19-річна британка заробила $400 тисяч, придумуючи китайським дітям англійські версії імен
Її історію розповідає CNBC.
Придумувати англійські імена Джессап почала з 15 років. На той момент вона подорожувала по Китаю з батьком. Його знайома, місіс Ван, попросила дівчину придумати ім'я для її трирічної дочки. Джессап уточнила про надії, які Ван покладає на дочку. Отримавши відповідь і подумавши деякий час, дівчина дала дитині ім'я Еліза. Воно сподобалося матері.
Джессап побачила в цьому можливість - і заснувала компанію. Перші гроші, близько $2000, вона позичила у батька. На них вона найняла розробника і запустила сайт. Потім вона вручну внесла базу з 4000 чоловічих і жіночих імен, присвоївши їм характеристики.
Зайшовши на сайт, користувач повинен обрати п'ять характеристик, які хоче втілити в дитині. Далі алгоритм надає три імені, які підходять під ці риси - при цьому стать дитини також враховується. Батько може поділитися трьома варіантами з близькими в популярному месенджері WeChat і разом обрати один. Процес займає не більше трьох хвилин.
Сервіс Джессап придумав вже близько 680 тисяч імен. Спочатку дівчина надавала послугу безкоштовно, але після 162 тисяч імен ввела плату в 79 центів. За оцінками CNBC, з тих пір вона заробила близько $ 408 тисяч.
Джессап каже, що сервіс повністю автоматизований - завдяки цьому вона може приділяти час навчанню. Дівчині потрібно лише раз на місяць оновлювати базу імен та контролювати технічні моменти. Втім, за друге відповідає невелика команда в Китаї. Отримані гроші Джессап витратила на оплату навчання, купівлю нерухомості і повернення боргу батькові - з відсотками. Зараз вона веде переговори про продаж Special Name і сподівається, що цей досвід допоможе їй в подальших проектах.
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