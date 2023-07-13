І знов дослідниця російської пропаганди Джулія Девіс зазирає у задзеркалля брехні на телебаченні рф. А там після заколоту Прігожина і "хаотичного" протистояння путіна з ватажком ПВК "Вагнер" російська пропагандистська машина, схоже, зламалась. Ніхто не знав, як говорити про це: заколот, нічого не було, герой чи злісний "заколотник" цей ваш Прігожин. Не виключено, що через острах закидувати до багаторічного дружбана путіна…

Після нетривалого заколоту Євгєнія Прігожина та його приватної армії "Вагнер" російські державні ЗМІ намагаються контролювати наратив. Початкове обурення з приводу того, що зрада Прігожина залишилася безкарною, змінилося твердженнями про те, що ніякого збройного заколоту не було.

Зараз у пропагандистській машині переважає два контрастні образи ватажка "Вагнера" – один як героя-патріота, а інший як тіньового злочинця.

Навіть найдосвідченішим кремлівським пропагандистам було важко впоратися із запаморочливим падінням: від прославляння "героїчних вчинків" жорстоких бойовиків Прігожина та його ролі у вторгненні росії в Україну до зображення "вагнерівців" та їхнього лідера як зграї зеків та непривабливих персонажів.

Ця плутанина була відчутна під час нещодавнього ефіру державної телепрограми "60 мінут", коли Едуард Пєтров, який очолює службу виробництва правових програм телеканалу, заявив, що кримінальні розслідування проти Прігожина ще далекі від завершення.

Замість того, щоб приєднатися до дискусії, ведучий Євгєній Попов неодноразово згадував, наскільки успішною була ПВК "Вагнер" в Україні. Інші учасники дискусії відповідали, в основному, закочуючи очі та кривляючись. Коли їм давали можливість висловитися, вони одразу ж змінювали тему, що змусило Петрова запитати, чи не бояться вони говорити про Прігожина.

Недільні "Вєсті нєдєлі" наслідували цей приклад, намагаючись звести нанівець зусилля медіаімперії Прігожина, описуючи її як "армію блогерів і так званих журналістів", які зображують його своєрідним Робіном Гудом. Програма мала на меті довести, що "Робін Гуд" насправді "грабує шапку", а ведучі нагадали про кримінальне минуле Прігожина – аж до цукерниць і серветниць, які він вкрав 43 роки тому, а також про його ймовірні спроби захопити місто Санкт-Петербург у мафіозному стилі.

Навіть найвідоміші державні пропагандисти не можуть створити послідовний наратив про боса найманців, можливо, тому, що подвиги Прігожина безпосередньо пов'язані з його десятилітніми відносинами з владіміром путіним.

Один із головних прихильників Прігожина ведучий Владімір Соловйов перейшов від вихваляння "вагнерівців" і участі у зйомках їхніх рекламних роликів до скарг на те, що їм знадобилося понад 200 днів, щоб узяти Бахмут. Він огризався на своїх глядачів, які захищали Прігожина, і гнівно заявляв, що міг би взяти Київ за три дні. Засуджуючи Прігожина, Соловйов неодноразово закликав "вагнерівців" офіційно приєднатися до збройних сил росії, що скорочуються.

Після оприлюднення кремлем інформації про те, що президент путін зустрівся з Прігожиним через кілька днів після невдалого заколоту, Соловйов знову змінив дискурс зі шаленою швидкістю. Під час понеділкового ефіру програми "Вєчєр с Владіміром Соловйовим" ведучий стверджував, що невідоме місцезнаходження групи (більшість з них не бажають йти на регулярну військову службу) – це частина геніального плану путіна.

"З того, що говорить [прессекретар путіна] Дмітрій Пєсков, виходить, що 29 червня відбулися збори заколотників – нагадаю, путін чітко визначив це як заколот. Ці люди прийшли і, виявляється, вони готові йти і виконувати будь-яке завдання, яке поставить Верховний головнокомандувач, – зауважив Соловйов. – Це рівняння з багатьма невідомими! Десятки тисяч добре навчених, добре екіпірованих людей можуть з'явитися на будь-якій ділянці фронту, тому що тепер ми знаємо, що вони не проти путіна! Вони кажуть, що вони – солдати путіна!"

Соловйов додав: "Вільнюс поруч... і Київ, і Харків, і Миколаїв, і Одеса! Двадцять тисяч штурмовиків – це великий головний біль! Коли вони зібрані в кулак, вони можуть створити великі проблеми!"

Джерело: The Daily Beast