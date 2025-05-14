Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр

Керол Кадвалладр – журналістка, яка 20 років працювала в британській Guardian та розслідує переплетення політики з технологіями, наголошує, що непрозорі та непідзвітні компанії Кремнієвої долини, які сприяли Брекзиту та Трампу, зараз є ключовими гравцями у прискоренні глобальної осі автократії. Вона викриває таємну зацікавленість приватної компанії Пітеря Тіля, який є прихильником Трампа, а його протеже Джей Ді Венс ненавидить Україну.

Цього тижня я багато часу розмірковувала про майбутнє журналістики. Колись це можна було б (справедливо) вважати нішевою темою, що цікавить переважно колег-журналістів з більш ніж легким відтінком егоїстичного інтересу до неї.

Але не наразі. Криза в журналістиці є частиною інформаційної кризи, яка лежить в основі кризи демократії, що є результатом революції в комунікації, спричиненої новими технологічними платформами. Все це підживлює ультраправу популістську політику, яка поширюється світом.

А тепер ще й підживлюється Трампом. Справа не лише в тому, що він розпочав тотальну атаку на пресу, хоча це так: указ минулого тижня про заборону федерального фінансування американських громадських ЗМІ PBS та NPR – лише один з напрямків атаки, який включає в себе судові позови проти кількох новинних організацій на надуманих підставах. Або те, що компанії Кремнієвої долини, заздалегідь підкоряючись, скасовують перевірку фактів, модерацію контенту та команди довіри й безпеки, зводячи нанівець усю ретельну, старанну, хоча й неадекватну роботу останнього десятиліття, щоб продемонструвати вірність новому королю Америки. Який виконує роль агента хаосу.

Трамп спричинив цунамі шуму в новинному циклі, потрясіння у внутрішній політиці США, у світовому порядку. І переживати це – все одно, що брати участь у масовому когнітивному колапсі. Це закоротило наш мозок. Як хтось із нас може встигати за тим, що відбувається, не кажучи вже про те, щоб обробляти й осмислювати те, що відбувається?

Я написала про це у Твіттері ще до того, як у четвер були оприлюднені деталі торговельної угоди між США та Великою Британією.

Шановні британські ЗМІ, будь ласка, будь ласка, будь ласка, не підтримуйте жодну угоду, яка передбачає прогинання Великої Британії перед вимогами американських технологічних компаній. Це потенційна катастрофа для Британії на багатьох рівнях, включаючи і особливо національну безпеку.

Коли Стармер поїхав до Вашингтона на зустріч з Трампом, у нього була ще одна зустріч: з Palantir. Це компанія, що належить людині, яка контролює віцепрезидента Джей Ді Венса. Вона вже всередині нашої NHS. Інші технологічні компанії наполегливо лобіюють доступ до нашої інтелектуальної власності та даних. Я дуже сподіваюся, що уряд Великої Британії не збирається продавати нас далі.

Це не мало жодного ефекту. Більшість репортажів у Великій Британії повторювали лінію прес-релізу уряду:

Про цю угоду у Великій Британії та США здебільшого повідомляли як про щось на кшталт успіху, ніби витягли кролика з порожнього капелюха.

Завдяки торговельній угоді з США британська сталеливарна промисловість відчула вкрай необхідне полегшення – NY Times Трамп і Стармер підтвердили "проривну" торговельну угоду між США і Великою Британією – Guardian

Хоча немає жодних подробиць про те, що ще в цьому договорі міститься. Найголовніше, що я не бачила жодного повідомлення, яке б запитувало те, що здається великим червоним прапором: нечітко сформульовані коментарі з Овального кабінету посла уряду Великої Британії в США лорда Мандельсона, який брав активну участь у переговорах щодо цієї угоди. Він сказав, що угода стане "трампліном" для "технологічного партнерства" між США і Великою Британією.

Трампліном до чого саме? Що він має на увазі під "партнерством"? Ми не знаємо. Це інформація, яку ні уряд США, ні уряд Великої Британії не розкриває. Навіщо британському уряду зараз вступати в якісь стосунки з компаніями Кремнієвої долини? Більшість з них продемонстрували, що вони тісно пов'язані з авторитарним президентом і працюють на нього. Вплутування в будь-які глибші відносини, ніж ті, що ми вже маємо, є серйозною загрозою нашій національній безпеці та потенційним інструментом шантажу в майбутньому.

Пізніше Мандельсон виступив на телеканалі CBS і розповів трохи більше. Цей план об'єднання Великої Британії і США "є в угоді", але "вимагає роботи над його розробкою".

Все це викликає тривогу. Як і той факт, що ні Мандельсон, ні Стармер, ні Трамп не розкривають, що це таке. Очевидно, що тут є набагато більше, що поки що не розкривається: чому?

А щодо лорда Мандельсона. Якщо ви не знайомі, Мандельсон – колишній міністр в уряді Тоні Блера, який десятиліттями працював одним з найбільш високооплачуваних лобістів у Західній півкулі з клієнтами, які варіювалися від російських олігархів до, як ви вже здогадалися, технологічних компаній. Зокрема, він був платним корпоративним лобістом Palantir – секретної американської компанії зі збору даних і оборонного контрактера, заснованої прихильником і донором Трампа Пітером Тілем.

Це компанія, яка має контракти з урядом США на суму понад 1 мільярд доларів, наразі працює над створенням величезної бази даних у режимі реального часу і яка, за даними блискучого видання 404 Media, стоїть у центрі зусиль ICE з відстеження та визначення місцезнаходження ймовірних нелегальних іммігрантів і членів венесуельських банд, а також їх депортації.

Брутально кажучи, Palantir будує технічну інфраструктуру, що лежить в основі зусиль адміністрації Трампа з масової депортації.

Британія вже вразлива. Ця компанія вже запустила свої щупальця в Національну службу охорони здоров'я Великої Британії через... ви вже здогадалися, лорда Мандельсона.

І коли в лютому Кейр Стармер відвідав Вашингтон, щоб зустрітися з Дональдом Трампом, у нього була лише одна стороння зустріч: з, як ви вже здогадалися, Palantir. Організована, як ви вже здогадалися, лордом Мандельсоном.

Єдиний коментатор щодо торговельної угоди, якого варто прочитати за останні дні, – це лауреат Нобелівської премії Джозеф Стігліц. Він каже, що угода не варта паперу, на якому вона написана.

Але те, на що натякає Мандельсон, ще гірше. Він натякає на досі таємну кулуарну угоду між Великою Британією та Кремнієвою долиною, в укладанні якої він бере безпосередню участь.

У лютому я детально описала кричущу наївність британського уряду в його відносинах з американськими технологічними компаніями, про його надмірну залежність від технологічних лобістів, особливо від Тоні Блера, який отримав сотні мільйонів доларів від засновника іншої тіньової американської компанії з обробки даних Ларрі Еллісона, який також має плани на наші дані.

І на довершення всього, Лаура Куенсберг з BBC у своєму недільному ранковому шоу показувала керівника Palantir UK Луїса Мослі. Чому?

Це компанія, яка лобіює інтереси для укладання контрактів з британською державою. Вона причетна, як було описано вище, до депортацій, які американські суди визнали незаконними. Чому ця людина виступає на BBC не для того, щоб її допитували, а як відповідний політичний експерт BBC?

Це ще не все. Виявляється, у Куенсберг насправді є сенсація. Яку вона повністю ховає в репліці, коли ставить Мослі своє перше запитання: Наскільки я розумію, ви були присутні на перших великих переговорах між Трампом і Стармером у лютому. Ви були там, у Вашингтоні, в Білому домі, я думаю.

Що? Це нова інформація, і вона дуже показова. Що робив топ-менеджер компанії Palantir посеред торговельних переговорів між США та Великою Британією? І якщо ви журналіст BBC і дізналися про це, чому ви не запитаєте його про це?

На щастя, Джозеф Стігліц також сидів у студії.

"Це підірвало один з основних давніх принципів верховенства права в міжнародній торгівлі. Принцип найбільшого сприяння. Ви надаєте однакове ставлення до всіх... Ви є співучасниками підриву міжнародного верховенства права", – сказав він, причому "ви" тут, імовірно, означає Британію. А потім, звернувшись саме до Мослі, він додав: "І я б цим не пишався".

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