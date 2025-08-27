США створюють сепаратистський рух в Гренландії. Данія викликала американського дипломата через "операції впливу" – The Times

У Данії скандал: особи, пов’язані з адміністрацією Трампа, проникли до Гренландії для проведення "таємних операцій впливу". Схоже, адміністрація Трампа намагається вдатися до методичок Кремля стосовно можливого захоплення Гренладії, заохотивши сепаратистські рухи на острові. Про те, як реагує Данія на те, що "друзі Трампа" таємно діють на острові, розповідає британська The Times.

Данія викликала високопоставленого американського дипломата, щоб вимагати пояснень після повідомлень, що особи, пов’язані з адміністрацією Трампа, проникли до Гренландії для проведення "таємних операцій впливу", пише The Times.

За її інформацією, данська служба безпеки відстежує щонайменше трьох громадян США з "тісними зв’язками" з Дональдом Трампом і Білим домом, які, за даними розслідування, намагалися схилити місцевих жителів до підтримки американського захоплення арктичного острова. Державний телеканал Danmarks Radio (DR), який послався на вісьмох неназваних урядових джерел, повідомив про спроби вербування гренландців до створюваного США "сепаратистського" руху.

Незрозуміло, чи діяли ці американці за дорученням Білого дому, чи з власної ініціативи. DR повідомило лише, що один із них відвідав Гренландію та склав список потенційних прихильників ідеї приєднання території до США.

Є також припущення, що в межах операції намагалися розпалити обурення через історичний скандал, коли понад 4 700 гренландських жінок у 1960–1970-х роках змушували встановлювати внутрішньоматкові спіралі без їхнього відома чи згоди, щоб знизити народжуваність. У середу прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вибачилася за цю кампанію з примусового контролю народжуваності, котра, як стверджується, могла тривати аж до 2010-х років.

Прем’єрка також заявила, що донесла до групи сенаторів США позицію про те, що подібне втручання у справи Гренландії є "абсолютно неприйнятним". Її позицію підтримав прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен: "Це неповага, якщо американці, пов’язані з президентом США Дональдом Трампом, намагаються інфільтрувати Гренландію. Ми є партнери, ми є союзники, і ми очікуємо, що дипломатичні правила гри будуть дотримані".

The Times нагадує, що Трамп відкрито заявляв про своє бажання приєднати Гренландію до США, посилаючись на її багаті мінеральні ресурси та стратегічне значення для американської національної безпеки.

Гренландія є частиною королівства Данії, але має широкі автономні повноваження у більшості сфер управління, окрім зовнішньої політики та безпеки. За результатами опитувань, переважна більшість мешканців острова підтримує поступовий шлях до незалежності, але не бажає бути захопленою чи інкорпорованою США, зазначає британська газета. За її словами, опитування, проведене в січні, через кілька днів після повернення Трампа до влади та його повторної заяви про готовність захопити Гренландію навіть силою, показало: 85% населення відкидають цю ідею.

У відповідь на повідомлення про таємну кампанію впливу, Міністерство закордонних справ Данії викликало "попередню розмову" Марка Стро, тимчасового повіреного у справах США в Копенгагені, який наразі є найвищим за рангом американським дипломатом у країні.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен сказав DR: "Ми добре усвідомлюємо, що іноземні гравці зацікавлені у відносинах між Данією та Гренландією, тож не можна дивуватися кампаніям впливу. Вони, звісно, абсолютно неприйнятні". Він додав: "Оскількі існує офіційна участь [адміністрації США] у тому, що можна описати як кампанії впливу, це суперечить усім міжнародним правилам".

Політичні партії з усього спектру датського парламенту засудили ймовірну таємну діяльність.

Як зазначає The Times, ані посольство США в Копенгагені, ані уряд США у Вашингтоні не опублікували офіційної відповіді на ці звинувачення.

Республіканський конгресмен і відставний бригадний генерал ВПС США з Небраски Дон Бекон, який критично ставиться до зовнішньої політики адміністрації Трампа, заявив, що будь-який тиск США на Гренландію є "непотрібним і шкідливим". "Якщо ці звинувачення правдиві, то така поведінка – це справді дурість, – написав Бекон у X. – Гренландія та Данія є нашими союзниками. Вони завжди були готові дозволяти більше американських баз і співпрацю у видобутку рідкісноземельних мінералів".

