Гонка корпорацій: які компанії наблизились до створення вакцини від коронавірусу

Дві приватні фірми з Китаю та Великобританії впритул наблизилися до схвалення вакцини від COVID-19 для масового продажу

19 розробників перебувають на різних стадіях клінічних досліджень, а близько 140 компаній працюють над створенням вакцини на етапі доклінічних досліджень.

Такі дані 6 липня оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я. "Економічна правда" дізналася, коли чекати вакцину, які компанії наблизилися до її створення, кому вони належать, чим відрізняються їх розробки і скільки коштів вони інвестують.

Типи вакцин і стадії розробки

Вакцина - це медичний препарат біологічного походження, що провокує організм на створення імунітету до певного антигену. Вакцина зазвичай містить агент, який нагадує мікроорганізм, що викликає захворювання. Агент роблять з ослаблених або вбитих форм мікроба, його токсинів або поверхневих білків.

Для створення вакцини проти COVID-19 розробники використовують сім платформ, умовно - принципових підходів до створення вакцини.

Inactivated (інактевовані). Вакцина створюється з мікроорганізмів, вирощених в контрольованих лабораторних умовах і вбитих за допомогою термічної обробки або під впливом отрути (фенол, формалін, ацетон). Ці вакцини не здатні спричинити захворювання, але вони менш ефективні порівняно з живими вакцинами: для вироблення імунітету необхідне багаторазове введення.

Non-Replicating Viral Vector (неповторюваний віральний вектор). Вакцина створюється на базі вірусу COVID-19: з вірусу видаляють частину генів, які дозволяють відтворення (розмноження) вірусу.

RNA (РНА). ДНК-вакцина.

DNA (ДНК). Вакцина створюється шляхом вилучення з вірусу COVID-19 фрагмента ДНК (генетичного коду вірусу), монтування фрагмента в плазміду (молекулу ДНК), введення плазміди в бактерію-контейнер. Бактерія вводиться в організм, що спричиняє імунну реакцію організму. Наразі нема жодної ефективної ДНК-вакцини для людей. Є ефективні вакцини для тварин.

Protein Subunit (білкова субодиниця). Вакцина створюється з білкових або глікопротеїнових компонентів збудника, здатних спричинити захисну імунну відповідь. Виробляються за допомогою біохімічних або рекомбінантних ДНК-технологій. Такі вакцини більш ефективні, ніж живі ослаблені та інактивовані вакцини, оскільки викликають більш якісну імунологічну реакцію організму.

При цьому зникають ризики, пов'язані з поводженням із збудником. Однак субодиничні вакцини можуть бути дорожчими і можуть вимагати введення додаткових препаратів для посилення імунної відповіді.

VLP (вірусоподібні частки). Вакцина створюється на основі біологічного контейнера, який містить два білки COVID-19.

Live Attenuated Virus (живі атенуйовані вакцини). Вакцина створюється з живого вірусу, ослабленого в лабораторних умовах. Вакцина провокує імунну відповідь, яка спричиняє легку форму хвороби або не спричиняє захворювання.

На етапі клінічних випробувань найбільшу кількість вакцин розробляють на платформі ДНК і РНК. На другому місці - вакцини на платформі білкової субодиниці, потенційно це найефективніші вакцини.

Найближче до початку продажів наблизилися розробники з Китаю. Вони створюють інактевовану вакцину, яка вважається менш ефективною. Паралельно з ними йдуть розробники з Великобританії. Вони створюють вакцину на платформі "Неповторюваний віральний вектор".