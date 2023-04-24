Україна "тримається" за Бахмут. А росія страждає від нестачі підшипників – Філліпс О'Брайен

У своєму традиційному тижневому огляді військовий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен пояснює, чому Україні так важливо триматися за Бахмут, і каже, що все більше димової завіси над майбутнім українським контрнаступом. Він вважає вкрай важливим візит Єнса Столтеберга до Києва та його заяви про приналежність України до НАТО. Також мимохідь згадує, що в росії "кончілісь" підшипники. Все, приїхали!

І знову тиждень минув практично без змін на загальній лінії фронту між українськими та російськими військами. Було кілька крихітних російських просувань, але знову нічого серйозного. На початку звіту я відносно коротко згадаю про Бахмут, а далі в цьому випуску буде кілька коротких повідомлень на теми, що становлять інтерес для читачів.

Україна "вчепилася" за Бахмут. Адже для росії це важливо

Якщо ви помітили цей заголовок сьогодні вранці, у вас могло виникнути відчуття дежавю. Це був заголовок статті про війну в газеті Washington Post.

Зараз журналісти не пишуть свої заголовки, тож це не їхня провина, але "чіпляння" України за історію в Бахмуті вже набридло. Вона повторюється вже кілька місяців поспіль, із драматичними історіями про те, як Україну ось-ось витіснять з Бахмута і т. ін. Особливий потік цих історій був сім тижнів тому, коли ситуація в Бахмуті вважалася загрозливою. Про це написали New Yorkt Times, NBC News.

І ось тепер ми бачимо, що про Бахмут пишуть ті самі заголовки і багато в чому ті самі історії. Це одна з головних причин, чому ми з Миколою Бєлєсковим написали цю статтю для The Atlantic.

Ми намагаємося сказати, що існує, і завжди існувала, послідовна українська стратегія, що лежить в основі їхнього рішення боротися за місто. Ось короткий виклад загальної аргументації, витягнутий з початку статті.

"Вже багато місяців поспіль українські та російські війська ведуть кровопролитну битву за те, що може здатися найнезначнішою з локацій. На крихітних клаптиках землі навколо невеликих міст Донбасу – таких як Авдіївка, Вугледар і, найвідоміший, Бахмут – бої були настільки інтенсивними, що багато західних коментаторів та ЗМІ ставлять під сумнів і критикують наполегливу позицію українського уряду щодо продовження бойових дій на цих територіях. На їхню думку, набагато краще, щоб українці відійшли з цих населених пунктів і зайняли нові, легші для оборони позиції в сільській місцевості, залишивши росіянам – які, схоже, готові кинути на боротьбу величезну кількість солдатів і техніки – лише невеликі здобутки, що не мають великої військової цінності. Деякі спостерігачі навіть стверджують, що, утримуючи Бахмут, українці, можливо, ставлять під загрозу свій очікуваний контрнаступ, частково використовуючи таку велику кількість боєприпасів для оборони міста.

Але Україна не може дозволити собі розкіш вибирати, де їй воювати, саме тому, що вона готує контрнаступ. Прагнучи відкинути російські війська, які просунулися далі вглиб української території під час минулорічної битви на Донбасі, Україна потребує певного часу, щоб освоїти широкий спектр нового обладнання, наданого її європейськими союзниками та Сполученими Штатами, одночасно виснажуючи російські війська та техніку".

Війна – страшна і жорстока справа. Однак український Генеральний штаб, включаючи самого генерала Залужного, наприкінці 2022 року виклав послідовну стратегію, яка пояснювала, чому українці боротимуться за Бахмут і подібні місця. Їм потрібно було відволікти російські сили, не дати росіянам більше території для підготовки оборонних ліній, а українцям дати якомога більше часу на підготовку.

Це був свідомий вибір, і я вважаю, що він мав великий сенс, навіть попри те, що він здається кривавим і відчайдушним. За кілька місяців росіяни просунулися на кілька миль жахливою ціною – і продовжують перекидати туди все нові й нові війська. Україна може незабаром вирішити, що боротьба більше не варта того, щоб її продовжувати, однак наразі це виглядає частиною послідовної стратегії, і я, зі свого боку, продовжуватиму надавати Залужному презумпцію невинуватості.

Я думаю, що варто також відзначити, що Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, говорила про багатогранні елементи майбутнього українського контрнаступу, а також про те, як величезні втрати, яких зазнала росія під Бахмутом, працюють разом.

Ось уривок її аргументації.

Що стосується Бахмута, підкреслила заступниця міністра, то ворог кинув всі сили на те, щоб взяти місто під контроль. "Але вони перекидають туди зброю і техніку. Для них це дуже важливо. Складається враження, що це навіть не тільки з військової точки зору, а й з політичної, тому що вони кинули на Бахмут всю свою пропаганду. І, відповідно, для того, щоб їх стримувати, ми також повинні сконцентрувати там велику кількість зусиль. Адже оскільки вони не можуть воювати з нами у вуличних боях, бо програють, вони вдаються до своєї перевіреної сирійської тактики і фактично стирають будівлі з лиця землі. У такій ситуації дуже важко утримувати позиції. Фактично, їх неможливо втримати в такій ситуації. Дійсно, є невелике просування противника на окремих ділянках", – сказала Маляр, зазначивши, що Збройні сили України вже вісім місяців не дають ворогу захопити Бахмут.

Контрнаступ. Ніхто не знає, що є правдою

Говорячи про український контрнаступ, димова завіса стає все густішою. З одного боку, Маляр казала так, ніби він вже почався, а з іншого – так, ніби до нього ще далеко. Президент Зеленський говорив про контрнаступ у термінах, що здавалися неминучими, а українські військові тролили росіян постійними відеозаписами підготовки українських солдатів.

Сьогодні вранці Інститут дослідження війни передав інформацію з російських Telegram-каналів про те, що українські війська форсували Дніпро в районі Херсона, і якщо це дійсно так, це стане серйозною подією. Варто зазначити, що ці повідомлення починають широко циркулювати.

Все це має бути саме тим, чого хоче Україна – і знаєте що, ніхто не знає, що є правдою, а що ні. Можливо, ми дізнаємося трохи більше наступних вихідних – а може, й ні.

Підшипники та військове виробництво. російська міць сильно переоцінена

Я трохи розважився, коли натрапив на історію про те, як російське військове виробництво постраждало від нестачі високоякісних підшипників.

Найсмішніше, що ті, хто знає мої роботи про Другу світову війну, могли б здогадатися, що саме з цієї причини я вважав, що до 24 лютого 2022 року люди сильно переоцінювали російську міць. росія не є економічним/технологічним лідером і покладається на імпорт широкого спектру високоякісних товарів для виробництва своїх військових матеріалів. На початку війни основна увага була зосереджена на проблемах з отриманням мікрочіпів (які росія не може виробляти самостійно), а зараз – на високоякісних підшипниках, що знову ж таки виходить за рамки російських виробничих можливостей (і, можливо, навіть за рамки китайських на даний момент). Без високоякісної промислової продукції, такої як підшипники, росія або не зможе виробляти нові військові матеріали, або вироблятиме їх дуже погано. Ось чому я завжди намагався сказати, що санкції проти російської економіки набагато важливіші, ніж люди думають. Йдеться не про те, щоб позбавити росію грошей, а про те, щоб позбавити її високоякісних/високотехнологічних товарів, які вона не може виробляти для себе. Ви можете мати всі нафтодолари у світі, але якщо у вас немає хороших підшипників, ви не зможете зробити новий танк.

Майбутнє України – в НАТО. Якщо європейська держава хоче бути в НАТО – вона має там бути

Найцікавішим відвідувачем Києва цього тижня був Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО. Його візит був водночас зворушливим (він відвідав вражаючу меморіальну стіну біля Михайлівського собору в центрі Києва) та промовистим (відвідав пам'ятник загиблим у Другій світовій війні).

Однак найважливішою геополітичною частиною його візиту, без сумніву, було обговорення підготовки України до членства в НАТО. Він чітко заявив, що майбутнє України – у Північноатлантичному альянсі.

Трохи більше року тому ідея про те, що це станеться, була засуджена як фантастична у певних реалістичних колах. Це вважалося чимось, що призведе до війни з росією. Що ж, виявилося, що росія вторглася в Україну саме тому, що Україна не була в НАТО, і те, як Україна воювала, дало зрозуміти, що вона не тільки повинна бути в НАТО, але й буде. Це одна з небагатьох хороших речей, які вийшли з жахливого рішення путіна обрати повномасштабне вторгнення. Воно внесло певну ясність у майбутнє Європи. Буде росія, кілька нейтральних держав, безпеку яких негласно гарантує Альянс, і НАТО. Якщо європейська держава хоче бути в НАТО – вона має там бути.

Джерело