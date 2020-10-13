Яке джерело опалення краще для заміського будинку?

Щоб отримати відповідний мікроклімат в заміському будинку в холодний період року потрібно встановити систему опалення. Вибираючи опалення для необхідно враховувати багато нюансів, щоб в подальшому комфортно проживати в будинку.

Вибір джерела опалення

Основними показниками при виборі джерела опалення можна вважати:

капітальні вкладення в систему;

технічне рішення, щодо використання конкретного джерела опалення;

вартість конкретного виду палива в даному регіоні.

Оскільки, за межами міста не використовують централізоване опалення, тому слід розглядати варіанти автономного опалення.

За видом палива джерела опалення заміського будинку можуть бути:

з використанням природного газу;

на рідкому паливі (бензин, дизель, різні масла);

твердопаливні (дрова, пеллети, вугілля, інші деревні відходи);

електричні;

не традиційні джерела опалення (з використанням природніх джерел енергії).

Газове опалення

Оскільки, природній газ на даний момент є доволі популярним та доступним джерелом опалення його, проте його використання є при наявності газової магістралі. До переваг такого опалення можна віднести досить високий рівень тепловіддачі.

Газове опалення може функціонувати за допомогою газового котла, а також за допомогою конвекторів, які зазвичай встановлюються окремо в кожній кімнаті.



Проте, в газовому опаленні є кілька недоліків:

вибухонебезпечність природнього газу;

необхідність газифікації будинку;

нестабільність ціни на природній газ.

Опалення у Львові газовим котлом застосовується досить часто і популярне в багатоповерхових будинкух.

Котли на рідкому паливі

Котли даного типу не часто використовуються в побуті, оскільки, вони працюють на бензині, дизелі чи машинному маслі, що викликає виділення специфічного неприємного замаху. Дані агрегати володіють характеризуються досить високою вартість палива і відносно не великим терміном експлуатації.

До переваг котлів на рідкому паливі відносять - досить високий ККД установки та доступність палива.

Котли на твердому паливі



Котли на твердому паливі

В районах де не доступна газифікація досить часто використовують твердопаливні котли, які можуть виробляти теплову енергію внаслідок спалювання дров, пеллетів, вугілля та інших деревних відходів.



До переваг такого джерела опалення можна віднести:

відносно не висока вартість на паливо;

прості в монтажі;

високі показники автономності в сучасних котлах.

Проте, в даних котлів відносно не великий ККД та відносно тривалий нагрів системи опалення до необхідної температури.

Електричне опалення

Опалення даного типу працює за рахунок електричної мережі, в якості яких застосовують наступні опалювальні пристрої:

електричні котли;

електричні конвектори;

плівкові нагрівачі;

електричні теплі підлоги та ін.

До переваг даного обладнання можна віднести:

простота монтажу;

відсутність виділення видалення димових газів;

широких вибір опалювальних пристроїв.

Хоча дані агрегати володіють ККД = 100%, але вони споживають багато електроенергії. Враховуючи нестабільність тарифів варіант електроенергії не є ефективним. Також для деяких потужніших електричних опалювальних пристроїв є вимоги до мережі, яка має надавати необхідну потужність.

Альтернативні джерела енергії

Альтернативним опаленням називають джерела енергії, які використовують енергію Землі, тобто енергію сонця, грунту чи водойми. Оскільки, температура грунту на певній глибині, практично, однакова на протязі року її потенціал використовувати вигідно. Це дозволяє істотно знизити затрати на експлуатацію системи.

Також такі системи володіють наступними перевагами:

можливість встановлення, практично, у будь-якій місцевості;

екологічність;

універсальність у використанні.

Однак, є значний мінус – висока вартість на зведення системи і відносно довга окупність.

Отже, при вибору конкретного джерела опалення для заміського будинку необхідно врахувати багато нюансів.