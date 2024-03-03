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ПОЛІТИКА

Штучний інтелект допомагатиме в гуманітарному розмінуванні території України

03 березня 2024, 15:05
Штучний інтелект допомагатиме в гуманітарному розмінуванні території України
Завдяки можливостям Palantir AIP, платформа аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації щодо оптимізації процесів розмінування.

Міністерство економіки підписало угоду про партнерство з американською компанією Palantir Technologies, яка використовуватиме штучний інтелект для допомоги в розмінуванні України.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Гуманітарне розмінування — нульовий етап відновлення України. Наразі потенційно забрудненими є 156 000 квадратних кілометрів землі, в зоні ризику перебуває понад 6 мільйонів українців. Саме тому прискорення гуманітарного розмінування, зокрема завдяки співпраці з такими технологічними компаніями як Palantir — це можливість зберегти життя людей та швидше розпочати відбудову України", — зазначила міністр Юлія Свириденко під час підписання документа в Лондоні.

Угода містить конкретні положення:

  • оцифрування операцій гуманітарного розмінування, автоматизація процесів, передбачених Національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року;
  • розширення цифрових можливостей для координації вивільнення та оцінки земель, визначення пріоритетів регіонів та управління ризиками в протимінній діяльності;
  • використання асистента на базі платформи штучного інтелекту Palantir (AIP) у протимінній діяльності.

Завдяки можливостям Palantir AIP, платформа аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації щодо оптимізації процесів розмінування. Наприклад, зможе порадити, як найбільш ефективно очистити конкретну ділянку території — за допомогою нових методів розмінування, таких як дрони, чи традиційними методами.

Партнерство має допомогти швидше і дешевше розмінувати країну.

Компанія Palantir Technologies спеціалізується на створенні платформ для аналізу великих масивів даних. Основні її клієнти — інвестбанки, хедж-фонди і спецслужби, в тому числі Центральне розвідувальне управління США. Компанія була заснована у 2003 році групою інвесторів на чолі з Пітером Тілем. Він відомий як перший інвестор Facebook та співзасновник PayPal.

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