ЗСУ тримають фронт біля Авдіївки. І розширюють плацдарм через Дніпро – Том Купер

У своєму невеличкому оновленні Том Купер констатує, що ЗСУ продовжують тіснити росіян біля Бахмута, втримали фронті біля Авдіївки і навіть потіснили росіян в районі Спартака. Також ЗСУ успішно розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра…

Коротке оновлення на станом на 29 жовтня, щоб встигнути з новинами за останні три-чотири дні...

Повітряна війна. Напередодні рано вранці найновіший (з відомих мені) удар українських ATACMS, схоже, підірвав багато росіян в аеропорту Токмака. Однак подробиці ще невідомі. В п’ятницю рано вранці ПСУ заявила, що збила 3 ракети "Іскандер-К".

Битва за Донбас. Нова тактика росіян під Авдіївкою

Кліщіївка та Андріївка... бої точаться вздовж двох лісосмуг, де чотири дні тому українці наступали на Одрадівку, а росіяни намагаються потіснити наступ ЗСУ контратаками як з півночі, так і з півдня. Артилерія ЗСУ дуже активна, і росіянам це не подобається щонайменше.

Курдюмівка... 28-а мехбригада, схоже, розпочала масштабну атаку з двох напрямків: одна - на Зеленопілля з півночі, інша - через Курдюмівку із заходу. Бої все ще тривають, і результат наразі невідомий (хоча я оцінюю 28-у мехбригаду як "достатньо досвідчену", щоб знати, що не варто намагатися проводити подібні операції, не знаючи, навіщо це потрібно).

Вид на (повністю зруйновану, але водночас значною мірою "вільну від росіян") Курдюмівку.

Авдіївка... Після того, як 25 і 26 жовтня, всупереч усій військовій логіці, росіяни спалили свої ресурси, схоже, що останні три-чотири дні росіяни змінили тактику. Замість одночасних атак з півночі і з півдня, вони перейшли до чергування цих атак: в один день вони атакують з півночі, в інший - з півдня.

Дещо зіпсувала це планування українська контратака 24 жовтня, яка вибила росіян з двох великих польових укріплень на північ від Спартака: мало того, що їм довелося перекинути частину своїх виснажених резервів для стабілізації лінії фронту в цьому селі, так ще й тепер вони не впевнені щодо можливих інших намірів України в цій місцевості.

Палаючий російський бронетранспортер МТ-ЛБ з тілами екіпажу та військовослужбовців, яких він перевозив.

Я не думаю, що ЗСУ захочуть просунутися набагато далі на південь, але це не менш важливо, оскільки росіяни набагато швидше засвоюють уроки: цього разу їм знадобилося лише близько 7-10 днів, щоб зрозуміти, що їхній тотальний удар на Авдіївку не спрацює, і вони повинні повернутися до старого, поетапного підходу, який виявився успішним у Бахмуті. Вони могли б винести кілька уроків і з цієї української контратаки (і краще поспостерігати за власною лінією фронту, для прикладу).

До речі, як згадувалося в моєму останньому оновленні, ЗСУ вже перекинули 47-му мехбригаду в цей район раніше: тим часом, 1-а танкова бригада також знаходиться там. Таким чином, ситуація залишається "неприємною", але стабільною.

Південь України. Морпіхі просуваються

Дніпро... Як повідомлялося раніше, українська морська піхота просунулася через дорогу між Поймою та Піщанівкою. Відтоді вона також перетнула річку Кринка, що далі на північ, і зайняла центральну частину однойменного села. Таким чином, на Дніпрі з'явився третій плацдарм ЗСУ (на додаток до плацдармів біял Пойми та Підстепному), який має розміри 3 км в глибину і 8 - в ширину.

Питання полягає в тому, куди українці можуть відтіснити росіян, перш ніж будувати понтонний міст і перекидати важке озброєння в серйозних кількостях? Я сумніваюся, що росіяни можуть здогадатися про відповідь, і вчора ЗСУ ще більше ускладнили цю дилему, атакувавши в районі Олешок: на північний схід від населеного пункту.

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