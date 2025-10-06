Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс

Переклад iPress
06 жовтня 2025, 16:56
Невтомна дослідниця російської телепропаганди Джулія Девіс у своїй колонці для Центру аналізу європейської політики змалювала той ґвалт і страх, який викликала ідея постачання Україні "Томагавків".

Топові пропагандисти та експерти режиму путіна виконують кілька ролей. Їхнє первинне, директивне завдання – дублювати і полірувати офіційні тези, які їм роздають на регулярних кремлівських нарадах. Для зовнішніх спостерігачів їхній потік відкриває вікно в мислення режиму.

Так, у вересні можна було розгледіти, що описи росії як "паперового тигра" з боку президента Трампа викликали лише легке роздратування. Але вже в жовтні готовність адміністрації США розглянути можливість продажу Україні крилатих ракет "Томагавк" викликала набагато більш тривожну реакцію.

Справді, можна сказати, що сама можливість появи цих ракет із дальністю польоту 2500 км, що охоплює москву, яка знаходиться всього 800 км від Києва, і більшу частину ключової інфраструктури країни, здається, вразила пропагандонів і їхніх експертів як грім серед ясного неба.

В ефірі державного ТБ, на шоу "60 хвилин" у вівторок, адмірал у відставці Сєргєй Авакянц зауважив, що потенційне постачання "Томагавків" Україні – "дуже серйозне питання". Відповідаючи на запитання ведучої Ольги Скабєєвої про те, чи вдарить росія у відповідь по Сполучених Штатах (імовірно, ядерною зброєю – улюблена тема росТБ), адмірал сказав, що наразі це не життєздатна опція.

Він також визнав іншу проблему: слабка відповідь може підживити невдоволення в середині російського суспільства. Після років погроз "ударити по центрах ухвалення рішень" у Вашингтоні пропагандистам довелося пояснювати пересічним росіянам, що дальні удари в глиб росії не обов'язково призведуть до ядерної війни зі США.

В ефірі радіошоу "Повний контакт" 2-го жовтня Владімір Соловйов закликав російське керівництво повністю знищити всю інфраструктуру України, "відкинувши її в кам'яний вік". Він твердив, що під час війни вся інфраструктура є військовою. Як людина з дуже обмеженим самосприйняттям, Соловйов, здається, не усвідомив, що той самий принцип можна застосувати і до росії.

Та навіть попри браваду, його сильно трусить сама думка про "Томагавки", що летять на москву.

Він міркував уголос: "Ось і все? Чи закінчився період цукерок і шоколадок із Трампом? Тепер нас чекає батіг? Чи тепер татко битиме росію ключками для гольфу?"

Соловйов, найвідоміший самопроголошений "ядерний маніяк" на державних російських телеканалах, який регулярно погрожує США та іншим західним країнам ядерними ударами, був настільки переляканий, що мусив визнати нещирість своїх постійних ядерних погроз.

30 вересня у своєму шоу "Вечір з Владіміром Соловйовим" він стверджував, що Захід неодмінно надасть далекобійні ракети для ударів по росії: "Як би смішно це все не звучало, давайте виходити суто з нашої історії. Вони стрибнуть – вони не можуть не стрибнути".

Далі Соловйов визнав, що взаємні ядерні удари між росією та США завершать світ у нинішньому вигляді: "Прямі удари країн із рівним потенціалом безглузді. Це одразу означає тотальне знищення". Водночас він переказав про систему "Мертва рука", призначену для запуску ядерних ракет по цілях у США у випадку фіксації ядерного удару по москві. Соловйов злорадно додав: "У Європи нічого подібного немає".

Заступник декана факультету світової політики московського державного університету Андрєй Сідоров наполягав, що незалежно від рішення щодо "Томагавків", Європа зможе завдати шкоди росії. Соловйов твердив, що американці та європейці вже це роблять, абсурдно звинувачуючи їх в успішних ударах України по російських нафтопереробних заводах, які здійснювалися за допомогою безпілотників, виготовлених в Україні, та з використанням української розвідки (хоча це теж може незабаром змінитися). У відповідь, за його логікою, росія повинна бомбити нафтопереробні заводи в Нідерландах. 

Сідоров зі свого боку запропонував "підкоригувати" щогли на USS Richard Montgomery – судні Другої світової, що затонуло в гирлі Темзи у 1944 році з приблизно 1400 тоннами вибухівки на борту. Він передрікав, що вибух затопить усі прибережні села й порти Британії поблизу. Він підсумував: "Із цього ми можемо почати хоч сьогодні".

Слід визнати, що США ще не вирішили постачати "Томагавки", і вся ця історія може стати прикладом багато галасу з нічого. Деякі неназвані чиновники вже дають задній хід цій можливості, хоча вони ж припускають, що можуть бути надані інші боєприпаси – згадувалася нова система "Барракуда" з дальністю дії до 800 км.

Яким би не було остаточне рішення, погляд кремля та державних російських ЗМІ залишається прикутим до Вашингтона.

Джерело: CEPA

Джулія ДевісCEPA

