демографічна сила, здатність підживлювати народну підтримку і отримувати допомогу від союзників. путін поставив росію на військові рейки, відволікши ресурси на військові дії і уклавши угоди з Іраном і Північною Кореєю на постачання безпілотників і боєприпасів. Україна від самого початку набагато більше залежала від іноземної підтримки, хоча це означало, що вона мала доступ до більш досконалих систем, ніж росія. Вона також намагається розбудовувати власну промисловість.

Автор наголошує, що коли в боротьбу вкладено стільки сил і засобів, найкращою надією на перемогу в тривалих війнах може бути виснаження іншої сторони, а не вирішальна битва, яка додає стимулів продовжувати боротьбу навіть тоді, коли на фронті безвихідь. Продовження боротьби може вимагати економії ресурсів і, якщо тільки це не є відчайдушним, уникнення операцій з високим ступенем ризику. Але тривала війна – це також період, коли збройні сили вчаться і адаптуються, тоді, як правило, відбуваються інновації в системах озброєння і тактиці, які можуть вплинути на майбутні війни.

"Протягом тривалої війни стає важче досягти несподіванки. Кожна сторона має чітке уявлення про цілі іншої і планує свої дії відповідно до них. Саме тому історія 2023 року в Україні – це історія, в якій наступальні дії обох сторін наштовхнулися на добре захищені позиції. У випадку широкомасштабних російських наступальних операцій, якими розпочався і завершився рік, тактика здебільшого полягала в артилерійському обстрілі українських оборонних позицій з одночасною спробою розгромити їх великою кількістю піхоти, яка фактично швидко втрачається. Це означало, що росіяни зазнали великих втрат у людях і техніці, а українські міста, які вони намагалися захопити, залишалися зруйнованими й безлюдними", – почесний професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона.

Експерт нагадує, що для літнього наступу минулого року українці застосували інший підхід, сподіваючись маневрувати за російськими позиціями, використовуючи батальйони, нещодавно сформовані для цієї мети, з перевагами західної бронетехніки та свіжонатренованих солдатів. Але майже одразу ці підрозділи потрапили на російські мінні поля. Застрягши на відкритій місцевості, машини і люди могли бути розстріляні російською артилерією. Вони повернулися до більш звичної війни малими підрозділами, роз'їдаючи російські позиції, але ціна все ще була великою, і вони не змогли нанести вирішальний удар і створити імпульс для прориву.

"Тож, замість передбачуваної високотехнологічної мережевої війни, кадри з минулорічних боїв повернули нас у минулі війни – перестрілки вздовж окопів, війська, що кидаються туди-сюди поміж дерев, зариваються в землю, щоб сховатися від снарядів, що летять, і намагаються зігрітися в морозних умовах. Міни і касетні боєприпаси, які були заборонені на міжнародному рівні, відігравали важливу роль. Україна зараз є найбільш замінованою країною у світі. Обидві сторони боролися за артилерійські снаряди, оскільки інтенсивність використання вичерпала їхні запаси. Щоб замінити втрачені танки, росіяни взяли на озброєння вінтажну техніку, що залишилася з часів Холодної війни", – Лоуренс Фрідман.

Війна інновацій. Якість та кількість мають значення

Нові технології змінили ситуацію в Україні, вважає дослідник війни, але досвід показує, що вони можуть як змінити правила гри в короткій війні, так можуть бути використані у довгій війні. Більш досконалі системи, такі як американські високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, змогли вивести з ладу ключові російські об'єкти і логістичні центри далеко за лінією фронту. Але росіяни пристосувалися. Вони змінили способи переміщення вантажів і доклали зусиль до радіоелектронної боротьби, щоб глушити ракети.

Найбільш помітною сферою інновацій у цій війні стали дрони. Їх значення неухильно зростало протягом цього століття, оскільки вони стали здатні зависати над цілями, збираючи цінну розвідувальну інформацію, а також атакувати цілі. З ростом їхніх можливостей зростала і вартість, але вони залишалися повільними і вразливими до перешкод. Найпомітніші дрони у цій війні зараз – дешеві і одноразові.

росія використовувала так звані безпілотники-камікадзе під час атак на українські міста, але їх, як правило, збивають, тож їхня головна перевага тепер полягає у витрачанні Україною ракет ППО. Україна натомість досягла значних успіхів у використанні військово-морських безпілотників, які вразили дивовижну кількість кораблів Чорноморського флоту росії.

Отже, якість продовжує мати значення рівно як і кількість. Фрідман бере за приклад протиповітряну оборону. Українські системи зараз набагато потужніші, ніж на початку війни, але вони не можуть захистити всі життєво важливі райони. Вони зробили достатньо, щоб підтвердити, що дуже важко виграти війну за допомогою атак на цивільну інфраструктуру, хоча наприкінці 2022 року Київ та інші міста ризикували залишитися без електропостачання.

Однією з характерних особливостей цієї війни є те, – наголошує Лоуренс Фрідман, – що пілотовані літаки не відігравали великої ролі. Перевага росії в повітрі виявилася не такою показовою, як очікувалося. У будь-якому конфлікті, в якому беруть участь західні, особливо американські сили, військово-повітряні сили будуть відігравати набагато більш помітну роль. Минулого літа український наземний наступ був хоробрим, але його західні прихильники не наважилися б на нього, не завдавши спочатку удару по російській обороні з повітря.

Дискусії про майбутні війни на Заході, як правило, зосереджуються на впливі штучного інтелекту, уявляючи час, коли машини зможуть визначати найефективніші військові варіанти, які можуть включати рої дронів і навіть роботизовану піхоту. Вже на цій війні на передовій українські командири навчилися збирати розвіддані з дронів, використовуючи iPad для передачі інформації артилерії в тилу. Але ці мережі не лише вразливі до електронних засобів протидії, вони не заважають війні залишатися кривавим, жорстоким бізнесом, в якому пріоритет віддається вбивствам людей і руйнуванню речей.

Майбутні війни. Не слід зосереджуватися лише на нових технологіях

"Ми не повинні вважати, що майбутні війни будуть відбуватися за зразком російсько-української війни", – зауважує Лоуренс Фрідман. Битва за Тайвань, наприклад, принаймні на перших порах буде здебільшого морською. Боротьба за Газу визначалася здатністю Хамасу знаходити прихисток у містах. Сили, доступні воюючим сторонам, мають велике значення, особливо якщо одна зі сторін має перевагу в повітрі. Зосередження лише на нових технологіях, – наголошує дослідник війни, – може призвести до ігнорування життєво важливого політичного контексту. Війни ведуться з певних причин, як правило, щоб захопити спірну територію або усунути ворожий режим, і легітимність і реалістичність цих цілей впливають на всі військові операції. З яким ентузіазмом війна буде підтримуватися вдома? Наскільки звичайні люди готові чинити опір загарбнику? Якою буде позиція міжнародних організацій? Чи допоможуть інші держави з постачанням або навіть безпосередньо втрутяться?

Якщо озирнутися на нещодавні війни Заходу в Іраку та Афганістані, можна побачити, що навіть перемога у короткій війні може не завершити справу, оскільки бойові дії переходять в іншу фазу, позначену тероризмом і партизанською війною. Генерали, відповідальні за вторгнення в Ірак у 2003 році, не бажали планувати щось більше, ніж повалення старого режиму. В результаті наслідки були позначені поспішною і хаотичною імпровізацією, що створило умови для повномасштабної громадянської війни, якої ледь вдалося уникнути. Якби вторгнення росії в Україну було успішним, вони б також зіткнулися з вороже налаштованим населенням.

Більшість війн сьогодні починаються з внутрішніх конфліктів у бідних частинах світу, де військове обладнання може бути досить елементарним, але все одно смертоносним. Доступне і серійне комерційне обладнання може мати не менший вплив, ніж найсучасніші системи. Смартфони можуть дати воїну ополчення доступ до джерел інформації і розвідки, GPS і миттєвого зв'язку, про які колишні генерали могли тільки мріяти. Під час громадянської війни в Сирії з'явилися дешеві комерційні дрони, пристосовані для військових цілей, і важко уявити собі майбутню війну, де вони не відіграватимуть помітної ролі.

Звичайно, – зауважує Лоуренс Фрідман, – світу все ще потрібно турбуватися про розповсюдження ядерної зброї, адже Іран зараз небезпечно близький до того, щоб мати власну ядерну зброю. Втім, автор радить подивитися на розповсюдження простих ракет і снарядів, чи то саморобні ракети хуситів, що загрожують судноплавству в Червоному морі, чи то ракети Хамасу і Хезболли, які дощем обрушуються на Ізраїль. Хоча з ними можна боротися за допомогою протиповітряної оборони, як у випадку із ізраїльською системою "Залізний купол", – це дорого коштує, і деякі з них все ж таки можуть пролетіти крізь неї.

"Думаючи про майбутнє, природно уявити собі катастрофічну війну між великими державами і задатися питанням, як її можна виграти швидко і без ядерної катастрофи. Вимоги такої війни, продовжують стимулювати розвиток нових військових технологій. На практиці, однак, сучасні війни вказують на важливість простих засобів, які можна виробляти масово, а також на необхідність підтримувати постачання боєприпасів. Коротко кажучи, багато в чому вони дуже схожі на старі війни", – завершує статтю Лоуренс Фрідман.

Джерело: The Times