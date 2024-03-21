Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом

Відома американська журналістка та дружина польського міністра закордонних справ Радека Сікорського Енн Епплбом переконливо стверджує, що не було в росії жодних виборів президента. Натомість відбулася добре зрежисована вистава для західних глядачів для вибудовування легітимності. В неї виникає одне питання: чому ж деякі західні ЗМІ цьому підіграли?

Минулих вихідних у росії не було жодних виборів. Не було ніякої кампанії. Не було дебатів, що й не дивно, бо не було питань, які можна було б обговорювати. Перш за все, не було реальних кандидатів, окрім одного: путіна, людини, яка щойно розпочала свій п'ятий, неконституційний термін на посаді, пише Енн Епплбом в The Atlantic.

Як слушно зауважує авторка, росіяни дійсно вишикувалися на виборчих дільницях, але насправді це були не виборчі дільниці. Вони були реквізитом у ретельно продуманому політичному театрі, багатомісячних вправах з проекції влади і жорстокості. Поки це дійство розгорталося, єдиний значний політичний опонент путіна, Олексій Навальний, помер за загадкових обставин у в'язниці на північ від Полярного кола. Два кандидати в президенти росії зібрали необхідну кількість підписів, щоб балотуватися, обидва заявили, що виступають проти війни в Україні, і обидва були вилучені з виборчих бюлетенів. Трьом практично невідомим людям дозволили залишитися в бюлетені, але вони не критикували путіна і ніяк не виступали проти нього. Один з них заявив, що сподівається на перемогу путіна. В окупованій росією Україні чоловіки в балаклавах змушували людей голосувати під дулом пістолета.

Деякі західні ЗМІ, тим не менш, висвітлювали цю зрежисовану виставу так, ніби це справді були вибори, наголошує Енн Епплбом. Репортери брали інтерв'ю у виборців, цитували "екзит-поли", навіть коментували "результати", так ніби ці речі щось означають у країні, керівництво якої відверто бреше про все: економічну статистику, втрати на війні, російську історію. Агентство Reuters вийшло із заголовком, що путін переміг "з великим відривом". Серйозне висвітлення цієї комедії – це саме те, на що сподівався путін. Зрештою, він знає, що є нелегітимним лідером, і він знає, що відмовився від російської конституції. Це невизнання виборів було його меседжем, покликаним показати росіянам і решті світу, що він має намір залишатися при владі в будь-якому випадку, незаконно. Він особливо потребує іноземної преси, яка широко і часто цитується в росії, щоб допомогти йому деморалізувати внутрішню опозицію і залякати зовнішніх опонентів. Як підкреслює Енн Епплбом, іноземне визнання дає йому легітимність, якої він прагне.

Ця гротескна шарада, переконана авторка, була також формою відволікання уваги, оскільки путін також знає, що його війна в Україні є триваючою катастрофою для росії. Кількість загиблих, поранених і зниклих безвісти російських солдатів наразі перевищує 315 тисяч. Українські військові стверджують, що лише за минулий тиждень було майже 6 тисяч російських втрат. російський флот втратив кілька кораблів через українські безпілотники і відступив із західної частини Чорного моря. російські військово-повітряні сили втратили кілька літаків від українських ракет лише за останній місяць, а армія – сотні танків.

Українські диверсії та удари безпілотників вже вразили кілька російських нафтопереробних заводів, що призвело до скорочення виробництва на 10 відсотків. путіну потрібно відвернути увагу росіян і увагу Заходу від усіх цих фіаско. Знову ж таки, висвітлення в іноземній пресі допомагає, і як вважає американка Енн Епплбом, особливо в Сполучених Штатах, де російські гроші, російська пропаганда і російський вплив у Республіканській партії в Конгресі успішно стримують військову допомогу Україні вже більше ніж півроку. путін не перемагає в Чорному морі, але він може перемогти у Вашингтоні, якщо тільки йому вдасться внести трохи більше безнадії і безпорадності в американські дебати.

Нарешті, путін переслідує більш універсальну мету: проводячи ці "невибори" і називаючи їх виборами, російський режим висміює саму демократію, вважає Енн Епплбом. Критики путіна хочуть політичних альтернатив, а не просто іншого лідера. Вони використовують мову демократії та прав. Навальний якось говорив про "вірус свободи", який швидко поширюється і не може бути знищений. путіну потрібно зупинити цей вірус, підірвати цю мову, вбити будь-яку надію на те, що росія може коли-небудь стати іншим місцем.

Йому також потрібно викорінити вірус свободи скрізь, де він процвітає, щоб не допустити його повторного зараження в росії. У неділю цей диктатор, який вбиває своїх опонентів, прокоментував юридичні проблеми Дональда Трампа, які він назвав "використанням адміністративного ресурсу" проти нього. "Весь світ сміється над цим", – сказав він. Трампа звинувачують у порушенні численних законів у багатьох штатах – коли він займався бізнесом, коли був президентом і навіть після того, як залишив посаду. Описуючи його як жертву політичних переслідувань, зауважує Енн Епплбом, путін принижує саму ідею верховенства права і водночас підтримує кампанію Трампа.

В епоху Холодної війни, нагадує авторка, ця форма аргументації була відома як "whataboutism": відволікання критики власної системи шляхом нападу на чужу. І тоді на Заході розпізнавали цю словесну гру і чинили їй певний опір. Зараз не всі це роблять. Можливо, вважає вона, доведеться заново вивчати ігри, в які грають диктатори, і можна почати з того, що називати речі своїми справжніми іменами. Тому Енн Епплбом повторює ще раз: минулих вихідних в росії не було ніяких виборів. путін не переміг. Його режим настільки крихкий, що арештовує і штрафує людей, які підслухали критику війни в ресторанах, переслідує людей за покладання квітів на могилу Навального, влаштовує показні демонстрації підтримки. І колись це зникне, сподівається Енн Епплбом.

Джерело: The Atlantic