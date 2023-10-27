Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post

Адміністрація Байдена наступного тижня збирається оприлюднити Указ, спрямований на регулювання використання штучного інтелекту. Зокрема, йдеться про оцінку технологій, перш ніж їх зможуть використовувати федеральні службовці. Очікується, що цей Указ спростить імміграцію для висококваліфікованих технічних фахівців до США. Головне завдання у регулюванні ШІ – захист споживача та демократії від зловживань. На думку Washington Post, штучний інтелект є одним із важливих викликів адміністрації Байдена.

У понеділок адміністрація Байдена оприлюднить довгоочікуваний виконавчий Указ щодо регулювання штучного інтелекту. Про це пише Washington Post, зазначаючи, що це стане найбільш значущою спробою уряду США врегулювати найгучнішу на сьогодні технологію.

Адміністрація планує видати Указ за два дні до того, як лідери урядів, топменеджери Кремнієвої долини і представники громадянського суспільства зберуться в Британії на міжнародному саміті, присвяченому потенційним ризикам ШІ для суспільства.

За інформацією WP, документ передбачає, що уряд США стане провідним замовником технологій та вимагатиме, аби передові моделі ШІ проходили оцінку, перш ніж їх зможуть використовувати федеральні службовці. Федеральні урядові установи – в тому числі Міністерство оборони, Міністерство енергетики та розвідувальні служби – повинні будуть провести оцінку, щоб визначити, як вони можуть впровадити ШІ в роботу своїх відомств, з акцентом на посилення національного кіберзахисту.

Європейський Союз та уряди інших країн теж працюють над блокуванням найбільш ризикованого використання штучного інтелекту. Очікується, що до кінця року європейські посадовці укладуть угоду щодо Закону ЄС про штучний інтелект – широкомасштабного пакету документів, спрямованого на захист споживачів від потенційно небезпечних застосувань ШІ. Тоді як законодавці в Конгресі США все ще перебувають на ранніх стадіях розробки двопартійного законодавства про регулювання технології.

WP вважає штучний інтелект ключовим випробуванням для адміністрації Байдена, яка обіцяла припинити ймовірні зловживання Кремнієвої долини. Майже три роки по тому, як адміністрація прийшла до влади, вона відзначилася кількома перемогами у боротьбі зі шкодою соціальних мереж, порушенням права на приватність і впливом технологій на дітей. Антимонопольники, призначені президентом Байденом, порушили гучні справи проти деяких із найпотужніших компаній у технологічному секторі, включно з Amazon, але водночас зазнали жорстких поразок у судах.

Нещодавній стрімкий розвиток ШІ підвищив ставки, оскільки запуск ChatGPT та інших генеративних інструментів штучного інтелекту прискорив глобальний рух за регулювання діяльності американських технологічних гігантів. Політики в усьому світі дедалі більше стурбовані тим, що ШІ може посилити давні занепокоєння щодо впливу технологій на робочі місця, нагляд і демократію, особливо напередодні вирішального року для виборів у всьому світі.

Білий дім вперше оголосив про плани щодо Указу в липні, а Байден нещодавно натякнув на плани щодо цього заходу у вересні на зустрічі з радниками президента з питань науки і технологій у Сан-Франциско.

"Цієї осені я збираюся вжити виконавчих заходів, і моя адміністрація продовжить працювати з двопартійним законодавством, щоб Америка лідирувала на шляху до відповідальних інновацій у сфері ШІ", – зазначив з цього приводу Байден.

WP зазначає, що Указ буде заснований на низці добровільних зобов'язань, підписаних 15 компаніями, в тому числі OpenAI, Google, виробником Photoshop Adobe, а також виробником чіпів Nvidia. Угоди, укладені за посередництва Білого дому у вересні, вимагають від компаній розробляти технології для ідентифікації зображень, створених штучним інтелектом, і включають зобов'язання ділитися даними про безпеку з урядом і науковцями.

Планується, що оцінку закуплених урядом великих мовних моделей ШІ очолить Національний інститут стандартів і технологій – федеральна лабораторія, яка розробляє стандарти для нових технологій. Цьогоріч NIST випустив концепцію управління ризиками, пов'язаними зі штучним інтелектом, і регулярно співпрацює з іншими державними установами у сфері ШІ.

Раніше уряд використовував свою купівельну спроможність для посилення цифрового контролю. Указ про кібербезпеку від 2021 року доручив Міністерству торгівлі розробити стандарти кібербезпеки для компаній, які продають програмні послуги федеральному уряду – крок, який, за словами чиновників, як вони сподіваються, пошириться не лише на державних підрядників, і змінить практику в усій галузі та за межами Сполучених Штатів.

Імміграційні положення указу є продовженням багаторічних зусиль Кремнієвої долини, спрямованих на те, щоб змусити Вашингтон знизити бар'єри для інженерів та інших висококваліфікованих працівників на тлі жорсткої конкуренції за технічні таланти. Міністерство внутрішньої безпеки дало зрозуміти, що ця робота вже ведеться. У понеділок відомство оголосило, що пропонує внести зміни до програми H-1B, програми віз для висококваліфікованих працівників, яка широко використовується в Кремнієвій долині. За словами одного зі співрозмовників WP, Державний департамент також запустить нову програму, орієнтовану на талановитих фахівців у галузі штучного інтелекту.

На додаток до змін в імміграційному процесі, федеральним урядовим установам доведеться вжити заходів для оцінки поточного розміру робочої сили ШІ.

Тим часом Конгрес за підтримки Білого дому просувається з власними планами щодо законодавства. У вівторок лідер сенатської більшості Чарльз Шумер (D-N.Y.) провів свій другий AI Insight Forum, який, як очікується, послужить основою для його двопартійних зусиль щодо стримування штучного інтелекту. Серед присутніх були венчурний капіталіст Марк Андрессен, співзасновник ШІ-стартапу Cohere Ейдан Гомес, представники громадянського суспільства та профспілок.

Сесія була присвячена фінансуванню досліджень та інновацій у сфері ШІ, а її учасники також заявили про необхідність змін в імміграційних процесах для залучення технічних працівників. Шумер сказав журналістам, що він прагнув до всеосяжної імміграційної реформи протягом "тривалого часу", і поки що невідомо, чи буде ситуація зі ШІ відрізнятися від попередніх зусиль.

В іншій статті, присвяченій ШІ, Washington Post стверджує, що керівники технологічних компаній побоюються майбутнього зі штучним інтелектом. За інформацією видання, вони, виступаючи на заході Washington Post Live, заявили, що для захисту суспільства від наслідків розвитку ШІ необхідно здійснювати набагато більше заходів.

Зокрема, кілька відомих технологічних лідерів попередили, що підготовлений Указ адміністрації Байдена слід розглядати лише як відправну точку, і потрібно зробити набагато більше, щоб захистити суспільство від впливу ШІ на робочі місця, нагляд і демократію.

"Я не знаю, звідки може з'явитися оптимізм, – сказала президентка Signal Foundation Мередіт Віттакер на саміті зі штучного інтелекту, організованому Washington Post. – І стимули не спрямовані на соціальне благо".

Наймолодшій у світі мільярдер Олександр Ван – співзасновник компанії Scale AI, яка торік уклала контракт на суму 249 мільйонів доларів на надання технологій ШІ Міністерству оборони, попередив про розгортання незрілих систем штучного інтелекту на полі бою, які можуть завдати шкоди. Серед індивідуальних клієнтів Scale – армія, ВПС, Університет морської піхоти та виробник військових вантажівок Oshkosh.

Адміністрація Байдена погоджується, що технологія ШІ потребує законодавчого регулювання. Директор Офісу науково-технічної політики Білого дому Араті Прабхакар вважає, що кожен повинен активізуватися. За його словами, рішення, які зараз будуть ухвалені щодо ШІ, визначатимуть майбутнє на багато десятиліть вперед.