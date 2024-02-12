Зміна командування ЗСУ. Не варто робити з військових командирів знаменитостей – Філліпс О’Брайен

Більшу частину свого традиційного тижневого огляду війни відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен присвятив темі зміни командування в Україні. Його рекомендація: не варто переоцінювати роль командирів, адже їх внесок у перемогу чи результат війни буде відомий в кращому випадку за кілька років після війни. Ще одна тема яку він зачепив в огляді – допомога Україні в Конгресі США. На його думку, шанси цього тижня дещо зросли у порівнянні з минулим. Але це він писав у минулий вікенд…

Цього тижня нарешті відбулася велика зміна командування, про яку вже давно ходили чутки. У четвер президент Зеленський офіційно оголосив, що генерал Залужний, який був головнокомандувачем Збройних сил України ще до початку повномасштабного російського вторгнення, подав у відставку. Це було досить драматично, але потім ситуація дещо загострилася, коли було оголошено, що Залужного замінить найбільш суперечлива кандидатура – генерал Олександр Сирський. Також цього тижня, якщо ви звернули увагу на вечірні звернення Зеленського, то могли почути, як зароджуються обриси нової стратегії. О, і Вашингтон залишається в хаосі щодо України, оскільки Республіканська партія застрягла в коматозному стані нібито раціонального мислення, натхненного Трампом. Однак є можливі ознаки того, що допомога Україні перебуває в кращій формі, ніж тиждень тому.

Зміна командування. Причини і наслідки

Четвер був досить важливим днем для українського командування. Він розпочався із заяви Зеленського, яка була дещо двозначною. Це була фотографія, на якій він і генерал Залужний посміхаються разом, і заява про те, що він попросив Залужного залишитися "частиною команди". Незабаром стало зрозуміло, що бути частиною команди означає не бути головнокомандувачем збройних сил, і Залужний пішов у відставку. Зеленський виступив зі зверненням, яке містило як обґрунтування цього кроку, так і оголошення про те, хто його замінить.

Причина звільнення Залужного, яку назвав Зеленський, заслуговує на увагу. Президент, схоже, вважав, що військові під командуванням Залужного не мають плану, як привести Україну до перемоги (більше про це далі в цьому оновленні), і що ця відсутність керівництва впливає на громадську думку в Україні.

Треба бути чесними: відчуття стагнації саме на південних напрямках і труднощі в боях на Донеччині вплинули на суспільні настрої. Українці все рідше говорять про перемогу. Однак український дух не втратив віри в перемогу. Україна зберігає свій історичний шанс. Наш обов'язок його реалізувати.

Однак я думаю, що ця остання причина була більш цікавою. Зеленський начебто говорив, що Україна має велику кількість військ, країні потрібно більше ротувати їх і виводити більше військ зі штабів.

Збройні сили України – це майже мільйон людей, які були призвані захищати нашу країну. На сьогодні більшість не відчули фронт так само, як та меншість, яка фактично перебуває на передовій, тобто воює.

Це означає, що потрібен інший підхід, зокрема, до ротацій. Інший підхід до управління фронтом. Інший підхід до мобілізації та рекрутингу.

Це досить вагомий доказ того, що ці двоє чоловіків дійсно розійшлися в поглядах на масову мобілізацію (як про це ходили чутки). Нібито Залужний хотів провести масовий призов населення, щоб укомплектувати збройні сили, тоді як Зеленський не хотів примушувати стільки людей йти в армію, оскільки не хотів завдавати шкоди економіці. Звичайно, Зеленський тут наголошує на тому, що Україна має мільйон військових і головне, що не використовує їх належним чином.

Обґрунтувавши зміну командування, Зеленський оголосив, що його очолить генерал Олександр Сирський. Зеленський охарактеризував Сирського "як найдосвідченішого українського командира, бойового командира... Він має успішний досвід оборони – він керував операцією з оборони Києва. Він також має успішний досвід наступу – операція з визволення Харківщини".

Це викликало бурю суперечок, оскільки Сирський викликає більше розбіжностей, ніж будь-який інший український полководець.

Це сміливий і ризикований крок/гра Зеленського. Очевидно, він відчув, що його відносини із Залужним не працюють, і що генерал не має плану перемоги. Він також, схоже, вважає, що зможе краще працювати з Сирським, і що у вищому командуванні Збройних сил має відбутися загальний струс.

Сирському доведеться діяти швидко, щоб запевнити Збройні сили, що у нього є план покращення ситуації. Звичайно, є історії про підрозділи, які не мають достатньої кількості особового складу і не часто проходять ротацію. Існує також багато історій про те, що українські військовослужбовці пригнічені змінами. Сирському доведеться переконати українських солдатів (багато з яких дуже довіряли Залужному), що він про них подбає і що зміна командування піде на користь їм і тому, як Україна воює. Це дуже складне завдання, але він принаймні виконуватиме його за потужної підтримки Зеленського.

Командири – не знаменитості. Не слід робити поспішних висновків

Невеличке зауваження з цього приводу. Я завжди ненавидів те, як воєначальників, як в їхні часи, так й історики, перетворювали на знаменитостей і вихваляли, як спортивних зірок. Ви знаєте, що я маю на увазі: Ервіна Роммеля з німецької сторони і Роберта Лі з нашого світу, які породили незліченну кількість книг і коментарів про їхній військовий геній. Існують навіть (безглузді) суперечки про те, що сталося б, якби ці два нібито геніальні полководці зустрілися на війні.

Роммель і Лі – військові генії чи ні?

Це контрпродуктивний спосіб розуміння командирів з кількох причин.

Зрозуміло, чи вміє знаменитість співати/грати (якщо це не Міллі Ваніллі) або наскільки вправною є спортивна зірка. Ви можете слухати Френка Сінатру або бачити Мухаммеда Алі в дії і чути/бачити велич. Командування працює не так. Дуже рідко окремі командири приймають рішення, які докорінно змінюють хід війни. Командування – це детальна орієнтована робота з мотивації команди і роботи з політичним керівництвом. Насправді дуже важко судити про успіх командування і часто люди більше вірять зовнішнім проявам, ніж реальності. До речі, і Роммель, і Лі були значно переоцінені. Війни виграються набагато складнішим процесом, ніж рішення одного командира. Наприклад, перемога України зараз, ймовірно, знаходиться в руках Олександра Камишина, міністра з питань стратегічних галузей промисловості, не менше, ніж у руках будь-якого військового командира. Влада генерується на полі бою в процесі, що вимагає економічної, суспільної та політичної мобілізації. Перетворюючи генералів на знаменитостей, ми фундаментально спотворюємо процес перемоги і поразки у війні. Оскільки навички командування дуже важко оцінити кількісно, дуже легко гламуризувати або популяризувати військового офіцера, який насправді цього не заслуговує. Ви можете мати чудову піар-команду, яка значно підвищить репутацію конкретного командира (я б сказав, що Дуглас Макартур у Другій світовій війні підходить для цього прикладу). Іншими словами, ЗМІ роблять командира відповідальним за перемогу, тоді як насправді він відігравав більш дотичну роль. І це лише деякі з причин, чому ми повинні бути обережними в оцінці того, хто є, а хто не є успішним командиром (я міг би написати про них набагато довшу статтю). Я кажу це не для того, щоб засуджувати Залужного чи Сирського, а щоб попросити людей не робити поспішних висновків про те, наскільки впливовим чи успішним був кожен з них до цього часу. Справжню історію ми дізнаємося лише через багато років після війни (якщо дізнаємося взагалі). І в обох випадках результати війни не будуть виграні або програні через їхню уявну блискучість.

Зеленський почав окреслювати план. План підірвати здатність росії вести війну, перш ніж повернутися до атак

Варто зазначити, що того тижня, коли Зеленський усунув Залужного, він також почав обговорювати плани щодо зміни українського підходу до війни. Можливо, ще зарано говорити про те, що він приймає нову стратегію, але варто зазначити, що він говорить про те, як Україна буде вести війну у 2024 році. Ви отримаєте гарне уявлення про це, прочитавши (або переглянувши відеозаписи) його вечірніх виступів.

Безумовно, найяскравішою промовою цього тижня перед відставкою Залужного була промова у вівторок, коли Зеленський проголосив створення абсолютно нового виду Збройних сил, який буде займатися використанням безпілотників і ракет усіх типів, і який він назвав "Силами безпілотних систем". Зеленський детально пояснив, чому:

Я щойно підписав указ про створення окремого виду Збройних сил України – Військ безпілотних систем. Це не питання майбутнього, але те, що має дати цілком конкретний результат вже найближчим часом. Цей рік має стати переломним у багатьох аспектах. І, очевидно, на полі бою також. Дрони – безпілотні системи, довели свою ефективність у боях на землі, в небі та на морі. За допомогою безпілотників Україна дійсно змінила безпекову ситуацію в Чорному морі. Відбиття наземних атак – це в першу чергу завдання безпілотників. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це також сфера діяльності дронів. Нинішній перелік завдань зрозумілий: спеціальні штатні посади для роботи з безпілотниками, спеціальні підрозділи, ефективна підготовка, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництва, залучення найкращих ідей та найкращих фахівців у цій галузі. Це завдання для армії, Міністерства оборони та держави в цілому.

Український солдат з БПЛА відтепер матиме незалежний сервіс для планування використання такої зброї.

Створення абсолютно нового командування має змусити нас звернути на це увагу. Ця нова служба повинна мати не лише представників усіх видів збройних сил (армії, флоту, повітряних сил тощо), але й представників усіх гілок влади. Я б також стверджував (але, звичайно, не знаю), що ці нові сили зараз стосуються лише БПЛА, але включають в себе всю зброю з дистанційним управлінням, тобто і крилаті ракети також.

Наприклад, Зеленський говорив про БПЛА та ракети разом. За кілька днів до оголошення про створення нового виду сил він назвав пріоритетом українських планів покращити та краще координувати свою здатність збивати російські безпілотники та ракети. А наступного дня після оголошення про створення нових Безпілотних сил він пішов далі і розповів про потрійний список пріоритетів на 2024 рік. Це було зроблено не лише для того, щоб покращити українські можливості збивати російські безпілотники та ракети, але й для того, щоб Україна могла покращити свої можливості завдавати ударів у відповідь по росії. Але цей удар у відповідь не мав включати прямі атаки на російські лінії – він мав полягати в посиленні українських дальніх атак і "системних" ударів по російських об'єктах.

...наше завдання цього року – не лише максимально посилити наш небесний щит і далекобійні можливості України, а й завдати росії максимальних системних втрат. Зокрема, це стосується замороження російських активів, як терористичної держави, так і пов'язаних з нею осіб.

Якщо скласти все це докупи, то, на мою думку, ми бачимо обриси захоплюючої стратегії "подолання" російської оборони у 2024 році. Україна хоче виграти війну з БПЛА/ракетами, збиваючи російські засоби і вдосконалюючи українські. У той же час вона хоче атакувати російську фінансову та промислову систему за допомогою як дальніх атак, так і політичних атак на такі речі, як арештовані російські активи. Загалом, це план підірвати здатність росії вести війну, перш ніж повернутися до атак на полі бою.

Республіканці на межі нервового зриву. Питання все ще під великим питанням

Лише кілька слів з цього приводу – оскільки я вже деякий час щотижня розповідаю про політичну кризу у Вашингтоні, пов'язану з наданням допомоги Україні. Минулий тиждень показав, що залишається шлях до схвалення більшої допомоги Україні, якщо політичні зірки зійдуться. Частково цей шлях залишається можливим через катастрофу, якою є лідерство республіканців у Палаті представників – вони втратили низку дуже важливих голосувань і, схоже, не здатні керувати інституцією.

Якби спікер Джонсон контролював ситуацію, його трампістські інстинкти цілком могли б приректи допомогу Україні на провал, але насправді це не так. І це може призвести до того, що допомога буде надана в один із двох способів.

Якщо Сенат збереже допомогу Ізраїлю та Україні разом, Джонсону залишиться або відхилити обидвох, або схвалити допомогу обидвом країнам. Хоча прихильники Трампа відчайдушно прагнуть припинити фінансування України, вони також зацікавлені в допомозі Ізраїлю. Це особливо актуально, оскільки євангельські християни (такі як спікер Джонсон) мають спільну справу з Ізраїлем – і їхня база буде потерпати, якщо допомога не буде надана.

Інший шлях для надання допомоги Україні – це якщо Джонсон буде змушений дозволити голосування за окремі законопроєкти (один для Ізраїлю і один для України) в рамках угоди з Сенатом. Сенат перебуває на порозі ухвалення документуопроєкту, який пов'язує таку допомогу з допомогою Тайваню. Джонсон був категорично проти такого об'єднаного законопроєкту, але ціна, яку йому, можливо, доведеться заплатити, щоб розірвати цю угоду, полягає в тому, щоб дозволити окремі голосування щодо допомоги всім трьом країнам.

Якщо це станеться, допомога для України може бути ухвалена. Адже в Палаті представників і Сенаті залишається більшість, яка виступає за надання такої допомоги.

Питання все ще дуже сильно висить на волосині, і я не хочу вгадувати, що станеться. Але музика настрою щодо допомоги Україні звучить дещо оптимістичніше, ніж тиждень тому.

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