Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер

Том Купер опублікував звіт про його збори для українських підрозділів. А також побіжно роз'яснив методологію своїх підрахунків втрачених літаків та гелікоптерів українських і російських сил, відповідаючи на деякі запитання читачів.

Сьогодні я хотів би почати відповідати на досить багато цікавих питань, які "нагромадилися" за останній місяць або близько того. Є багато чого обговорити, тому я відразу перейду до спроб відповісти на них.

1. Стан нашого збору для БПЛА Shark, для 3-го полку ССО.

У лютому, березні та квітні, а також на початку травня, ми зібрали достатньо коштів, щоб 3-й ССО зміг розмістити замовлення на новий БПЛА Shark. Після коротких переговорів (з метою "трохи прискорити" дату поставки, оскільки компанія-виробник цих безпілотників перевантажена замовленнями), в середині травня було підписано контракт на поставку Shark-М-ТS вартістю 44 500 доларів США, а також акумулятора АКБ-ЛЕ вартістю 6400 доларів США. Компанія отримала гроші 22 травня.

Щодо дати поставки та такого іншого: вибачте, це занадто делікатна тема для обговорення. Дозвольте мені лише ще раз наголосити, що цей збір закрито.

"Місія виконана": велике спасибі всім, хто долучився!

Тепер давайте наберемося терпіння і дочекаємося відеозаписів (все це, звичайно, залежить від тактичної необхідності, тому це занадто делікатна тема, щоб обговорювати її публічно).

2. Стан збору коштів для 3-ї штурмової та 72-ї повітряно-десантної бригад.

Я знаю, що перша з них подолала позначку в 4500 доларів США близько тижня тому, а от про другу не було жодних новин. Я запрошу оновлення, а потім повернуся з подробицями найближчими днями.

3. Ще 18 травня я опублікував оновлену інформацію про повітряну війну і, серед іншого, таку "статистику".

З 24 лютого 2022 року Україна (ПС, армійська авіація, морська авіація) втратила:

80 літаків,

48 гелікоптерів.

З 24 лютого 2022 року росія (ВКС та всрф) втратила:

99 літаків,

117 вертольотів.

Після цього різні люди висловлювали свої сумніви, очевидно, без будь-якої перевірки інших джерел, які збирають таку статистику, і це при тому, що деякі з них є легкодоступними (варто лише спробувати їх знайти). Тим більше, що вони кажуть, що їх дуже засмучує той факт, що "мої" цифри українських втрат "кардинально відрізняються" від даних з інших джерел...

Так, вони відрізняються і це через різну методологію та цілі.

Чому ж вони відрізняються?

Тому що я прагну виявити закономірності у цій війні, з'ясувати, коли, де, як і чому "відбуваються" бойові втрати і тому рахую лише втрати оперативних, бойових літаків і гелікоптерів ПС ЗСУ, української армійської та військово-морської авіації, а також російських ВКС і всрф. Див.: МіГ-29, Су-24М/МР, Су-25, Су-27, Су-30, Су-34, Су-35 та різні вертольоти, які були в експлуатації на момент їх списання (незалежно від причини).

Для мене важливо, щоб на момент втрати літаки/гелікоптери, про які йде мова, були справними і перебували на бойовому чергуванні. Якщо вони не були в строю, то для мене вони не мають значення.

З аналогічних причин я не рахую понад 20 різних гелікоптерів, захоплених росіянами на аеродромі "Чаплинка" 26-27 лютого 2022 року. Вони стояли на зберіганні, і більшість із них не літали вже з 2017-2018 років (про ті, що літали, див., наприклад, тут). На момент захоплення вони не перебували на бойовому чергуванні, а отже, жоден із них не був "збитий" у бою, і з їхньої втрати нема чому вчитися (окрім того, що українська оборона всієї Херсонської та південної частини Запорізької областей на той час являла собою величезний бардак, що добре відомо). Так само, як я не рахую літаки, знищені з інших причин і далеко від зони бойових дій. Включати їх у "статистику, пов'язану з бойовими діями" – це все одно, що включати в неї кинуті на Вовчанській АБ ще з часів СРСР... літаки Аеро Л-29 "Дельфіни" – це марна справа.

Поміркуйте: у мене немає ані часу, ані грошей, щоб займатися такими речами, як коли ВПС США і/або ВМС США в жовтні 2001 року марно витрачали бомби з лазерним наведенням Paveway (ціною понад 500 тисяч доларів США за боєзаряд) на знищення поламаних транспортних літаків "Антонов" колишніх ВПС Демократичної Республіки Афганістан, залишених на авіабазі "Баграм" ще наприкінці 1980-х років... тому що нікому в Пентагоні не спадало на думку вивчати статті, опубліковані в World Air Power Journal Volume 42 "або близько того", видані подекуди ще наприкінці 1990-х... тим більше, що це не мало б жодного відношення до того, що я насправді шукаю: бути здатним розповісти вам, як, де і чому були збиті літаки/гелікоптери в цій війні в Україні за останні два роки.

Тепер, як я можу бути впевненим, що ці, наприклад, 80 українських або 99 російських літаків (тим часом, це вже більше 85 українських і більше 100 російських літаків, але давайте зупинимося на цифрах, які я назвав станом на 18 травня) – були "дійсно" збиті?

Як я можу сказати, що ці цифри включають, наприклад, 18 українських Су-25..? Або 26 російських Су-34..? ...або (для особливо уважних читачів): чому за місяць кількість знищених українських бойових літаків "підскочила" з 80 до понад 85..?

Заздалегідь зазначу, що я займаюся цим не один десяток років і тому знаю, де що шукати. Або, принаймні, як дізнатися, де шукати. Я звик досліджувати набагато більш маловідомі конфлікти і військово-повітряні сили, ніж конфлікти росії чи України. Наприклад: як ви думаєте, чи є в інтернеті ресурси про ВПС Єменської Демократичної Народної Республіки під час громадянської війни в ("Південному") Ємені 1986 року? Чи намагалися ви знайти авторитетне джерело, що описує офіційні відносини між Багдадом/Іраком і москвою/СРСР у 1978-1979 роках, щоб дізнатися, чи дійсно вони були такими "сердечними", як описують 99,9% опублікованих джерел (як друкованих, так і онлайн), і як вони вплинули на придбання Іраком бойових літаків радянського виробництва в той період?

Ну, "але": такі справи – це мій "хліб з маслом", вже багато років (як можна побачити, наприклад, тут або тут).

Тож я фактично звик до того, що не маю з чого починати. Порівняно з цим, війна в Україні є чимось на кшталт "надрукованого". Що б не сталося, є не просто 5, 10, 15, а 100+ звітів. І всі вони – онлайн. Доступні "в один-два кліки" (хоча часто: набагато більше). Замість того, щоб запитати, чи є взагалі щось на цю тему(?), питання скоріше полягає в тому, яке джерело є "хорошим" (для використання)?

Сьогодні існують ресурси, які збирають навіть більш вичерпні докази, ніж Oryx: візьміть для прикладу LostArmour.info. Або ukr.warspotting.net. Вони теж фіксують геолокацію втрат.

Деякі з них більш, інші менш повні. Ніхто не є досконалим, але коли ви перехресно перевіряєте їх усі, а це, можливо, "страшенно багато роботи" і "займає тижні (якщо не місяці)" – ви отримуєте повну картину того, що відбувається.

Справа в тому, що майже у всіх випадках, наведених у статистиці, яку я згадував вище, є щонайменше 2-5 фотографій уламків. На багатьох із них видно деталі їхнього маркування – наприклад, "Борт" (двозначний бортовий номер, що наноситься на кожен російський і кожен український літак і/або вертоліт), а також (тільки у випадку з російськими літаками/гелікоптерами) реєстраційний номер. Останній являє собою п'ятизначний номер з префіксом "RF-".

Плавник російського Су-34, збитого пізно ввечері 5 березня 2022 року над Черніговом. Тип літака було легко розпізнати за ("незвичним") кольором камуфляжу та формою плавника. А коли бортове оперення видно так чітко, як у цьому випадку, і за допомогою пошукових запитів в інтернеті, легко з'ясувати його реєстраційний номер RF-81879 – навіть якщо цього не видно на фото, оскільки літак був розбитий при зіткненні із землею.

Щонайменше у 50% (якщо не більше) випадків відомі навіть імена їхніх пілотів/членів екіпажу. Або ж: борт і/або реєстрація не відомі (бо, наприклад, якийсь Су-34 чи Ка-52 входив на такій високій швидкості, що повністю розсипався при ударі), але відомі імена членів екіпажу.

Звідки я знаю імена екіпажу?

Власне, статистику, про яку йдеться, збирав мій колега і співавтор кількох книг Мілош Сіпош. Його методологія полягає в тому, що він записує кожну заяву: чи то від московських "тупоголових командирів", чи то від київських чиновників. Все, що з'являється в публічному просторі, неважливо, де. Заяви – це завжди первинна відправна точка. А далі він, як павук: "сидить у своєму куточку, терпляче і мовчки чекає". Див.: терпляче сканує сотні випадків у мейнстрімі та соціальних мережах.

Іноді взагалі нічого не відбувається. Це означає: заява залишається заявою. Скажімо, XY березня 2022 року "тупоголові командири" заявили, що збили МіГ, і/або Київ заявив, що збив Сухий... У таких випадках, коли жодних доказів ніколи не з'являється в публічному просторі, – заява ніколи не додається до загальної цифри. Тобто цифри, які я назвав, не включають жодних необґрунтованих заяв (інакше Мілош, а отже, і я теж, нарахував би понад 300 українських і близько 500 російських літаків і гелікоптерів... принаймні так стверджують "тупоголові командири" і офіційний Київ).

В інших випадках це лише години, іноді дні, а іноді тижні або навіть місяці, поки не з'являються докази. Докази у вигляді фотографій уламків, у вигляді некрологів загиблих членів екіпажу (див. приклад вищезгаданого Су-25 Борт 10, реєстраційний RF-91969). Іноді буває так, що хтось отримує важкі поранення під час збиття і помирає "лише" через кілька місяців. Іноді є лише "підтвердження" у вигляді повідомлення в соціальних мережах про те, що екіпаж із двох осіб, піднятий з місця катастрофи десь на півдні білорусі, був доставлений в лікарню в мінську (цитата: "у середньо-критичному стані"). Часто минають тижні, місяці, а то й роки, перш ніж вдається визначити географічне розташування місця катастрофи та/або отримати чітку супутникову фотографію місця катастрофи.

Хороший приклад: українські суди регулярно публікують результати своїх розслідувань. Так само, як і ті, що стосуються обставин, які призвели до втрат ПС. У цьому випадку вони оприлюднили результати розслідування втрати двох Су-27 ще в жовтні 2022 року. У поєднанні з некрологами загиблих членів екіпажу, опублікованими в інших соціальних мережах, дізнатися решту неважко. Або візьмемо цей Су-25 ВКС, збитий ще на початку березня 2022 року. Як видно на одній із фотографій за цим посиланням, реєстраційний номер RF-91969. Далі все просто: відкрийте Google, введіть "RF-91969" – так, саме реєстраційний номер – і ви отримаєте довоєнні фотографії цього літака, навіть "зведення про аварію" з Мережі авіаційної безпеки та подібні випадки.

...а якщо ні, то перевірте такі приклади, як (військова) база даних Scramble.nl, Soviet Transports Data Files, Planespotters.net, rzjets.net тощо.

...а потім повторіть цю вправу для кожного іншого твердження, про яке ви коли-небудь чули... і ніколи не припиняйте перехресну перевірку і не піддавайтеся ілюзії, що ваші дані і висновки є "ідеальними". Вони ніколи не бувають ідеальними: але те, що Мілош зібрав тут, мене цілком влаштовує.

Підсумок: це все велика робота, яку, можливо, 99,9% із вас ніколи не збираються навіть розглядати. Насправді ви залежите від багатьох людей, таких як я, які роблять це за вас.

Справа в тому, що все це базується на постійних, послідовних, систематичних дослідженнях пацієнтів, нескінченних перехресних допитах і великій роботі багатьох різних людей.

Наскільки точними є результати: достатньо точними, щоб, працюючи над такими книгами, як ця (яка вийде друком приблизно за два тижні), ми могли точно відслідковувати події на місцях (навіть називати задіяні підрозділи), попри те, що немає жодних відповідних повідомлень із перших рук, у ЗМІ чи соціальних мережах взагалі. Хоча деякі операції, про які йдеться, є чимось на кшталт "військової таємниці", а отже, не будуть розголошуватися ще кілька років.

І тут нам дуже допомагає дедукція. Наприклад, ми знаємо, який підрозділ заявив про збитий літак чи гелікоптер у певну дату і місце... або принаймні знаємо район, про який йдеться. Отже, ми можемо з'ясувати, який підрозділ перебував там у відповідний час і у відповідному місці: потім ми перевіряємо хорошу карту відповідної місцевості, бачимо, який рельєф, де які перешкоди, міські райони, в якому напрямку рухалася та чи інша сторона у відповідний час тощо... і ви отримуєте "картину".

Ось чому я так впевнений, що статистика Мілоша, яку використовую у своїй роботі, є надійною.

У найгіршому випадку, в ній не вистачає кількох "абсолютно невідомих втрат". Наприклад: якийсь літальний апарат сильно пошкоджений; пілот/екіпаж доставив його на базу, благополучно приземлився, але літак/гелікоптер виявився занадто пошкодженим для ремонту. Його списують. Або ж літак/гелікоптер вважається збитим, а потім розбивається десь далеко від населених пунктів чи лінії фронту. Жоден із доступних нам контактів чи джерел не знає, що він розбився...

Тим не менш, і Мілош, і я сумніваємося, що кількість таких випадків перевищує "можливо, десяток". Причина в тому, що на це просто немає доказів. Навпаки: за перші п'ять місяців цього року Мілош зібрав докази менш ніж дюжини невідомих українських і російських втрат у 2022 і 2023 роках, а з травня було втрачено ще кілька (що дає вам відповідь на питання, "як так сталося, що загальна кількість українських втрат "підскочила" з 80 до 85 за місяць").

Нарешті... ну, ви "не вірите" цим цифрам?

Без проблем. З моєї точки зору

а) віра – це те, що стосується місць релігійного поклоніння, і

б) якщо у вас є більш обґрунтовані цифри – покажіть їх.

Далі буде...

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