Що робити Україні далі? Готуватися до тривалої війни – Лоуренс Фрідман

Відомий дослідник війни Лоуренс Фрідман після детального опису можливої стратегії росії у війні в наступному році, підготував свій аналіз можливого розвитку ситуації та стратегії України. Його головний висновок – Україна та Захід мають готуватися до тривалої війни замість очікування швидкого прориву. Головне постійно нагадувати та переконати росію, що вона ніколи не зможе перемогти в цій війні.

Що може завадити путіну. На росії наростає відчуття безглуздості і марності

У своєму попередньому дописі я обговорював ймовірну форму стратегії путіна, коли росія не виграє і не програє війну з Україною. Якщо завтра буде досягнуто домовленості про припинення вогню, росія залишиться зі значною частиною української території. Хоча ця територія і буде меншою, ніж росія прагнула, але й цю важко окуповувати і захищати в довгостроковій перспективі, і яка потребуватиме значних коштів на реконструкцію і субсидування. І це не зможе зупинити наближення України до НАТО і ЄС. Припущення, що путін легко погодиться на припинення вогню, якщо вдасться переконати Зеленського, не відповідає логіці стратегічної позиції росії, яка не запропонувала досі жодного припинення вогню, хоча нещодавно путін у загальних рисах говорив про бажаність миру.

путін хоче суттєвих політичних поступок від України — погодитись як на втрату території, так і на певне вето з боку росії на її зовнішню політику. Він також хоче, щоб режим санкцій був скасований. Повноцінні переговори про всеосяжне мирне врегулювання, яких потребуватимуть ці вимоги, можуть бути надзвичайно тривалими і складними. Україна підніме питання репарацій і воєнних злочинів. Припинення вогню дасть обом сторонам час на перегрупування і відновлення сил, але для жодної зі сторін це не буде задовільним або стабільним результатом.

Не виключено, що бойові дії зайдуть у справжній глухий кут, коли обидві сторони закріпляться на своїх позиціях і жодна з них не відчуватиме себе достатньо сильною для наступу. Тоді конфлікт увійде в непростий застій, втім ми далекі від такої ситуації. Наразі перспектива полягає у продовженні бойових дій, які ще не дійшли до завершення, і які, в принципі, можуть тривати багато років. Умови можуть змінитися достатньо, щоб спровокувати серйозну дипломатичну активність: раптова зміна балансу військових переваг або ширший політичний контекст (наприклад, після перемоги Трампа на президентських виборах).

путін може припускати, що з часом росія, швидше за все, виграє від таких змін, але він не може бути в цьому впевнений. Так само він не може бути впевненим, що якщо вони відбудуться, то в такій формі, якою він зможе повністю скористатися. Оскільки Україна сприймається як така, що страждає від наслідків невдалого контрнаступу і нестачі живої сили і боєприпасів, мій аналіз показує, що путін все ще воліє створити ці умови якнайшвидше і не втрачає надії на те, що зможе це зробити. Це пояснює надзвичайні зусилля, які росія доклала до своїх нещодавніх наступальних операцій.

Ці операції спрацюють лише тоді, коли вони переконають Київ, що у нього немає іншого вибору, окрім як змиритися з певною окупацією своєї території та обмеженнями своєї майбутньої безпекової політики. Якщо цього не буде досягнуто, путін залишиться з проблемою. Навіть якщо його економіка не зірветься з краю прірви, або Україна не зможе досягти значних успіхів, постійна нездатність досягти результату, який виглядає як "перемога", тобто відповідає мінімальним цілям і має певні шанси утриматися після того, як замовкнуть гармати, буде проблематичною.

Хоча путін може більше не боятися повної поразки на полі бою, він повинен остерігатися зростаючого відчуття безглуздості і марності. Громадська підтримка війни в росії стабільна, але водночас неспокійна: незначна більшість вважає, що війна принесла більше шкоди, ніж користі, і хоча понад 70% підтримують мирні переговори, набагато менше підтримують будь-які поступки Україні.

Незабаром війна поглине третину всіх державних витрат, що дуже багато для того, що почалося як обмежена "спеціальна військова операція". Ремілітаризація суспільства (бюджет на пропаганду також зростає), а потім нездатність досягти військового вирішення конфлікту в Україні призведе до ще більших питань. Спроможність України наносити удари на великі відстані зростає, і хоча Україна не зможе напасти на росію в тій же мірі, в якій росія нападає на Україну, все ж та міра, в якій вона зможе це зробити, може виявитися незручною і підірвати впевненість у безпеці Криму.

Що це означає для української стратегії? Зараз стоїть завдання визначити як найкраще підійти до 2024 року

Для України ставки набагато вищі, оскільки її територія перебуває під окупацією, і вона не демонструє жодних ознак примирення зі своєю безповоротною втратою. Тому, хоча путіну нелегко закінчити війну, і я не маю оптимізму, що він незабаром буде прагнути до цього, зрештою, йому все ж легше, ніж Зеленському. Якщо Україна не готова поступитися територіями, то їй немає про що більше говорити з росією. На переговорах, які відбулися в березні та квітні 2022 року, питання нейтралітету було на порядку денному. Ця дискусія провалилася, оскільки Україна все ще не хотіла залишатися беззахисною і вимагала якихось гарантій безпеки, тоді як викриття звірств у звільнених районах навколо Києва додало нагальності звільненню всієї території від російської окупації. З цього питання російські пропозиції були розпливчастими.

Таким чином, наразі для України не існує очевидного шляху виходу з війни шляхом переговорів, а також прямого шляху до військової перемоги. За відсутності перспективи швидкого прийнятного завершення, цей період війни є складним для України. У цьому відношенні, як і росія, вона застрягла між можливістю зробити достатньо, щоб не програти, але недостатньо, щоб перемогти. Її народ втомився і починає усвідомлювати, як довго може тривати ця війна. Україна нарощує власне військове виробництво, але все ще залежить від іноземної підтримки. Вона хоче, щоб ці прихильники робили більше, але побоюється, що вони будуть робити менше, що ускладнює підтримку навіть нинішнього рівня зусиль. Вона також закінчує рік так само, як і почала, спрямовуючи обмежені ресурси на захист території від російського нападу.

Надії на власний наступ не виправдалися. Прорвати добре підготовлену російську оборону завжди буде важко, особливо без повітряної підтримки і зі свіжими частинами, які не мали досвіду в складних наступальних операціях і мали лише обмежену підготовку. Так воно і сталося. Україні не знадобилося багато часу, щоб змінити тактику, що призвело до втрат, але це означало повільніше просування. За показником звільнених територій, який домінував у розмовах минулої весни, результати виявилися невтішними. Були й інші, більш позитивні події, про які йтиметься нижче, але 2023 рік дав свої плоди, і зараз стоїть завдання визначити як найкраще підійти до 2024 року.

Перша частина цього виклику, за умови, що уряд визнає, що це також є волею народу, полягає у визнанні можливості тривалої війни і відповідній підготовці. Для цього потрібен національний консенсус. Серед еліти з'являються розколи, хоча це не є чимось незвичайним для країн, що переживають стресові часи. Певна напруженість у цивільно-військових відносинах також є природною і може бути позитивним явищем. Але якщо міжусобиці стають хронічними, а процес прийняття рішень паралізується стратегіями, які не піддаються критиці і перевірці, напруженість може незабаром стати шкідливою. Це те, що необхідно вирішити, щоб країна могла відновити своє послання єдності і непокори, яке було таким потужним одразу після російського вторгнення.

Друга частина полягає в тому, щоб визнати, що швидких рішень не існує. Завжди існує спокуса, якій, можливо, піддався путін, повірити в один "великий поштовх", який вирішить війну. Краще зберегти потенціал, покращити місцеве виробництво озброєнь і посилити підготовку, щоб у майбутньому збройні сили могли бути більш ефективними на рівні батальйону і дивізії. (Виклики, пов'язані з цим, пояснює Джек Вотлінг у цьому подкасті з Гідеоном Рахманом). Наступальні операції все ще можуть бути, і деякі з них, можливо, перевершать очікування, але Україна навряд чи зможе вкласти всі ресурси і надії в одну кампанію. Тим часом, оборонні операції, які й надалі залишатимуться важливими, повинні розглядатися як такі, що мають на меті не лише утримання лінії фронту, але й послаблення російського потенціалу і морального духу.

Це веде до третьої частини виклику. Військові операції, природно, оцінюються з точки зору здобутих або втрачених територій. Коли просування не відбувається, як це було у 2023 році, то наступним показником, як правило, є виснаження сил. Навіть у безрезультатній на перший погляд сутичці одна сторона може вийти з неї настільки втомленою, що їй буде складно в майбутньому зіткненні. Але про виснаження можна по-справжньому судити лише з огляду на легкість, з якою можна замінити втрати, втрачену техніку і витрачені боєприпаси. Тому наслідки є кумулятивними і умовними, а в деяких районах можуть бути досить тимчасовими.

Інший спосіб оцінити наслідки будь-яких операцій, як наступальних, так і оборонних, – це оцінити сприйняття еліти і процес прийняття рішень у Москві. Це ще важче виміряти і залежить від багатьох факторів, які формують спосіб мислення урядів. Але не слід відкидати таку оцінку. Мета полягає в тому, щоб підкреслити, наскільки погано може закінчитися для росії тривала війна. Це вимагає від України з'ясування того, що може найбільше турбувати Москву. Це вже сприяло зосередженню уваги на Криму – найважливішому російському здобуткові 2014 року, який через повномасштабне вторгнення тепер виглядає не таким безпечним місцем. У певний момент можливо буде здійснити повноцінну наземну атаку, щоб повернути територію, але наразі можна обмежитися регулярними ударами по об'єктах у Криму та загрозою для ліній постачання, включно з Керченським мостом між материком і півостровом, який вже неодноразово піддавався ударам.

Сухопутна війна. путін хоче окупувати весь Донбас, Україна тим часом відкрила другий фронт

Поки що росія не демонструє жодного бажання сповільнювати темпи війни. Навіть коли вона більше оборонялася протягом літніх місяців, вона постійно контратакувала, так що українські війська не змогли закріпитися на досягнутому. Як тільки український наступ згортався, вони відновили власний наступ на Донецькому напрямку. Єдиним генералом, який надав пріоритет обороні, бажаючи зосередитися на знищенні критичної інфраструктури України, був генерал Сергій Суровікін, але він відсунутий від війська. путін передав своїм генералам настанову продовжувати наступ, покладаючись на перевагу в чисельності, щоб притиснути українців, і, очевидно, мало переймаючись втратами.

Головною військовою метою росії наразі є завершення окупації двох областей – Луганської та Донецької. Вже кілька місяців російські війська просуваються вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Луганській області, досягаючи лише обмежених успіхів. В той же час вони докладають значних зусиль для захоплення міста Авдіївка, що уможливлює контроль над Донецьком. Авдіївка перетворюється на одну з тих довгих і виснажливих битв, де українські захисники намагаються утримати свої позиції проти постійних російських атак. росіяни досягли певного прогресу в районах, прилеглих до обложеного і тепер вже майже зруйнованого міста, причому їхня основна увага зосереджена на промисловій зоні на південно-східній околиці міста. Їхньою метою є відрізати лінії постачання і залишити українські сили в пастці. Поки що їм не вдалося цього досягти, і вони зазнали значних втрат у живій силі та техніці. Україна все ще контролює основні магістралі, що ведуть до міста. російське командування, схоже, не бажає відступати від Авдіївки, тож побачимо, чи поєднання втрат і погодних умов змусить його зменшити інтенсивність і регулярність атак.

Поки це відбувалося, Україна успішно відкрила новий фронт на східному березі Дніпра. Це може послабити тиск на місто Херсон на Західному березі, яке страждає від регулярних російських обстрілів відтоді, як українські війська знову зайняли місто близько року тому, і це потенційно відкриває новий шлях до Криму, але поки що мова йде переважно про потенціал.

Критична інфраструктура. Але є нюанс – Україна готова відповідати

Минулої зими росія розпочала масовану кампанію бомбардувань, спрямовану на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Метою було, по суті, позбавити країну енергії, що призвело б до соціального колапсу. Кампанія розпочалася в жовтні 2022 року і тривала до березня, і проводилася регулярними хвилями атак ракетами та дронів-камікадзе. Хоча близько 40 відсотків енергетичної інфраструктури було пошкоджено, і українці звикли до періодів темряви та нестачі води, вони продемонстрували стійкість. Тим часом інженери працювали над ремонтом або заміною пошкоджених систем. Часом, однак, кампанія була близька до успіху, принаймні до такої міри, що розглядалося питання про евакуацію великих міст, у тому числі й Києва.

Настала зима, а з нею і нова російська кампанія. Найбільш драматично вона проявилася вранці 25 листопада з масованою атакою безпілотників, які використовували різні траєкторії польоту, щоб збити з пантелику протиповітряну оборону, в основному, але не виключно, націлену на Київ. З 75 запущених безпілотників 74 були збиті протягом шести годин, причому основна шкода була завдана падінням уламків. Це були роковини Голодомору – голоду, навмисно спричиненого радянським лідером Йосипом Сталіним на початку 1930-х років, що призвів до загибелі мільйонів українців. Наступні напади з того часу були досить незначними, але слід очікувати набагато масштабніших атак.

Занепокоєння України полягає в тому, що ці атаки дронів витрачають дефіцитні і дорогі ракети протиповітряної оборони, тому не вистачить потужностей, щоб впоратися з російськими ракетами, коли вони почнуть з'являтися в більшій кількості.

Однією з нових рис української стратегії є готовність до дій у відповідь. Наприкінці жовтня Зеленський заявив про це: "Цього року ми будемо не лише захищатися, а й відповідати". Україна має засоби більшої дальності, такі як британська ракетна система Storm Shadow та американська ATACMS. Хоча в обох випадках вони погодилися не використовувати їх проти російської території, а лише проти цілей на контрольованій росією українській території, включаючи Крим. Але вони можуть використовувати безпілотники. З жовтня українці атакували щонайменше три електропідстанції та нафтопереробний завод у Краснодарському краї росії. Наступного дня після ударів безпілотників по Києву Україна направила свої власні безпілотники проти електростанції в Старобешевому на підконтрольній росії території. Влучень було достатньо, щоб знеструмити міста і селища, в тому числі обласний центр Донецьк. За повідомленнями, нещодавно також було завдано удару по авіаційному заводу в Смоленську. російська влада також заявила, що збила 11 безпілотників у суботу ввечері і ще дев'ять у неділю. Знову ж таки, це не є трансформаційним потенціалом, але це може підірвати впевненість росіян у собі.

Чорне море. Функціональна поразка Чорноморського флоту росії

Морська війна привернула набагато менше уваги, ніж війна на суші, не в останню чергу тому, що Україна не має військово-морського флоту. Проте, використовуючи ракети і безпілотники, Україна змогла зробити позиції Чорноморського флоту росії ледь життєздатними, завдаючи ударів по окремих суднах і ставлячи під загрозу військово-морську базу в Севастополі на узбережжі Криму. (Можна згадати, що однією з причин анексії Криму в 2014 році було прагнення не допустити, щоб новий український уряд відмовив росії в її особливих правах на Севастополь).

Чорноморський флот загрожує Україні, особливо портовому місту Одесі та маршрутам експорту продовольства, а також через запуск крилатих ракет "Калібр" по українських містах. Щоб протистояти цій загрозі, Україна використовувала надводні безпілотники для атак на російські військові кораблі в морі і в порту, і зрештою флот був змушений відступити. Оскільки морські дрони не мають екіпажу, вони можуть сидіти низько у воді і доставляти важкі боєприпаси безпосередньо до своїх цілей. російські кораблі тепер остерігаються підходити надто близько до українських берегів. росії також нелегко посилити свій флот, оскільки Туреччина закрила протоку Босфор для військових кораблів, окрім кораблів з портів чорноморських країн.

Оскільки росії ставало дедалі важче забезпечувати повну блокаду, а також через скарги на те, що вона позбавляє бідніші країни необхідних продуктів харчування, у липні 2022 року вона погодилася на угоду, укладену за посередництва Туреччини та ООН, яка дозволила Україні експортувати зерно та інші продукти харчування з трьох своїх портів. Постійні атаки з боку України, в тому числі на штаб Чорноморського флоту і російські підводні човни в Севастополі, призвели до того, що в липні цього року росія вийшла з зернової угоди. За цим послідували напади на Одесу та інші порти. росія заявила, що розглядатиме комерційні судна, які прямують до України, як такі, що потенційно перевозять зброю. У відповідь Україна почала атакувати російські кораблі, одночасно створивши гуманітарний коридор для комерційних суден, що прямують в українські порти і з них.

У вересні було атаковано ще більше російських кораблів, а 22 вересня стався напад на штаб ВМС рф у Криму, в результаті якого, за даними України, загинули 33 російських офіцери. (Вони стверджували, що командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов загинув під час нападу. Наступного дня Соколов з'явився на російському відеозаписі онлайн-конференції російського командування, але відтоді його ніхто не бачив). Міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі на початку жовтня заявив про "функціональну поразку" Чорноморського флоту росії. Флот перемістив свою базу з Севастополя до Новоросійська, хоча, за повідомленнями, також посилився двома додатковими фрегатами і підводним човном. Атаки продовжувалися і в листопаді, причому новозбудований російський корвет був пошкоджений на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі в, що додало росії проблем з базуванням і протиповітряною обороною. 17 листопада Україна заявила, що її військово-морські операції призвели до знищення 15 російських військово-морських кораблів у Чорному морі з лютого 2022 року і що ще 12 кораблів були пошкоджені.

Тим часом гуманітарний коридор продовжує працювати. Ним пройшло вже понад 100 кораблів і успішно перевезено мільйон тонн зерна. Велика Британія зробила внесок у спеціальний страховий фонд для підтримки коридору. Води навколо України не позбавлені небезпек. У жовтні нафтовий танкер під прапором Ліберії натрапив на міну, а в листопаді ще одне комерційне судно під прапором Ліберії зазнало ракетного удару, в результаті чого загинув лоцман порту і були поранені троє членів екіпажу. Зеленський заявив, не надаючи деталей, що міжнародні партнери готуються надати Військово-морським силам України катери для посилення безпеки вздовж зернового коридору і забезпечення безпечного проходу комерційних суден, що перевозять продовольчі товари.

Все це не має великого значення для сухопутних операцій, і в деякому сенсі є другорядним, але одна з форм тиску росії була зірвана, і це не дуже добре виглядає для Чорноморського флоту.

Висновок. Україна повинна проявити терпіння і зосередитися на зміцненні своїх позицій у довгостроковій перспективі

Я стверджував, що логіка ситуації перевертає домінуючі припущення з ніг на голову. Замість того, щоб прагнути до швидкої перемоги, поки росія чекає, що підтримка на Заході ослабне, Україна повинна проявити терпіння і зосередитися на зміцненні своїх позицій у довгостроковій перспективі. Ривок до швидкої перемоги виснажить обмежені ресурси, а в разі невдачі призведе до подальшої деморалізації. Це, по суті, те, що намагалася зробити росія, і, незважаючи на свої переваги, вона не досягла успіху і зазнала великих втрат. Навіть якщо вона зможе взяти Авдіївку, їй буде важко просуватися далі в сухопутній війні.

Наступні кілька місяців будуть важкими, особливо якщо російські ракетні удари, спрямовані на критично важливі об'єкти інфраструктури, почнуть проникати крізь протиповітряну оборону, а погрози відплати не зможуть їх стримати. Витрати і біль війни ніколи не можна недооцінювати, і їх може бути важче витримати, коли перемога здається далекою перспективою. Завдання політичного керівництва в Україні та на Заході полягає в тому, щоб продемонструвати, що є шлях вперед.

Впевненості не додають регулярні попередження про ризики для поточного рівня підтримки з боку США та Європи. Ризики є реальними, але їх коментування є надмірним. Хитросплетіння процесу прийняття рішень у Конгресі США та ЄС є джерелом затримок, але їх можна подолати, і, ймовірно, так і буде. Ці затримки мають свою ціну, про що свідчить дефіцит боєприпасів. Західне виробництво збільшується, але це відбувається надто повільно, і вигоди для України не з'являться до кінця наступного року. Звісно, все може зіпсувати перемога Трампа, але не можна будувати політику на спекулятивних можливостях.

Забігаючи наперед, скажу, що західним країнам так само важливо готуватися до тривалої війни. Економіка росії крихітна порівняно з їхньою, і хоча дехто нарікає на економічний тягар, не вони воюють у війні. Витрати і наслідки російської перемоги були б набагато більшими. Економічні санкції можуть бути посилені, а заарештовані російські фінансові активи перенаправлені на допомогу Україні. Це не завдасть смертельного удару, але може посилити занепокоєння в росії тим, що чим довше триватиме війна, тим важче їм буде. Прихильникам буде легше зробити це, якщо Україна продемонструє, що вона має послідовну стратегію, яка дозволить їй впоратися з російською агресією в будь-якій формі, готуючись до більш цілеспрямованих наступальних дій або пізніше у 2024 році, або, найімовірніше, у 2025 році. Перш за все, вона повинна посилити сигнал про те, що це війна, в якій росія ніколи не зможе перемогти.

Джерело