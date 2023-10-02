Стратегічно Україна виграє, а європейська підтримка зростає. Проблема – результати виборів в США – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у традиційному тижневому огляді акцентує увагу на тому, що знову західні аналітики та медіа заговорили про патову ситуацію та безвихідь у війні. Водночас він відвідав 2 європейських безпекові форуми і вважає, що європейська підтримка України для здобуття перемоги зростає. Але є і погана новина: європейці досі сподіваються, що США продовжать підтримувати зусилля України і ніхто не готується до ситуації, коли до Білого дому повернеться Трамп, а дорогоцінний час спливає.

Вітання з Гельсінкі. Останні кілька днів я подорожував, у тому числі відвідав Гельсінський безпековий форум (роздуми нижче). Намагаюся писати у вільний час між сесіями.

Головною новиною цього тижня може бути те, що оцінка війни знову повернулася до свого неминучого циклу. Йдеться про цикл активації і спаду – те як розуміють поточну ситуацію – знову все повернулося до озвучення патової ситуації і безвиході.

Патова ситуація? Що мають на увазі аналітики

На початку тижня газета The New York Times опублікувала абсолютно точну карту, яка показує, наскільки мало просунулася лінія фронту за останні 9 місяців.

Синій – прогрес України, червоний – прогрес росії, з початку 2023 року. Джерело

Як нам розуміти це. Чи можна це назвати патовою ситуацією? У дуже вузькому сенсі – так. Це дуже чітко показує, що обидві сторони мають великі труднощі з просуванням вперед за допомогою сухопутних військ. Це такий же технологічний імператив, як і все інше, але одна з проблем людей полягає в тому, що вони, ймовірно, успадкували довоєнний аналіз як виглядає ця війна (і війна взагалі). В основному бачення війни виглядало як швидкий рух загальновійськових сил – швидкий, глибокий повітряний/бронетанковий наступ. Наголос робився на знищенні, швидкому просуванні і на тому, що росія переможе Україну у відносно короткі терміни. Лише один приклад: опис Майкла Кофмана і Джеффрі Едмонда як найімовірніше виглядатиме війна, опублікований якраз тоді, коли російські війська збиралися перетнути кордон 24 лютого.

Початкова повітряна кампанія, ймовірно, буде короткою. На відміну від західних збройних сил, які зосереджують вогневу міць у своїх військово-повітряних силах, росія зосереджує основну частину своєї вогневої потужності в сухопутних військах, тому вона швидко перейде до наземної кампанії. Вона почне з використання гелікоптерів для перекидання військ в Україну. росія також може стратегічно перекинути десантників, повітряні десанти і бронетехніку за лінію фронту для захоплення об'єктів інфраструктури. Головні зусилля наземної кампанії росії будуть спрямовані на те, щоб оточити Київ і охопити основну частину українських сухопутних військ у східній частині країни. Після цього російські формування відрізали б українські лінії постачання і фрагментували б українських військових на ізольовані осередки, оточені російськими військами. Безпілотники і бойові вертольоти забезпечать російським сухопутним військам розвідку і прикриття.

Отже, мала відбутися коротка, різка російська повітряна кампанія, після чого російські наземні війська швидко взялися б за справу, оточивши українські сили на сході і фрагментуючи їх на дрібні групи. Швидкість цієї операції мала б захоплювати дух, враховуючи, наскільки короткою мала бути повітряна кампанія. Якщо згадати американську кампанію "Буря в пустелі", то повітряна фаза тривала набагато довше, ніж люди іноді пам'ятають, цілих 43 дні. Тепер, після надзвичайно короткої повітряної кампанії, росіяни збиралися розгромити українські сили за набагато коротший проміжок часу. Хоча Кофман і Едмондс не називають точний часовий проміжок, в іншому інтерв'ю, яке вони дали незадовго до цього, Кофман стверджував, що росіяни можуть розгромити всю українську армію за кілька тижнів.

Військова перевага росії дозволить їй розгромити українську армію за кілька тижнів, розпочавши наступ на кількох фронтах, в тому числі з Білорусі та Чорного моря, вважає (Майкл) Кофман з CNA. Вони захищають східний фланг найбільшої країни Європи, і що вони мають? Вони можуть бути дуже легко відрізані та ізольовані у східній частині України, і саме тому вони можливо будуть змушені вдатися до організованого відступу, якщо зіткнуться з багатосторонньою атакою", – сказав Кофман.

Очевидно, що такий погляд був глибоко помилковим. Але я б стверджував, що однією з причин цього було – ігнорування вразливості бронетехніки. Якщо росія (або будь-яка інша держава) не може забезпечити перевагу в повітрі над районом бойових дій, то дуже легко сповільнити просування бронетехніки, знищивши її. Це одна з причин невдачі початкового російського вторгнення, навіть незважаючи на те, що українці були не надто добре озброєні.

Однак уявлення про швидке просування бронетехніки все ще залишалося у свідомості людей. Одним з найбільш коментованих аргументів від тих, хто розказував до 24 лютого про швидкий наступ росіян, була проблема для початкового бронетанкового наступу через брак піхоти, яка б захищала цю бронетехніку. Вони вважали, якщо це виправити і покращити логістику, то танк поверне собі свою величезну перевагу як наступальна потужна машина.

Що ж, останні 9 місяців показали, що це не так. Попри те, що піхота з'явилася у великій кількості, танк не зміг очолити броньований прорив. Насправді, все навпаки – танк став більше допоміжною зброєю для підтримки атак піхоти. Відомий керівник української розвідки Кирило Буданов чітко заявив про це кілька тижнів тому.

Контрнаступ України восени буде переважно піхотним, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов на Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), яка пройшла в Києві 8-9 вересня.... У будь-якому випадку, ефективність усіх видів бронетехніки знизилася через велику кількість переносних протитанкових комплексів і безпілотників-камікадзе, зазначив Буданов. "Тому наш наступ в основному ведеться в пішому порядку. Так само було минулої осені в Бахмуті, ми використовували мінімальну підтримку бронетехніки", – сказав він.

Дійсно, ситуація з бронетехнікою, схоже, погіршується. У Wall Street Journal була опублікована стаття (застереження – в ній мене цитують), в якій йшлося про те, що українці бачать, як БПЛА стають все більшою загрозою для бронетехніки. По суті, БПЛА надзвичайно ускладнюють захист танків після їх виявлення, а це означає масоване використання їх для наступу. Ось коротка частина тексту:

"Сьогодні колона танків чи військ, яка просувається, може бути виявлена від 3 до 5 хв і бути уражена в наступні 3 хв. Виживання під часу руху не більше 10 хв, – заявив генерал-майор Вадим Скібіцький, заступник керівника ГУР. – Важко зробити сюрприз". Технологічна революція спричинена українською війною , найбільшою за вісім десятків років, ставить під сумнів доцільність деяких базових концепцій американської воєнної доктрини. Загальновійськові маневри з використанням великої кількості бронетехніки та танків для швидких проривів – те, на що сподівалися Вашингтон та його союзники, що українці зможуть зробити під час літнього контрнаступу – більше не може вважатися можливим в принципі, кажуть деякі військові тут. Неминучий наслідок, як вважає українське командування, війна не закінчиться швидко.

Що це означає? Безумовно те, що якщо жодна зі сторін не отримає явну перевагу в повітряних силах, а це включає БПЛА, то просування бронетехніки вперед буде майже неможливим. Єдиний спосіб просунутися вперед – це якщо сили оборони, що стоять перед бронетанковими колонами, настільки слабкі, що не можуть чинити значного опору (див. минулорічне звільнення українцями Харківщини).

Якби війна зводилася лише до наземної кампанії проти ворога, то ми справді були б у глухому куті, доки одна чи інша сторона не послабила б іншу настільки, що стало б можливим просування вперед. Це було б велике випробування.

Проте це ще не все. У березні в The Atlantiс я звернувся з проханням надати Україні зброю більшої дальності дії, яка б дозволила наносити удари по всьому окупованому Криму з метою знищення російської логістики, командування і управління, морських і повітряних сил (або, принаймні, протиповітряної оборони). Це було зроблено саме тому, що було гнітюче бачити те, як ми озброюємо Україну для прямої броньованої атаки на російські лінії, що було найважчим завданням. Ось уривок.

"...те, як Захід підтримує військові зусилля України, викликає глибоке розчарування. Хоча країни НАТО мають різноманітні системи, які можуть націлюватися на російські війська глибоко в тилу, нещодавня допомога в переважній більшості була спрямована на підготовку України до прямих наступальних дій проти російської армії. Найбільш широко обговорювані види озброєння – такі як танки Leopard 2, бронетранспортери Bradley і навіть далекобійні артилерійські системи Archer – не є тими системами, які можуть підірвати або послабити російські війська далеко за лінією фронту. Коротше кажучи, Україну змушують вести війну жорстким, а не розумним способом".

На жаль, через, як видається, помилкові побоювання російської ескалації, адміністрація США не зробила цього. Натомість вони надали українцям підтримку, спрямовану на ведення прямих бойових дій, і навіть їхня єдина "ескалація" (касетні боєприпаси) була такою ж зброєю.

Не патова ситуація. Що відбувається насправді

Справжня проблема з цим стала очевидною протягом останніх кількох місяців/тижнів. Хоча українці досягли певних успіхів у своїх піхотних атаках, найбільших стратегічних успіхів вони досягли з використанням дальнобійної зброї. Якщо США не надали таких систем, то європейці врешті-решт активізувалися. Спочатку Велика Британія надала крилаті ракети Storm Shadow, а потім французи надали свою версію (практично ідентичну) під назвою Scalp.

Через те, що їх постачали європейські держави, їх було не так вже й багато. Можливо, близько 300-350 (точну цифру отримати нелегко). Однак навіть з такою невеликою кількістю, українці змогли здійснити кілька дуже ефективних стратегічних атак. Вони атакували мости і склади в Криму і, що найбільш вражаюче, Чорноморський флот. Найбільш помітно, що вони знищили два великі військові кораблі в сухому доці і в результаті дуже добре скоординованої командно-штабної атаки вразили штаб Чорноморського флоту в білий день.

російські військові кораблі, пошкоджені/знищені в сухому доці. Джерело: Reuters

Штаб Чорноморського флоту "пошкоджений" після української ракетної атаки. Джерело

Велика дилема, з якою стикається Україна, полягає в тому, що у неї так мало систем такого типу, що вона має бути дуже обережною у їх використанні. Якби США навесні збільшили кількість систем дальнього радіусу дії (наприклад, ATACMS і JASSMS), Україна могла б провести систематичну кампанію проти логістики і управління (і ще більш руйнівну кампанію проти російських повітряних і морських засобів) перед тим, як випробувати наземні засоби ураження. Це дало б українцям набагато більше шансів на успіх.

Лише зараз адміністрація (сподіваємось) усвідомила це. Якщо вже запізно прискорювати контрнаступ, то це те, що має бути забезпечено в майбутньому. Адже велика стратегічна війна – це не патова ситуація. Україна продемонструвала здатність завдавати великої шкоди росіянам в тилу (а саме це майже завжди виграє битви). Люди повинні вийти за межі глибоко хибного уявлення до 24 лютого 2022 року про те, якою мала бути ця війна, і зрозуміти, якою є ця війна насправді.

Україна потребує найбільшої кількості ефективних систем дальнього радіусу дії, які ми можемо їй надати. Вони також потребують їх зараз. Іншими словами, базувати допомогу Україні на підтримці бронетанкових штурмів позицій, що обороняються, не працює, а базувати її на системах дальнього радіусу дії, щоб послабити російські ресурси – працює.

Хороші та погані новини. Спостереження з Гельсінського безпекового форуму

Ви хочете хороші чи погані новини? Останні 4 дні я провів, виступаючи і беручи участь у панельних дискусіях на конференціях з безпеки в Ризі, а тепер і в Гельсінкі. Що стосується України, є хороші і погані новини. Хороша новина полягає в тому, що європейські держави, особливо північні та центральні (не захоплені популістами), ще більше віддані перемозі України. Це стосується також Великої Британії та Франції. Існує розуміння того, що якщо путін отримає значну частину української території, він фактично зруйнує європейський порядок. Якщо припустити, що США залишаться при здоровому глузді і продовжать підтримувати Україну, я думаю, що траєкторія підтримки України залишиться сильною і навіть збільшиться.

Погані новини прості. Широко визнається, що обрання Трампа у 2024 році може призвести до того, що США припинять будь-яку допомогу Україні, і європейці розглядають це як катастрофу, але, схоже, не існує і жодних реальних планів на випадок такої непередбачуваної ситуації. Вони знають, що це буде катастрофа, але це занадто, щоб європейські держави могли її осягнути на даний момент. На мою думку, це катастрофічно, але важко побачити, щоб хоч щось робилося, а кожен день, що минає, ускладнює відповідну підготовку. Іншими словами, європейська підтримка України, схоже, значною мірою ґрунтується на тому, щоб Байден був переобраний. Це не дуже втішно, враховуючи, що перегони за президентське крісло будуть змаганням двох коней.

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