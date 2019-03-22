19-річна британка заробила $400 тисяч, придумуючи китайським дітям англійські версії імен

У Китаї чимало людей беруть собі англійські версії імен - щоб вільніше спілкуватися з іноземцями. Зазвичай китайці самі придумують "англійські" імена або їх дає вчитель. Але через мовний бар'єр і інтернет-цензуру їм складно обрати правильний варіант - і часто такі імена бувають невдалими або смішними

19-річна британка Бо Джессап чотири роки тому почала вигадувати англійські версії імен китайським дітям - і за цей час заробила понад $ 400 000.

Її історію розповідає CNBC.

Придумувати англійські імена Джессап почала з 15 років. На той момент вона подорожувала по Китаю з батьком. Його знайома, місіс Ван, попросила дівчину придумати ім'я для її трирічної дочки. Джессап уточнила про надії, які Ван покладає на дочку. Отримавши відповідь і подумавши деякий час, дівчина дала дитині ім'я Еліза. Воно сподобалося матері.

Джессап побачила в цьому можливість - і заснувала компанію. Перші гроші, близько $2000, вона позичила у батька. На них вона найняла розробника і запустила сайт. Потім вона вручну внесла базу з 4000 чоловічих і жіночих імен, присвоївши їм характеристики.

Зайшовши на сайт, користувач повинен обрати п'ять характеристик, які хоче втілити в дитині. Далі алгоритм надає три імені, які підходять під ці риси - при цьому стать дитини також враховується. Батько може поділитися трьома варіантами з близькими в популярному месенджері WeChat і разом обрати один. Процес займає не більше трьох хвилин.

Сервіс Джессап придумав вже близько 680 тисяч імен. Спочатку дівчина надавала послугу безкоштовно, але після 162 тисяч імен ввела плату в 79 центів. За оцінками CNBC, з тих пір вона заробила близько $ 408 тисяч.

Джессап каже, що сервіс повністю автоматизований - завдяки цьому вона може приділяти час навчанню. Дівчині потрібно лише раз на місяць оновлювати базу імен та контролювати технічні моменти. Втім, за друге відповідає невелика команда в Китаї. Отримані гроші Джессап витратила на оплату навчання, купівлю нерухомості і повернення боргу батькові - з відсотками. Зараз вона веде переговори про продаж Special Name і сподівається, що цей досвід допоможе їй в подальших проектах.

Читайте також: У Фінляндії власникам перспективних ідей для стартапів видаватимуть посвідку на проживання