Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл

Попри увагу міжнародних ЗМІ до питання припинення вогню і переговорів про близьке завершення війни, інтенсивність російських атак на цивільну інфраструктуру України не вщухає, а на окремих ділянках фронту спостерігається активізація наступальних дій. На цивільному фронті росії непереливки. У нинішньому тижневику Дон Гілл розповідає, зокрема, про депресію на залізниці.

Якщо хтось все ще досить наївний, щоб стежити за цією війною через основні ЗМІ, то може скластися враження, що зараз все зводиться до припинення вогню і переговорів, і це лише питання хвилин, коли вона закінчиться.

Насправді ж війна триває, і російські атаки на мирне населення України стають масовішими майже з кожним днем. Саме тому необхідно слідкувати за останніми подіями. Отже, перейдемо одразу до реконструкції подій війни за минулий тиждень.

Курщина. Україна здійснила ще одне незначне вторгнення на Курщину, зайнявши одну з вулиць села Тьоткіно відразу за кордоном. В результаті українського авіаудару був пошкоджений будинок. Також у цьому селі, лише за 3500 метрів від кордону, було виявлено російську бронетехніку, яка сховалася в будівлі, тому всередину були направлені дрони. Два Т-72 всередині були щонайменше пошкоджені, а БМД зовні була знищена. Тріо російських авіаударів і один український авіаудар на початку вторгнення. Українська інженерна техніка та автомобілі MRAP знищуються дронами та мінами.

Україна підтягує до кордону інженерну техніку і створює невеликий прорив у Новому Путі. Вони не пройшли через пролом. росія стверджує, що вони знищили інженерну машину і танк, але немає жодних доказів, які б це підтверджували.

Під дуже драматичну музику на вежі біля монастиря з'являється український прапор.

Було знищено радар з радіусом дії 300 км. Як бонус, також було знищено дві вогнеметні системи.

Харківщина. З часу останньої української наступальної операції у цьому секторі минув певний час, але 13-та бригада "Хартія" просунулася на 1500 метрів по тому ж самому фронту. Кілька місяців тому було оголошено, що 13-та бригада стане опорною бригадою в корпусі.

За 6 км на південь від Глибокого Україна втратила БМП.

У Вовчанську виявлено російську позицію під мостом на річці Вовча.

Куп'янськ/Терни. Бутусов звертається до давніх проблем, які загрожують цьому фронту і присутні в усій армії.

Підрозділи повинні отримувати заміну одразу після того, як зазнають втрат. Натомість, чисельність підрозділів дозволяється скорочувати. Резерви, які використовувалися для контратаки і відновлення лінії фронту, потім використовуються для заповнення проломів у лінії. Втрати продовжуються, з'являється ще більше прогалин, і росіяни можуть прорватися всередину. Не маючи резерву для контратаки, росіяни можуть утримувати свої позиції в місцях, де їх стримували місяцями. Лише після цього підрозділи отримують підкріплення.

Протягом багатьох років українське військове керівництво реагувало на будь-яку кризу, відокремлюючи батальйони від бригад і відправляючи їх за сотні кілометрів, щоб закрити прогалину. Це призвело до дезорганізованого поєднання бригад і батальйонів, що погіршило оперативну спроможність і збільшило складність вилучення цих підрозділів для формування корпусів без розвалу фронту. До цієї проблеми додається те, що 66-та бригада знаходиться посередині фронту 3-го корпусу, і армійське керівництво не дозволяє їй приєднатися до 3-го корпусу. Це перешкоджає формуванню 3-го корпусу та проведенню об'єднаних операцій, що підвищить ефективність.

Він стверджує, що оперативно-тактичні групи в цьому районі обороняються, як можуть, і інформують своє командування про ситуацію і свої потреби, першою чергою, в заміні. Замість того, щоб надсилати заміну та планувати оборонні операції, вище армійське керівництво погрожує звільнити командирів місцевих підрозділів. Провали вищого керівництва безпосередньо призводять до просування російських військ, але провину за це покладають на підлеглих командирів.

Будь ласка, не кажіть нам, що ми вам це не повідомляли принаймні у вересні-жовтні минулого року, якщо не набагато раніше, або що ми "залежимо від Бутусова" чи когось іншого в Україні.

Сіверськ. Штурмова група піхоти (милиці не обов'язково) просунулася на 3 км відкритим полем, перш ніж українська БМП і БПЛА знищили їх.

За 1600 метрів на південь від Новоселівки та за 6 км від лінії фронту був знищене покинуте українське Баггі, ймовірно, після логістичного пробігу.

Часів Яр. Черговий обстріл російських ТОСів у Шевченковому, за кілометр від Часового Яру.

Під час обстрілу виявлено автомобіль HIMARS, який знаходився в межах досяжності російської вогневої потужності. Він знаходився всього в 10 км від лінії фронту і став четвертим знищеним. Найкращий спосіб уникнути контрбатарейного вогню з безпілотників – переконатися, що за вами не спостерігають. Я не знаю, чи проводить Україна аналіз загроз електромагнітного спектру перед кожною місією, і чи координується дружнє використання частот в рамках цього аналізу, але це було б відповідним обов'язком корпусу, якби він був створений.

Торецьк. На початку року росія просунулася до Новоспаського*. Протягом наступних двох місяців бригада "Азов" відтіснила їх назад і зачистила Леонідівку, після чого зупинилася. Місяць тому росія ввела підкріплення і почала наступати вздовж широкого фронту з центром у Романівці. Зрештою, наступ відвоював Леонідівку. Звідти українці в Новоспаському потрапили під удар дронів. Вони проїхали два кілометри в Новоспаське, переслідувані обстрілами і безпілотниками. росіяни з цієї штурмової групи або інші, мабуть, вижили, тому що Україна провела обстріл з реактивних систем залпового вогню по північній частині Новоспаського.

В іншому місці росія використовує високоточні артилерійські снаряди на цій шахті за 2500 метрів на північний захід від Торецька, а російські засоби зв'язку знищуються БПЛА.

Українська механізована атака проїхала кілометр через позиції противника, прямо до центру Торецька. Підтримки для атаки, схоже, немає. П'ять одиниць техніки було знищено. Один українець потрапив у полон. Решта, ймовірно, загинули.

Ніщо з того, що відомо про цю операцію, не має жодного сенсу. Тому ми хотіли б запросити відповідального офіцера ЗСУ вийти на зв'язок і пояснити свої наміри та мотивацію, а особливо – пояснити, як і чому він почувався набагато краще після її проведення. Дискретність гарантуємо.

*Після здобуття незалежності у 1991 році багато радянських та деяких російських географічних назв було змінено на українські. Після відкритого вторгнення 2022 року зусилля з дерусифікації назв були посилені, і в минулому та цьому році багато населених пунктів отримали нові назви. Петрівка стала Новоспаським. Не всі карти були змінені, і майже напевно ми зробимо багато помилок через незнання. Перепрошуємо за це.

Покровськ. Україна утримує невелике село Лисівка, але східний фланг залишається нестабільним. Після невеликого прориву під Тарасівкою не було ефективних контратак, щоб відновити оборону або обмежити просування. Зрештою, підкріплення прибуде, щоб уповільнити, а потім зупинити наступ, але російський наступ між Тарасівкою і Торецьком, ймовірно, триватиме доти, доки не буде вирівняна лінія фронту.

Кожного разу, коли відбувається просування, це створює додатковий тиск на фланги наступу. Саме тому в складі бригади має бути місцевий резерв, який зможе негайно контратакувати будь-який наступ росіян. А потім має бути корпусний резерв, щоб надати своєчасну підтримку будь-якій бригаді, яка опинилася під тиском. Поки українська армія не створить ці можливості, повільне просування російської армії буде продовжуватися на тій чи іншій ділянці.

росія знищує всі великі будівлі в межах 10 км від лінії фронту. Мета – зруйнувати будь-яку будівлю, яку потенційно можуть зайняти українські командні та логістичні підрозділи.

російські логістичні транспортні засоби зазнають все більших втрат від атак БПЛА. Тому вони будують тунелі з рибальською сіткою, щоб захистити їх. Тунелі, зроблені з ланцюгової сітки, зупиняють дрони, але призводять до їхнього вибуху. Тунелі з рибальською сіткою заплутують дрони без вибухів. Великий тунель будується на шосе E50.

Андріївка. У Котлярівці троє українців загнали росіянина в кут у будівлі з одним входом.

Поєднання колючого дроту, мін та безпілотників зупиняє російські атаки на Троїцьке.

Між Андріївкою та Олексіївкою 46-а повітряно-десантна бригада відбиває атаку мотоциклістів. Втративши транспорт, деякі мотоциклісти намагалися сховатися в уламках попередньої атаки.

Багатир продовжує зазнавати ударів російської авіації. Мотоциклетний штурм села був зупинений за допомогою колючого дроту, мін і БПЛА. За росіянами, які досягли східної частини села, відкрили полювання за допомогою безпілотників.

За 7 км на південь від Багатира протитанковий рів перешкоджає руху як автотранспорту, так і піхоти. Двоє піхотинців приносять драбину, щоб вибратися з нього. Автомобіль повинен був заїхати в рів і залишитися там, щоб мостом зверху могли користуватися машини і піхота, але цього не сталося.

У Новоукраїнці 105-мм гаубиця була захищена від дронів, але не була замаскована і її легко було виявити, тому росіяни використали високоточні снаряди для її знищення.

Комар. Обстріляли Вільне Поле.

російський авіаудар по Новополю. Ракетний удар з вертольота намагається підірвати українські позиції перед Новопіллям.

Запоріжжя. У 118-й бригаді повідомляють, що техніка окупантів перетворюється на металобрухт, а за нею просувається їхня піхота. Це за 4 км на південь від Малої Токмачки.

За 10 км за лінією фронту російська 152-мм гаубиця підірвана бомбами.

Підбірка перехоплень дронів кількома українськими підрозділами.

Херсонщина. російські водолази проникають на українські позиції і, можливо, доставляють їжу та боєприпаси на російські позиції. Водні мотоцикли та катери швидші, але їх легко виявити та атакувати.

Чорне море. росія повідомила про успішні бойові зіткнення з українськими морськими БПЛА.

Багато російських дронів наближаються над Чорним морем, щоб завдати удару по українських містах. Невеликі українські військові кораблі, озброєні гарматами й недорогими системами ППО "Вампір", розгорнуті за 15 км від узбережжя, щоб забезпечити додаткову глибину української ППО. Все частіше безпілотники літають на висотах, недосяжних для кулеметів. Вони не виходять за межі 11000-метрової дальності дії ракет APKWS вартістю 22 тисячі доларів. З ракетами APKWS II оператор наводить на ціль, і як тільки боєголовка фіксується на ракеті, вона летить до цілі самостійно. Кілька російських дронів було збито за допомогою системи "Вампір".

росія. У Надимі зафіксовано новий рекорд дальності атак українських безпілотників. 7 травня були вражені цілі в Тулі, Саранську, Красноармійську та авіабази в Кубинці та Шайковці. росія стверджує, що за один день вона збила 524 БПЛА, 5 ракет "Нептун", 6 бомб JDAM і 2 ракети HIMARS, що є рекордною заявою. росія стверджує, що з початку травня збила 1500 БПЛА, що також є рекордом. Аналітик, який відстежує російські засоби ППО, повідомив, що системи на Далекому Сході замінюються грубими муляжами, а ці грубі муляжі з часом замінюються більш досконалими.

За 2600 км від українського кордону активність українських БПЛА в районі аеропорту Надим на кілька годин зупинила повітряний рух. росія заявила, що збила 26. Можливі цілі або пошкодження цілей не розголошуються. Основною галуззю промисловості в місті з населенням 45 000 осіб є видобуток природного газу.

"Надимгазпром" є філією "Газпрому" і основною галуззю промисловості в Надимі. Видобуває 11 % природного газу росії

Аеродром Кубинка є базою для літаків МіГ-29 і Су-27, а також домом для пілотажних груп "російські витязі" і "Стрижі". Супутники зафіксували пожежу на місці стоянки літаків під час створення знімка Google Maps

У Тулі постраждав завод "СПЛАВ", який виробляє РСЗВ, а також АТ "Конструкторське бюро приладобудування", яке розробляє і виробляє автоматичні гранатомети, пістолети-кулемети, пістолети, автомати та іншу зброю.

Дві цілі також були вражені з інтервалом в 15 секунд одна за одною в Саранську. Єдиний в росії завод з виробництва оптоволокна був атакований місяць тому і знову минулого тижня. До того як його атакували, завод використовував західне обладнання для виробництва 4 мільйонів кілометрів кабелю на рік. Будь-яке пошкодження обладнання може бути важко відремонтувати або замінити. Головна будівля заводу була атакована знову, як і ще один об'єкт.

Завод "Базальт" у Красноармійську виготовив бомби перед тим, як потрапив під обстріл. Місцеві жителі повідомили про сім вибухів і пожежу, але масштаби пошкоджень невідомі.

Завод "Стріла" в Суземці знаходиться за 10 км від українського кордону в Брянську. Він виробляє радари та іншу електроніку і був атакований вдруге за останні півроку.

На авіабазі в Читі, Сибір, трав'яна пожежа загрожувала гелікоптерам бази.

Торік росія виробила 2 млн снарядів й отримала 2,7 млн з Північної Кореї. Вони будують завод з виробництва вибухових речовин, який буде введений в експлуатацію десь за шість тижнів до кінця 2025 року. Він вироблятиме 6000 тонн вибухівки на рік, що достатньо для спорядження 1,28 млн 152-міліметрових снарядів. Він розташований за 3000 км від України, але українські БПЛА вже досягли цілей за 2600 км.

російським залізничникам скоротили зарплату на 50 %. Багато з них переходять на роботу на заводи й в армію, де платять більше. На деяких ділянках не вистачає 40 % персоналу, але існує заборона на найм з метою економії коштів. При цьому компанія стверджувала, що отримує прибуток, а менеджери виплачували собі премії, урізаючи їх працівникам.

У першому кварталі 2025 року російські залізниці перевезли на 6,1 % менше вантажів порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Навантаження вугілля знизилося лише на 2%, а от будівельних матеріалів і зерна – на 23 % і 30,8 % відповідно. У квітні навантаження впало ще на 8,6 %, і очікується, що зниження триватиме й у другому кварталі. Але самі вугільні компанії не змогли забезпечити 30% від законтрактованих обсягів, і кількість простоюючих вагонів, які все ще слід утримувати, досягла 295 000. Існує ймовірність того, що вугільна та залізнична галузі можуть в якийсь момент розвалитися.

Джерело: частина 1 та частина 2