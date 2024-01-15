Три місяці авдіївського наступу росіян. Великі втрати і мінімальні здобутки – Філліпс О'Брайен

У своєму традиційному тижневому огляді відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен зосередився на ситуації довкола Авдіївки, зокрема потугах російського наступу та великих втратах. Аналітик також критикує висвітлення цього наступу в західних медіа, які безпідставно викривляють ситуацію і перебільшують успіхи росіян.

Минуло вже більше трьох місяців відтоді, як росіяни (повторно) розпочали свій великий наступ з метою захоплення невеликого українського міста Авдіївка. Ця кампанія надає важливий зріз того, де ми перебуваємо у цій війні.

Авдіївка: 3 місяці потому. Завдати значні втрати і виграти час

Знищена російська техніка під Авдіївкою. Відео-джерело

Отже, минуло вже три місяці від початку останнього наступу росіян на Авдіївку. Вони намагалися взяти місто набагато довше – адже воно знаходилося одразу за лінією, звідки почалися бойові дії в лютому 2022 року. Однак на початку жовтня 2023-го, зібравши, як вважалося, досить великі сили, російські сили розпочали масштабну операцію із захоплення міста. Зазвичай датою початку наступу вважають 12 жовтня 2023 року. До 15 жовтня путін згадував, що місто атакують – вірна ознака того, що він справді сподівався на його падіння. Британська розвідка тоді заявила, що це була найбільша концентрація російських військ зі січня 2023-го, тож вони справді хотіли взяти місто.

Проте втрати були дуже великими. Вже наприкінці жовтня США заявляли, що у росії знищено 125 одиниць бронетехніки й надзвичайно важкі втрати (багато з російських військових були розстріляні самими росіянами під час відступу). Однак вони продовжували наступати, іноді повертаючись до штурмів "людськими хвилями", які застосовували у Бахмуті. З'явилося кілька жахливих фотографій груп російських жертв, тісно скупчених, які загинули в результаті, схоже, тієї ж самої головної операції.

У грудні, через два місяці після початку наступу, американська розвідка оприлюднила дані CNN, які свідчили про продовження масових втрат. Наведені цифри були мінімальними, а американська розвідка загалом була обережною, коли йшлося про російські втрати.

З моменту початку наступу в жовтні, за нашими оцінками, російські військові зазнали втрат понад 13 000 осіб вздовж осі Авдіївка-Новопавлівка та понад 220 бойових машин – це еквівалентно шести маневреним батальйонам лише в техніці...

Зараз, через більш ніж три місяці після початку наступу, успіхи росіян невеликі. Я використовував чудові карти @AndrewPerpetua, щоб показати, де зараз проходять лінії фронту і де вони були на початку жовтня. Корисно, що на цих мапах є вимірювання відстані (див. верхній лівий кут), тому ви можете побачити здобуту територію чи ледве здобуту, якщо бути більш точним.

На більшій частині лінії фронту за три місяці майже не відбулося жодних змін, а там, де російські війська просунулися вперед (на виступі на північ і південь від міста), вони просунулися на один-два кілометри.

Цікаво те, як зображується ця битва і що сталося насправді. Давайте почнемо з реалій.

Досі ця кампанія була катастрофічною для росії. росіяни продовжують атакувати ту саму територію, яку українці, очевидно, знають як свої п'ять пальців. Вони часто використовували ті самі маршрути атак і робили передбачувані речі – навряд чи ЗСУ шокує, як російська армія тисне з флангів. російські втрати в людях і техніці залишаються надзвичайними і продовжуються.

Проблема України в цій кампанії, схоже, полягає у постачанні боєприпасів. Наскільки я чув, після призупинення американської допомоги (ганебного), запаси боєприпасів на лінії фронту стають дуже обмеженими для українців, і їм доводиться суттєво нормувати вогонь.

Якщо проблема з боєприпасами стане гострішою і Україні доведеться залишити місто, це все одно буде розумна кампанія з боку українців. Вони завдали росіянам величезних втрат, які, як я вже казав, були значно більшими за їхні власні. За ці втрати росіяни отримали б руїни, які не мають стратегічної цінності. Це саме та активна оборонна кампанія, яку Київ захоче вести протягом наступних кількох місяців, можливо, більшу частину 2024 року. Завдати значних втрат противнику, водночас зменшити власні втрати і виграти час.

Викривлення ситуації у медіа. Як зображують ЗМІ Авдіївку у порівнянні з українським контрнаступом

Тепер про репортажі. Згідно з медіапублікаціями, російську кампанію наступу на Авдіївку можна зобразити як невпинні потуги, які незабаром принесуть успіх, у той час як український контрнаступ приблизно такої ж тривалості зараз майже повсюдно називають провалом. New York Times опублікувала особливо дивну статтю, в якій стверджується, що російські атаки на Авдіївку та інші місця на сході України свідчать про те, що війська рф перебувають на підйомі. Докази майже повністю анекдотичні і походять від розмов з українськими солдатами (за загальним визнанням, виснаженими). Немає жодного доказового твердження з російських джерел.

Українці воюють під Авдіївкою – фото зі статті NYT, про яку йдеться.

До речі, це значна проблема з висвітленням війни. Західні репортери мають величезну свободу дій у спілкуванні з українськими солдатами після бою, з виснаженими й майже напевно травмованими, які чесно розповідають про свій досвід. Нічого подібного ніколи не відбувається з росіянами, тож нам зазвичай залишається лише стверджувати, що росіяни невблаганні, а їхні солдати здаються беземоційними автоматами. Візьміть це порівняння з цієї статті.

Ось фрагмент, взятий із реальних розмов з українськими солдатами (стаття NYT).

Наразі Україна перебуває в небезпечному становищі. Проблеми, з якими стикаються її військові, загострилися з літа. Українські солдати виснажені тривалими бойовими діями і короткими періодами відпочинку. Їхні ряди, поріділі від втрат, що зростають поповнюються лише частково, часто за рахунок старших і погано підготовлених новобранців. Один український солдат, який входить до складу бригади, що утримує лінію фронту на південний захід від Авдіївки, показав відео, яке він нещодавно зняв під час тренувань. Інструктори, намагаючись стримати сміх, були змушені утримувати чоловіка, якому близько 50 років, щоб він зміг вистрілити з гвинтівки. Чоловік – алкоголік, розповів солдат, наполягаючи на анонімності, щоб відверто описати приватний епізод тренувань.

Тепер про росіян. Тут немає жодних інтерв'ю, анекдотів тощо, лише широкі заяви, які роблять російську військову машину потужною і невблаганною – на противагу дуже неефективній і марнотратній інституції, якою вона є насправді.

За межами Авдіївки, де російські війська зосередили більшу частину своїх сил на сході, гуркіт артилерії в один з останніх днів був майже безперервним. Такого саундтреку не було чути з перших місяців війни, коли російські воєнізовані формування атакували Бахмут і врешті-решт захопили його. Солдати, які захищають фланг Авдіївки, розповіли, що в деякі дні російські формування наступали дев'ятьма окремими хвилями, сподіваючись, що українські окопи розваляться. Таку тактику московська піхота повторює по всьому фронту, без жодних ознак зупинки, незважаючи на високий рівень виснаження, характерний для сил, що атакують окопані позиції.

Це справді спантеличує. Адже росіяни зазнали величезних втрат, не взяли Авдіївку, але суть репортажного наративу полягає в тому, що вони досягли успіху і невпинно просуваються вперед. Український контрнаступ, який забезпечив більше території, ніж росіяни зможуть зайняти, навіть якщо вони захоплять Авдіївку, виглядає як велика поразка, як подається у матеріалі далі.

Військові перспективи України виглядають похмурими. Західна військова допомога більше не гарантується на тому ж рівні, що в минулі роки. Літній контрнаступ України на півдні закінчився, не досягнувши жодної з поставлених цілей.

Отже, що ми маємо. Українці розпочали контрнаступ, зазнали втрат, пристосувалися до цього, щоб зменшити втрати, і досягли скромних територіальних успіхів, але, безумовно, не досягли того, чого хотіли. росіяни зазнали набагато більших втрат, атакуючи набагато меншу територію за той самий проміжок часу, і це свідчить про те, що вони знаходяться на підйомі.

Насправді, війна за останні кілька місяців показала, що українські військові залишаються набагато ефективнішими та гнучкішими, хоча це не та історія, яку ви прочитаєте, порівнюючи Авдіївку з українським контрнаступом.

Конгрес США наближається до вирішального моменту. Все залежить від спікера

Дебати щодо американської допомоги Україні наближаються до вирішального моменту, і незабаром ми дізнаємося, чи буде укладена угода. Існує величезна кількість питань (які мають багато в чому схожість з політичним балансуванням). Це і боротьба за кордон, і боротьба за допомогу Україні та Ізраїлю, і боротьба за можливе припинення роботи уряду. Для тих, хто не слідкує за американською політикою, уряд США (вчергове) залишиться без коштів, якщо Конгрес не надасть дозвіл на витрати найближчим часом.

Боротьба за видатки є, я б сказав, важливим індикатором того, чи буде схвалена допомога Україні, адже вона покаже, чи буде спікер Джонсон готовий, зрештою, ухвалити закон, який залежить від голосів як демократів, так і республіканців, замість того, щоб працювати лише з невеликою більшістю Республіканської партії.

Республіканці в Палаті представників залишаються такими ж розколотими, як і були. Екстремісти з фракції "Свобода" (невдало названої) тимчасово зірвали запропоновану Джонсоном бюджетну угоду, коли більше десятка з них проголосували проти процедури, яку він збирався використати для її проходження. По суті, Джонсону потрібна повна одностайність членів Палати представників від Республіканської партії, якщо спікер прагне провести щось через Палату представників за партійною лінією – а такої одностайності немає.

У підсумку, якщо він хоче, щоб законопроєкт був прийнятий, то найпростіший спосіб зробити це – домовитися про те, щоб достатня кількість демократів (які не хочуть закриття уряду) приєдналася до більшості республіканців і прийняла його. Це те, що сталося в листопаді. Деякі помірковані демократи щойно заявили, що проголосують за збереження Джонсона на посаді спікера, якщо фракція "Свобода" спробує його змістити. Якщо щось подібне станеться зараз, і Джонсон вирішить працювати з демократами, щоб зберегти функціонування уряду і захистити свою посаду спікера, це буде дуже добрим знаком для допомоги Україні. Якщо ж він вирішить спробувати заспокоїти фракцію "Свобода", думаю, ми можемо говорити не лише про закриття уряду, але й про відсутність нової допомоги для України.

Більшість за допомогу, за те, щоб уряд працював та таке інше – є. Зрештою, від спікера залежить, чи піде він цим шляхом.

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