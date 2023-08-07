Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян

Відставний австралійський генерал-майор Мік Раян оцінює прогрес українського контрнаступу за власною системою виміру успіху чи невдачі, яка складається зі семи критеріїв. Але результат війни залежить від того, як ЗСУ пройдуть п'ять важливих "полів битв", які у значній мірі визначатимуть успіх чи невдачу українського контрнаступу в 2023 році.

Майже через два місяці після початку українських наступальних дій 2023 року темп операцій встановився на рівні імпульс/пауза, які спостерігалися в інших великих війнах. Сухопутні війська повільно просуваються як на Донецькому, так і на Запорізькому напрямках, застосовуючи тактику "уколоти і втримати". Певний прогрес спостерігається і навколо Бахмута.

Україна також продовжує свою програму оперативних і стратегічних ударів. Минулого тижня нею тричі було запущено безпілотники по москві. Один із радників українського президента зазначив, що ці удари є сигналом для росіян, що вони повинні "звикнути до повноцінної війни". Хоча військові наслідки цих ударів мінімальні, вони надсилають потужний політичний сигнал про нездатність російських військових захистити свій повітряний простір, а також про подальшу неефективність путіна у захисті від транскордонних загроз.

Ще однією частиною глибоких оперативних ударів України є війна з використанням морських безпілотників. Українці використовували військово-морські дрони для атаки на російські кораблі у Чорному морі.

росіяни тримають міцну оборону вздовж "лінії Суровікіна". Водночас, оскільки українці наближаються до основних оборонних позицій лінії, буде цікаво подивитися, чи зможуть росіяни втримати нинішні темпи виснаження. У якийсь момент одна чи інша сторона досягне кульмінації.

Отже, хоча прогрес на півдні повільний, там ще багато чого відбувається. Тому настав час для оновлення звіту щодо кампанії українських наступальних операцій 2023 року.

Логістика, ініціатива, адаптація, виснаження, стратегія. П'ять важливих полів битв

У своєму огляді української кампанії від 15 липня 2023 року я описав п'ять важливих сфер боротьби або "полів битв", які визначатимуть результат української та російської літньо-осінніх кампаній цьогоріч. Настав час надати коротку інформацію про кожну з цих ключових "битв" і про те, як вони впливають на траєкторію війни.

Логістичні та транспортні вузли. Битви за логістичні та транспортні вузли продовжуються в рамках глибокої української битви. На сході та півдні українці продовжують наносити удари по ключових точках, які забезпечують транспортне сполучення та логістику, необхідну для підтримки широкомасштабних військових оборонних операцій росіян. Нещодавно українські війська завдали удару по Чонгарському мосту. Збройні сили України продовжують наносити удари по цих глибоких цілях, в той час як їхні тактичні атаки спрямовані на захоплення таких вузлових пунктів у рамках ближнього бою.

Перехоплення ініціативи. На півдні Україна володіє тактичною ініціативою і здійснює свої прориви та атаки щонайменше на двох основних напрямках. На сході зараз вона володіє ініціативою у битві за Бахмут. На півночі росіяни проводять невеликий наступ по осі Кремінна-Сватове, що змушує українців відповідати. Як я писав у своїй статті для ABC News (Австралія) минулого тижня:

"росіяни, ймовірно, хочуть відтягнути якомога більше українських формувань від південного наступу. Українці не досягли того швидкого проникнення, на яке багато хто нереалістично розраховував у перші дні контрнаступу. Але вони повільно проводять виснаження російських фронтових сил на півдні, а також російських штабів, логістики та артилерії. У найближчі тижні російські війська на півдні можуть опинитися в певній небезпеці, якщо їхнє виснаження продовжиться, і це змінить співвідношення сил на користь України. Як нещодавно сказали Майкл Вайс і Джеймс Раштон, на півдні "росіяни бачать український прогрес там, де інші його не бачать".

На оперативному рівні, я вважаю, що українці все ще утримують ініціативу, маючи певні бойові сили в резерві. Однак, зважаючи на те, що більша частина резервів перекинута на південь, а деякі з них потенційно стримують будь-які російські наступи в Луганську, українському головнокомандувачу доведеться ретельно балансувати в найближчі тижні.

Битва адаптацій. У своїй промові 1973 року військовий і науковець сер Майкл Говард заявив наступне: "Над якою б доктриною не працювали зараз збройні сили, вони помиляються. Я також маю спокусу заявити, що це не має значення, що вони помиляються. Важливо те, що вони здатні швидко її виправити, коли настане потрібний момент". Передбачити форму і результат майбутніх війн майже неможливо. Важливою є здатність вчитися і адаптуватися краще, ніж супротивник. Тема того, як обидві сторони адаптувалися під час війни, була однією з центральних у моїх статтях про війну в Україні з лютого 2022 року.

На півдні росіяни пристосувалися, зокрема, до будівництва фальшивих окопів, замінованих мінами-пастками, щоб заманити туди українських солдатів, а потім вбити і покалічити їх. росіяни також використовують свої бойові гелікоптери з більшою ефективністю, ніж ми бачили протягом певного часу в цій війні. І, як зазначається у нещодавньому звіті британської розвідки, ударні вертольоти Ка-52 були озброєні новою протитанковою ракетою (LMUR, дальність польоту 15 км), що підвищило їхню ефективність на полі бою.

Що стосується українців, то їхня тактика еволюціонувала з моменту початку їхнього наступу в червні 2023 року. Як я нещодавно писав в окремій статті:

"Замість того, щоб прагнути швидкого прориву російської оборони, українці зараз рухаються більш обдумано і застосовують підхід "відкушувати і утримувати", щоб зберегти свою бойову міць. Ця ідея, розроблена ще під час Першої світової війни, полягає в тому, що війська захоплюють і утримують невеликі ділянки ворожої території, а потім знову просуваються вперед, прикриваючись артилерійськими загородженнями. Це вимагає великої кількості дружньої артилерії. Час покаже, чи вдасться це зробити Україні".

Я вважаю, що для більш швидкого прориву через російську оборону на півдні, ймовірно, знадобиться подальша адаптація. Як я вже писав у своїй попередній статті, нам потрібен Мангеттенський проєкт "Мінні поля", щоб трансформувати технологію і тактику виявлення, картографування, розмінування і маркування мінних полів. Це нагальність для ближнього бою, який ведуть українці, а також для виконання величезного завдання гуманітарного розмінування та очищення від залишків війни по всій території України.

Нарешті, українці продовжують адаптувати свою діяльність з нанесення ударів на великі відстані у повітряному і морському просторах. Хоча президент Зеленський нещодавно закликав Захід надати більше ударних озброєнь великої дальності, зараз Україна, схоже, має можливість періодично завдавати невеликих ударів по москві за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Водночас триває розробка морських ударних безпілотників ВМС України. З цього приводу рекомендую чудовий звіт H I Sutton від 28 липня 2023 року.

Битва на виснаження. Як я вже зазначав у попередньому дописі на цю тему, кожна військова діяльність характеризується виснаженням. Навіть у мирний час військові організації страждають від виснаження через травми, отримані під час навчання, погане утримання особового складу і невідповідне обслуговування техніки. Під час війни це явище посилюється бойовими втратами, пораненнями і хворобами, а також психологічними травмами. Ключовими елементами боротьби на виснаження в Україні залишаються боротьба за зменшення можливостей і чисельності російських військ, розгорнутих на "лінії Суровікіна", кампанія зі знищення російської артилерії в тому ж районі, а також боротьба з виснаження російських ракет/безпілотників проти українських протиповітряних ракетних комплексів.

В рамках цієї ширшої боротьби з виснаження, промислове виробництво на Заході лише повільно адаптується до українських потреб у боєприпасах. Виробництво у США навряд чи зможе задовольнити українські потреби протягом деякого часу. У статті FT зазначається, що Україна потребує до 8000 пострілів для своєї артилерії щодня:

"США також працюють над збільшенням поставок снарядів, маючи на меті виробляти до 90 000 снарядів на місяць до 2025 фінансового року... порівняно з 24 000 станом на зараз".

Нещодавні російські заяви щодо формування збройних сил свідчать про те, що утримання російської армії на бажаному рівні також є складним аспектом цієї боротьби на виснаження. росіяни вносять зміни до законодавства, щоб дозволити швидше призивати більшу кількість чоловіків, і у середині липня Державна Дума збільшила максимальний вік для призову з 27 до 30 років. Водночас верхня межа віку для призову резервістів була збільшена до 70 років. Незважаючи на це, наразі є лише епізодична інформація про те, як кожна зі сторін веде битву на виснаження.

Боротьба за стратегічний вплив. Нарешті, за межами поля бою в Україні обидві сторони прагнуть здобути перемогу в боротьбі за стратегічний вплив. Тоді як багато хто зосередиться на тактичних аспектах цієї кампанії, операції стратегічного впливу України та росії розгортаються повним ходом. Ми продовжуємо отримувати повідомлення з російських джерел (і російських апологетів) про провал українських наступальних операцій. Новий наратив путіна полягає в тому, що український наступ перешкоджає мирним переговорам.

Крім того, є деякі докази того, що російський уряд використовує свої військових блогерів, щоб росія могла краще керувати боротьбою за стратегічний вплив. Як зазначається у нещодавньому звіті ISW:

"Відсутність реакції російських військових блогерів на український удар по Чонгарському мосту є помітним креном у російському висвітленні війни в Україні і може свідчити про те, що кремль наказав мілблогерам утримуватися від висвітлення певних тем".

росіяни також вдаються до скидання листівок над українськими позиціями, заохочуючи солдатів ЗСУ здаватися в полон. Хоча я не маю точних доказів впливу цих листівок, одним із наслідків є те, що у сухопутних підрозділах українців на півдні, ймовірно, більше не відчувається нестачі туалетного паперу!

З українського боку зберігається високий рівень оперативної безпеки щодо прогресу на полі бою. Як я вже зазначав раніше, українці мають бути успішними у своїх наступальних операціях 2023 року, і мають переконати політиків і громадян за межами своєї країни в тому, що вони досягли успіху.

Вимірювання прогресу. Сім критеріїв

Одним із найважливіших аспектів розробки, планування та проведення широкомасштабної наступальної кампанії є визначення мірила успіху. Які цілі або частка цілей мають бути досягнуті, щоб вважати кампанію в цілому успішною? Ще до початку українських наступальних операцій я досліджував тему їхніх успіху і невдач.

У своїй статті від 30 квітня 2023 року я виклав сім ключових показників успіху української кампанії 2023 року. Минулого місяця оновив їх, і зараз пропоную ще одну оновлену інформацію про прогрес України, оцінений за сімома ключовими показниками прогресу.

Критерій 1: Україна досягає несподіванки. Створення тактичної та оперативної несподіванки має призвести до шоку. Цей шок на тактичному і оперативному рівнях російських військових має призвести до уповільнення процесу прийняття рішень і реагування на українські операції, а також порушити тактичну і оперативну узгодженість російського плану оборони окупованої України. Хоча це відносно легко оцінити на місці, обмеження з надання інформації медіаорганізаціям можуть ускладнити таку оцінку в короткостроковій перспективі. Однак це є ключовим компонентом успіху українських наступальних дій.

Оцінка: Наступ українських військ не був несподіванкою. російські аналітики, вивчаючи місцевість і ключові потенційні цілі, ймовірно, могли скоротити кількість точок на півдні до менш ніж десятка. Можливо, на півдні вдалося досягти певної локальної, тактичної несподіванки на місцевості. Але ефект від цього, здається, був короткочасним. Схоже, Україна досягла певної тактичної і навіть оперативної несподіванки в районі Бахмута, яку вона продовжує використовувати у своєму просуванні на північ і південь від зруйнованого міста.

Можливо, ключовими сферами, де Україна наразі створює несподіванку, є її програма оперативних атак, з ударами по москві, Чонгарському мосту і Чорноморському флоту росії. У кращому випадку, цей показник успіху залишається частково досягнутим.

Критерій 2: Україна знищує або послаблює російські тактичні та оперативні резерви, засоби С2 та матеріально-технічне забезпечення. Українці прагнутимуть обмежити здатність росіян відповідати на їхні атаки, особливо якщо їм вдасться досягти прориву в російських позиціях. Тому виявлення і нейтралізація мобільних російських резервів до і на початку наступальних дій матиме важливе значення. І так само, як виявлення і нейтралізація резервів є важливим, так само важливим є виявлення російських штабів. Їх знищення або зниження ефективності допоможе порушити злагодженість російської відповіді на українські атаки. Водночас, виявлення російської логістики, особливо запасів артилерійських боєприпасів, буде життєво важливим для України, оскільки це дасть їй перевагу у вогневій потужності.

Оцінка: Очевидно, що це завдання було неповним на початку наступу та залишається актуальним і зараз. Глибокий бій має на меті атакувати, дезорганізувати і знищити штаби, резервні військові формування, вогневі засоби і логістику. Це дуже складне завдання, яке постійно еволюціонує, хоча існує мало інформації про цю дуже чутливу справу, окрім спостережуваних наслідків. Нещодавні удари по російських великих складах боєприпасів, ключових транспортних вузлах і російському вищому керівництву є частиною цього підходу до "глибокої битви" з боку України. Проте це лише часткове мірило успіху українських наступальних операцій 2023 року.

Критерій 3: Україна повертає свою територію. Підкріплене тактичними і оперативними успіхами на полі бою, повернення значної частини своєї території і звільнення українських громадян від злочинів росіян є ключовим показником успіху наступальних дій. Частково це буде залежати від спроможності України зменшити і прорватися через різні зони перешкод, створені росіянами на сході і півдні. Я не пропоную певний відсоток території, який має бути відвойований, але якщо більшу частину Луганської, Херсонської та Запорізької областей визволять, це буде дуже успішним результатом. І це стало би хорошим фундаментом для подальших операцій проти Криму та Донецька в майбутньому.

Оцінка: Україна досягає певного прогресу. Оскільки ніхто з нас, окрім українського військового командування та членів уряду, не знає реальних цілей держави на кожному етапі війни, ми не можемо з упевненістю сказати, чи відбувається це з відставанням від графіка, чи за ним. Однак Україна відновлює свою територію. За даними чудової роботи @War_Mapper, протягом липня Збройні сили України скоротили територію, окуповану росією, приблизно на 85 квадратних кілометрів. Цей показник успіху найкраще можна охарактеризувати як "частково досягнутий".

Критерій 4: Україна має хороші можливості для дій з повернення Криму після завершення наступальної кампанії. Як я вже писав раніше, останньою кампанією війни може стати для України кампанія з повернення Кримського півострова. Президент Зеленський чітко заявив про це як про одну з умов припинення війни в Україні. Тому майбутні наступальні операції будуть успішними, якщо українські Збройні сили будуть добре підготовлені до подальших операцій з повернення Криму – або шляхом унеможливлення перебування там росіян, або шляхом фактичної військової операції з його захоплення.

Оцінка: Цей показник успіху пов'язаний з досягненням (або недосягненням) Критеріїв 2 і 3. Україна повинна звільнити більшу частину Херсонської та Запорізької областей, щоб мати шанс поставити під загрозу російські війська та російську окупацію в українському Криму. З огляду на те, як українці діють зараз, цей показник успіху може бути оцінений лише як "не досягнутий" і залежатиме від успіху у виконанні Критеріїв 2 і 3, про які йшлося вище.

Критерій 5: Україна захоплює або знищує російські війська. З відвоюванням своєї території пов'язане захоплення або знищення російських військ. Успішний український наступ зменшить кількість сил рф, з якими українцям доведеться боротися, а також змусить російського командувача Гєрасімова приймати важкі рішення про перекидання сил з інших районів для заміни знищених. Це призводить до інших можливостей для українців. І, само собою зрозуміло, це вплине на розрахунок путіна. Успішний український наступ також забезпечить знищення достатньої російської бойової потужності, аби росія не змогла здійснити жодних наступних наступальних операцій до кінця 2023 року. Очевидно, що в короткостроковій перспективі це також матиме на меті послабити військовий потенціал росії, але це може мати значний вплив на політиків у дружніх і не дуже до України державах.

Оцінка: Українці досягають виснаження російської бойової потужності на півдні та сході, але водночас зазнають значних втрат серед власних сил. Поточне співвідношення сил між Україною та росією залишається невизначеним, проте є певні свідчення того, що українці досягають успіху у боротьбі з російською артилерією і наближаються до "вогневого паритету" на деяких напрямках. Як випливає з наведеного вище обговорення виснаження, це буде гонка за відносною перевагою в силах (масовість, хороша тактика тощо) протягом наступних тижнів і місяців. Тому оцінка Критерію 5 – "певний прогрес є, але процес триває".

Критерій 6: Україна зберігає достатню бойову потужність для продовження оборони одних районів і проведення подальших наступальних дій в інших. Хоча українці спрямують значну частину своїх повітряних і наземних бойових сил на цей наступ, вони намагатимуться зробити це таким чином, щоб не зазнати масових втрат. Ступінь, до якого Україна зможе завдати непропорційних втрат і руйнувань росіянам у наступних наступальних операціях, буде важливим мірилом успіху.

Оцінка: росіяни проводять серію атак на північному сході України на осі Кремінна-Сватове. Це триває вже кілька тижнів, і їм вдалося просунутися за межі ліній, які вони утримували на початку червня. Незважаючи на це, українці змогли захиститися та мінімізувати здобутки противника. Є також свідчення того, що Україна залучила до південної кампанії більше сил, які тримала в резерві, тому кількість формувань, які залишаються в резерві, неясна, але, ймовірно, менша, ніж була минулого місяця. Це вплине на витривалість української кампанії в цілому, а також на їхню загальну бойову потужність в останньому кварталі року. Оцінка Критерію 6 – "частково досягнуто, але давайте почекаємо і подивимося, що станеться в наступні кілька місяців".

Критерій 7: Прихильники України вважають, що наступальні дії були успішними. Україна повинна не лише досягти значного тактичного і оперативного успіху в своїх операціях, але й переконати український народ, іноземних лідерів і населення в тому, що вони досягли успіху. Одне не випливає автоматично з іншого. Тому постійна стратегічна комунікація з боку українського уряду матиме важливе значення для розповіді про історію та досягнення наступальних операцій. Іноді це може бути складно, зважаючи на вимоги оперативної безпеки. Але новини про успіхи мають важливе значення для морального духу українців, а також для постійної підтримки України і протидії китайським і російським "мирним" пропозиціям, які, по суті, заморозять конфлікт на догоду росії.

Оцінка: Сприйняття успіху кампанії буде майже таким же важливим, як і фактичний успіх протягом наступних місяців. На Заході, в росії, Китаї та інших країнах висловлювався широкий спектр думок щодо того, як просуваються українські наступальні дії. І хоча точність цих наративів часто можна поставити під сумнів, це ще раз підкреслює, наскільки важливо для України досягти успіху на полі бою і в свідомості людей – в Україні та за її межами.

Нещодавні атаки на москву матимуть вплив на сприйняття успіху на Заході та за його межами, але це не вирішальні удари. Водночас західні опитування (в Європі, Австралії та США) вказують на те, що підтримка продовження допомоги Україні зберігається. Отже, оцінка Критерію 7 – це, в кращому випадку, "незначна тенденція до позитиву, але загалом про це ще зарано говорити".

Попереду довгий шлях. Успіх визначатимуть результати п'яти полів битв

Як і у всіх війнах, особливо такого масштабу та інтенсивності, залишається багато невизначеності. Про те, наскільки обидві сторони втратили свою бойову міць – інтелектуальну, моральну і фізичну – під час наступу в Україні 2023 року є певні дані (наприклад, про втрати техніки, захоплені або втрачені території), але загалом важко дійти остаточних висновків на цьому етапі.

Тим не менш, українці, ймовірно, володіють оперативною ініціативою на даний момент і забезпечили собі тактичну ініціативу на деяких ділянках східного і південного фронтів. Однак російський мінінаступ на півночі Луганщини залишається оперативним ризиком для українців. Навіть якщо росіяни не здобудуть значну територію, це дає їм можливість відтягнути на себе українські сили, необхідні на півдні, а путіну – повідомити своєму народу про "успіхи" росії на полі бою.

Але попереду ще важкий і довгий шлях. Як зазначалося тут і у багатьох інших статтях, українці прагнуть наступати проти ворога, який добре підготувався до широкомасштабної оборонної кампанії. Проблеми з інтеграцією широкомасштабних загальновійськових операцій також стали викликом для українських сил у деяких сферах. І повільне прийняття рішень торік також дається взнаки. Як зазначає Брейді Афрік у своїй прекрасній статті у Washington Post:

"Союзники України вже давно визнали шалені темпи, з якими росія розбудовує оборонні споруди на окупованій території. Але це усвідомлення мало впливало на швидкість прийняття ними власних рішень. Це має змінитися. Замість того, щоб незручно спостерігати, як контрнаступ України перетворюється на повільну війну на виснаження, західні лідери повинні діяти більш проактивно".

Українці та росіяни продовжують боротьбу за тактичну та оперативну перевагу на півдні та сході України. Обидві сторони демонструють готовність продовжувати боротьбу ще деякий час. Результати п'яти битв, описаних вище, значною мірою визначатимуть успіх чи невдачу українських наступальних операцій 2023 року.

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