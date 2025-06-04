Британська консервативна газета The Telegraph неабияк попсувала путінським агентам у Вашингтоні "всю малину", оприлюднивши проросійські заяви і дії заступника Рубіо. Цей заступник до того ж одружений на росіянці, вихваляв путіна і бажав йому "перемоги" над "імперіалістичними США".

Високопосадовець Держдепартаменту США Даррен Бітті, який ліквідував підрозділ з протидії російської дезінформації в уряді США, одружений з росіянкою, пов'язаною з Кремлем: її дядько має зв'язки з путіним, повідомляє The Telegraph.

Як зазначає видання, Даррен Бітті стривожив Державний департамент з моменту свого призначення у лютому через свої палкі проросійські погляди. Він відзначився тим, що зосередився на руйнуванні агентства, покликаного боротися з кремлівською пропагандою.

Виконувач обов'язки заступника держсекретаря з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Даррен Бітті одружений на жінці, чий дядько обіймав кілька посад у російській політиці й навіть отримав особисту подяку від путіна.

Раніш він писав пости у соцмережах, припускаючи, що західні інститути повинні бути "інфільтровані" путіним, а також атакував "глобалістичну американську імперію".

Багато постів Даррена Бітті у соцмережах також стосуються Китаю: він неодноразово закликав США віддати Тайвань Пекіну і називав Британію "бідним і жалюгідним королівством", якому було б "набагато краще під китайським пануванням".

The Telegraph повідомляє, що джерела у Держдепі не певні, чи пройшов Бітті перевірку на благонадійність – процес, який був послаблений за часів Трампа. Бітті входив у першу адміністрацію Трампа, але після звільнення у 2018 році за нібито участь у конференції білих націоналістів, він повернувся вже як "ультраправий" медійний діяч.

У травні 2021 року, як свідчать публічні записи, він у Флориді одружився з росіянкою Юлією Кириловою. Кирилова, яка, згідно з її сторінкою у Facebook, здобула освіту в Москві, а потім навчалася за кордоном у Канаді та Вашингтоні, є племінницею російського алкогольного магната Сергія Чернікова, який є співвласником квартири разом з її матір'ю Наталією.

Черніков, чиї статки у 2005 році оцінювалися у $150 млн отримав лист подяки від путіна за допомогу у виборчій кампанії, яка вперше привела російського лідера до влади. Того ж року Черніков зробив свій перший крок у політику, отримавши посаду в міністерстві природних ресурсів, а потім став заступником губернатора Ненецького автономного округу в Сибіру.

З 2008 по 2010 рік він був членом Громадської палати росії, яка була заснована за пропозицією путіна і теоретично покликана контролювати діяльність російського уряду. Коли палата була створена, критики стверджували, що вона буде укомплектована союзниками Кремля і використовуватиметься для зменшення конкурентної бази влади в російській Державній думі.

The Telegraph зазначає, що як до, так і після одруження з племінницею Чернікова, Даррен Бітті неодноразово атакував "глобалістичну американську імперію", вихваляючи росію та Китай як противагу її "занепалій" ідеології.

"Поява геополітичних конкурентів глобалістичної американської імперії (Китай і росія) – це не так вже й погано", – писав він у жовтні 2021 року. Він також зазначив, що з нетерпінням чекає краху її "престижу й могутності" на світовій арені, і стверджував, що її "позиція у світовому порядку швидко погіршується".

Сергій Черніков – дядько Юлії Кирилової

Як зауважує The Telegraph, Бітті та видання Revolver, яке він заснував після першої адміністрації Трампа, стверджують, що США намагаються інспірувати "кольорові революції" по всьому світу – поширений прийом пропаганди у росії та Китаї, щоб відкинути продемократичні рухи як спроби державного перевороту, підтримувані Заходом.

Зокрема, за його словами, США проводять "операції з організації кольорових революцій" в Україні, Гонконгу, Сіньцзяні та М'янмі, і що американська "бригада кольорових революцій" наполягає на "вічній війні в Україні".

За два місяці до повномасштабного вторгнення росії в Україну він сказав: "Уявіть собі ниття глобалістської американської імперії, якщо путін "вторгнеться" в Україну... Обожнюю, коли наші бюрократи з національної безпеки зазнають невдачі!" Він хвалив путіна як "хороброго і сильного" і заявив, що російський лідер "зробив більше для просування консервативних позицій в США, ніж будь-який республіканець". Він також заявив: "НАТО є набагато більшою загрозою для американської свободи, ніж коли-небудь був путін".

"Найсмішніше те, що майже кожна західна інституція стала б більш якісною, якби в неї безпосередньо проник і контролював путін", – написав він у вересні 2021 року.

Як наголошує The Telegraph, багато його постів присвячені Британії, де він стверджує, що вона ставиться до білих людей "набагато гірше", ніж до уйгурів, яких китайська влада ув'язнила в таборах у Сіньцзяні. Він назвав Британію "стічною ямою" і "найогиднішою антиутопією на землі". У дописі, зробленому більш ніж через два роки після початку війни в Україні, він критикував політику Великої Британії, спрямовану на "протистояння росії".

Даррен Бітті стверджує, що США намагалися організувати "кольорові революції" по всьому світу

На момент написання цієї статті всі ці пости все ще були в мережі, хоча Бітті видалив зневажливі твіти про державного секретаря США Марко Рубіо, в яких заявляв, що його нинішній бос відвідує "пінні гей-вечірки".

Згідно зі сторінкою Юлії Кирилової у Facebook, вона переїхала до Вашингтона 28 січня, приблизно за тиждень до того, як її чоловік розпочав свою роботу в Держдепі.

The Telegraph наголошує, що Бітті приділяв непропорційно багато часу спробам ліквідувати Центр протидії іноземним маніпуляціям та втручанню, відомий як R/Fimi, і водночас налагоджував культурні зв'язки з росією.

"Цензурна мережа"

R/Fimi, яка відстежувала і протидіяла пропаганді з таких джерел, як росія, Китай та Іран, була відносно невеликою агенцією з бюджетом трохи більше $50 млн на момент її закриття. Вважається, що противники США витрачають десятки мільярдів на рік на іноземну дезінформацію.

Новинне видання Revolver, яке очолював Бітті, роками атакувало R/Fimi, звинувачуючи його в тому, що воно є частиною "цензурної мережі", покликаної примусити замовкнути консервативні голоси.

Ще до того, як агентство було розпущене в середині квітня, Бітті в короткій промові заявив співробітникам, що воно "серйозно не відповідає" пріоритетам адміністрації, його робота по суті була згорнута. В інтерв'ю, поширеному Держдепом того ж дня, Рубіо підтвердив, що Бітті відіграв головну роль у закритті R/Fimi.

Як зауважує британське видання, у той самий час, коли Бітті працював над ліквідацією агентства, він намагався відновити відносини з росією, наполягаючи на запровадженні програм культурного обміну в таких галузях, як балет і хокей. Він також виявляв значний інтерес до секретних матеріалів, пов'язаних з росією.

Джерела дуже скептично ставляться до того, що він пройшов процес перевірки на благонадійність, який, як зазначено на сайті Держдепу, може тривати від кількох місяців до року.

Джерела The Telegraph також повідомили, що Бітті наполегливо переслідував агентство після свого призначення, розбираючи його по шматочках. Підрядники були звільнені, а чиновникам було наказано припинити спілкування з іншими співробітниками Держдепу або зовнішніми партнерами без чіткого дозволу.

Обмежений 210 днями на посаді

У перший день свого перебування на посаді Трамп в односторонньому порядку надав надсекретні допуски до державної таємниці співробітникам Виконавчого офісу президента, посилаючись на затримку в обробці заявок. Офіс не є частиною Державного департаменту.

Незадовго до закриття R/Fimi Бітті розпочав масштабні зусилля з отримання записів від співробітників організації, вочевидь, з наміром охарактеризувати її як організацію, що займається очорненням консерваторів.

Він попросив надати інформацію про спілкування з журналістами, які пишуть про іноземну дезінформацію, а також згадки про Трампа і його союзників. Один з чиновників сказав, що цей крок був схожий на "полювання на відьом".

The Telegraph зауважує, що для того, щоб обійняти посаду заступника міністра на постійній основі, Бітті потрібне підтвердження Сенату: як виконувач обов'язків він може перебувати на цій посаді лише 210 днів. Його прихильники в ЗМІ припускають, що він навряд чи переживе перебування в центрі уваги, і розглядають постійні посади, на які він міг би бути призначений, не потребуючи підтримки сенаторів.

Високопоставлений чиновник Державного департаменту заявив про інформацію The Telegraph: "Нікого в Америці не цікавить британська колонка пліток. Це все фейкові новини, низькі навіть за стандартами таблоїдів. Даррен – чудовий колега, який відданий просуванню порядку денного президента Трампа "Америка понад усе". "За кілька коротких місяців він зміг очолити проєкти високого рівня, які мали вирішальне значення для просування зовнішньої політики, що ставить наші національні інтереси на перше місце".

Бітті назвав ці звинувачення "зловмисними наклепницькими вигадками, які не відповідають стандартам навіть британської бульварної преси", завершує публікацію The Telegraph.

Джерело: The Telegraph