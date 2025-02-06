Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ

Економіст та експерт з безпекових питань Марк Тот і колишній військовий розвідник Джонатан Світ закликають спецпредставника Трампа Кіта Келлога уникнути реінкарнації ялтинської конференції. Найефективніший спосіб всадити путіна за стіл переговорів, це дозволити Україні знищувати російські війська на підході до кордону з Україною, наголошують автори.

Стає все більш очевидним, що генерал-лейтенант армії у відставці Кіт Келлогг поки що не має загального плану завершення війни в Україні, принаймні, такого, який президент Трамп готовий підтримати.

Державний секретар Марко Рубіо заявив Мегін Келлі минулої п'ятниці, що адміністрація Трампа вважає, що війна зайшла в "глухий кут", і що "вона не закінчиться з максималістськими цілями ні росії, ні України".

путін не погоджується. Він залишається твердо налаштованим на повне знищення України і продовжує наполягати на її абсолютному підпорядкуванні. Його радник Микола Патрушев пішов далі: "Не можна виключати, що Україна взагалі перестане існувати в найближчий рік".

Кремль вважає, що час зараз на його боці, особливо тепер, коли Трамп доручив Келлогу знайти рішення шляхом переговорів за 100 днів або менше. Швидке рішення шляхом переговорів означає закінчення війни на умовах путіна. Москва все ще вимагає повної капітуляції України – територіальних поступок, нейтралітету України та одностороннього роззброєння.

путін також наполягає на тому, щоб Україна "відмовилася від прагнення до членства в НАТО" і прийняла "значні обмеження на чисельність своїх збройних сил і на типи систем озброєнь, якими їй дозволено володіти".

Кожен з цих пунктів є неприйнятним для України. По суті, путін вимагає від Келлога стати на непродуманий шлях до сучасної Ялтинської конференції. Наприкінці Другої світової війни президент Франклін Рузвельт і прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль фактично поступилися в Ялті Східною Європою радянському лідеру Йосипу Сталіну в обмін на згоду Сталіна воювати з Японією. Результат? Сорок три роки залізної завіси в Європі.

Келлог повинен звернутися до свого внутрішнього генерала Джорджа Паттона і сказати Трампу, що з путіним він на шляху в нікуди. Кремль робить ставку на те, що Трамп буде стратегічно відволікатися в Індо-Тихоокеанському регіоні, як Рузвельт наприкінці Другої світової війни, і отримає все, що він хоче, у Східній Європі та кавказьких країнах – Вірменії, Азербайджані та Грузії. путін не приховує цього.

росія неодноразово відкидала пропозицію Келлога щодо заморожування війни. Москва не погодиться на присутність європейських миротворчих сил в Україні. І попри те, що українська конституція говорить про інше, путін вважає Зеленського нелегітимним лідером, оскільки його президентський термін закінчився минулого року. Як наслідок, він не буде вести з ним прямі переговори.

Тому Келлогу не варто закликати Україну до проведення виборів після будь-якого припинення вогню. Москва погано діє на полі бою, але досягає успіху у втручанні у вибори. Нещодавні вибори в Молдові, Грузії та Румунії мають дуже диспозитивний характер, що є передвістям того, що буде далі.

Тим часом, путін продовжує свій наступ на Україну.

На вихідних росія запустила балістичні ракети по історичному центру Одеси, визначеному ЮНЕСКО як об'єкт Всесвітньої спадщини. Було пошкоджено кілька історичних будівель, семеро людей отримали поранення. Норвезькі дипломати, які відвідували місто, ледве врятувалися від ударів. У березні 2024 року прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс також уникнув ракетного удару в Одесі в межах 500 метрів від свого конвою.

Наразі Келлог з усіх сил намагається встановити умови для будь-яких значущих переговорів. путін явно чекає зустрічі з Трампом віч-на-віч, яка, як він сподівається, стане другою конференцією на кшталт Ялтинської.

Свідомо чи ні, але Келлогг опинився в пастці в стилі Монті Холла: "давайте укладемо угоду", яку він сам і вигадав – на противагу більш жорсткому підходу "ось що ви будете робити" до путіна і його друзів у Кремлі. Ця мирна угода більше відповідає короткостроковим інтересам США, а не жертви – України.

Наразі Келлог не має важелів впливу на переговори. Є ознаки того, що це може змінитися. У понеділок Трамп оголосив, що хоче, аби Україна віддячила США рідкоземельними мінералами вартістю "близько 300 мільярдів доларів". Келлог міг би нагадати Трампу, що частина незаконно окупованого росією Донбасу багата на природні ресурси.

Дійсно, за даними The Washington Post, на Донбасі "знаходяться одні з найбільших у світі запасів титанової та залізної руди, родовища невикористаного літію та величезні поклади вугілля. У сукупності вони коштують десятки трильйонів доларів".

Отже, Україна більш ніж здатна оплатити свій шлях вперед. Настав час Келлогу нагадати путіну про цю реальність. Але путін отримає це послання лише тоді, коли його ніс буде розбитий до крові на полі бою. Він пережив війну в Україні з Байденом, і тепер він вірить, що зможе пережити Трампа.

Келлог може позбавити путіна цього переконання, надавши Збройним силам України можливість дати відсіч росіянам, і зробити це зараз. росія серйозно ослаблена у військовому плані. Після майже трьох років війни путін втратив, за оцінками, 841 660 чоловік – 48 240 тільки в січні, та загалом десятки тисяч танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, систем залпового вогню, літаків, гелікоптерів, військових кораблів і транспортних засобів.

Єдиний спосіб для Келлога створити вирішальний переговорний важіль і зупинити вбивства в Україні – це перемогти росію і вигнати її з країни. Це передбачає використання всіх інструментів національної могутності: дипломатичних, інформаційних, військових та економічних.

Нові санкції, координація дій з ОПЕК для зниження вартості нафти та боротьба з тіньовим флотом самі по собі не змусять путіна сісти за стіл переговорів. Молот – удар в обличчя – має зайти від військового інструменту національної сили. У той час як Україна ефективно атакує нафтопереробні заводи, вона повинна зняти тиск зі своїх передових підрозділів у ближньому бою, а це вимагає заборони доступу.

Це означає нанесення ударів по російським, північнокорейським військам, їхній техніці, озброєнню, боєприпасам, паливу, резервам в росії до того, як вони увійдуть в Україну. Це означає атакувати їх у місцях збору, в морських портах, аеропортах і на залізничних станціях, на складах боєприпасів і паливних базах. Тільки тоді, коли путін відчує загрозу втрати своєї армії, він сяде за стіл переговорів – санкції цього не зроблять.

путін піде на переговори з Келлоггом, але тільки тоді, коли йому дадуть зрозуміти, що він дійсно програв на полях битв в Україні. І нова залізна завіса впаде. Все інше – цілком ймовірна Ялта 2.0, коли путін і Трамп зустрінуться наступного разу, і нова залізна завіса встановиться.

Джерело: The Hill