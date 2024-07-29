Вполювати Немо. Як росіяни можуть вистежувати наявність F-16 в Україні – Том Купер

Том Купер продовжив свою сагу про F-16 в Україні. Цього разу він зупинився на можливостях та методах росіян, якими вони намагатимуться вистежити наявність та використання F-16 в Україні. І це будуть як радари загоризонтного спостереження (два з яких Україні вдалося вразити), так і прямі агенти ГРУ чи ФСБ в самій Україні.

10 липня... так, це вже більше двох тижнів тому... Білий дім офіційно надав дозвіл на («фактичну») поставку винищувачів F-16 в Україну. Тобто: тріо фантастів (Байден-Блінкен-Салліван) надало третій і остаточний дозвіл – на фактичну поставку винищувачів. В Україну.

...і відтоді... "цвіркуни"...

І це добре.

Чому?

Тому що не тільки від "зараз", коли перші літаки або ось-ось будуть доставлені, або, можливо, вже в країні – в росії спостерігається шалений поспіх у їх пошуку: всі можливі ГРУ- і ФСБ-інформатори в Україні, а також численні підрозділи і частини Збройних сил російської федерації (всрф) і Повітряно-космічних сил росії (ВКС) отримали завдання "знайти Немо"... е-е-е... F-16... і передати відповідні розвідувальні дані до Москви.

Я повторюю це для того, щоб не залишилося жодних сумнівів: росіяни вже зараз ведуть відверте полювання на кожен F-16, який може коли-небудь дістатися до України, на кожного пілота і члена наземного екіпажу – і це триває вже кілька місяців.

Звідки мені це відомо?

О, я не знаю. Здогадуюсь.

Якщо хочете, називайте це "освіченим припущенням" або "простою логікою"; висновок, заснований на вивченні радянських, а потім російських союзників протягом 35+ років, а віднедавна і самих росіян. Наприклад: просто "логічно", що інформатори ГРУ і ФСБ (або "шпигуни"), "активні" на "Заході" (див.: європейські члени НАТО), передавали всю інформацію про підготовку пілотів F-16 і наземного персоналу ПСУ, яку вони могли отримати, з того моменту, як було прийнято рішення про її початок.

Просто так росіяни ведуть свої війни.

І потім, вони, і це те, за що я готовий підписати письмову гарантію, безумовно, відстежували передачу подарованих F-16 до Румунії, а також їхню активність там. Будьте певні, російські інформатори в Румунії також тримають їх в курсі подій якнайкраще.

І потім вони мають підтримку від когось іншого.

Цей "хтось інший" – це... пам'ятаєте повідомлення про удари українських БПЛА по таких російських заобрійних радарах, як "Воронеж-М " під Орськом або "Воронеж-ДМ " під Армавіром, ще в травні?

Звісно, це величезні установки; "навіть не дуже схожі на радари" "більше схожі на будівлі" – тому більшість людей не впізнає їх як такі. Вони майже невідомі. І, звісно, для більшості диваків, як я, вони відомі як трудомісткі та складні в обслуговуванні та калібруванні, і щось на кшталт "насправді використовуються для протиракетної оборони"...

Типова антена РЛС "Воронеж-М".

Однак їх можна використовувати, і росіяни використовують їх для відстеження повітряного руху.

Два радари, які, як відомо, були атаковані і пошкоджені українцями, насправді не найкраще розташовані для відстеження руху в українському повітряному просторі. Існують інші, набагато краще пристосовані для цієї мети. Але, на мою думку, українці атакували їх тому, що намагалися вивести з ладу принаймні частину російських можливостей відстежувати доставку і початкові операції їхніх F-16.

Чому?

Два радари, які вразили українські БПЛА, були (відносно) "простими" цілями: великими металевими конструкціями, що нагадують великі будівлі (див. фото вище). Проте є й інші радари, які насправді складаються з довгих ліній високих металевих щогл. Їх аж ніяк не можна назвати легкими для ураження.

Антени "Контейнера" – загоризонтної радіолокаційної станції.

Справа в тому, що залежно від типу і розташування, а також частоти імпульсів (близько 50 за секунду), системи РЕБ в, скажімо, "західній частині центральної росії" можуть виявляти і відстежувати літаки і/або гелікоптери на відстані близько 3000-3700 кілометрів.

Спрощена схема, що пояснює функцію радарів інших країн (не хвилюйтеся: на Заході теж є свої... просто в Україні їх немає).

Насправді, вони, безумовно, достатньо хороші, щоб вловлювати не тільки літаючі об'єкти, але й великі будівлі та морський рух. Можливо, навіть більше. І росіяни мали роки часу, щоб відкалібрувати їх належним чином, так що їхнє програмне забезпечення "відфільтровує" все, що їх не цікавить (наприклад, великі будівлі). Але суть в тому, що вони можуть відстежувати F-16 (і не лише F-16: вони відстежують буквально тисячі літаків і гелікоптерів в будь-який час), з відстані близько 3000 кілометрів, і до нього – близько 800-900 кілометрів (оскільки вони мають дуже великий радіус дії, інші радари також мають велику "сліпу зону" в межах свого мінімального радіусу дії). Єдина проблема радарів загоризонтного спостереження полягає в тому, що вони не дуже точні, коли мова йде про позицію літаючих об'єктів: але на таких дальностях "2000-3000 метрів ліворуч або праворуч" цілком достатньо.

Скріншот з "документального" фільму телеканалу "Звезда" про один з радарів Konteyner РЛС. Як бачимо, вся Україна знаходиться в межах його досяжності... власне, частина на північному сході знаходиться в його сліпій зоні.

Ще один момент щодо радарів загоризонтного спостереження: завдяки їм росіяни вже мають дуже хорошу "картинку" про те, що відбувається в усьому повітряному просторі України. Особливо в повітряному просторі над Західною Україною. Вони знають (або, принаймні, ВКС знає), звідки і куди рухаються українські літаки і гелікоптери. Додайте до цього кілька систем пасивної радіоелектронної підтримки "Кольчуга", і будьте певні: вони "бачать картину". І це в режимі реального часу. Щодня, в будь-який час доби. Саме тому вони регулярно наносять ракетні удари по обраних авіабазах (звісно, якщо ці бази знаходяться в межах досяжності їхніх ракет).

Таким чином, примітка для тих, хто може здивуватися: єдина причина, чому росіянам потрібні БПЛА для ударів по таких місцях, як АБ "Миргород", АБ "Авіаторське" або Кривий Ріг, – це виявлення припаркованих літаків або гелікоптерів ПСУ. Тому що "знати", що вони "там", недостатньо: авіабази/аеропорти дуже великі й добре укріплені, і навіть десяток боєголовок "Іскандер-М" не зможуть знищити всі літаки/гелікоптери, припарковані на одній з них. Тому росіянам потрібні БПЛА, щоб визначити місцезнаходження припаркованих літальних апаратів і завдати по них удару з необхідною точністю.

Гадаю, ви вже маєте уявлення про те, що відбувається, чи не так?

Так, ми повинні очікувати, що росіяни "гострять мечі" – не лише готуються, але й фактично проводять свою "кампанію з пошуку Немо" та/або "кампанію проти F-16" вже кілька місяців: у них є їхні інші радари; деякі з них, можливо, перебувають на ремонті, але у них є ще (наприклад, Контейнер і Резонанс-Н); вони відпрацьовують свою концепцію РУК (див: розгортання "Іскандерів" на основі розвідданих з БПЛА) місяцями; і їхні інформатори шукають можливі українські бази F-16 в Україні принаймні з початку цього року.

Чудово. Тепер зверніть увагу на наступне: все це означає, що (і це лише для початку), як тільки російські РЛС починають фіксувати "якийсь новий трафік", який вони не фіксували раніше, десь в Україні, і цей трафік починає рухатися з точки А в точку Б, або В, або Г, або Д, або Е, або ще кудись, а потім повертається в точку А, і так знову і знову, росіяни почнуть зосереджувати свої пошуки на конкретних територіях і конкретних військово-повітряних базах. Тому що це буде щось на кшталт "нової появи", "чогось незвичайного". І єдиною дійсно новою появою в українському повітряному просторі з часів незалежності... зробіть ставку: будуть ці F-16. Дійсно, навіть якщо інші радари не можуть цього зробити, принаймні ГРУ повинно мати достатньо інформації, щоб завдяки моніторингу інших радарів ВКС відрізнити F-16 від інших літаків лише за їхньою швидкістю, або специфічним характером польоту (наприклад, перед посадкою): адже він дещо відрізняється від польоту МіГ-29, або Су-24, або Су-27...

...тому треба сподіватися (...і молитися), що ПСУ не лише вразила ці два воронезькі радари, але й збирається збити ще кілька. Більше того, треба сподіватися (... і молитися), що ПСУ вже кілька місяців "заколисує" росіян, імітуючи "операції, подібні до F-16".

... в чому, поклавши руку на серце, враховуючи мої попередні висновки про ПСУ (і СБУ), я не маю великої надії. Але ніколи не варто говорити "ніколи".

Загалом, навіть не маючи жодних доказів чогось більшого, окрім українських ударів по тих двох воронезьких радарах, ми можемо припустити, що "битва за українські F-16" вже розгортається. І це принаймні від Бухареста до Москви.

Це "тільки для початку". Тепер давайте розглянемо наступний крок...

Ця битва не закінчиться до того, як закінчиться ця війна. Навпаки: слід очікувати, що росіяни зроблять все можливе, щоб знищити F-16. Принаймні один з них. Краще більше. А якщо їм вдасться вбити того чи іншого пілота або наземний персонал – "ще краще".

Я думаю, що вже зараз можна "відстежити" їхні відповідні приготування. Не знаю, чи хтось звернув на це увагу, але після того, як вони спровокували масове вбивство цивільних у двох лікарнях Києва 8 липня, росіяни знову розгорнули дуже мало крилатих ракет. Це означає, що вони їх "запасають": дозволяють своїм запасам зростати за рахунок виробництва додаткових боєзарядів, щоб, коли вони дізнаються, де насправді розміщений будь-який F-16, наситити це місце якомога більшою кількістю ракет. Щоб бути впевненими, що вони зможуть подолати ППО, а вони збираються подолати принаймні одну, а краще кілька систем ППО, перш ніж вони зможуть почати діяти.

А це, в свою чергу, означає, що у ПСУ з'являється ще один стимул сховати свої F-16 так добре, як це фізично можливо. Базувати їх в місцях, що знаходяться далеко поза увагою громадськості, а потім ще й добре замаскувати; додати якомога більше приманок. Тим часом, ми повинні сподіватися (...і молитися), що і ПСУ, і СБУ максимально посилили заходи безпеки: щоб вся відповідна інформація циркулювала між якомога меншою кількістю осіб: по суті, інформувати лише тих, кому це дійсно потрібно знати.

А це, в свою чергу, означає, що якщо сприймати все це серйозно, то вся українська кампанія "у нас є F-16, хіба це не чудово? " вже зараз, ще до того, як винищувачі почали діяти, є досить складною, масштабною і дорогою справою... і саме виживання винищувачів, їхнього екіпажу, допоміжного обладнання та боєприпасів стане одним з вирішальних питань у цій війні.

... де слід також мати на увазі: росіяни мають багато БПЛА і ракет, тоді як... кількість придатних авіабаз в Україні завжди буде вкрай обмеженою... тоді як... що ж: завдяки "безмежній мудрості" як українських, так і західних політиків і стратегів, вони не подумали про те, щоб забезпечити виживання F-16 ПСУ шляхом вчасної доставки достатньої кількості зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).

Принаймні, вони довели свою нездатність вчасно доставити достатню кількість ЗРК, щоб забезпечити виживання української енергетики або кількох великих дитячих лікарень. Таким чином, F-16 – це "горішки" у порівнянні з...

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