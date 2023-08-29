Україні не потрібні диванні генерали. Адміністрація Байдена грає на руку росії – Ерік Едельман та Франклін Міллер

Колишній заступник міністра оборони США з питань політики Ерік Едельман та Франклін К. Міллер, який протягом трьох десятиліть був високопоставленим посадовцем з питань ядерної політики та контролю над озброєннями в Пентагоні та в апараті Ради національної безпеки США, гостро розкритикували публікації у провідних американських виданнях з поразницькими прогнозами щодо українського контрнаступу. Зокрема посадовців Байдена, які дозволяють собі сіяти зневіру в американців напередодні важливого затвердження нового бюджету підтримки України у Конгресі США.

Невідомі посадовці адміністрації Байдена, які несуть на собі всі ознаки цілеспрямованої кампанії з розповсюдження фейкових повідомлень у пресі, применшують значення українського контрнаступу на російські окупаційні війська, що продовжується. Судження цих неназваних високопосадовців у деяких випадках були офіційно підтримані групою неурядових експертів, чиї власні прогнози щодо цієї війни були, чесно кажучи, помилковими. Статті, що з'явилися у Washington Post, New York Times та Financial Times, наголошують на різних моментах, але приходять до одних і тих самих висновків:

контрнаступ провалюється;

українці нехтують порадами американських, британських та інших союзних військових посадовців;

вони не ведуть кампанію так, як закликали їх союзники по НАТО, відмовившись від американської практики проведення рішучих маневрених операцій на користь дій невеликих підрозділів, що підтримуються зусиллями з відволікання російських сил в надії на прорив у майбутньому;

українське керівництво надто чутливе до втрат;

воно неправильно розподілило свої сили, продовжуючи оскаржувати російські здобутки на сході, зокрема у Бахмуті;

війна зараз перебуває у глухому куті, що неявно натякає на те, що припинення вогню на нинішніх умовах є найкращим варіантом.

Газета Washington Post без коментарів повідомила некорисні та безвідповідальні висловлювання неназваних чиновників адміністрації: "Американські чиновники відкидають критику, що винищувачі F-16 або ракетні системи більшої дальності, такі як ATACMS, призвели б до іншого результату. Проблема залишається в тому, щоб прорвати головну оборонну лінію росіян, і немає жодних доказів того, що ці системи стали б панацеєю, – сказав високопоставлений представник адміністрації". Панацеї у війні не існує, як і в будь-якій іншій людській діяльності. Представник адміністрації ухиляється від відповіді на питання, чи допомогли б винищувачі і далекобійна артилерія українцям матеріально, майже напевно тому, що йому соромно визнати, що допомогли б.

Критика, яку опублікувала газета New York Times, була ще більш заплутаною і менш послідовною. Низка безіменних американських посадовців звинуватили українців у застосуванні неправильної тактики в неправильний час у неправильних місцях і в неправильних розмовах. Але коли голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, його британський колега і головнокомандувач Збройних сил США в Європі "закликали найвищого військового командувача України генерала Валерія Залужного зосередитися на одному головному фронті. ... за словами двох офіційних осіб, поінформованих про цей заклик, генерал Залужний погодився".

Мабуть, найбільше розчарування викликав репортаж Financial Times, який значною мірою спирався на аналіз Семюеля Шарапа з RAND для пояснення поглядів інших – або, можливо, тих самих – американських посадовців. Шарап є одним із найбільш ненадійних аналітиків війни. До війни він стверджував, що українці не мають жодного шансу зупинити російську армію навіть із західною зброєю. Пізніше, між вражаючим звільненням Харкова і не менш вражаючим звільненням Херсона минулої осені, Шарап припустив, що дипломатичне врегулювання між Сполученими Штатами і росією з метою припинення війни було б кращим, ніж перемога України. Тому він є поганим вибором для пояснення війни, і ще гіршим вибором для додавання контексту до думок і оцінок американських офіційних осіб, з політикою яких він не погоджується.

Британський військовий історик Лоуренс Фрідман чудово проаналізував цю "критику" в контексті. Зокрема, він зазначає, що ніколи не було ймовірності того, що українці зможуть досягти значних успіхів проти глибоко вкоріненої російської оборони, побудованої протягом багатьох місяців – ситуації, якої можна було б уникнути або пом'якшити, якби Сполучені Штати та інші союзники вчасно надали Україні обладнання для нанесення глибоких ударів і забезпечення переваги в повітрі. Фрідман зазначає, що американські критики ніколи самі не брали участі в такому типі війни, і США ніколи б не спробували провести такі операції, за які виступають ці критики, без значної переваги в повітрі, якої українцям бракує через наполегливу відмову адміністрації надати їм засоби для її досягнення. Нарешті, Фрідман справедливо зауважує, що наразі передчасно робити висновки про результат.

Ба більше, увага, яку викликали ці історії, змусила радника з національної безпеки Джейка Саллівана публічно заявити, що адміністрація не вважає, що конфлікт зайшов у глухий кут. Він фактично підтримав думку Фрідмана, аналітиків Інституту вивчення війни та інших: ще занадто рано робити остаточні висновки про відносний успіх чи невдачу українських збройних сил. Зрозуміло, що анонімні нападки на українців у пресі і буквально кабінетний генералітет, твердження якого перегукуються з барабанним боєм поразки, тривають протягом усієї війни та погано характеризують адміністрацію, яка не поспішала надавати українцям засоби для проведення тих операцій, які вона тепер вимагає від жертв агресії.

Але ці історії – не просто прояви зухвалості та несмаку. Вони є катастрофічними прикладами очевидної нездатності адміністрації зрозуміти інформаційне середовище, в якому відбувається війна, і вимоги до підтримки громадськості щодо залучення США та їхніх зобов'язань у довгостроковій перспективі.

Серйозність цих історій, безсумнівно, підірве підтримку в Конгресі додаткового фінансування, якого адміністрація домагається в і без того напруженому законодавчому середовищі. Члени обох партій ухиляються від схвалення додаткової підтримки для українців. Адміністрація вже надала опонентам свої тези – навіщо викидати великі гроші на вітер, якщо контрнаступ не вдається?

Ці історії посилять наратив, артикульований критиками на кшталт Такера Карлсона та ізоляціоністами, які об'єдналися навколо Інституту Квінсі, про те, що українці програли війну, що немає жодної перспективи успіху, і що ми прямуємо до ще однієї "нескінченної війни", яку підтримують глобалісти та торговці смертю у військово-промисловому комплексі.

Наголос на чутливості українського вищого командування до втрат, зокрема, здається, підтверджує основний меседж російської пропаганди: США готові воювати до останнього українця.

Однак найбільшої шкоди буде завдано підтримці американським народом благородної місії допомоги незалежному народу в протистоянні неспровокованій авторитарній агресії. Американці виявили досить рішучу підтримку боротьби України за свободу, що важливо не лише для українського народу, але й для НАТО (щоб продемонструвати путіну неприйнятність захоплення територій у стилі ХХ століття), для американського народу (аби показати, що у нашому взаємопов'язаному світі неконтрольована агресія проти наших союзників неминуче впливає на нашу власну безпеку), а також з метою продемонструвати Сі Цзіньпіну та Кім Чен Ину, що ми будемо протистояти їхнім спробам домінувати над своїми сусідами. Підтримка України з боку американців особливо похвальна з огляду на той факт, що президент Байден жодного разу не виступив з публічним обґрунтуванням власної політики у прайм-тайм в Овальному кабінеті або у будь-яких інших формах, окрім оперативних коментарів для засобів масової інформації. Таке нехтування президентським обов'язком стає все більш очевидним із плином часу.

Там, де адміністрація повинна говорити чітко і голосно, голосом президента з місця виконавчої влади, вона мовчала. Там, де адміністрація мала б мовчати, в анонімному шепоті сумнівів і критики на адресу союзників, вона була голослівною.

Єдині, кого втішить словесне нетримання цієї адміністрації, будуть ті, хто в москві, Пекіні та інших місцях бажає Сполученим Штатам зла. Вони, швидше за все, дійдуть висновку, що незалежно від того, якими є ставки, адміністрація Байдена не має – або, що ще небезпечніше, американський народ не має – "яєць" для затяжного конфлікту. Як неодноразово демонструвала історія, сприйняття супротивником американської слабкості неминуче призводить до атак на наші життєво важливі інтереси.