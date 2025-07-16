Джулія Девіс, яка послідовно і наполегливо моніторить та досліджує російську телепропаганду, стверджує, що російські пропагандони і придворні експерти не сильно засмутилися з приводу заяв Трампа щодо підтримки України. Навпаки, на їхньому обличчі сіяла усмішка і радість, оскільки Трамп заявив те, про що він домовився з путіним. Головне для них – 50 днів відстрочки для подальших дій путіна в Україні.

російські телевізійні пропагандони висміюють погрози президента Дональда Трампа вжити рішучих заходів щодо України, стверджуючи, що його нові коментарі є спробою витіснити скандал навколо Епштейна із заголовків новин.

Трамп підтримав план щодо відправки військового обладнання США союзникам по НАТО для можливого використання Україною, але реакція російського телебачення була здебільшого стриманою.

За винятком відомого телеведучого російського держТБ Владіміра Соловйова, чиї ядерні погрози та істерики стали легендарними, і який запропонував використати наступні 50 днів, щоб "підпалити Європу", "створити пекло на території України" та "закидати Америку ядерними бомбами", більшість коментаторів та експертів сприйняли цю заяву як виверт.

У програмі державного телебачення "Вечір з Владіміром Соловйовим" професор Дмітрій Євстаф'єв описав Трампа як тяжко пораненого кабана, який стикається з критикою з боку власних прихильників за приховування файлів Епштейна і відчайдушно потребує відволікання уваги. Інші коментатори та експерти висловили таку ж думку.

Загроза того, що Трамп підтримає зусилля сенатора Ліндсі Грема і введе жорсткі санкції проти росії, не сприймається серйозно. Зокрема, експерти державного телебачення неодноразово показували відеозапис зустрічі держсекретаря Марко Рубіо і міністра закордонних справ росії Сєргєя Лаврова в Малайзії минулого четверга. Коли невідомий журналіст запитав Рубіо, чи планує адміністрація Трампа ввести нові санкції проти росії, державні ЗМІ повідомили, що Рубіо не відповів журналісту, а замість цього поглянув на Лаврова і підморгнув йому. російські експерти розцінили це як підтвердження того, що в найближчому майбутньому росія не зіткнеться з жодними значними санкціями з боку Сполучених Штатів.

Понеділкове оголошення президента США не сильно відхилилося від очікувань москви.

Під час понеділкової трансляції державної телепрограми "60 хвилин" депутат Державної думи Боріс Чєрнишов безпосередньо пов'язав відмову адміністрації Трампа оприлюднити довгоочікувані файли Епштейна з оголошенням ним про важливу подію, пов'язану з триваючим вторгненням росії в Україну. Він сказав: "В американському суспільстві зростає відчуття інсинуацій, зростає відчуття, що їх обдурив найчесніший, найкращий, найпрекрасніший, найбільший президент в історії Сполучених Штатів".

Відеозапис, на якому Трамп веселиться з Епштейном, демонструвався на великому екрані, а Чернишов пояснював: "Американські виборці абсолютно незадоволені, тому що Трамп зараз їх обманює". російський депутат заявив, що "важливе оголошення" президента США про росію та Україну було покликане "створити димову завісу" і відвернути увагу від теми файлів Епштейна.

На вихідних вже було оприлюднено інформацію про продаж США систем Patriot європейським країнам, аби вони могли бути в кінцевому підсумку доставлені в Україну. Хоча ця подія не була радісно сприйнята в росії, експерти та аналітики стверджували, що це не матиме жодного значення, оскільки це оборонна зброя, а москва більше стурбована здатністю України завдавати ударів на великі відстані вглиб росії. Вони прогнозували, що Європа не зможе швидко та ефективно закупити та доставити зброю в Україну, що мало б значний вплив під час триваючої літньої наступальної операції росії.

Отже, єдина реальна новина в заяві Трампа полягала в тому, що путіну було надано ще 50 днів для зміни своєї політики. Примітно, що раніше Axios повідомляв, що під час телефонної розмови з Трампом 3 липня "путін зазначив, що протягом наступних 60 днів він зробить нову спробу окупувати територію аж до адміністративних кордонів українських регіонів, в яких росія має значну присутність". Незабаром після розмови Трамп поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном і, як повідомляється, сказав йому: "Він [путін] хоче захопити все".

Тож відстрочка Трампом на 50 днів будь-яких каральних заходів, які могли б підірвати економіку росії, що перебуває у скрутному становищі, точно відповідала поточним планам путіна. Ведуча програми "60 хвилин" Ольга Скабєєва зазначила: "Нічого страшного не відбувається. Те, що відбувається, – це те, про що домовилися путін і Трамп під час телефонної розмови... Ми можемо попередньо припустити, що, якщо вірити Axios, путін пообіцяв звільнити чотири регіони до кінця літа і сказав, що далі ми не підемо. Трамп, судячи з того, що він щойно заявив, із цим згоден".

Скабєєва припустила, що заява Трампа означає, що 500-відсоткового мита на російський експорт не буде і нових санкцій найближчим часом не вводитимуть. Вона з недовірою запитала, чи справді це нецікаве повідомлення є тим довгоочікуваним оголошенням, про яке президент США натякав у попередні дні. Пропагандистка не могла стримати сміху під час перегляду уривків із заявами Трампа, які назвала "біполярними заявами з Вашингтона". Вона зазначила, що жодна європейська країна не може негайно поставити Україні 17 систем Patriot, як щойно пообіцяв Трамп.

Депутат Державної думи Лєонід Калашніков сказав: "Україно, Трамп бреше вам". Звертаючись до президента США, Калашніков глумливо додав: "Трамп завжди вигукує, що якби він був президентом, цієї війни б ніколи не було. То що ж заважає вам зупинити її зараз? Давайте, зробіть це".

Джерело: The Daily Beast