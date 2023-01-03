Війна 2022 року в ретроспективі. Як Україна змогла перевершити результат – Філіппс О’Брайен

Філіппс О’Брайен проаналізував, як він намагався пробитися крізь стіну текстів нібито "реалістів" про потенційну війну росії з Україною, які стверджували, що рф набагато сильніша, чи те, що потрібно фактично пожертвувати Україною для збереження стосунків з сильною росією. Але вже перші тижні війни показали наскільки О’Брайен був правий у своїй прогнозах щодо перебільшення сили країни-агресорки та недооцінки винахідливості, сили та волі українців.

Оскільки 2022 рік закінчився, я подумав, що було б цікаво переглянути кілька опублікованих моїх статей (і в одному випадку статтю, яка була відхилена для публікації), щоб обговорити, як я аналізував російське вторгнення в Україну.

Наступний матеріал буде присвячений шляхам, якими Україна може успішно завершити війну, і поки я думав про це, мені спало на думку, що, можливо, варто подивитися на те, як, на мою думку, розвивалася війна до цього моменту. Іншими словами, як Україні вдалося досягти набагато кращих результатів, ніж очікувалося, і в чому полягає український успіх.

Публікації до 24 лютого. російське вторгнення виявило одну річ – це надзвичайне групове мислення, яке, здавалося, існувало в більшій частині аналітичних та академічних спільнот. Ця групова думка мала два основні елементи. Перший полягав у тому, що російські збройні сили надзвичайно сильні і легко завоюють Україну, а другий – "реалістичний" аргумент, що Україна повинна бути принесена в жертву російським забаганкам через російську силу. Обидва ці аргументи здавалися мені відверто химерними, заснованими на найкрихкіших доказах і найслабших етичних конструкціях. Свою першу статтю про це я опублікував у січні 2022 року в журналі The Critic.

Основні аргументи полягали в тому, що російська сила була сильно перебільшена (на основі хибного припущення, що росія дійсно може проводити складні операції), а український опір був серйозно недооцінений. З повним текстом статті можна ознайомитися безкоштовно, але ось короткий уривок про те, чому українців недооцінювали:

"Одна з найбільш прикрих речей в аргументах деяких прихильників умиротворення полягає в тому, що вони обговорюють Україну так, ніби це глибоко розділене суспільство або країна, від якої можна легко відмахнутися. Україна більше 10 років тому дійсно мала дуже значний відсоток населення, який виступав за тісні відносини з росією. Однак російська агресія і деспотичний характер російського правління допомогли створити зростаючу, демократичну і проєвропейську українську ідентичність. За останні кілька років, у той час, як росіяни все більше романтизують жахливу жорстокість СРСР та деспотичне правління, нав'язане Східній Європі під військовим домінуванням Варшавського договору, українська думка та ідентичність рухається у протилежному напрямку. Зараз українці вже не настільки розділені, і переважна більшість однозначно підтримує якнайтісніші відносини України з НАТО та Європейським Союзом. Варто запитати себе: чи дійсно західна безпека покращиться, якщо ми відмовимося від однієї з найбільших країн Європи, з новою демократією і населенням, яке хоче бути демократичним, і, по суті, скажемо, що воно знаходиться в зоні безпеки деспотичного авторитарного режиму".

Цю статтю мало хто читав, її затьмарювала величезна кількість "реалістичних" писанин, які, схоже, домінували тоді в періодичній літературі. На початку лютого я намагався запропонувати статтю для Foreign Policy, щоб поборотися з цим "реалістичним" хором, але, на жаль, менш ніж за день вона була відхилена. Шкода, бо я вважаю, що ця стаття була б дуже важливою і, безперечно, своєчасною. Суть полягала в тому, щоб довести, що "реалісти" (і всі ті, хто говорив про те, наскільки сильною нібито є росія) закликають принести зростаючу демократичну Україну в жертву диктаторській росії – і наскільки це жахливо зі стратегічної та етичної точки зору. До цього дня я не можу зрозуміти, чому ця стаття була відхилена так швидко і безпідставно.

Отже, до 24 лютого я намагався стверджувати, що будь-яке російське вторгнення в Україну зустріне набагато більший опір українців, ніж люди розуміють, і що ми повинні бути на боці України. А потім сталося 24 лютого.

Статті після 24 лютого. На той момент сильна російська група домінувала протягом першого тижня або близько того, перш ніж стало очевидним, що, можливо, їхній аналіз був глибоко помилковим. На той момент я опублікував свою першу велику газетну статтю, яка з'явилася у The Times. Вона стосувалася важливості логістики на війні.

Я вирішив, занурившись у війну, що найкраще розуміюся на двох речах – логістиці та військово-повітряних силах. І тому я спостерігатиму за ними, щоб зрозуміти, чи зможе росія насправді провести свої складні операції. Зайве казати, що вони не змогли, і я почав писати про це у твітері. На початку березня Times попросила мене написати статтю, і я спробував узагальнити недоліки російської логістики, які бачив, і цей матеріал був опублікований 8 березня.

Витяг зі статті: "Протягом усього часу, що передував вторгненню росії в Україну, було багато дискусій про нібито переважаючу силу росії, які зазвичай базувалися на підрахунку кількості солдатів, танків, БТРів та літаків. Що майже не обговорювалося, так це російська логістика. Здавалося, широко розповсюдженим було припущення, що російська зброя настільки потужна, а російська армія настільки численна, що це лише питання часу, коли вони захоплять Україну. Проте, з точки зору логістики, російська військова машина виглядала аж ніяк не приголомшливою. З міркувань доктрини, обладнання і досвіду, росія була далека від того, щоб бути логістичною наддержавою. Ще за часів Радянського Союзу в Афганістані росія розробила логістичну систему, яка була низхідною, негнучкою і мало демонструвала здатність до інновацій. Більше того, хоча росія, можливо, і мала нове сучасне військове обладнання, вона не інвестувала в життєво важливе обладнання, необхідне для забезпечення військ цим озброєнням. У той же час російська армія була відносно недостатньо забезпечена вантажівками. Нарешті, в логістиці досвід має значення. Хоча ми любимо описувати російську армію як грізно досвідчену, вона не здійснювала нічого подібного до вторгнення в Україну з часів закінчення Холодної війни, а багато в чому і з часів закінчення Другої світової. Все це означало, що росія повинна була вести швидку війну, інакше її логістична система опинилася б під великим тиском. росіяни з самого початку діяли так, ніби могли захопити Київ та інші великі міста за кілька днів. Здавалося, вони очікували, що опір буде відносно легко придушений, оскільки вся їхня нова, гламурна техніка була введена в дію 24 лютого. Натомість вони зіткнулися з добре спланованою, добре підготовленою і мотивованою українською обороною, яка зруйнувала початкову російську стратегію за лічені дні. Українці не лише притупили низку російських атак, але й продемонстрували особливу майстерність у знищенні російських вантажівок, зокрема життєво важливих бензовозів, без яких російська армія не може пересуватися. Найбільшою ознакою провалу початкової російської стратегії (і логістичної доктрини) й успіху української стратегії нападу на логістику може бути (не)відома 40-мильна колона транспортних засобів, багато з яких були вантажівками з боєприпасами, що простяглася з білорусі в напрямку Києва".

Ця стаття відкрила мені двері, і саме тоді я зміг почати писати для широкого кола різних видань. Можливо, найбільш важливими були статті для The Atlantic, які почали замовляти. Ось посилання на всі.

Я намагався використати їх для того, щоб висвітлити різні бачення війни (і її війни). Перший матеріал, опублікований 28 березня, стосувався того, що, на мою думку, потребує серйозного самоаналізу – нездатності аналітичного співтовариства належним чином оцінити російські та українські збройні сили. Само собою зрозуміло, що це була досить різка стаття, але вона стосувалася того, що мене глибоко хвилювало (і хвилює досі).

Аргумент полягав у тому, що військова сила, як явище, була неправильно потрактована. Аналітична спільнота була занадто зосереджена на зовнішніх проявах сили – озброєннях, доктринах, маневрах, і випустила з уваги фундаментальні основи сили (систему, економіку тощо). Вона отримала величезну кількість критики, коли вийшла в світ у середовищі аналітичних центрів, хоча, на мою думку, ретроспективно вона дуже добре себе зарекомендувала. Дійсно, ця тема, як аналізувати військову та національну владу, зайняла більшу частину мого дослідницького часу протягом останніх кількох місяців.

Я так захопився цим питанням, що в липні написав дві статті про те, що робить націю силою, в яких прямо сказав, що росія ніколи не була великою державою і не повинна розглядатися як така. Більше того, ми повинні відійти від застарілого уявлення про те, що зброя є ознакою сили.

Перша стаття та друга стаття.

Відтоді більшість моїх праць були про війну і про те, як вона розвивалася. На цьому етапі, я вважаю, постійною темою було те, що я бачив два принципово різних шляхи розвитку війни. російський шлях здавався мені стратегічно неповноцінним, позбавленим гнучкості та (як завжди) демонстрував нездатність до проведення складних операцій. У квітні в The Spectator я стверджував, що битва за Донбас перетворюється на російську поразку, оскільки росіяни не продемонстрували здатності вести сучасну загальновійськову війну і налаштовані на те, щоб битися головою об українську стіну, здобуваючи лише скромні результати дорогою ціною.

Питання, звісно, полягало в тому, як Україна зможе загнати росіян назад після того, як росіяни вичерпають себе, б'ючись головою об стіну. Саме тут влітку українці по-справжньому проявили себе як стратеги. Отримавши доступ до стандартного озброєння НАТО (ПЗРК, РСЗВ, гаубиці), вони зробили все навпаки, ніж росіяни. Вони в основному погіршили російську боєздатність з відстані, зменшивши власні втрати і скориставшись російськими логістичними недоліками. Вони спробували кілька лобових атак (початок битви за Херсон), але в основному працювали над тим, щоб спочатку виснажити росіян, атакуючи райони, де ті були слабкими. Це призвело до двох великих українських успіхів на Харківщині та Херсонщині. Посилання.

Я вважаю, що це головне, що виділяється в моїх роботах за 2022 рік. Озираючись назад, можна сказати, що українці з самого початку справили враження набагато потужнішої та винахідливішої сили, ніж багато хто припускав, тоді як росіяни – навпаки. Якщо припустити, що так триватиме і надалі, це може стати ключом до можливої української перемоги у 2023 році. Але про це я напишу у наступній публікації.

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