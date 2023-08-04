Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер

Том Купер продовжує розповідь про те, як ЗСУ розгортають свої ракети Storm Shadow і 15 ракет SCALP-EG, поставлених Францією. Він іронізує, що, ймовірно, це не було надто складно або занадто багато для пана Макрона та маленької Франції... Наразі – аналітика, як і що доводиться долати українським ВПС.

Продовжую розповідь про те, як українці розгортають свої ракети Storm Shadow (і 15 ракет SCALP-EG, поставлених Францією... Сподіваюсь, це не було надто складно або занадто багато для пана Макрона та маленької Франції...), і далі подивимось на російську протиповітряну оборону.

Читайте першу частину аналітики Тома Купера: Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії

Зазвичай люди думають про війну з точки зору середньовічних лицарських турнірів. Типу: "Storm Shadow проти "Панциря". Ніби "Панцир" – це єдина система зброї, яку має подолати Storm Shadow, щоб влучити в ціль...

Насправді все зовсім не так: кожен Storm Shadow – і кожен постріл, випущений з української машини M142 HIMARS або M270 MLRS – має подолати цілу інтегровану систему протиповітряної оборони (ІСПО), що складається щонайменше з:

ЗРК великої дальності С-400 "Тріумф" (SA-21 Growler)

ЗРК середньої дальності "Бук" М2/М3 (SA-17 Grizzly)

ЗРК малої дальності "Тор М2" (SA-15 Gauntlet)

"Панцир S1/S2" (SA-22 Greyhound) – комплекс ближнього бою, що включає ЗРК та дві 30-мм автоматичні гармати.

...і це на додаток до безлічі радарів раннього попередження/спостереження і управління вогнем, що підтримуються системами радіоелектронної боротьби (в тому числі, наприклад, великою кількістю GPS-перешкод).

Коли все це зібрано разом, виникає питання: як це виглядає? Як все це "візуалізувати"..?

З мейнстріму та соціальних мереж ми звикли до мап "лінії фронту", щось на кшталт цього:

Це спрощено, а коли йдеться про пілотів та офіцерів систем озброєння Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ), то для них ситуація насправді виглядає принаймні так:

...де червоним кольором позначено повітряний простір у межах досяжності найбільш далекобійних зенітно-ракетних комплексів, якими користуються росіяни: таких, як С-400, наприклад.

А тепер зауважте: сама по собі ця – одна – система озброєнь є "звіром". С-400 має не лише величезну дальність дії (номінально – понад 350 км), але й деякі з її ракет мають активне радіолокаційне самонаведення на кінцевій стадії польоту, а також чудову здатність "пікірування на ціль". У сукупності це означає, що вони можуть самостійно відслідковувати свої цілі і мають здатність до "надгоризонтного" ураження. Не дивно, що в березні минулого року російський екіпаж ЗРК С-400, який дислокується на півдні білорусі, заявив, що збив український літак на відстані понад 110 км...

Крім того, С-400 зазвичай підтримуються щогловими антенами, які значно покращують їхні можливості виявлення і стеження, особливо за низькими цілями. Стандартна щоглова антена для С-400 – 40V6MR (ASCC/NATO називає цю систему "Мушля"), яка має висоту близько 24 метрів. Але ця система може бути поєднана з дещо старішою, але вищою антеною 40V6MD (також Clam Shell), яка має щоглу заввишки 38,8 м. Виглядає вона приблизно так:

Щоб продемонструвати, наскільки далеко 40V6 може бачити, скажімо, з позиції "десь у районі Чонгара", наведемо наступний приклад: радар на 38,8-метровій щоглі, дальність дії 200 км і кольори, що позначають висоту:

зелений: висота до 10 м

жовтий: висота до 20 м

помаранчевий: висота до 50 мм

червоний: висота до 100 м

Це означає, що все, що летить вище 100 м за межами червоної лінії на відстані близько 200 км, може бути виявлене цим радаром. Це також означає, що при наближенні до цього радару (а отже, і до місця розташування ЗРК С-400) лише об'єкти, що летять на відстані менше 10 м, залишаться невиявленими – принаймні, до досягнення відстані близько 20 000 м/20 км: тоді цей радар має всі шанси виявити і їх теж.

І майте на увазі: це лише один тип радарів, які використовують росіяни. У них також є загоризонтні радари (НГР), які можуть бачити "аж до Німеччини", в буквальному сенсі. Можливо, вони не дуже точні, але можуть принаймні вказувати на рух літаків за 2 000 км. Потім інші системи перебирають на себе роботу з відстеження на менших відстанях...

З точки зору озброєнь, слід додати "Буки", які також мають власні щоглові радари раннього попередження/спостереження, та "Тори" і "Панцирі", щонайменше. Отже, реальна ситуація виглядає "принаймні" так (де я впевнений, що "занизив" наявні російські ЗРК-батальйони на півдні України з великим відривом, головним чином, з міркувань простору і наочності):

Принаймні в теорії це означає, що ніщо, що літає на висоті понад 10 м над Україною, не залишається непоміченим дуже довго – і чим ближче до "лінії фронту", тим небезпечніше це стає.

Але і це ще не всі загрози, з якими стикаються пілоти ПС...

Оскільки росіяни використовують не лише свої наземні засоби ППО, але й перехоплювачі, озброєні ракетами Р-37М великої дальності "повітря-повітря" – як-от МіГ-31 та Су-35 – реальна ситуація виглядає приблизно так:

Щоб зробити ситуацію "ще складнішою", врахуйте, що російські підрозділи, які використовують "легші" системи – "Буки", "Тори", "Панцирі" тощо, регулярно змінюють свої позиції. Лише їхні С-300, С-350 та С-400 можуть працювати на таких дальностях, що є безпечними для протирадарних ракет типу AGM-88 HARM, а тому вони зазвичай перебувають на одній позиції тижнями, місяцями, навіть роками. Іншими словами, навіть якщо вони дещо змінюють свій склад і позиції – наприклад, "щоранку", російська інтегрована система протиповітряної оборони є постійною загрозою, яка "постійно змінюється", "постійно адаптується". Постійно.

Ось чому і електронна розвідка (або "збір розвідданих") НАТО, і українська електронна розвідка є такими важливими. Ось чому НАТО часто надсилає свої літаки і БПЛА, як-от Boeing RC-135, Boeing P-8, Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk тощо, ближче до росії: "винюхувати" ворожі системи ППО, відстежувати їхню роботу і "фіксувати" їхні райони дислокації, склад, робочі частоти. Їхня робота має вирішальне значення: принаймні для екіпажів українських гелікоптерів, МіГ-29, Су-24, Су-25, Су-27 – її результати є питанням життя або смерті.

...що, у свою чергу, є причиною того, чому росіяни останнім часом намагаються протидіяти таким літакам і БПЛА, намагаючись "відігнати" їх, виконуючи небезпечні маневри у безпосередній близькості від них, іноді навіть скидаючи паливо або випускаючи перед ними сигнальні ракети...

Літак-розвідник RC-135W Королівських ВПС Великої Британії.

Ще одним наслідком потужності російських ЗРК є те, що літаки і вертольоти ПСУ рідко літають на висоті вище 10-20 м – принаймні, не ближче 150 км від лінії фронту. Просто щоб уникнути виявлення росіянами і можливої атаки їхніх перехоплювачів або С-400.

...А тепер зауважте: це ще не все, і не "єдина проблема" ПСУ в цьому відношенні.

Як я вже писав у травні, повітряні сили мають власну систему розвідки. Отже, уявіть собі одну з моїх карт вище, а потім додайте подібні "сині кола", що позначають позиції систем ППО, які експлуатуються наземними підрозділами ЗСУ – і ви "отримаєте картину". Українські системи протиповітряної оборони можуть бути не такими численними, як російські. Багато з них зосереджені навколо великих міських центрів "в тилу", АЛЕ: не помиліться, уздовж лінії фронту їх розгорнуто щонайменше стільки ж. В іншому випадку ПКС могли б повністю вільно діяти за лінією фронту – чого не відбувається.

Все разом це означає, що лише для того, щоб дістатися до лінії фронту, літаки (і гелікоптери) ПСУ повинні пройти повз одну (власну) систему ППО, щоб зіткнутися з іншою (російською) системою ППО.

...помилково вважати, що через наявність найсучасніших систем розпізнавання "свій-чужий" (IFF) загроза бути збитим власною протиповітряною обороною відсутня. Навпаки, на війні, а у повітряній війні, де рішення завжди приймаються на основі недостатньої інформації, але за дуже короткий проміжок часу, вона надзвичайно висока: чи то через проблеми зі зв'язком, чи то через контрзаходи супротивника, чи то через цілу низку можливих помилок, система IFF рідко працює бездоганно.

Чимало українських літаків і вертольотів вже було збито власними силами (так само, як і ще більше російських літаків і вертольотів було збито російськими засобами ППО). Саме тому багато літаків і гелікоптерів ПС сьогодні мають помітні "засоби швидкої візуальної ідентифікації": це щось на кшталт "останньої відчайдушної спроби" показати, що "ми дружні" – принаймні тим військам, які можуть спробувати обстріляти їх з ближньої зброї, як-от ПЗРК, кулеметів, гвинтівок тощо. Ось чому у багатьох з них вся нижня частина пофарбована в жовтий колір, як у цього:

Далі буде...

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