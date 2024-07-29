Сага про Україну та F-16: можливість використання літака для швидкого реагування як частини ППО. Частина 4 – Том Купер

Сага Тома Купера про F-16 ніколи, мабуть, не закінчиться. В черговому дописі він аналізує можливі способи застосування F-16 українськими ВПС і одним з основних бачить використання в якості сил швидкого реагування для посилення протиповітряної оборони країни. Що ж, поживемо – побачимо, але Куперу, як завжди, не бракує скепсису щодо ефективного застоування українцями F-16, зокрема й через некомпетентність, за його словами, командувачів.

Це вже четверта частина саги... або серії статей, але я все ще не обговорюю, як українці збираються використовувати свої F-16, кажете ви? Хоча б для початку..?

Гаразд... і як вони збираються це робити?

Не хвилюйтеся: це не справжнє фото. Це лише CGI (комп'ютерне зображення) чогось на кшталт F-16C у кольорах і маркуванні ПСУ... "для ілюстрації"...

Насправді... і в цьому полягає одна з іроній всієї цієї справи: за нинішніх умов в Україні просто не можна очікувати, що ПСУ розгортатимуть свої F-16 інакше, ніж вони вже розгортають свої МіГ-29 і Су-27.

Основною причиною буде те, що стосується Генштабу, його генералітету, процедур, що випливають з цього, про які я вже так багато говорив у частинах 1, 2 і 3, а також – де-факто неминучий "конфлікт всередині ПСУ".

Майте на увазі наступне: так, звиісно (на 1000% впевнений), українські пілоти F-16 повернуться в Україну зі своїми "новими" (віковими) літаками, зі свіжими знаннями, свіжими після тренувань, а отже, з головами, повними відповідних процедур. Вони знатимуть, або принаймні матимуть дуже конкретні ідеї, як застосовувати свої літаки в бою.

Але хто сказав, що генерали, які командують силами, їхні командири крил і наземні диспетчери знатимуть, як це робити з F-16? Вони напевно знають про МіГ-29, і Су-25, і Су-27... і про радянські літаки... Я не маю жодних сумнівів щодо цього. Але F-16..?

...що, власне, має вирішальне значення, тому що в ПСУ стандартна процедура полягає в тому, що командири і наземні диспетчери кажуть пілотам, як робити їхню роботу. І, ну, якщо немає письмових процедур... що було б завданням українського Генштабу...

...зітхання... після прочитання Увертюри і частини цього аналізу, присвяченої процедурам, а також, можливо, "оновлення" від 25 липня (просто для впевненості)... гадаю, ви вже маєте уявлення про те, що відбувається.

І ще: якщо ви належите до тих, хто все ще дивується з приводу "генералів", "процедур" і "командирів"... ви думаєте, що ПСУ – єдині, хто мають такі проблеми?

Як мило!

Ось приклад, який мені запам'ятався. Початок 1986 року. 48-ме тактичне винищувальне крило ВПС США – підрозділ, що базується на авіабазі "Лейкенхіт" у Великій Британії і оснащений легкими бомбардувальниками General Dynamics F-111F, готувався до "надзавдання": пролетіти понад 3000 км до Тріполі в Лівії і завдати удару по штаб-квартирі лівійського "лідера" Муаммара Каддафі... У тогочасних ВПС США вибір озброєння, маршрутів тощо покладався на штаб командира крила. А не екіпажі, які виконували місію. А в даному випадку навіть не на них: натомість спочатку командувач ВПС США в Європі, а потім і Білий дім стали наполягати на тому, щоб "зробити дійсно великий вибух". Відповідно екіпажі F-111F отримали наказ використовувати бомби GBU-10 з лазерним наведенням вагою 1000 кг. Насправді екіпажі віддали б перевагу набагато легшим і набагато точнішим 250-кілограмовим GBU-12. Тому що, між іншим, їхні власні навчання показали, що GBU-10 постійно недострілювали: падали на землю за 50 метрів до цілі. Але ні: хто насправді виконував цю місію, щоб сказати? За жодних обставин: зрештою, саме Білий дім заявив, що хоче "великого вибуху і крапка".

І ось настав квітень 1986 року, і літаки F-111F виконали завдання, вилетівши з Лейкенхіта, пролетівши навколо Піренейського півострова і через Гібралтар, аж до Тріполі – звісно, озброєні GBU-10. Поруч із тим, що кілька літаків не долетіли до Тріполі через технічні проблеми, але: з'єднання втратило один літак і екіпаж із двох чоловік, збитий лівійськими ППО, а маса їхніх GBU-10 не влучила в ціль. Не вистачило 40-100 метрів (не було прямого наказу "вбити Ка", але факт залишається фактом: він вижив).

Для порівняння: частина місії ВМС США (повітряний удар по Бенгазі, позначений маленькою червоною стрілкою праворуч на карті вище) була спланована в "стилі ВМС США". Читай: молодшим лейтенантом (найнижче офіцерське звання у ВМС США), який щойно закінчив початкову підготовку на легких бомбардувальниках Grumman A-6E Intruder, але, крім того, одним із тих, хто насправді виконував місію. А не "хтось із вищого командування". Коротко про головне: літаки увійшли в політ, лише деякі з них зазнали технічних несправностей, так, але всі досягли своїх цілей, всі скинули бомби на ціль, і всі благополучно повернулися на свої авіаносці.

Віддаєте перевагу прикладу, не пов'язаному зі США?

Ще краще...

Подивіться на ВПС Іраку (IrAF). Станом на 1986-1988 роки ними командували два дуже досвідчених і компетентних генерали, які розуміли технології, що були у них під рукою, і розробили відповідні процедури. Один із них витратив близько 14 років свого життя на розбудову тогочасних ВПС. У результаті ВПС Іраку були здатні здійснювати польоти вздовж Перської затоки або навіть глибоко в повітряному просторі Ірану, що добре охоронявся. Звісно, час від часу вони завдавали втрат іранській ППО, але, зрештою, це знищило здатність Ірану забезпечувати країну, а отже, і її збройні сили, паливом. Настільки, що врешті-решт Тегеран був змушений погодитися на припинення вогню за посередництва ООН.

Через два роки всі генерали, які розуміли технологію КВІР і, відповідно, їхні можливості, були відправлені у відставку. Натомість Саддам Хусейн призначив свого двоюрідного брата командувачем ВПС. Тому що той був пілотом МіГ-21 і полковником у званні. Звісно, полковник, який ніколи в житті не літав на чомусь іншому, окрім МіГ-21, не міг навіть уявити, що таке "інтегрована система протиповітряної оборони KARI", і що може зробити "Dassault Mirage F.1EQ-5" з, наприклад, "Cyrel ESM-pod", "Remora ECM-pod" і "ракетами з лазерним наведенням AS.30L", та ще й за 600 з гаком кілометрів від місця базування (а тим паче – "після багаторазових дозаправок у польоті з інших "Міражів"...)

Подумайте про це: звідки бідоласі було знати, що "найсучасніший" літак, на якому він коли-небудь літав, насправді був оснащений квазірадаром, чотирма ракетами класу "повітря-повітря" малої дальності, майже без навігаційних засобів і з паливом, якого вистачало лише на 40-45 хвилин перебування в повітрі?

Яка несподіванка, що в січні 1991 року ВПС Іраку були розгромлені менш ніж за тиждень війни...

Інакше кажучи: знову все диктують процедури. Процедури створюють генерали, і якщо є проблема з двома.., а потім ще й проблема з командирами, які не розуміють технології та людей, якими вони повинні командувати...

...ні, ви не хочете бути поруч, коли виникають такі проблеми. У найгіршому випадку ви отримаєте "єгипетські ВПС зразка червня 1967 року".

Тому наступним реальним кроком у розгортанні F-16 в Україні українськими ВПС буде те, що пілоти, які експлуатують цей тип літаків, ПЕРШ за все, знайдуть спосіб навчити своїх генералів, командирів ланок і наземних диспетчерів, що їхні F-16 можуть і чого не можуть робити.

Якщо ви думаєте, що це легко: ха-ха!

Подумайте про якогось супертурборозумного генерала, який дозволив "принизити себе якомусь там пілоту", поки його вчать, як командувати...

Отже, надія невелика... але... зітхнемо... будемо сподіватися на краще і сподіватися, що вони (українські пілоти F-16) зможуть це зробити – принаймні без втрат, "для початку"...

Але, гаразд! Обговоривши такі чинники, що мають сильний вплив на постачання F-16 в Україну та їхнє прийняття на озброєння, як інституціоналізована (і навіть "високопрофесійна") західна політична і стратегічна некомпетентність, українська видача бажаного за дійсне (плюс видача бажаного за дійсне "арміями" західних експертів), натовський і український генералітет, і відповідні процедури у ЗСУ і ГШ (або відсутність оновлених), і командири бригад/крил, і всі пов'язані з цим затримки з поставками, і всі пов'язані з цим затримки з підготовкою, і всі пов'язані з цим затримки зі створенням баз із бодай мінімумом обслуговуючої інфраструктури в Україні... зітхання...

...OK, тепер припустимо, що F-16 там, в Україні. Пілоти і наземний персонал навчені і готові. Бази, паливо, запчастини, боєприпаси, наземні екіпажі готові. І українці збираються їх використовувати (можливо, зі "значними дозами" якоїсь "підрядної підтримки" з боку Заходу принаймні для вирішення питань, пов'язаних із технічним обслуговуванням, і протягом перших кількох років)...

Теза №1: Оперативне реагування. З того, що можна прочитати у соціальних мережах, складається враження, що "найлогічнішим", можливо, навіть "найпростішим" методом введення F-16 у бойовий склад ППО буде їх використання в цілях протиповітряної оборони. Схоже, що більшість експертів і спостерігачів погоджуються з цим: українські F-16 найперше посилять наземну ППО ПСУ.

І справді: якщо перевірити щось на кшталт "історичних прецедентів" на предмет подібних випадків, то виявляється, що низка військово-повітряних сил робили щось подібне за схожих обставин. І тут мені знову спадає на думку ІрАФ. Станом на 1977 рік, коли Ірак замовив у Франції літаки Mirage F.1, його ВПС були майже повністю оснащені літаками радянського виробництва. МіГ-21, МіГ-23, Су-20, Су-22 тощо. Деякі ветерани ВПС Іраку люблять казати, що у них "домінувала мафія Сухого"... настільки, що коли Багдад розмістив замовлення на "Міражі" в Парижі, не лише деякі офіцери ВПС Іраку дивувалися, як "такий крихкий" літак (яким, на їхню думку, був Mirage F.1) виживе в умовах бойових дій, збирається вижити в місцевому кліматі, і всі вони були впевнені: цей тип буде легко збитий, оскільки він не має подібної вбудованої живучості, як "танк" бойового літака, відомого як Су-20 або Су-22...

А потім, коли "Міражі" почали прибувати до Іраку, з 1981 року, їхнім першим завданням було перебувати в стані "бойової готовності швидкого реагування" і підніматися по тривозі щоразу, коли чергова ланка винищувачів-бомбардувальників F-4 Phantom II ВПС Ісламської Республіки Іран (IRIAF) збиралася на гранично малій висоті увірватися в повітряний простір Іраку, щоб розбомбити черговий об'єкт іракської нафтової промисловості... До 1981 року темп таких іранських авіаударів знизився до приблизно одного на тиждень. Тож темп операцій іракських "Міражів" теж був досить буденним. Що своєю чергою дало достатньо часу наземним екіпажам навчитися обслуговувати нові "Міражі" і, особливо, очищати свої авіабази (див.: ангари, руліжні доріжки, злітно-посадочні смуги тощо) достатньо добре, щоб безпечно експлуатувати їх, що, очевидно, доведеться навчитися робити і наземним екіпажам ППО для F-16. Так само іракські генерали почали вчитися, як і де застосовувати свої "Міражі" в бою. І їхні наземні диспетчери пішли за модою. Принаймні для цілей протиповітряної оборони...

Отже, логічно, принаймні на перший погляд, зробити висновок, що ситуація в Україні не так вже і сильно відрізняється від Іраку 1981 року: перш за все, країна дійсно потребує посилення протиповітряної оборони, інакше її енергетичний сектор не переживе прийдешню зиму... так само, як нафтова промисловість Іраку була настільки зруйнована "Фантомами" іранців, що не змогла повністю відновитися навіть у 1990 році, через два роки після завершення ірансько-іракської війни...

Гаразд. "Теза №1" звучить приблизно так: "Українські F-16 слугуватимуть насамперед для цілей протиповітряної оборони". Що своєю чергою означає: вони "перебуватимуть у стані швидкого реагування". Будьте готові до того, що їх піднімуть по тривозі (за 5-15 хвилин після оголошення тривоги), а потім вони підуть перехоплювати все, що трапиться на їхньому шляху, наприклад, ракетами класу "повітря-повітря".

F-16AM, що стоїть на одній із баз у Нідерландах. Примітно: незважаючи на мир в ЄС/НАТО, літак повністю озброєний. Можете бути впевнені: він також повністю заправлений. Тобто готовий до "війни". Праворуч видно пілота, який біжить до літака, щоб сісти і швидко злетіти.

Я ще не бачив зведення Адріана за червень, але... що ж, росіянам тим часом так бракує крилатих ракет, що ще в травні вони здійснили рівно три великих авіаудари, включно з цими. Цього місяця – ще менше (поки що... а от удару по дитячих лікарнях 8 липня було "більш ніж достатньо", це точно). Отже, скажімо, в Україні є 12 F-16 і 14-16 підготовлених пілотів для них. Щось мені підказує, що це навряд чи спрацює. Врахуйте: якщо вони намагатимуться "набути бойового досвіду і впевненості" на F-16 такими темпами, то можуть отримати по три вильоти на місяць на кожного. І то їм ще пощастить, якщо вони будуть правильно векторизовані (наземним управлінням), щоб дійсно зловити якусь із крилатих ракет, або Shahed, і відкрити вогонь...

Але гаразд. Принаймні F-16AM має трохи кращий радар, ніж МіГ-29 або Су-27 (навіть якщо він меншої дальності, ніж, наприклад, у Су-27П). Перш за все, він має (набагато) більш ергономічну кабіну, що означає, що його легше використовувати, особливо під час ведення вогню ракетами середньої дальності "повітря-повітря" (і особливо порівняно із Су-27). Крім того, його радар може бути настільки вдосконалений, що він зможе переслідувати і знищувати російські крилаті ракети і "Шахеди" з більшої дальності, ніж МіГ-29 або Су-27. Це означає, що, наприклад, випадки, коли літак втрачається через зіткнення з уламками збитої російської ракети або ударного БПЛА, стають менш імовірними.

Поки що все гаразд.

...тільки... зачекайте: давайте перевіримо карту останнього російського масштабного удару "Шахедами", який стався в ніч з 20 на 21 липня:

Можливо, для багатьох усі ці криві лінії на карті України нічого не означають. Для мене... хм... не можу знайти свої статті, про які йдеться, але: чи пам'ятаєте ви, що я повідомляв про російські удари крилатими ракетами протягом останнього року?

Це була історія про те, як росіяни посилали свої крилаті ракети й "Шахеди" вперед, в контрольований Україною повітряний простір, а потім слідом за ними з високих висот піднімалися МіГ-31, які потім випускали Р-37М з дальності 150-200 кілометрів? Збили таким чином кілька українських МіГ-29, вже восени 2022 року...

А тепер знову подивіться на наведену вище карту і перевірте дальності: Наприклад, від російсько-українського кордону в Сумській області до, скажімо, Ніжина.... Скажімо, область, де ПСУ, ймовірно, буде шифруватися, а потім "позиціонувати" свої F-16 для перехоплення потоку "Шахедів", що наближається з району Курська... це приблизно 170 км...?

Безумовно, в межах досяжності Р-37М, навіть якщо вона буде випущена з російського повітряного простору, і особливо, якщо вона буде випущена з російського повітряного простору МіГ-31БМ, що летить на висоті близько 15 000 м і швидкості 2 Маха...

Кадр з відео, на якому зображений МіГ-31 в польоті під час запуску ракети дальнього радіусу дії Р-33 або Р-37 класу "повітря-повітря".

Інакше кажучи, навіть якщо росіяни не зможуть знайти F-16 на базах, десь на заході України, можна очікувати, що вони прийдуть до ідеї організувати щось на кшталт "польових днів" для своїх екіпажів МіГ-31. Принаймні, для того, щоб мати більше можливостей використовувати свої ракетні удари і ударні БПЛА з метою "заманювання" F-16 ПСУ в засідки на МіГ-31, оснащених Р-37. Таке вже траплялося в минулому з українськими МіГ-29 і Су-27: немає підстав очікувати, що росіяни відмовляться від такої можливості в майбутньому.

Тим більше, якщо удар "Шахедом" буде завдано "неглибоко" в Україні: наприклад, по об'єктах на схід від Дніпра.

Нарешті, є інформація, що ЗСУ тим часом має до 30 000 військовослужбовців у своїх "мобільних групах протиповітряної оборони". Я маю на увазі тих хлопців (і дівчат), які їздять на повнопривідних "позашляховиках", встановлюють великокаліберні кулемети і збивають "Шахеди" та крилаті ракети. Я не впевнений, що їх дійсно "30 000", але, зважаючи на розмір країни, а також на те, скільки простору і скільки об'єктів потребують захисту, це принаймні в межах можливого. Більше того, особливо в поєднанні з новітніми системами радіоелектронної боротьби, всі вони разом узяті є досить ефективними. Або, принаймні, в це хоче переконати нас ПСУ. І, що найцікавіше: навіть якщо таких військ і справді так багато, то всі вони – разом узяті – безумовно коштують менше, ніж введення на озброєння F-16...

Інакше кажучи: гаразд, так, і ще раз: з "постійним оперативним реагуванням" і "літаючою протиповітряною обороною для України" як першими завданнями для F-16 ПСУ це звучить цілком логічно. Але, якщо це дійсно шлях, яким треба йти, а в цей час ЗСУ все ще критично не вистачає артилерійських і мінометних боєприпасів (що навряд чи суттєво зміниться найближчим часом)..?

Хм...

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