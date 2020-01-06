Безпека на дитячому майданчику

Смертність дітей віком до п'яти років у всьому світі зменшилася з 12,6 млн у 1990 році до 5,4 млн у 2017 році. Це означає, що щодня помирають 15 000 дітей порівняно з 34 000 у 1990 році. З 1990 року глобальний коефіцієнт смертності дітей віком до п'яти років знизився на 58%: з 93 випадків на 1 000 новонароджених у 1990 році до 39 у 2017 році.

1 червня — Міжнародний день захисту дітей. Здебільшого улюбленим видом відпочинку є ігри на відкритих майданчиках, які не завжди є безпечними. Діти травмуються там через те, що дорослі сприймають майданчики, як безпечне місце для дозвілля дітей. Але слід пам’ятати, що діти, особливо коли вони захоплені грою, не завжди розуміють, що ризикують травмуватися.

В Україні щорічно реєструють випадки вуличного травматизму, серед яких, найбільша кількість припадає на поверхневі і глибокі рани, вивихи, розтягнення, травмування суглобів та м’язів, переломи кісток верхніх та нижніх кінцівок. Щоб уникнути травмування на майданчику, обов’язково подбайте про безпеку дітей.

Основні правила безпеки на дитячому майданчику

Слідкуйте за тим, щоб дитина не торкалася руками обличчя, а особливо слизових оболонок. Привчайте її до того, щоб під час чхання або кашлю – прикривала рот згином ліктя. Намагайтесь уникнути тісного контакту вашої дитини з іншими дітьми.

Варто, щоб під час прогулянок у вас завжди були з собою чиста вода, серветки, антисептичний засіб та пластир. Вдома, обов’язково ретельно вимийте руки собі та дитині теплою водою з милом, протягом 20-40 секунд.

Перед початком гри на майданчику перевірте чи ігрове обладнання у справному стані. Також переконайтеся, що всі частини, а особливо рухомі надійно закріплені та відсутні виступаючи елементи з гострими краями.

Перевірте, щоб на майданчику не було пляшок, скла, гострих деталей, шприців тощо. Особливо ретельно перевірте пісочницю.

Подбайте, щоб одяг та взуття дитини були зручними та не заважали їй вільно рухатися. Бажано, щоб одяг не мав елементів, які б чіплялись або застрягти в ігровому обладнанні: довгі шнурки, застібки, прикраси тощо.

Взуття повинно бути на неслизькій підошві та надійно фіксуватися на ногах. Влітку бажано одягати шкарпетки та дбати про захист від сонця. Одягайте дитині головний убір та використовуйте сонцезахисні засоби для шкіри.

Ніколи не залишайте дитину без нагляду. Уважно спостерігайте за дитиною, коли вона на рухомому та високому ігровому обладнанні. Не допускайте, щоб дитина опинилася занадто близько до обладнання, коли там перебувають інші діти.

Переконайтеся, що відкриті отвори на ігрових конструкціях достатнього розміру, щоб частини тіла дитини не могли у них застрягти. Для гри обирайте те обладнання, яке відповідає віку та зросту дитини.

Зверніть увагу на покриття, особливо у місцях, на які може спуститися або впасти дитина. Оптимально, щоб покриття було достатньо м’яким та мало ударопоглинальні властивості, як пісок, гума, гравійний відсів, штучна трава тощо.

Перевірте на дотик поверхні: спуски, поручні. Вони не повинні бути занадто гарячими або ж навпаки – холодними.

Розповідайте дитині про ці правила безпечної поведінки на майданчику. З часом дитина зрозуміє та запам’ятає їх, що дозволить мінімізувати ризик виникнення травм і отримувати від такого дозвілля лише користь та задоволення.

Джерело : Центр громадського здоров'я України