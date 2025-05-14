Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 2 – Том Купер

У 4-денній війні між Індією та Пакистаном були задіяні літаки, безпілотники, ЗРК та ракети виробництва Індії, Китаю, Ізраїлю, Франції, росії. Які засоби були успішними і яких результатів вдалося досягнути – у продовженні допису Тома Купера.

У порівнянні з умовами квітня-травня 2025 року, ще в лютому 2019 року ситуація між Індією та Пакистаном була простою. Принаймні з точки зору істеблішменту в Ісламабаді. Після бездарного авіаудару ВПС Індії по таборах терористів пакистанська армія збила один індійський перехоплювач МіГ-21. Можливо, під час того ж зіткнення ВПС Пакистану майже напевно втратили і F-16 (вибачте, але є відеозаписи, на яких видно два парашути, і цивільні особи також повідомляють про двох парашутистів). Однак, гірський район, про який йдеться, було легко оточити пакистанською розвідкою: будь-які докази, що свідчили про втрату F-16, були швидко вилучені. Більше того, союзники в США та інших країнах поспішили на допомогу "святим пакистанським F-16", і справа закінчилася з офіційним рахунком 1:0 на користь Пакистану.

Перша частина: Війна Індії та Пакистану у 2025 році

Факти про те, що пакистанська армія не лише, ймовірно, втратила F-16, але й була змушена відмовитися від власних ударів у відповідь по Індії, коли зрозуміла, що ВПС Індії можливо, не зовсім "готові", але все ще "присутні в достатній кількості", щоб бути небезпечними для більшості формувань пакистанської армії і змусити пакистанців припинити свої місії, було зручно забуто.

Результат: Ісламабад зміг уникнути ганьби.

Після авіаударів ВПС Індії рано вранці 7 травня 2025 року – і попри заяву про збиті 5 винищувачів-бомбардувальників ВПС Індії – ситуація змінилася. І офіційний Ісламабад, і пакистанська громадськість, не кажучи вже про Китайську Народну Республіку, а отже, і значна частина соціальних мереж, були в маренні від перемоги над непереможними Рафалями Індії. Проте вдома міжвідомча розвідка і, відповідно, істеблішмент зіткнулися з жорсткою реакцією (відвертою люттю) з боку власних джихадистів, багато з яких було вбито. Звісно, тут, на Заході, ми можемо думати, що джихадисти – одноразові. І, можливо, багато хто з керівництва пакистанської розвідки теж так думає. Однак вони також знають: вони не наважаться вийти на вулицю, якщо не віддадуть шану джихадистам, яких вони створили. Це очевидно хоча б з того факту, що збройні сили Пакистану відправили так багато своїх офіцерів на похорони провідних джихадистів, загиблих в результаті авіаударів ВПС Індії.

Так чи інакше, цього разу Ісламабад мусив відповісти Індії. Увечері 7 травня пакистанські збройні сили почали запускати десятки, а потім і сотні ударних БПЛА по території Індії. Кількість і типи не зовсім зрозумілі: офіційний Нью-Делі говорив про 300-400 (які були збиті), дехто стверджував, що їх було понад 500. Серед ідентифікованих типів були такі, як Yiha III і Songar. Можливо, що пакистанці комбінували їх із залпами з реактивних систем залпового вогню "Фатех-1" (повідомляється, що дальність – близько 120-140 км; по суті, за своїми функціями вони порівнянні з російськими БМ-27 і БМ-30).

Безпілотник Songar, що експлуатується Пакистаном.

Ударний БПЛА Yiha III турецького походження, який також експлуатується Пакистаном.

На той час інтегрована система ППО Індії була готова й перебувала в стані бойової готовності. Постійно розвиваючись і модернізуючись з 1990-х років, ця система є однією з найсучасніших у світі. Вона включає в себе російські ЗРК С-400 (дальність дії до 380 км), індійсько-ізраїльські ЗРК "Барак-8" (заявлена дальність дії – 70 км), індійські ЗРК "Акаш" (дальність дії – 25 км; це значно вдосконалена "похідна" від 2K12 Kub/SA-6), ізраїльські ЗРК "Спайдер" (дальність дії – 15 км), а також велику кількість зенітних установок "Бофорс" L70, калібром 40 мм. Відповідно, ця атака отримала дуже гарячий прийом. Сотні пакистанських ракет і БПЛА були збиті на підльоті... Джерела різняться в тому, чи було 26 або 36 місць в Індії, які зазнали нападу, але, по суті, схоже, що це було скрізь однаково: загалом, збитки, завдані пакистанськими атаками, виявилися мінімальними (хоча цивільні об'єкти зазнали чималої шкоди, першою чергою, від уламків).

До речі, було кумедно спостерігати, як пів-Індії святкувало результати С-400, але, насправді, основна маса збиттів була зроблена "Акашами", "Спайдерами" і старими добрими "Бофорсами" L70. Останні не лише відомі своєю надійністю, але й чудовою дальністю ураження. А головне, і це важливо для війн такого масштабу, вони набагато дешевші в експлуатації, ніж будь-які інші ЗРК. Де-факто ідеальні для точкової оборони від сучасних ударних БПЛА.

8 травня 2025 року, ранок. З практичної точки зору, це був день, коли збройні сили Індії почали виконувати свою роботу серйозно і з відчутними результатами: принаймні, вони проводять серйозну військову операцію з чіткою метою і меседжем "не грайтеся з нами, ми можемо вдарити вас у найболючіше місце" замість "ми хочемо вбити кількох ваших терористів, але, будь ласка, не стріляйте у відповідь". Це також було посланням Китаю, де, за іронією долі, соцмережі галасували: "Дивіться, ми легко збиваємо російський непотріб, яким керує Індія".

Рано вранці індійці запустили, очевидно, весь свій флот з близько 160 ударних БПЛА Harop, придбаних в Ізраїлі. Плюс додаткові "Вармати". Це був справді тотальний удар, і він був дуже сильним, незалежно від звітів Ісламабаду в стилі ми збили Супермена, дві Зірки Смерті й 26 індійських "Харопів". Кілька "Харопів" влучили в штаб-квартиру пакистанської армії в Равалпінді. Ще кілька зруйнували штаб XXX корпусу пакистанської армії. Але, і це було найцікавіше, і найвпливовіше в довгостроковій перспективі, три групи "Харопів" націлилися на один з батальйонів китайських ЗРК HQ-9, що перебували під управлінням пакистанської армії (один в Лахорі, один в Гуджраті і один в Карачі).

Детонація другого з декількох Харопів, які мали вразити об'єкт ЗРК HQ-9 пакистанських збройних сил у Волтоні, в Лахорі, близько 12:35 за місцевим часом 8 травня 2025 року.

Незалежно від того, чи був виведений з ладу лише цей ЗРК, чи їх було більше, один лише цей удар відкрив величезну прогалину в покритті наземної ППО пакистанських збройних сил. Як показали подальші події, я б оцінив батальйон HQ-9, розгорнутий для захисту Карачі, як щонайменше сильно пошкоджений. Чому? Тому що від його діяльності не залишилося жодних слідів до кінця цього конфлікту.

8 травня 2025 року, вечір. Це був перший період, коли з'явилися ознаки неприємностей в Ісламабаді. Пакистанських ударних БПЛА і РСЗВ "Фатех-1" виявилося недостатньо: індійські ППО демонстративно збили масу ракет і БПЛА, що летіли, а пакистанських запасів вистачило хіба що на 2-3 дні додаткових ударів такого типу і масштабу. Крім того, Ісламабад, безумовно, все ще перебував під тиском як з боку ІДІЛ, так і його джихадистів, і йому потрібно було демонструвати своїй громадськості, що він бореться з індуїстським терором: свято з приводу збиття 3 Рафалів не могло тривати без кінця...

РСЗВ "Фатех-1" на позиції.

Питання було лише в тому, чим і як діяти? Саме тут і було прийнято рішення відправити в атаку ВПС Пакистану. У поєднанні з додатковими ударами Fateh-1 і ударними БПЛА, ВПС задіяли навіть свої святі F-16, не кажучи вже про JF-17. Ця хвиля повітряних і ракетних ударів та атак БПЛА тривала з 20:00 до 23:30 та 24:00. Більшість атак фактично були здійснені квадрокоптерами Songar: вони турецького виробництва, їх важко виявити за допомогою типових військових радарів; для їх виявлення потрібні більш легкі системи, відкалібровані для виявлення, а для збиття – більш легкі зенітні установки з боєприпасами на близькому підриві.

І ось... винищувачі F-16 і JF-17 задіяні: деякі з них були озброєні балістичними протирадіолокаційними ракетами повітряного базування CM-400AKG (китайського виробництва). Ісламабад негайно заявив про знищення індійського С-400 (тоді як Індія стверджувала, що перехопила обидві ракети СМ-400). Як вони вважають, що знищили цілий батальйон С-400 протирадіолокаційними ракетами, я не можу собі уявити. Але агов: заява звучить так круто, тож чому б і ні?

JF-17 ВПС Пакистану, озброєний однією протирадіолокаційною ракетою CM-400 (останню видно ліворуч, тобто під правою бортовою підкрильцевим пілоном літака).

Своєю чергою індійці заявили про збиття одного F-16 і двох JF-17. Кілька неофіційних індійських соцмереж стверджували про захоплення в полон одного з пілотів пакистанських збройних сил. Звісно, офіційний Ісламабад це негайно спростував. Більше того, кілька індійських БПЛА завдали удару по авіабазі Камра (база базування літаків J-10 пакистанських ВПС).

Як повідомляється, ударні БПЛА SkyStriker виробництва Alpha Design (розроблені у співпраці з Elbit Security Systems) були задіяні в кількох ударах по Пакистану 7, 8 і 9 травня 2025 року. Вони мають радіус дії 100 км і боєголовку вагою 5-10 кг.

Наскільки успішною була операція відплати пакистанських збройних сил – невідомо. До оприлюднення будь-яких пов'язаних з цим деталей можна судити за тим, що одразу після неї офіційний Ісламабад почав говорити про підтримку Пакистану з боку Туреччини, Саудівської Аравії і ОАЕ; Туреччина надіслала додаткові ударні БПЛА, а місцеві ЗМІ опублікували багато похвал на адресу Пакистану і його військовослужбовців. Бачите: комусь було (терміново?) потрібне позитивне підтвердження і міжнародна підтримка. Китайці все ще були зайняті висміюванням індійців у соціальних мережах... тоді як індійські хакери знищили численні офіційні пакистанські веб-сайти та онлайн-системи (в тому числі Федеральної податкової служби).

9 травня 2025. Реконструювати події цього дня – суцільна морока. По суті, як Китай, так і Пакистан перейшли в режим all out mode, перенаситивши соцмережі вихваляннями про збиття 5 індійських винищувачів двома днями раніше. Настільки, що чергова заява про Рафаль, нібито збитий в районі Срінагара пізно ввечері 9 травня, загубилася у цій істерії... так само, як і індійська заява про збитий пакистанський AWACS (тобто, Saab 2000) за допомогою ЗРК (чи це означає С-400?)... або що кілька літаків PL-15 промахнулися і розбилися на території Індії після того, як націлилися на стрій Су-30МКІ (насправді, один Су-30МКІ мав би ухилитися від щонайменше 8 ракет HQ-9 і PL-15).

Уламки однієї ракети PL-15, випущеної під час того, що деякі неофіційні індійські джерела називають найбільшим в історії обміном ракетами класу "повітря-повітря" поза межами візуальної досяжності, що стався 9 травня рано вранці. Ця ракета долетіла аж до Індії. Всупереч індійським заявам, вона не є "майже неушкодженою": насправді відсутня половина ракети (головка самонаведення і боєголовка): видимими є (зліва направо) розгінний блок, а також секція передачі даних і INS-секція (звісно, з обома ребрами і крилами).

Кадр з відео, на якому група військовослужбовців індійської армії оглядає уламки літака в пересіченій, вкритій лісом місцевості. Видно шматки двигуна Atar 9. Хоча військові на відео говорять про індійський Су-30, цей двигун перетворює літак, про який йде мова, на Міраж ВПС Пакистану.

10 травня 2025 року, ранок. До цього часу Ісламабад був у серйозній скруті: пакистанські БПЛА, Fateh-1, та ВПС не змогли ні вивести з ладу індійську ППО, ні справити враження на Нью-Делі. Власні запаси БПЛА і Fateh-1 вичерпувалися (Flightradar24.com зафіксував щонайменше один виліт комерційного транспортного літака з Ісламабаду до Туреччини), а заяви про знищення основної маси запасів ракет Brahmos виявилися черговою безпідставною (хоча і звичною) пакистанською хвалькуватістю. Відомо, що жодна з авіабаз ВПС також не була закрита для проведення операцій.

Навпаки, вночі ВПС Індії знову з'явилися на місці подій і запустили низку ракет Brahmos і SCALP-EG по окремих базах ВПС Пакистану. Після того, як за два дні до цього було виведено з ладу щонайменше два HQ-9, а пакистанські ВПС були достатньо пригнічені, щоб припинити стрільбу PL-15 в індійському повітряному просторі, за три години екіпажі Су-30МКІ, Міраж-2000 і Рафаль знайшли достатньо можливостей завдати кількох дійсно потужних ударів по базі.

Скільки літаків ВПС Пакистану було знищено в результаті цих ударів, залишається невідомим: не хвилюйтеся, пакистанці не збираються хвалитися цією цифрою. Справа в тому, що після цієї серії ударів все стало зрозуміло: поки ВПС Індії не вичерпав свої запаси Brahmos і SCALP-EG, Пакистану не залишилося нічого протиставити їм.

Це стало очевидним, коли винищувачі-бомбардувальники "Ягуар ДАРІН" ВПС Індії застосували ракети "Рампейдж" ізраїльського виробництва для удару по АБ "Суккур", а хтось/щось інше підірвало обидва входи до підземного ядерного сховища на АБ "Мушаф" (комплекс "Саргода") на пагорбах Кірма:

Крім того, коли близько 04.00 ранку за місцевим часом кілька винищувачів-бомбардувальників ВПС Пакистану пролетіли над прикордонною зоною, два з них були збиті індійськими ЗРК в районі Срінагара, а один – в районі Барамулли-Буджама. Приблизно тоді кілька ракет Fateh-1 і Fateh-2 були перехоплені ЗРК "Акаш" і "Барак-8" над Сірсою.

Зараз Індія і Пакистан підтримують пряму гарячу лінію між Ісламабадом і Нью-Делі. Це схоже на те, що робили США і СРСР за часів холодної війни. Так, близько 09:00 генеральний директор військових операцій Пакистану генерал-майор Кашиф Абдулла скористався цією гарячою лінією, щоб зателефонувати генеральному директору військових операцій Індії генерал-лейтенанту Раджіву Галу й озвучити вимогу про припинення вогню. Гал погодився припинити вогонь по Пакистану лише о 17.00 за місцевим часом.

Наскільки мені відомо, це сталося принаймні за кілька годин до того, як хтось в Ісламабаді почав "брязкати ядерними шаблями" (відповідні заяви, здається, згодом були відкликані), і за дві години до того, як адміністрація Дампфа почала виступати з власними закликами (як до Ісламабаду, так і до Нью-Делі). І навіть якщо США щось і зробили, то вони порадили Абдуллі зателефонувати Галу... Отже, вибачте, але я маю сумніви, що хтось ззовні відіграв якусь вирішальну роль у доведенні цієї справи до кінця.

Який висновок можна зробити з усього цього?

Ну, який завгодно. Дійсно, якщо хочете, приєднуйтесь до пакистанців (і таких інстанцій, як CNN) і святкуйте "перемогу", як оголосив їхній прем'єр-міністр. Без сумніву, багато індійців відчувають злість, бо їм здається, що їхній уряд "не завершив роботу", навіть якщо міг би.

Але зауважте: Нью-Делі змінив свою стратегію, і відтепер Пакистан повинен очікувати подібної – військової – відповіді на будь-які нові терористичні атаки на території Індії. Пакистанський чинник стримування не спрацював: фактично, тепер його не існує (особливо, якщо індійці продовжуватимуть покращувати свої запаси боєприпасів для ППО). Бойові дії також припинилися без того, щоб Ісламабад хоча б спробував вирішити питання про призупинення дії Договору про використання водних ресурсів Інду. Чи може Пекін поспішити компенсувати пакистанські втрати і витрати боєприпасів, також викликає сумніви: я не думаю, що це станеться, якщо тільки хтось (читай: Катар) не заплатить.

На відміну від війни в Україні, ця війна досі ведеться переважно за допомогою технологій 1990-х років, з деякими модернізаціями 2000-х років. Звісно, і Індія, і Пакистан мають пристойні інтегровані системи ППО (IADS) і розгорнули велику кількість ударних БПЛА. Проте, незважаючи на значну модернізацію за останні 20 років (і особливо за останні 10 років), вони розгорнули важкі, дорогі системи, засновані на технологіях кінця ХХ століття. Окрім самообмежень (з індійського боку), мислення генералітету в обох країнах також все ще відстає на 10-15 років. Тому обидві країни ще не повністю адаптувалися до останніх подій. Цілком ймовірно, що саме ця деталь вплинула на рішення Пакистану не лише не йти на подальшу ескалацію, але й зупинитися: через недостатні запаси в його збройних силах ось-ось мали закінчитися лише ті види боєприпасів, які довели свою корисність, наприклад, ударні БПЛА, навіть у такому короткому конфлікті, як нинішній.

Так, Пакистан використав останні кілька років краще, ніж Індія, і не лише отримав платформи (насамперед літаки): він також покращив свої можливості РЕБ і придбав програмне забезпечення, необхідне для кращої інтеграції своїх озброєнь. Проте йому катастрофічно не вистачає далекобійних наземних ударних озброєнь. Попри всі заяви і вихваляння, у них або немає, або занадто мало ракет, здатних вражати з високою точністю на відстані 300-400 км. Безумовно, нічого порівнянного з індійськими Brahmos і SCALP-EG. Якщо Пакистан не знайде спосіб виробляти щось на кшталт Шахедів, і то у величезних кількостях, то навряд чи це скоро зміниться. У цьому відношенні пакистанські генерали запізнилися на потяг.

Принаймні, ВПС Пакистану сьогодні можуть вести "мережеву війну": цілком можливо (навіть ймовірно), що пакистанські ВМС можуть робити те ж саме; лише пакистанська армія є невизначеним чинником у цьому відношенні. Індія, навпаки, за винятком своєї ППО, зробила надто мало в цьому плані. Особливо сильно відстають ВПС: наразі навіть немає впевненості, що широко анонсоване придбання захищених радіостанцій і системи, яка дозволяє вести мережеву війну, було застосовано до всього флоту, або (що набагато ймовірніше) лише до частини його винищувально-бомбардувального флоту. Проте після того, як індійці зробили перезавантаження свого командування і управління та почали з чистого аркуша – вивели з ладу пакистанську ППО – їхні операції значно покращилися. Перш за все: вони стали професійними і зосередились на тому, що має значення. Наприклад, на виведенні з ладу ППО і артилерії Пакистану. Коли таку операцію проводять добре організовано, позитивні результати неминучі.

Перш за все, розвідувальні служби обох сторін не змогли (належним чином) з'ясувати і повідомити про основні події, а генерали з обох сторін продемонстрували звичний брак уяви і стійкий консерватизм у загальному плануванні й проведенні операцій. Ніхто в Індії чи Пакистані не наважується на щось ризиковане – адже це може стати помилкою. Не дивно, що одне залишається незмінним, і це зрозуміло вже зараз: у лексиконі індійських збройних сил все це було "транскордонним інцидентом". Жодної війни...

І останнє, але не менш важливе: не лише Індії, але й Заходу, можливо, варто нарешті почати ставитися до піару китайських систем озброєнь набагато серйозніше, ніж вони це роблять досі.

Доповнення у відповідь на низку запитань: коли одна сторона бомбардує сховища ядерної зброї іншої, а в іншої не залишається жодних можливостей для відплати, то як на мене це однозначна перемога. У даному випадку – беззаперечна перемога Індії. Не дивно, що Ісламабад закликав до припинення вогню.

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