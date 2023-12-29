Захід має обміркувати "день, що попереду". Наступний рік буде більш насильницьким через росію, Іран та Китай – Мік Раян

Відставний австралійський генерал Мік Раян прогнозує, що росія, Китай, Іран та Північна Корея посилять свій арсенал диктатур і далі випробовуватимуть Захід на витривалість. Він вважає, що західні держави мають докласти всіх зусиль, щоб у протистоянні з цією віссю зла їхня потужна індустріальна база перевершила супротивників.

Траєкторія війни. росія vs Україна та Захід

Коротко про наступний рік. Під час підготовки офіцерів у Дантруні на ранкових шикуваннях нам казали "обмірковувати день, що попереду". Це була мудра порада. Зараз стратеги обмірковують питання національної безпеки на наступний рік.

В Україні росія намагається створити атмосферу неминучої перемоги за допомогою низки наступальних дій. Це важливо з тактичної точки зору, оскільки вони прагнуть звести нанівець українські здобутки року, що минає.

Це також важливо з політичної точки зору, оскільки росія наближається до виборів 2024 року, продовжує свої глобальні дезінформаційні кампанії щодо терпіння Заходу і пропонує "перемир'я", яке дає їй час відновити сили для майбутніх наступальних дій.

Траєкторія війни в Україні у 2024 році значною мірою залежатиме від того, чи зможе Конгрес США домовитися про військову допомогу. Хоча інші країни посилили підтримку Києва, цього буде недостатньо для відновлення української армії для майбутніх наступальних дій.

Захід із запізненням усвідомив, що український та інші конфлікти, що розгортаються, є війнами індустріальних систем. Здатність перевершити супротивника в обладнанні та боєприпасах має важливе значення для ведення війни і стримування.

Четвірка росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї перетворилася на арсенал авторитарних держав. Західні країни повинні досягти набагато більшого прогресу в цій сфері 2024-го.

Ізраїль vs Близький Схід. На північному кордоні Ізраїлю ховається найбільша небезпека

2024 рік стане роком продовження конфлікту на кордонах Ізраїлю. Навіть коли Цахал знизить інтенсивність бойових дій в Газі, Хамас продовжить вести наземні бойові дії та обстрілювати Ізраїль ракетами. Ізраїль продовжуватиме проводити операції із захисту свого суверенітету та звільнення заручників.

Ізраїль веде інші війни на своїй периферії. На Західному березі річки Йордан зберігається напруженість, і насильство там переходить від "каміння до гвинтівок". На півдні, незважаючи на присутність міжнародної армади, напади хуситів триватимуть. Будуть необхідні наземні удари.

Саме на північному кордоні Ізраїлю ховається найбільша небезпека. Як сказав мені високопоставлений офіцер Армії оборони Ізраїлю: "Хамас – це нижча ліга, "Хезболла" набагато сильніша". Якщо конфлікт з нею виникне у 2024 році, він буде більш інтенсивним і кривавим, ніж нинішній конфлікт у Газі.

Китай та Індо-Тихоокеанський регіон. Китай буде агресивнішим, якщо Захід мовчатиме

Нарешті, Індо-Тихоокеанський регіон стає все більш небезпечним. Китайці посилюють розгортання своїх авіаносних бойових груп, агресію у відкритому морі і перехоплення західних військово-морських і військово-повітряних засобів у західній частині Тихого океану.

Вони посилили агресивні повітряні та морські операції навколо Тайваню й вторгнення в зону ідентифікації ППО острівної держави. Це робиться для того, щоб випробувати і виснажити тайванські сили, відпрацювати спільні операції Народно-визвольної армії Китаю та нормалізувати високий рівень активності НВАК на периферії Тайваню.

Незважаючи на нещодавні гарні слова Сі, його дії говорять набагато голосніше. Китайська агресія продовжуватиметься і розширюватиметься, якщо Сі відчує брак волі серед західних політиків кинути їй виклик.

Наступний рік, ймовірно, буде більш нестабільним і насильницьким, ніж 2023 рік. Це вимагатиме більшої толерантності до ризиків, кращого використання ресурсів, збільшення оборонного бюджету і, що важливо, ефективного керівництва в австралійському співтоваристві національної безпеки. На нас чекає важкий 2024 рік.

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