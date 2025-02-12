Війна мікросхем. США та Європі слід об'єднати зусилля, щоб перемогти Китай – CEPA

Експерти Програми технічної політики Центру аналізу європейської політики показали, у який спосіб сьогодні ведеться війна мікросхем між Заходом та Китаєм. Вони запропонували низку кроків, до яких повинні вдатися країни Заходу, аби виграти цю війну. Адже успіх чи поразка багато в чому визначатимуть майбутнє ХХІ століття.

Це нова Велика гра. Протягом ХІХ століття Британська та російська імперії змагалися за Центральну та Південну Азію. Британці хотіли утримати росію від загрози перлині в її імперській короні – Індії. Сьогодні Захід хоче утримати Китай від загрози своєму контролю над мікросхемами.

Майже у кожному електроприладі є чип. Чипи живлять революцію штучного інтелекту. Вони настільки важливі, що Китай щороку витрачає на їхній імпорт стільки ж грошей, скільки на імпорт нафти.

Існують деякі позитивні приклади західної напівпровідникової співпраці. Американські компанії, такі як Intel і GlobalFoundries, отримали субсидії Європейського Союзу, а британська BAE Systems стала першою компанією, яка, як було оголошено, отримає кошти в рамках американської програми CHIPS і Закону про науку.

Проте немає жодної узгодженої структури, яка б об'єднувала суміжні галузі. Західні країни можуть в кінцевому підсумку конкурувати одна з одною замість того, щоб працювати разом. США і Європа повинні співпрацювати з демократичними азіатськими союзниками-однодумцями, головним чином з Тайванем, Південною Кореєю і Японією.

Сьогодні жодна країна не може контролювати складний ланцюжок виробництва мікросхем. Кожен регіон має свої сильні та слабкі сторони. Азіати виробляють. Американці проєктують. Європейці будують машини, які уможливлюють виробництво. Китай вкладає мільярди у свої амбіції з виробництва мікросхем, підживлюючи економічну та військову модернізацію. Разом Захід може перемогти Китай. Розділений, він може зазнати поразки.

Ось три рекомендації для перемоги.

По-перше, побудувати спільну оборону. Узгодьте тарифи і цільові заборони для окремих галузей, що залежать від напівпровідників, таких як дрони, електромобілі та смартфони.

По-друге, подвоїти ставку на головну силу Заходу – інновації. Замість того, щоб намагатися перевершити Китай у субсидіях (програшна справа), зосередьтеся на дослідженнях і розробках, стимулюванні стартапів і координації із союзниками-однодумцями – Південною Кореєю, Японією, Великою Британією та Канадою.

По-третє, уникати роздачі субсидій кільком великим компаніям, які не встигають за темпами змін. Натомість спрямувати допомогу новим, спритним компаніям.

Захід винайшов напівпровідники. Bell Labs, Hewlett Packard та Bletchley Park, якщо назвати лише деякі з них, створили основні прориви. Bell Labs винайшла транзистор, який зробив радіоприймачі портативними, а побутову електроніку – доступною. Texas Instruments створила інтегральну схему, а Intel – перший процесор. Сьогодні інновації продовжують залишатися оплотом Заходу. Американські та британські компанії Nvidia, Qualcomm та Arm лідирують у розробці мікросхем.

Але Захід страждає від ключових слабкостей. Одне з них – вразливість ланцюгів поставок. Пандемія COVID-19 виявила сильну залежність від Китаю, особливо у виробництві електроніки. Китайські потужності, якщо їх не контролювати, можуть витіснити застаріле виробництво напівпровідників.

Ще одна проблема – грошові потоки. Напівпровідникова промисловість є спеціалізованою і дорогою. Прогнозується, що вартість нових заводів з виробництва напівпровідників зросте більш ніж на 30% до 2026 року і становитиме від 35 до 43 мільярдів доларів.

Китай скористався цими слабкостями Заходу. Як і у випадку із зеленими технологіями, він визначає ключові стратегічні ринки, а потім завойовує їх правдивими чи неправдивими методами, використовуючи величезний інструментарій. Він роздає величезні державні субсидії на конкретні стратегічні проєкти, випереджаючи Захід, експлуатує дешеву робочу силу (а часом і примусову), займається широким промисловим шпигунством і здійснює цілеспрямовані поглинання західних стартапів.

Хороший приклад стосується камер спостереження. Пекінська компанія HiSilicon, напівпровідникова дочірня компанія Huawei, а також компанії Dahua і Hikvision, що виробляють камери спостереження, отримали підтримку з боку Китаю. До 2015 року 60% світових камер спостереження містили чип HiSilicon. У 2019 році США наклали санкції на ці компанії з міркувань безпеки. Європа, однак, цього не зробила.

Процесори для смартфонів є ще одним прикладом китайської гри. Британська напівпровідникова компанія Arm є світовим лідером у виробництві вбудованих процесорів. Приблизно 90% смартфонів у світі містять чип Arm. Китай є найбільшим ринком компанії, який забезпечує до чверті її доходів. Умовою продажу Arm до КНР було те, що Пекін взяв під контроль її китайські операції з незначною компенсацією для акціонерів Arm. Тепер він має ексклюзивні права на розповсюдження інтелектуальної власності Arm серед виробників смартфонів у Китаї.

У відповідь на дії Китаю і Європа, і США розробили власні наступальні та оборонні стратегії. Проте їхні стратегії як підсилюють, так і конфліктують одна з одною.

Коли під час пандемії COVID-19 зруйнувалися ланцюги постачання мікросхем, адміністрація Джо Байдена відреагувала на це прийняттям закону CHIPS та Science Act. Мета полягала в тому, щоб переорієнтуватися на внутрішні виробничі потужності та подвоїти інновації. З оборонного боку, США запровадили суворий експортний контроль, щоб обмежити доступ Китаю до мікросхем американського виробництва. З наступального боку, закон CHIPS і Science Act передбачав виділення приголомшливих субсидій у розмірі 52,7 мільярда доларів, з яких найбільша частина була спрямована на виробництво (39 мільярдів доларів) і науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (R&D) (13,2 мільярда доларів).

Згодом виникли практичні труднощі. Перша субсидія була надана лише в грудні 2023 року, хоча після виборів Байден поспішив виділити ще 53 мільярди доларів на субсидії. До 2030 року прогнозується нестача 300 000 інженерів і 90 000 кваліфікованих техніків. США потребують більше студентів, які вивчають науку, технології, інженерію та математику, щоб займатися напівпровідниками.

Майбутня політика виглядає неясною. Під час передвиборчої кампанії Трамп стверджував, що цільові тарифи будуть більш ефективними для стимулювання американського виробництва, ніж субсидії. CHIPS і Закон про науку 2.0 виглядають малоймовірними. Як тільки фінансування досліджень і розробок вичерпається, промисловість буде змушена забезпечувати себе сама.

США розгорнули масштабний експортний контроль, щоб обмежити доступ Китаю до передових американських технологій виробництва мікросхем. Ці заходи виявилося важко застосувати, особливо до інших союзників. Європейські компанії бояться втратити великий і зростаючий китайський ринок. Експортний контроль змушує китайські компанії ставати більш незалежними, що може бути контрпродуктивним. У новітніх китайських смартфонах і електромобілях все частіше використовуються чипи виробництва КНР.

ЄС відреагував на це власним Законом про європейські мікросхеми, який має на меті досягти 20% частки світового ринку виробництва напівпровідників до 2030 року. Хоча ця мета зрозуміла, шлях до її досягнення не є очевидним. Європа залишається нетто-імпортером напівпровідників, споживаючи приблизно 20% світового виробництва, але виробляючи лише 9%. Обіцяні державні інвестиції в розмірі 43 млрд євро (44,3 млрд доларів США) навряд чи докорінно змінять цю ринкову динаміку.

ЄС, хоча і повільніше, ніж США, розгортає експортний контроль, що стає все більш жорстким. У липні 2024 року Європейська комісія розпочала галузеві консультації для вирішення проблеми розширення виробництва застарілих чипів у Китаї.

ЄС і США повинні продовжувати співпрацювати, щоб гарантувати, що ці субсидії залишаться взаємовигідними, уникаючи при цьому контрпродуктивної війни субсидій. Ось ідеї для спільної стратегії.

1. Запровадити вибіркові тарифи. Замість того, щоб зосереджуватись на експортному контролі, який виявилось важко забезпечити, члени Альянсу повинні перейти до інших варіантів, зокрема до цільових тарифів на стратегічну продукцію, що використовує китайські чипи.

Хорошим прикладом є ринок безпілотників, загальний дохід якого у 2024 році становить 4,4 мільярда доларів. Він має стратегічне значення, необхідний для сільського господарства, спостереження, картографування та військових. Хоча дрони не залежать від жодного конкретного чипа, вони потребують специфічних друкованих плат (структура, що оточує чип і дозволяє йому функціонувати). ЄС і США можуть обкласти 100% митом будь-який дрон з друкованою платою китайського виробництва. Важливо, щоб податок стягувався з кінцевого продукту, що змусить компанії "розробляти" китайські компоненти, необхідні для складання друкованих плат.

США та ЄС повинні дослідити питання "тарифів на компоненти" на продукцію не на основі місця її складання, а на основі місця виробництва її компонентів. Нинішні тарифи застосовуються лише до місця остаточного складання, що дозволяє багатьом китайським товарам ухилятися від сплати мита, оскільки вони збираються у В'єтнамі та інших країнах.

2. Підтримувати інновації. Намагання перевершити Китай у витратах – це програшна битва. Натомість члени Альянсу повинні стратегічно інвестувати у власні стартапи і подвоїти свою головну силу – інновації. Що стосується безпілотників, то ЄС має стимулювати стартапи, які займаються їх розробкою. Американські та європейські інституції повинні співпрацювати – бельгійський Imec, французький CEA-Leti і Нанотехнологічний комплекс "Олбані" вже працюють разом, і їхні зв'язки слід зміцнювати.

Велика Британія повинна повернутися у цей процес. До Брекзиту вона приваблювала інвестиції в галузі чипів нижчими податками, ніж більшість країн ЄС, і працевлаштовувала багато громадян Євросоюзу у своїх стартапах. Брекзит розірвав це партнерство. Воно лише повільно відновлюється. У 2023 році Велика Британія повернулася до програми ЄС "Горизонт Європа", яка передбачає понад 100 мільярдів євро (103 мільярди доларів) на дослідження у період з 2021 до 2027 року.

Фото: Напівпровідникове обладнання представлене на стенді American Tec (AMT) під час виставки Semicon China, що відбулася у Шанхаї, Китай, 29 червня 2023 року. Фото: REUTERS/Nicoco Chan

Інші демократії повинні бути теж залучені. Канада, наприклад, породила 100 вітчизняних напівпровідникових компаній. Тайвань займає майже 50% ринку у виробництві. Південнокорейські Samsung та Hynix є світовими лідерами у виробництві мікросхем пам'яті, з якими конкурує лише американська компанія Micron. Японія – єдина країна, яка зачіпає кожну ланку ланцюжка поставок від дизайну до упаковки.

3. Диверсифікація. І Європа, і США повинні диверсифікувати компанії, які отримують стимули. Підтримка "кульгавих качок", починаючи з Intel, не допоможе жодній із них. Хоча американський чемпіон бореться, намагаючись бути і розробником, і виробником чипів, Вашингтон вливає у нього більше грошей через його "стратегічну важливість ".

Сполученим Штатам і Європі потрібен план Б, навіть якщо це означає розраховувати на азійські компанії. Тайванський завод TSMC будує заводи в Арізоні та Німеччині.

На розробку і виробництво нового напівпровідника йдуть роки. І Захід, і Китай мають намір виграти глобальну війну за чипи. Поки що зарано говорити, хто переможе. Успіх чи поразка багато в чому визначатимуть майбутнє ХХІ століття.

Джерело: CEPA