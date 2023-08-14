Виснаження ворога триває. Українські війська воюють за власною тактикою – Філліпс О'Брайен

Відомий дослідник війни та історик Філліпс О'Брайен попри перебування у відпустці продовжує відслідковувати перебіг російсько-української війни. Він зазначає, що українські сили відмовилися від тактики загальновійськової операції для прориву російської оборони, оскільки не були забезпечені належним чином для них. Натомість вони зосередилися на виснаженні ресурсів ворога, а також промацуванні нових місць із послабленою обороною, як-от біля Козачих Лагерів на Херсонщині. ЗСУ продовжуватимуть вишукувати слабкі місця російської оборони, щоб здійснити подальший її прорив. Водночас їм вдалося досягти за 2 місяці більших результатів, аніж спромоглись росіяни за весь минулий рік.

Це мої останні вихідні перед поверненням на роботу після літньої відпустки, тож знову оновлення буде коротким. Сподіваюся, воно буде цікавим для вас. Це був один із найцікавіших тижнів за останній час з точки зору розуміння того, як Україна адаптувала стратегію контрнаступу. ЗСУ продовжують намагатися знайти слабкі місця, а це передбачає постійний тиск, аби знайти ділянки, які росіяни ще не захистили.

Генеральний штаб України: Сили оборони України продовжують проводити наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вони закріплюються на досягнутих рубежах, наносять вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника.

Операції за Дніпром. Пересування навколо російських резервів

Найцікавішою подією тижня стала історія (яка переросла з інтернет-чуток у щось більш конкретне) про українську операцію за Дніпром біля містечка Козачі Лагері (приблизно на півдорозі між Херсоном і Новою Каховкою).

Нова Каховка розташована на східному/лівому березі річки. Місцезнаходження дивіться на карті "Глибока держава" вище. Чому мене це зацікавило зі самого початку, і я обережно почав згадувати про це в твітах на початку тижня, бо новини почали надходити з російських джерел, які, здавалося, були стурбовані тим, що в цьому районі відбувається щось незвичне.

В середині тижня я написав своє повідомлення про рейд і про те, що він може означати.

Наразі українці вже кілька місяців здійснюють рейди на лівий берег вгору і вниз по Дніпру – і це були саме рейди. Це тимчасове введення невеликої кількості легких сил для промацування російських позицій, взяття полонених тощо. Kyiv Independent навіть опублікував статтю про ці рейди.

До неї входить цікавий відеоролик про ці операції на YouTube.

Тепер про те, чому ця остання операція надсилає інші сигнали: російські джерела почали подавати дуже тривожні повідомлення, а українці зберігали мовчанку. Іноді вони відкрито говорять про операції як форму дезінформації та плутанини, але якщо відбувається щось дійсно важливе, повністю замовкають і не говорять нічого (принаймні, таке у мене склалося враження). ЗСУ, безумовно, взагалі не хотіли привертати увагу до цієї операції, тоді як російські джерела, здається, були дуже стурбовані і голосно заявляли про неї.

Коли ця історія тільки почала обговорюватися, більшість людей вважали, що це був ще один досить невеликий рейд. The Guardian опублікувала статтю, з якої випливало, що в операції брали участь близько 50 солдатів на менш ніж 10 катерах.

Однак ця операція (я не використовую слово "рейд") виглядала інакше. Це не був автоматичний рейд, який би обов'язково призвів до відходу назад через річку на підконтрольний Україні берег. Натомість здавалося, що це були набагато більші сили, які відправилися туди з можливістю залишитися. І було цікаво спостерігати, як змінюється аналіз цієї ситуації. ISW, який спочатку оцінював операцію як досить обмежений рейд, вчора підвищив свої очікування, заявивши, що це може бути щось більше.

ISW аналізує чи є це "плацдармом" чи ні – іншими словами, спробою створити постійний пункт переправи через Дніпро, через який українці могли б перекидати більш важкі вантажі і навіть бронетехніку. Я б сказав, що вони придивляються, чи зможуть побудувати плацдарм тут (або поблизу). Для цього їм потрібно побачити, що росіяни мають з точки зору вогневих засобів і можливостей контратакувати. Дійсно, українці можуть захотіти перевірити, чи здатні вони відбити очікувану російську контратаку, перш ніж намагатися побудувати кращі шляхи постачання через річку.

Наразі є деякі цікаві ознаки того, що ця операція створює реальні проблеми для росіян (або, що більш ймовірно, що вона виявила місце, де росіяни мали лише слабші, легші сили, оскільки вони були змушені відправити свої резерви в інші місця по той бік величезної лінії фронту). Зараз, приблизно через 6 днів після початку операції (вже це робить її досить просунутим "рейдом"), росіяни, здається, не змогли організувати потужну контратаку. Наразі українці, схоже, мають перевагу у вогневій підтримці, оскільки їхні війська на лівому березі воюють досить близько до української артилерії на західному березі, щоб отримувати потужну підтримку. Ходять чутки, що саме росіяни зараз змушені перенаправляти резерви назад до Херсона, бо були заскочені зненацька цією операцією.

Отже, ця українська операція важлива з двох причин. Вона демонструє загальну стратегію українців у контрнаступі і те, що не прив'язана до певного району/місця, а також те, що українці мають гнучкі операції. Це операція, яка може стати спробою захоплення великого плацдарму. У будь-якому випадку, вона поставила росіян перед неприємною дилемою – чи перекидати резерви, які вони, ймовірно, призначали для основної лінії фронту (Запоріжжя), на фронт на Херсонщині? Чи ризикнути і спробувати обійтися тим, що вони зараз мають, і ризикнути, що їх вистачить, щоб не дати українцям створити плацдарм?

Насамкінець скажу, що цей твіт Томаса Тайнера справді дуже добре витримав випробування часом:

Томас Тайнер, Козачі Лагері:

1) це не був рейд;

2) британський спецназ SAS/SBS навчив українські спецпідрозділи проводити безпечну висадку;

3) через Дніпро переправлено багато легкої піхоти;

4) українські сили постійно розширюють плацдарм;

5) у росії 0 бронетанкових і 0 механізованих сил у цьому районі. Це легкий піхотний бій;

7) єдине російське підкріплення – це пропагандистські блогери, які не наважуються наблизитися до Козачих Лагерів;

6) російська артилерія, за винятком мінометів, майже не працює;

7) цитую українського офіцера, який там воює: "Ми нікуди не підемо".

Гнучкість зони наступальних операцій. Українці мають вести свою війну

Цей рейд також наштовхує на думку про те, що українці все ще можуть в кінцевому підсумку зосередити великі бронетанкові резерви майже у будь-якому місці на лінії зіткнення. Так, вони все ще мають великі бронетанкові резерви – чого ви не бачили останнім часом? Це були б нові фотографії знищеної української бронетехніки. Вони все ще тримають багато своїх нових бронетанкових сил подалі від лінії зіткнення, або ротують їх туди-сюди, щоб мати потужний резерв. Повірте мені, якби росіяни мали нові світлини знищеної української техніки (як це було в середині червня), вони б протрубили в небеса.

Тим часом українці випробовують свою стратегію пресингу в низці місць по всій лінії фронту, досягаючи невеликих успіхів (хоча вони стають стабільними) і водночас виснажуючи російські сили. На Запорізькому фронті вони, схоже, зосереджуються на розширенні двох виступів: один спрямований на Роботине на заході, а інший зараз рухається на південь від Старомайорського на сході. Я поставив навколо них жирні лінії.

Вони повільно, але впевнено наближаються до основних ліній російської оборони. Це знову ставить перед росіянами питання, які поставив рейд через Дніпро. Чи будуть вони підтягувати все більше і більше своїх резервів, щоб стримувати українські сили (як вони це вже робили), чи ні? Ініціатива тут належить українцям, а росіянам потрібно вирішити, що робити, щоб спробувати їх зупинити.

Загалом, українські успіхи за два місяці на цій ділянці фронту є відносно значними, як для цієї війни за останній рік. Пам'ятайте, що росіянам знадобилося близько року (травень 2022 – травень 2023), щоб просунутися від Попасної до захоплення всього Бахмута (приблизно 30 кілометрів або 20 миль). Українці пройшли більше половини цієї відстані двома окремими проходами (10-12 миль) приблизно за 2 місяці – або за одну шосту частину часу.

Водночас їм довелося наступати на підготовлені, добре захищені позиції. Більше того, в цей же час вони відвоювали значну частину території, захопленої росіянами на північ і південь від Бахмута. Це свідчить про прогрес, під час якого українські сили намагаються обмежити втрати, – і створює дуже реальні проблеми для російської оборони.

До речі, Україна не має іншого виходу. Українські сили були озброєні таким чином (дуже проблематично, як, я переконаний, ви неодноразово чули це від мене), і це все, що вони можуть зробити. У короткостроковій перспективі малоймовірно, що вони отримають щось нове, що радикально покращить їхні можливості (хоча ATACMS і німецькі ракети TAURUS були б непоганим рішенням). Тож вони знають, що мають, і роблять те, що можуть – і демонструють набагато більший відносний успіх, ніж росіяни торік.

І вони ставлять складні запитання російським військам – де ті розставлять пріоритети? Наскільки нам відомо, українські сили можуть відкрити іншу лінію фронту, якщо виявлять, що росіяни послабили інші частини лінії у своїх спробах зупинити українські атаки, що тривають на Запорізькому напрямку та за Дніпром.

Коротко про інше. Вчора мені було дуже приємно бачити, що все більше людей починають відповідати на критику, яка лунає на адресу українців за те, що вони припинили спроби слідувати тактиці загальновійськових операцій, розробленій НАТО, і повернулися до старого способу ведення бойових дій.

Ізобель Кошів (чудова журналістка, яка пише для Guradian) опублікувала статтю про роздратування українців щодо цього питання.

Українці не "вирішили" відмовитися від тактики, якої навчали в НАТО. Ця тактика не мала перспективи успіху. ЗСУ досягли успіху, не намагаючись прорвати російську лінію фронту напряму, а намагаючись підірвати російські ресурси.

І вони продовжуватимуть.

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