Що потрібно знати про ремонт у ванній кімнаті

Щоб комунікації надійно служили, а організація сантехніки та меблів була зручною для щоденного користування, облаштування необхідно продумати до найменших подробиць. Розглянемо детальніше, що потрібно врахувати в процесі ремонту.

Розробка проєкту Перше, що слід зробити - скласти детальний проєкт ванної кімнати з прив'язкою до сантехніки, вентиляції та меблів. Важливою є складання схеми водовідведення. Під час ремонту та обладнання санвузла необхідний монтаж водопостачання - холодного і гарячого та каналізації. Вся сантехніка для роботи має бути підключена до холодної, гарячої води та до каналізації, куди відводиться відпрацьована рідина. Для розробки проєкту краще звернутися до спеціалістів, які точно розрахують доступну площу, допоможуть визначитися з місцем розташування необхідного обладнання, дадуть пораду, чи можна робити перепланування. У більшості випадків перенесення комунікацій потребує погодження з комунальними службами. Розрахунок бюджету на оновлення ванної кімнати Сучасний ремонт у ванній кімнаті вимагає фінансових витрат. Після розробки дизайн-проєкту переходять до планування бюджету. Це важливий і відповідальний етап, під час якого складається кошторис. У ньому показують всі витрати на ремонт. Загальна сума буде складатися з розрахунку вартості будівельних матеріалів, меблів, сантехніки та будівельних робіт. До загальної суми додаються витрати на вивезення габаритного сміття та доставку матеріалів. Складений кошторис допомагає:

підрахувати кількість необхідних матеріалів та обсяг робіт;

спланувати бюджет на ремонт;

контролювати хід робіт.

Кошторис допоможе уникнути зайвих витрат внаслідок неправильно підрахованої кількості необхідних матеріалів. Час виконання Плануючи ремонт у ванній, пам'ятайте, що це - тривалий процес. Демонтаж старої сантехніки, плитки вимагає певних зусиль. Якщо кладете нову плитку, потрібно витримати технологію. Неможливо зробити все за кілька днів, адже є строки висихання сумішей. Тому потрібно продумати, як ви будете обходитися без санвузла на час проведення робіт. Матеріали та обладнання

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Обираючи обладнання для ванної кімнати, віддавайте перевагу сантехніці перевіреної якості, щоб уникнути частих ремонтів у майбутньому.

Великий вибір матеріалів для оздоблення стін, стелі та підлоги дозволяє втілювати різні дизайнерські задуми в життя. Можна зупинитися на класичному варіанті та покласти плитку. Або пофарбувати стіни в ванній кімнаті. Спеціальні фарби стійкі до утворення плісняви.

Коли купуєте чи замовляєте меблі, звертайте увагу не лише на те, щоб вони підходили за розмірами та зовнішнім виглядом. Важливо, щоб вони були виготовлені з вологостійких матеріалів. Такі меблі будуть служити довго і не втратять привабливості від частого контакту з вологою.